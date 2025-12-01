Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

December 1, 2025, 11:00 PM

Monday, Dec. 1

EAST

Albany 65, Bucknell 62, OT

Maine 54, Boston University 45

Pittsburgh 68, Central Connecticut 43

Stony Brook 85, New Jersey City 38

Villanova 81, West Virginia 59

SOUTH

Alabama 79, Kennesaw State 65

Alabama State 70, Auburn-Montgomery 41

Alcorn State 72, Rust College 32

Appalachian State 63, Gardner-Webb 53

Arkansas-Pine Bluff 50, North Alabama 48

Charleston Southern 83, Allen 62

High Point 101, UVA Wise 57

Nicholls State 101, Louisiana Christian 54

Norfolk State 86, Shaw 48

Old Dominion 68, Delaware State 45

Tennessee Tech 68, Lipscomb 55

MIDWEST

Minnesota 77, Samford 40

SOUTHWEST

Central Arkansas 74, Hendrix College 32

SMU 83, Southern Miss 70

FAR WEST

Washington 80, San Jose State 54

___

