Australian Open Results

Monday
At Melbourne Park
Melbourne, Australia
Purse: AUD111,500,000
Surface: Hardcourt outdoor
MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):
Men’s Singles
First Round
Quentin Halys, France, def. Alejandro Tabilo, Chile, 6-2, 6-2, 7-6 (2).
Nuno Borges, Portugal, def. Felix Auger-Aliassime (7), Canada, 3-6, 6-4, 6-4, 0-0, ret.
Hamad Medjedovic, Serbia, def. Mariano Navone, Argentina, 6-2, 6-7 (3), 6-4, 6-2.
Tommy Paul (19), United States, def. Aleksandar Kovacevic, United States, 6-4, 6-3, 6-3.
Reilly Opelka, United States, def. Nicolai Budkov Kjaer, Norway, 6-4, 6-3, 6-4.
Alexander Shevchenko, Russia, def. Elias Ymer, Sweden, 3-6, 7-5, 6-4, 6-1.
Daniil Medvedev (11), Russia, def. Jesper De Jong, Netherlands, 7-5, 6-2, 7-6 (2).
Andrey Rublev (13), Russia, def. Matteo Arnaldi, Italy, 6-4, 6-2, 6-3.
Fabian Marozsan, Hungary, def. Arthur Rinderknech (24), France, 6-3, 6-4, 6-7 (2), 6-4.
Juncheng Shang, China, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 6-4, 6-7 (2), 6-4, 6-0.
Alex de Minaur (6), Australia, def. Mackenzie McDonald, United States, 6-2, 6-2, 6-3.
Alejandro Davidovich Fokina (14), Spain, def. Filip Misolic, Austria, 6-2, 6-3, 6-3.
Jordan Thompson, Australia, def. Juan Manuel Cerundolo, Argentina, 6-7 (3), 7-5, 6-1, 6-1.
Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Aleksandar Vukic, Australia, 7-5, 6-2, 6-2.
Learner Tien (25), United States, def. Marcos Giron, United States, 7-6 (2), 4-6, 3-6, 7-6 (3), 6-2.
Marin Cilic, Croatia, def. Daniel Altmaier, Germany, 6-0, 6-0, 7-6 (3).
Stan Wawrinka, Switzerland, def. Laslo Djere, Serbia, 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (4).
Kamil Majchrzak, Poland, def. Jacob Fearnley, Britain, 7-6 (2), 7-5, 3-6, 7-6 (3).
Denis Shapovalov (21), Canada, def. Yunchaokete Bu, China, 6-3, 7-6 (3), 6-1.
Botic Van de Zandschulp, Netherlands, def. Brandon Nakashima (27), United States, 6-3, 4-6, 7-6 (1), 7-6 (3).
Rinky Hijikata, Australia, def. Adrian Mannarino, France, 6-3, 6-3, 6-1.
Francesco Maestrelli, Italy, def. Terence Atmane, France, 6-4, 3-6, 6-7 (4), 6-1, 6-1.
Valentin Vacherot (30), Monaco, def. Martin Damm Jr, United States, 6-4, 6-4, 6-4.
Arthur Gea, France, def. Jiri Lehecka (17), Czechia, 7-5, 7-6 (1), 7-5.
Jaume Munar, Spain, def. Dalibor Svrcina, Czechia, 3-6, 6-2, 6-7 (5), 7-5, 6-3.
Casper Ruud (12), Norway, def. Mattia Bellucci, Italy, 6-1, 6-2, 6-4.
Novak Djokovic (4), Serbia, def. Pedro Martinez, Spain, 6-3, 6-2, 6-2.
Alexandre Muller, France, def. Alexei Popyrin, Australia, 2-6, 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4).
Women’s Singles
First Round
Magdalena Frech, Poland, def. Veronika Erjavec, Slovenia, 6-1, 6-1.
McCartney Kessler, United States, def. Emiliana Arango, Colombia, 6-3, 6-2.
Peyton Stearns, United States, def. Sofia Kenin (27), United States, 6-3, 6-2.
Anna Bondar, Hungary, def. Elizabeth Mandlik, United States, 6-0, 6-4.
Petra Marcinko, Croatia, def. Tatjana Maria, Germany, 6-3, 7-5.
Storm Hunter, Australia, def. Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 6-4, 6-4.
Magda Linette, Poland, def. Emma Navarro (15), United States, 3-6, 6-3, 6-3.
Coco Gauff (3), United States, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-2, 6-3.
Ann Li, United States, def. Camila Osorio, Colombia, 6-4, 6-7 (5), 7-5.
Linda Klimovicova, Poland, def. Francesca Jones, Britain, 6-2, 3-2, ret.
Priscilla Hon, Australia, def. Marina Stakusic, Canada, 1-6, 6-4, 5-3, ret.
Jessica Pegula (6), United States, def. Anastasia Zakharova, Russia, 6-2, 6-1.
Clara Tauson (14), Denmark, def. Dalma Galfi, Hungary, 6-3, 6-3.
Amanda Anisimova (4), United States, def. Simona Waltert, Switzerland, 6-3, 6-2.
Alycia Parks, United States, def. Alexandra Eala, Philippines, 0-6, 6-3, 6-2.
Karolina Muchova (19), Czechia, def. Jaqueline Cristian, Romania, 6-3, 7-6 (6).
Oksana Selekhmeteva, Russia, def. Ella Seidel, Germany, 6-3, 3-6, 6-0.
Linda Noskova (13), Czechia, def. Darja Semenistaja, Latvia, 6-3, 6-0.
Iva Jovic (29), United States, def. Katie Volynets, United States, 6-2, 6-3.
Victoria Mboko (17), Canada, def. Emerson Jones, Australia, 6-4, 6-1.
Paula Badosa (25), Spain, def. Zarina Diyas, Kazakhstan, 6-2, 6-4.
Ajla Tomljanovic, Australia, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 4-6, 7-6 (3), 6-1.
Marie Bouzkova, Czechia, def. Renata Zarazua, Mexico, 6-2, 7-5.
Moyuka Uchijima, Japan, def. Solana Sierra, Argentina, 6-3, 6-1.
Mirra Andreeva (8), Russia, def. Donna Vekic, Croatia, 4-6, 6-3, 6-0.
Iga Swiatek (2), Poland, def. Yuan Yue, China, 7-6 (5), 6-3.
Diana Shnaider (23), Russia, def. Barbora Krejcikova, Czechia, 2-6, 6-3, 6-3.
Elise Mertens (21), Belgium, def. Lanlana Tararudee, Thailand, 7-5, 6-1.
