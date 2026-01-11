Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

January 11, 2026, 12:56 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at JACKSONVILLE (51½) Buffalo
at PHILADELPHIA 6 (44½) San Francisco
at NEW ENGLAND (45½) LA Chargers

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Houston 3 3 (38) at PITTSBURGH

College Football

Monday, Jan. 19

CFP National Championship

Miami Gardens, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indiana (48½) Miami (FL)

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at ORLANDO (233½) New Orleans
at MEMPHIS 7 (219½) Brooklyn
New York (232½) at PORTLAND
Philadelphia (223½) at TORONTO
at MINNESOTA (235½) San Antonio
at OKLAHOMA CITY 14½ (233) Miami
at PHOENIX 14 (229½) Washington
Milwaukee 2 (223½) at DENVER
at GOLDEN STATE (234½) Atlanta
Houston 12½ (222½) at SACRAMENTO

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at RICHMOND Saint Joseph’s (PA)
at IOWA Illinois
at IONA 11½ Canisius
at FLORIDA ATLANTIC Memphis
at DETROIT MERCY Cleveland State
Quinnipiac at SACRED HEART
at SAINT PETER’S 2 Merrimack
at MANHATTAN Niagara
Marist 10½ at RIDER
Siena at MOUNT ST. MARY’S
at ROBERT MORRIS Purdue Fort Wayne
Northern Kentucky at GREEN BAY
UAB 9 at EAST CAROLINA
at RICE Charlotte
at MILWAUKEE IU Indianapolis
at OAKLAND Wright State
at WICHITA STATE North Texas
at UCF Cincinnati
Northwestern at RUTGERS
at WASHINGTON Ohio State

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WINNIPEG -125 New Jersey +105
Pittsburgh -118 at BOSTON -102
at UTAH -186 Columbus +154
Washington -146 at NASHVILLE +122
Vegas -169 at SAN JOSE +142

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

