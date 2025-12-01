Women’s College Basketball Scores

Monday, Dec. 1
EAST
Albany 65, Bucknell 62, OT
Maine 54, Boston University 45
Pittsburgh 68, Central Connecticut 43
Stony Brook 85, New Jersey City 38
Villanova 81, West Virginia 59
SOUTH
Alabama 79, Kennesaw State 65
Alabama State 70, Auburn-Montgomery 41
Alcorn State 72, Rust College 32
Appalachian State 63, Gardner-Webb 53
Arkansas-Pine Bluff 50, North Alabama 48
Charleston Southern 83, Allen 62
High Point 101, UVA Wise 57
Nicholls State 101, Louisiana Christian 54
Norfolk State 86, Shaw 48
Old Dominion 68, Delaware State 45
Tennessee Tech 68, Lipscomb 55
MIDWEST
Minnesota 77, Samford 40
SOUTHWEST
Central Arkansas 74, Hendrix College 32
SMU 83, Southern Miss 70
FAR WEST
Washington 80, San Jose State 54
