Sports on TV for Dec. 6 – 7

Saturday, Dec. 6
AUTO RACING
5:25 a.m.
ESPN2 — Formula 1: Practice, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
8:55 a.m.
ESPN2 — Formula 1: Qualifying, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Southern Miss. at Miami
CBS — Iowa St. at Purdue
ESPN2 — Dayton vs. Virginia, Charlotte, N.C.
FOX — Duke at Michigan St.
TRUTV — Rhode Island at Providence
12:30 p.m.
USA — Old Dominion at Richmond
1 p.m.
CW — UNC Asheville at NC State
2 p.m.
BTN — Ohio St. at Northwestern
FS1 — Marquette at Wisconsin
TNT — Boise St. at Butler
TRUTV — Boise St. at Butler
2:15 p.m.
CBS — Louisville vs, Indiana, Indianapolis
2:30 p.m.
USA — Princeton at Loyola of Chicago
4 p.m.
BTN — Rutgers at Michigan
ESPNU — Seton Hall at Kansas St.
FS1 — Maryland at Iowa
4:30 p.m.
CBS — Baylor at Memphis
5 p.m.
CBSSN — Colorado at Colorado St.
6 p.m.
BTN — Washington at Southern Cal
ESPN2 — Wake Forest at West Virginia
PEACOCK — Oregon at UCLA
7:30 p.m.
CBSSN — Oklahoma St. vs. Grand Canyon, Phoenix
8 p.m.
ESPN — Illinois vs. Tennessee, Nashville, Tenn.
PEACOCK — Florida St. at Houston
PEACOCK — Mississippi at St. John’s
9 p.m.
TRUTV — Ark.-Pine Bluff at DePaul
10 p.m.
CBSSN — Oklahoma vs. Arizona St., Phoenix
ESPN — Auburn at Arizona
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
BTN — Indiana at Illinois
6 p.m.
FS1 — Iowa at Rutgers
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — Big 12 Championship: BYU vs. Texas Tech, Arlington, Texas
ESPN — Mid-American Championship: Miami (Ohio) vs. W. Michigan, Detroit
2 p.m.
ESPN2 — Southwestern Athletic Championship: Prairie View A&M at Jackson St.
4 p.m.
ABC — Southeastern Championship: Georgia vs. Alabama, Atlanta
ESPN — Southeastern Championship: Georgia vs. Alabama, Atlanta (Field Pass)
SECN — Southeastern Championship: Georgia vs. Alabama, Atlanta (SkyCast)
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Championship: Duke vs. Virginia, Charlotte, N.C. (Field Pass)
ABC — Atlantic Coast Championship: Duke vs. Virginia, Charlotte, N.C.
FOX — Big Ten Championship: Indiana vs. Ohio St., Indianapolis
10 p.m.
ESPN2 — FCS Tournament: Rhode Island at UC Davis, Second Round
FIGURE SKATING
9 a.m.
E! — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025-26 Grand Prix Final, Nagoya, Japan (Taped)
GERMAN LEAGUE BASKETBALL
12:30 p.m.
NBATV — Ratiopharm Ulm vs. Science City Jena
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Third Round, Gary Player CC, Sun City, South Africa
Noon
GOLF — PGA Tour: The Hero World Challenge, Third Round, Albany Golf Club, Nassau, Bahamas
2:30 p.m.
NBC — PGA Tour: The Hero World Challenge, Third Round, Albany Golf Club, Nassau, Bahamas
7 p.m.
GOLF — The 2025 Grass League Championship: Final Round, Grass Clippings Rolling Hills, Tempe, Ariz.
10 p.m.
GOLF — DP World Tour: The Crown Australian Open, Final Round, Royal Melbourne GC, Melbourne, Australia
4 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Final Round, Gary Player CC, Sun City, South Africa
HORSE RACING
11 a.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MIXED MARTIAL ARTS
6 p.m.
FX — UFC 323 Early Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas
8 p.m.
ESPN2 — UFC 323 Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas
FX — UFC 323 Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
NBATV — Golden State at Cleveland
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Utah at Calgary
SKIING
5 p.m.
NBC — FIS: Alpine Ski World Cup, Beaver Creek, Colo.
SOCCER (MEN’S)
7:25 a.m.
CBSSN — English League Championship: Leicester City at Derby County
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Arsenal at Aston Villa
9:55 a.m.
CBSSN — English League Championship: Millwall at Bristol City
10 a.m.
USA — English Premier League: Brentford at Tottenham Hotspur
Noon
CBSSN — Serie A: Como at Inter Milan
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Liverpool at Leeds United
2:30 p.m.
FOX — MLS Cup: Vancouver at Inter Miami, Final
6:30 a.m. (Sunday)
CBSSN — Serie A: Lecce at Cremonese
SOCCER (WOMEN’S)
11:30 a.m.
TNT — World Sevens Tournament Group Stage: Flamengo vs. AFC Toronto, Game 5, Fort Lauderdale, Fla.
12:30 p.m.
TNT — World Sevens Tournament Group Stage: Kansas City Current vs. Club Tigres, Game 6, Fort Lauderdale, Fla.
1:30 p.m.
TNT — World Sevens Tournament Group Stage: Nacional vs. Deportivo Cali, Game 7, Fort Lauderdale, Fla.
2:30 p.m.
TNT — World Sevens Tournament Group Stage: San Diego Wave FC vs. Club América, Game 8, Fort Lauderdale, Fla.
4:30 p.m.
TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Kansas City Current vs. AFC Toronto, Game 9, Fort Lauderdale, Fla.
5:30 p.m.
TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Flamengo vs. Club Tigres, Game 10, Fort Lauderdale, Fla.
6:30 p.m.
TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: San Diego Wave FC vs. Nacional, Game 11, Fort Lauderdale, Fla.
7:30 p.m.
TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Deportivo Cali vs. Club América, Game 12, Fort Lauderdale, Fla.
TENNIS
8 a.m.
TENNIS — UTS London Grand Final: Round Robin Session 2
1 p.m.
TENNIS — UTS London Grand Final: Round Robin Session 3
7 p.m.
TENNIS — The Atlanta Cup: Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka AND Ben Shelton vs. Nick Kyrgios, Atlanta
Sunday, Dec. 7
AUTO RACING
7:55 a.m.
ESPN — Formula 1: The Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates
ESPNU — Formula 1: The Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates (F1 Kids)
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
ESPN2 — Missouri vs. Kansas, Kansas City, Mo.
2 p.m.
SECN — UTSA at Alabama
3 p.m.
ESPN2 — Texas Tech vs. LSU, Fort Worth, Texas
4 p.m.
ACCN — Hofstra at Pittsburgh
SECN — San Francisco at Mississippi St.
5 p.m.
ESPN — Georgetown at North Carolina
ESPN2 — SMU at Texas A&M
FS1 — Creighton at Nebraska
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Boston U. at North Carolina
BTN — Purdue at Michigan
SECN — NC Central at South Carolina
1 p.m.
FS1 — DePaul at UConn
2 p.m.
ACCN — Duke at Virginia Tech
BTN — Ohio St. at Northwestern
3 p.m.
FS1 — Oregon at UCLA
4 p.m.
BTN — Maryland at Minnesota
6 p.m.
BTN — Michigan St. at Wisconsin
8 p.m.
BTN — Washington at Southern Cal
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ESPN — College Football Playoff Selection Show
COLLEGE WATER POLO (MEN’S)
6 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship, Stanford, Calif.
FIGURE SKATING
4:30 p.m.
NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025-26 Grand Prix Final, Nagoya, Japan
GOLF
4 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Final Round, Gary Player CC, Sun City, South Africa
11:30 a.m.
GOLF — PGA Tour: The Hero World Challenge, Final Round, Albany Golf Club, Nassau, Bahamas
1 p.m.
ABC — 2025 World Champions Cup: Final Round, Feather Sound Country Club, Clearwater, Fla.
1:30 p.m.
NBC — PGA Tour: The Hero World Challenge, Final Round, Albany Golf Club, Nassau, Bahamas
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Tip-Off Tournament: Westchester at Greensboro
5 p.m.
NBATV — Tip-Off Tournament: Valley at Santa Cruz
NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Miami at N.Y. Jets, New Orleans at Tampa Bay, Indianapolis at Jacksonville, Pittsburgh at Baltimore
FOX — Regional Coverage: Seattle at Atlanta, Cincinnati at Buffalo, Tennessee at Cleveland, Washington at Minnesota
4:05 p.m.
CBS — Denver at Las Vegas
4:25 p.m.
FOX — Regional Coverage: Chicago at Green Bay OR L.A. Rams at Arizona
8:20 p.m.
NBC — Houston at Kansas City
PEACOCK — Houston at Kansas City
NHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Colorado at Philadelphia
7 p.m.
NHLN — Vegas at N.Y. Rangers
SKIING
12:30 p.m.
NBC — FIS: Alpine Ski World Cup, Beaver Creek, Colo.
3 p.m.
CNBC — FIS: Alpine Ski World Cup, Beaver Creek, Colo.
SOCCER (MEN’S)
6:30 a.m.
CBSSN — Serie A: Lecce at Cremonese
9 a.m.
USA — Premier League: West Ham United at Brighton & Hove Albion
9:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Hearts at Celtic
11:30 a.m.
USA — Premier League: Crystal Palace at Fulham
SOCCER (WOMEN’S)
11:30 a.m.
TNT — World Sevens Tournament: TBD, Semifinal, Fort Lauderdale, Fla.
TRUTV — World Sevens Tournament: TBD, Semifinal, Fort Lauderdale, Fla.
Noon
CBSSN — Serie A: Fernana at Fiorentina (Taped)
1 p.m.
TNT — World Sevens Tournament: TBD, Semifinal, Fort Lauderdale, Fla.
TRUTV — World Sevens Tournament: TBD, Semifinal, Fort Lauderdale, Fla.
3 p.m.
TRUTV — World Sevens Tournament: TBD, Third-Place Match, Fort Lauderdale, Fla.
4:30 p.m.
TNT — World Sevens Tournament: TBD, Final, Fort Lauderdale, Fla.
TRUTV — World Sevens Tournament: TBD, Final, Fort Lauderdale, Fla.
SPEEDSKATING
2 p.m.
CNBC — ISU: World Cup, Heerenveen, Netherlands
TENNIS
9:30 a.m.
TENNIS — UTS London Grand Final: Semifinals & Final
