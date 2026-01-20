NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Tuesday’s Games
No. 3 Michigan (16-1) vs. Indiana (12-6), 7 p.m.
No. 4 Purdue (17-1) at UCLA (12-6), 10 p.m.
No. 9 Iowa State (16-2) vs. UCF (14-3), 7 p.m.
No. 10 Michigan State (16-2) at Oregon (8-10), 9 p.m.
No. 12 Texas Tech (14-4) at Baylor (11-6), 9 p.m.
No. 15 Vanderbilt (16-2) at No. 20 Arkansas (13-5), 9 p.m.
No. 16 Florida (13-5) vs. LSU (13-5), 7 p.m.
No. 18 Clemson (16-3) vs. North Carolina State (12-6), 7 p.m.
No. 19 Kansas (13-5) at Colorado (12-6), 11 p.m.
No. 21 Georgia (15-3) at Missouri (13-5), 9 p.m.
No. 24 Saint Louis (17-1) at Duquesne (10-8), 7 p.m.
No. 25 Miami (OH) (19-0) at Kent State (14-4), 7 p.m.
Wednesday’s Games
No. 1 Arizona (18-0) vs. Cincinnati (10-8), 9 p.m.
No. 7 Nebraska (18-0) vs. Washington (10-8), 9 p.m.
No. 8 Gonzaga (19-1) vs. Pepperdine (6-14), 9 p.m.
No. 11 Illinois (15-3) vs. Maryland (8-10), 7 p.m.
No. 22 North Carolina (14-4) vs. Notre Dame (10-8), 7 p.m.
Friday’s Games
No. 3 Michigan (16-1) vs. Ohio State (12-5), 8 p.m.
No. 24 Saint Louis (17-1) at St. Bonaventure (11-7), 5:30 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (18-0) vs. West Virginia (12-6), 2 p.m.
No. 2 UConn (18-1) vs. Villanova (14-4), 12:30 p.m.
No. 4 Purdue (17-1) vs. No. 11 Illinois (15-3), 3 p.m.
No. 5 Duke (17-1) vs. Wake Forest (11-7), 5:45 p.m.
No. 6 Houston (17-1) at No. 12 Texas Tech (14-4), 6:30 p.m.
No. 7 Nebraska (18-0) at Minnesota (10-8), Noon
No. 8 Gonzaga (19-1) vs. San Francisco (13-8), 8 p.m.
No. 9 Iowa State (16-2) at Oklahoma State (14-4), 4 p.m.
No. 10 Michigan State (16-2) vs. Maryland (8-10), Noon
No. 13 BYU (16-2) vs. Utah (9-9), 5:30 p.m.
No. 14 Virginia (16-2) vs. No. 22 North Carolina (14-4), 2 p.m.
No. 15 Vanderbilt (16-2) at Mississippi State (10-8), 6 p.m.
No. 16 Florida (13-5) vs. Auburn (11-7), 4 p.m.
No. 17 Alabama (13-5) vs. Tennessee (12-6), 8:30 p.m.
No. 18 Clemson (16-3) at Georgia Tech (11-8), Noon
No. 19 Kansas (13-5) at Kansas State (9-9), 8 p.m.
No. 20 Arkansas (13-5) vs. LSU (13-5), 8:30 p.m.
No. 21 Georgia (15-3) at Texas (11-7), 1 p.m.
No. 23 Louisville (13-5) vs. Virginia Tech (14-5), 3:30 p.m.
