Mitsubishi Electric Championship at Hualalai Par Scores

Saturday
At Hualalai GC
Kailua-Kona, Hawaii
Purse: $2 million
Yardage: 7,107; Par: 72
Final Round
|Stewart Cink, $340,000
|66-63-64—193
|-23
|Angel Cabrera, $200,000
|68-62-66—196
|-20
|Retief Goosen, $140,000
|68-66-64—198
|-18
|Thomas Bjorn, $98,667
|68-65-66—199
|-17
|Ernie Els, $98,667
|66-66-67—199
|-17
|Fredrik Jacobson, $98,667
|65-64-70—199
|-17
|Darren Clarke, $71,500
|71-64-66—201
|-15
|Fred Couples, $71,500
|65-66-70—201
|-15
|Stephen Ames, $58,000
|64-66-72—202
|-14
|Bernhard Langer, $58,000
|70-64-68—202
|-14
|Tommy Gainey, $50,000
|71-67-65—203
|-13
|Alex Cejka, $42,333
|68-70-66—204
|-12
|Miguel Angel Jimenez, $42,333
|66-67-71—204
|-12
|Vijay Singh, $42,333
|69-68-67—204
|-12
|David Duval, $34,000
|66-68-71—205
|-11
|Jerry Kelly, $34,000
|68-69-68—205
|-11
|Boo Weekley, $34,000
|68-69-68—205
|-11
|Mike Weir, $34,000
|66-71-68—205
|-11
|Y.E. Yang, $34,000
|68-67-70—205
|-11
|Steve Flesch, $26,500
|67-65-74—206
|-10
|Ricardo Gonzalez, $26,500
|68-66-72—206
|-10
|Richard Green, $26,500
|66-71-69—206
|-10
|David Toms, $26,500
|74-64-68—206
|-10
|Jay Haas, $23,500
|66-69-72—207
|-9
|Timothy O’Neal, $23,500
|71-67-69—207
|-9
|Scott Dunlap, $21,250
|68-69-71—208
|-8
|Joe Durant, $21,250
|70-66-72—208
|-8
|Steven Alker, $17,600
|70-72-67—209
|-7
|Steve Allan, $17,600
|70-70-69—209
|-7
|K.J. Choi, $17,600
|68-71-70—209
|-7
|Justin Leonard, $17,600
|71-68-70—209
|-7
|Davis Love III, $17,600
|69-72-68—209
|-7
|Rocco Mediate, $16,000
|69-68-73—210
|-6
|Jim Furyk, $15,250
|67-66-79—212
|-4
|Scott McCarron, $15,250
|72-69-71—212
|-4
|Doug Barron, $14,000
|71-70-72—213
|-3
|Ken Tanigawa, $14,000
|69-69-75—213
|-3
|Stephen Dodd, $13,000
|70-70-74—214
|-2
|Corey Pavin, $12,500
|73-72-72—217
|+1
|Tom Lehman, $12,000
|74-70-74—218
|+2
|Olin Browne, $11,500
|72-75-73—220
|+4
|Fred Funk, $11,000
|78-76-74—228
|+12
