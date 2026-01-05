MLB Remaining Free Agents List

NEW YORK (AP) — The 122 remaining free agents (q-rejected qualifying offer from former team):
AMERICAN LEAGUE
ATHLETICS (2) — José Leclerc, rhp; Scott McGough, rhp.
BALTIMORE (3) — Jorge Mateo, of-inf; Gary Sánchez, c; Tomayoki Sugano, rhp.
BOSTON (4) — Alex Bregman, 3b; Lucas Giolito, rhp; Liam Hendriks, rhp; Justin Wilson, lhp.
CHICAGO (3) — Miguel Castro, rhp; Martín Pérez, lhp; Michael A. Taylor, of.
CLEVELAND (2) — Jakob Junis, rhp; John Means, lhp.
DETROIT (6) — Alex Cobb, rhp; Tommy Kahnle, rhp; Rafael Montero, rhp; Chris Paddack, rhp; Paul Sewald, rhp; José Urquidy, rhp.
HOUSTON (4) — Victor Caratini, c; Craig Kimbrel, rhp; Brendan Rodgers, 2b; q-Framber Valdez, lhp.
KANSAS CITY (4) — Adam Frazier, 2b; Randal Grichuk, of; Michael Lorenzen, rhp; Luke Maile, c.
LOS ANGELES (9) — Tyler Anderson, lhp; Andre Chafin, lhp; Luis García, rhp; Kyle Hendricks, rhp; Yoán Moncada, 3b; Luis Rengifo, 3b-2b-of; Hunter Strickland, rhp; Chris Taylor, of-2b; José Ureña, rhp.
MINNESOTA (1) — Christian Vázquez, c.
NEW YORK (5) — Cody Bellinger, of-1b; Paul Blackburn, rhp; Paul Goldschmidt, 1b; Jonathan Loáisiga, rhp; Austin Slater, of.
SEATTLE (3) — Mitch Garver, c; Luke Jackson, rhp; Eugenio Suárez, 3b.
TAMPA BAY (1) — CoCo Montes, 2b.
TEXAS (6) — Patrick Corbin, lhp; Danny Coulombe, lhp; Jon Gray, rhp; Dylan Moore, ss; Donovan Solano, inf; Rowdy Tellez, 1b.
TORONTO (6) — Chris Bassitt, rhp; q-Bo Bichette, ss; Seranthony Domínguez, rhp; Ty France, 1b; Isiah Kiner-Falefa, inf; Max Scherzer, rhp.
NATIONAL LEAGUE
ARIZONA (3) — Jalen Beeks, lhp; q-Zac Gallen, rhp; Elvin Rodríguez, rhp.
ATLANTA (5) — Pierce Johnson, rhp; Tyler Kinley, rhp; Charlie Morton, rhp; Marcell Ozuna, of; Connor Seabold, rhp.
CHICAGO (7) — Ryan Brasier, rhp; Willi Castro, of; Aaron Civale, rhp; Taylor Rogers, lhp; Carlos Santana, 1b; q-Kyle Tucker, of; Justin Turner, 1b-3b.
CINCINNATI (7) — Miguel Andujar, of; Scott Barlow, rhp; Austin Hays, of; Zack Littell, rhp; Nick Martinez, rhp; Wade Miley, lhp; Brent Suter, lhp.
COLORADO (3) — Orlando Arcia, inf; Kyle Farmer, inf; Germán Márquez, rhp.
LOS ANGELES (6) —Michael Conforto, of; Andrew Heaney, lhp; Kiké Hernández, of-inf; Clayton Kershaw, lhp; Michael Kopech, rhp; Kirby Yates, rhp.
MIAMI (0)
MILWAUKEE (4) — Rhys Hoskins, 1b; Shelby Miller, rhp; Jordan Montgomery, lhp; Jose Quintana, lhp.
NEW YORK (5) — Griffin Canning, rhp; Starling Marte, of; Drew Smith, rhp; Ryne Stanek, rhp; Jesse Winker, of.
PHILADELPHIA (8) — Harrison Bader, of; Walker Buehler, rhp; Max Kepler, of; Tim Mayza, lhp; J.T. Realmuto, c; David Robertson, rhp; q-Ranger Suárez, lhp; Lou Trivino, rhp.
PITTSBURGH (2) — Andrew McCutchen, of; Tommy Pham, of.
ST. LOUIS (1) — Miles Mikolas, rhp.
SAN DIEGO (6) — Luis Arraez, 1b; Nestor Cortes, lhp; Elias Díaz, c; Jose Iglesias, inf; Martín Maldonado, c; Ryan O’Hearn, 1b-of.
SAN FRANCISCO (4) — Wilmer Flores, 1b-dh; Tom Murphy, c; Dominic Smith, 1b; Justin Verlander, rhp.
WASHINGTON (2) — Paul DeJong, ss; Derek Law, rhp.
