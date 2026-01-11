NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at JACKSONVILLE 1½ 1½ (51½) Buffalo at PHILADELPHIA 3½ 6 (44½) San Francisco…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at JACKSONVILLE
|1½
|1½
|(51½)
|Buffalo
|at PHILADELPHIA
|3½
|6
|(44½)
|San Francisco
|at NEW ENGLAND
|3½
|3½
|(45½)
|LA Chargers
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|3
|3
|(38)
|at PITTSBURGH
College Football
Monday, Jan. 19
CFP National Championship
Miami Gardens, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indiana
|7½
|7½
|(48½)
|Miami (FL)
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at ORLANDO
|6½
|(233½)
|New Orleans
|at MEMPHIS
|7
|(219½)
|Brooklyn
|New York
|4½
|(232½)
|at PORTLAND
|Philadelphia
|4½
|(223½)
|at TORONTO
|at MINNESOTA
|2½
|(235½)
|San Antonio
|at OKLAHOMA CITY
|14½
|(233)
|Miami
|at PHOENIX
|14
|(229½)
|Washington
|Milwaukee
|2
|(223½)
|at DENVER
|at GOLDEN STATE
|5½
|(234½)
|Atlanta
|Houston
|12½
|(222½)
|at SACRAMENTO
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at RICHMOND
|8½
|Saint Joseph’s (PA)
|at IOWA
|1½
|Illinois
|at IONA
|11½
|Canisius
|at FLORIDA ATLANTIC
|2½
|Memphis
|at DETROIT MERCY
|7½
|Cleveland State
|Quinnipiac
|5½
|at SACRED HEART
|at SAINT PETER’S
|2
|Merrimack
|at MANHATTAN
|6½
|Niagara
|Marist
|10½
|at RIDER
|Siena
|3½
|at MOUNT ST. MARY’S
|at ROBERT MORRIS
|4½
|Purdue Fort Wayne
|Northern Kentucky
|2½
|at GREEN BAY
|UAB
|9
|at EAST CAROLINA
|at RICE
|1½
|Charlotte
|at MILWAUKEE
|9½
|IU Indianapolis
|at OAKLAND
|4½
|Wright State
|at WICHITA STATE
|6½
|North Texas
|at UCF
|3½
|Cincinnati
|Northwestern
|4½
|at RUTGERS
|at WASHINGTON
|2½
|Ohio State
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WINNIPEG
|-125
|New Jersey
|+105
|Pittsburgh
|-118
|at BOSTON
|-102
|at UTAH
|-186
|Columbus
|+154
|Washington
|-146
|at NASHVILLE
|+122
|Vegas
|-169
|at SAN JOSE
|+142
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.