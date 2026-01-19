Australian Open Results

Live Radio
The Associated Press

January 19, 2026, 8:06 AM

Monday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD111,500,000

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Quentin Halys, France, def. Alejandro Tabilo, Chile, 6-2, 6-2, 7-6 (2).

Nuno Borges, Portugal, def. Felix Auger-Aliassime (7), Canada, 3-6, 6-4, 6-4, 0-0, ret.

Hamad Medjedovic, Serbia, def. Mariano Navone, Argentina, 6-2, 6-7 (3), 6-4, 6-2.

Tommy Paul (19), United States, def. Aleksandar Kovacevic, United States, 6-4, 6-3, 6-3.

Reilly Opelka, United States, def. Nicolai Budkov Kjaer, Norway, 6-4, 6-3, 6-4.

Alexander Shevchenko, Russia, def. Elias Ymer, Sweden, 3-6, 7-5, 6-4, 6-1.

Daniil Medvedev (11), Russia, def. Jesper De Jong, Netherlands, 7-5, 6-2, 7-6 (2).

Andrey Rublev (13), Russia, def. Matteo Arnaldi, Italy, 6-4, 6-2, 6-3.

Fabian Marozsan, Hungary, def. Arthur Rinderknech (24), France, 6-3, 6-4, 6-7 (2), 6-4.

Juncheng Shang, China, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 6-4, 6-7 (2), 6-4, 6-0.

Alex de Minaur (6), Australia, def. Mackenzie McDonald, United States, 6-2, 6-2, 6-3.

Alejandro Davidovich Fokina (14), Spain, def. Filip Misolic, Austria, 6-2, 6-3, 6-3.

Jordan Thompson, Australia, def. Juan Manuel Cerundolo, Argentina, 6-7 (3), 7-5, 6-1, 6-1.

Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Aleksandar Vukic, Australia, 7-5, 6-2, 6-2.

Learner Tien (25), United States, def. Marcos Giron, United States, 7-6 (2), 4-6, 3-6, 7-6 (3), 6-2.

Marin Cilic, Croatia, def. Daniel Altmaier, Germany, 6-0, 6-0, 7-6 (3).

Stan Wawrinka, Switzerland, def. Laslo Djere, Serbia, 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (4).

Kamil Majchrzak, Poland, def. Jacob Fearnley, Britain, 7-6 (2), 7-5, 3-6, 7-6 (3).

Denis Shapovalov (21), Canada, def. Yunchaokete Bu, China, 6-3, 7-6 (3), 6-1.

Botic Van de Zandschulp, Netherlands, def. Brandon Nakashima (27), United States, 6-3, 4-6, 7-6 (1), 7-6 (3).

Rinky Hijikata, Australia, def. Adrian Mannarino, France, 6-3, 6-3, 6-1.

Francesco Maestrelli, Italy, def. Terence Atmane, France, 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-1.

Valentin Vacherot (30), Monaco, def. Martin Damm Jr, United States, 6-4, 6-4, 6-4.

Arthur Gea, France, def. Jiri Lehecka (17), Czechia, 7-5, 7-6 (1), 7-5.

Jaume Munar, Spain, def. Dalibor Svrcina, Czechia, 3-6, 6-2, 6-7 (5), 7-5, 6-3.

Casper Ruud (12), Norway, def. Mattia Bellucci, Italy, 6-1, 6-2, 6-4.

Novak Djokovic (4), Serbia, def. Pedro Martinez, Spain, 6-3, 6-2, 6-2.

Alexandre Muller, France, def. Alexei Popyrin, Australia, 2-6, 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4).

Women’s Singles

First Round

Magdalena Frech, Poland, def. Veronika Erjavec, Slovenia, 6-1, 6-1.

McCartney Kessler, United States, def. Emiliana Arango, Colombia, 6-3, 6-2.

Peyton Stearns, United States, def. Sofia Kenin (27), United States, 6-3, 6-2.

Anna Bondar, Hungary, def. Elizabeth Mandlik, United States, 6-0, 6-4.

Petra Marcinko, Croatia, def. Tatjana Maria, Germany, 6-3, 7-5.

Storm Hunter, Australia, def. Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 6-4, 6-4.

Magda Linette, Poland, def. Emma Navarro (15), United States, 3-6, 6-3, 6-3.

Coco Gauff (3), United States, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-2, 6-3.

Ann Li, United States, def. Camila Osorio, Colombia, 6-4, 6-7 (5), 7-5.

Linda Klimovicova, Poland, def. Francesca Jones, Britain, 6-2, 3-2, ret.

Priscilla Hon, Australia, def. Marina Stakusic, Canada, 1-6, 6-4, 5-3, ret.

Jessica Pegula (6), United States, def. Anastasia Zakharova, Russia, 6-2, 6-1.

Clara Tauson (14), Denmark, def. Dalma Galfi, Hungary, 6-3, 6-3.

Amanda Anisimova (4), United States, def. Simona Waltert, Switzerland, 6-3, 6-2.

Alycia Parks, United States, def. Alexandra Eala, Philippines, 0-6, 6-3, 6-2.

Karolina Muchova (19), Czechia, def. Jaqueline Cristian, Romania, 6-3, 7-6 (6).

Oksana Selekhmeteva, Russia, def. Ella Seidel, Germany, 6-3, 3-6, 6-0.

Linda Noskova (13), Czechia, def. Darja Semenistaja, Latvia, 6-3, 6-0.

Iva Jovic (29), United States, def. Katie Volynets, United States, 6-2, 6-3.

Victoria Mboko (17), Canada, def. Emerson Jones, Australia, 6-4, 6-1.

Paula Badosa (25), Spain, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 6-2, 6-4.

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 4-6, 7-6 (3), 6-1.

Marie Bouzkova, Czechia, def. Renata Zarazua, Mexico, 6-2, 7-5.

Moyuka Uchijima, Japan, def. Solana Sierra, Argentina, 6-3, 6-1.

Mirra Andreeva (8), Russia, def. Donna Vekic, Croatia, 4-6, 6-3, 6-0.

Iga Swiatek (2), Poland, def. Yuan Yue, China, 7-6 (5), 6-3.

Diana Shnaider (23), Russia, def. Barbora Krejcikova, Czechia, 2-6, 6-3, 6-3.

Elise Mertens (21), Belgium, def. Lanlana Tararudee, Thailand, 7-5, 6-1.

