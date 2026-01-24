Live Radio
Mitsubishi Electric Championship at Hualalai Par Scores

The Associated Press

January 24, 2026, 11:09 PM

Saturday

At Hualalai GC

Kailua-Kona, Hawaii

Purse: $2 million

Yardage: 7,107; Par: 72

Final Round

Stewart Cink, $340,000 66-63-64—193 -23
Angel Cabrera, $200,000 68-62-66—196 -20
Retief Goosen, $140,000 68-66-64—198 -18
Thomas Bjorn, $98,667 68-65-66—199 -17
Ernie Els, $98,667 66-66-67—199 -17
Fredrik Jacobson, $98,667 65-64-70—199 -17
Darren Clarke, $71,500 71-64-66—201 -15
Fred Couples, $71,500 65-66-70—201 -15
Stephen Ames, $58,000 64-66-72—202 -14
Bernhard Langer, $58,000 70-64-68—202 -14
Tommy Gainey, $50,000 71-67-65—203 -13
Alex Cejka, $42,333 68-70-66—204 -12
Miguel Angel Jimenez, $42,333 66-67-71—204 -12
Vijay Singh, $42,333 69-68-67—204 -12
David Duval, $34,000 66-68-71—205 -11
Jerry Kelly, $34,000 68-69-68—205 -11
Boo Weekley, $34,000 68-69-68—205 -11
Mike Weir, $34,000 66-71-68—205 -11
Y.E. Yang, $34,000 68-67-70—205 -11
Steve Flesch, $26,500 67-65-74—206 -10
Ricardo Gonzalez, $26,500 68-66-72—206 -10
Richard Green, $26,500 66-71-69—206 -10
David Toms, $26,500 74-64-68—206 -10
Jay Haas, $23,500 66-69-72—207 -9
Timothy O’Neal, $23,500 71-67-69—207 -9
Scott Dunlap, $21,250 68-69-71—208 -8
Joe Durant, $21,250 70-66-72—208 -8
Steven Alker, $17,600 70-72-67—209 -7
Steve Allan, $17,600 70-70-69—209 -7
K.J. Choi, $17,600 68-71-70—209 -7
Justin Leonard, $17,600 71-68-70—209 -7
Davis Love III, $17,600 69-72-68—209 -7
Rocco Mediate, $16,000 69-68-73—210 -6
Jim Furyk, $15,250 67-66-79—212 -4
Scott McCarron, $15,250 72-69-71—212 -4
Doug Barron, $14,000 71-70-72—213 -3
Ken Tanigawa, $14,000 69-69-75—213 -3
Stephen Dodd, $13,000 70-70-74—214 -2
Corey Pavin, $12,500 73-72-72—217 +1
Tom Lehman, $12,000 74-70-74—218 +2
Olin Browne, $11,500 72-75-73—220 +4
Fred Funk, $11,000 78-76-74—228 +12

