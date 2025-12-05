Live Radio
Sports on TV for Dec. 6 – 7

The Associated Press

December 5, 2025, 2:35 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Dec. 6

AUTO RACING

5:25 a.m.

ESPN2 — Formula 1: Practice, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates

8:55 a.m.

ESPN2 — Formula 1: Qualifying, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Southern Miss. at Miami

CBS — Iowa St. at Purdue

ESPN2 — Dayton vs. Virginia, Charlotte, N.C.

FOX — Duke at Michigan St.

TRUTV — Rhode Island at Providence

12:30 p.m.

USA — Old Dominion at Richmond

1 p.m.

CW — UNC Asheville at NC State

2 p.m.

BTN — Ohio St. at Northwestern

FS1 — Marquette at Wisconsin

TNT — Boise St. at Butler

TRUTV — Boise St. at Butler

2:15 p.m.

CBS — Louisville vs, Indiana, Indianapolis

2:30 p.m.

USA — Princeton at Loyola of Chicago

4 p.m.

BTN — Rutgers at Michigan

ESPNU — Seton Hall at Kansas St.

FS1 — Maryland at Iowa

4:30 p.m.

CBS — Baylor at Memphis

5 p.m.

CBSSN — Colorado at Colorado St.

6 p.m.

BTN — Washington at Southern Cal

ESPN2 — Wake Forest at West Virginia

PEACOCK — Oregon at UCLA

7:30 p.m.

CBSSN — Oklahoma St. vs. Grand Canyon, Phoenix

8 p.m.

ESPN — Illinois vs. Tennessee, Nashville, Tenn.

PEACOCK — Florida St. at Houston

PEACOCK — Mississippi at St. John’s

9 p.m.

TRUTV — Ark.-Pine Bluff at DePaul

10 p.m.

CBSSN — Oklahoma vs. Arizona St., Phoenix

ESPN — Auburn at Arizona

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

BTN — Indiana at Illinois

6 p.m.

FS1 — Iowa at Rutgers

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — Big 12 Championship: BYU vs. Texas Tech, Arlington, Texas

ESPN — Mid-American Championship: Miami (Ohio) vs. W. Michigan, Detroit

2 p.m.

ESPN2 — Southwestern Athletic Championship: Prairie View A&M at Jackson St.

4 p.m.

ABC — Southeastern Championship: Georgia vs. Alabama, Atlanta

ESPN — Southeastern Championship: Georgia vs. Alabama, Atlanta (Field Pass)

SECN — Southeastern Championship: Georgia vs. Alabama, Atlanta (SkyCast)

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Championship: Duke vs. Virginia, Charlotte, N.C. (Field Pass)

ABC — Atlantic Coast Championship: Duke vs. Virginia, Charlotte, N.C.

FOX — Big Ten Championship: Indiana vs. Ohio St., Indianapolis

10 p.m.

ESPN2 — FCS Tournament: Rhode Island at UC Davis, Second Round

FIGURE SKATING

9 a.m.

E! — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025-26 Grand Prix Final, Nagoya, Japan (Taped)

GERMAN LEAGUE BASKETBALL

12:30 p.m.

NBATV — Ratiopharm Ulm vs. Science City Jena

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Third Round, Gary Player CC, Sun City, South Africa

Noon

GOLF — PGA Tour: The Hero World Challenge, Third Round, Albany Golf Club, Nassau, Bahamas

2:30 p.m.

NBC — PGA Tour: The Hero World Challenge, Third Round, Albany Golf Club, Nassau, Bahamas

7 p.m.

GOLF — The 2025 Grass League Championship: Final Round, Grass Clippings Rolling Hills, Tempe, Ariz.

10 p.m.

GOLF — DP World Tour: The Crown Australian Open, Final Round, Royal Melbourne GC, Melbourne, Australia

4 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Final Round, Gary Player CC, Sun City, South Africa

HORSE RACING

11 a.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MIXED MARTIAL ARTS

6 p.m.

FX — UFC 323 Early Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas

8 p.m.

ESPN2 — UFC 323 Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas

FX — UFC 323 Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

NBATV — Golden State at Cleveland

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Utah at Calgary

SKIING

5 p.m.

NBC — FIS: Alpine Ski World Cup, Beaver Creek, Colo.

SOCCER (MEN’S)

7:25 a.m.

CBSSN — English League Championship: Leicester City at Derby County

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Arsenal at Aston Villa

9:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Millwall at Bristol City

10 a.m.

USA — English Premier League: Brentford at Tottenham Hotspur

Noon

CBSSN — Serie A: Como at Inter Milan

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Liverpool at Leeds United

2:30 p.m.

FOX — MLS Cup: Vancouver at Inter Miami, Final

6:30 a.m. (Sunday)

CBSSN — Serie A: Lecce at Cremonese

SOCCER (WOMEN’S)

11:30 a.m.

TNT — World Sevens Tournament Group Stage: Flamengo vs. AFC Toronto, Game 5, Fort Lauderdale, Fla.

12:30 p.m.

TNT — World Sevens Tournament Group Stage: Kansas City Current vs. Club Tigres, Game 6, Fort Lauderdale, Fla.

1:30 p.m.

TNT — World Sevens Tournament Group Stage: Nacional vs. Deportivo Cali, Game 7, Fort Lauderdale, Fla.

2:30 p.m.

TNT — World Sevens Tournament Group Stage: San Diego Wave FC vs. Club América, Game 8, Fort Lauderdale, Fla.

4:30 p.m.

TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Kansas City Current vs. AFC Toronto, Game 9, Fort Lauderdale, Fla.

5:30 p.m.

TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Flamengo vs. Club Tigres, Game 10, Fort Lauderdale, Fla.

6:30 p.m.

TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: San Diego Wave FC vs. Nacional, Game 11, Fort Lauderdale, Fla.

7:30 p.m.

TRUTV — World Sevens Tournament Group Stage: Deportivo Cali vs. Club América, Game 12, Fort Lauderdale, Fla.

TENNIS

8 a.m.

TENNIS — UTS London Grand Final: Round Robin Session 2

1 p.m.

TENNIS — UTS London Grand Final: Round Robin Session 3

7 p.m.

TENNIS — The Atlanta Cup: Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka AND Ben Shelton vs. Nick Kyrgios, Atlanta

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Dec. 7

AUTO RACING

7:55 a.m.

ESPN — Formula 1: The Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates

ESPNU — Formula 1: The Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, United Arab Emirates (F1 Kids)

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — Missouri vs. Kansas, Kansas City, Mo.

2 p.m.

SECN — UTSA at Alabama

3 p.m.

ESPN2 — Texas Tech vs. LSU, Fort Worth, Texas

4 p.m.

ACCN — Hofstra at Pittsburgh

SECN — San Francisco at Mississippi St.

5 p.m.

ESPN — Georgetown at North Carolina

ESPN2 — SMU at Texas A&M

FS1 — Creighton at Nebraska

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Boston U. at North Carolina

BTN — Purdue at Michigan

SECN — NC Central at South Carolina

1 p.m.

FS1 — DePaul at UConn

2 p.m.

ACCN — Duke at Virginia Tech

BTN — Ohio St. at Northwestern

3 p.m.

FS1 — Oregon at UCLA

4 p.m.

BTN — Maryland at Minnesota

6 p.m.

BTN — Michigan St. at Wisconsin

8 p.m.

BTN — Washington at Southern Cal

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ESPN — College Football Playoff Selection Show

COLLEGE WATER POLO (MEN’S)

6 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship, Stanford, Calif.

FIGURE SKATING

4:30 p.m.

NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025-26 Grand Prix Final, Nagoya, Japan

GOLF

4 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, Final Round, Gary Player CC, Sun City, South Africa

11:30 a.m.

GOLF — PGA Tour: The Hero World Challenge, Final Round, Albany Golf Club, Nassau, Bahamas

1 p.m.

ABC — 2025 World Champions Cup: Final Round, Feather Sound Country Club, Clearwater, Fla.

1:30 p.m.

NBC — PGA Tour: The Hero World Challenge, Final Round, Albany Golf Club, Nassau, Bahamas

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Tip-Off Tournament: Westchester at Greensboro

5 p.m.

NBATV — Tip-Off Tournament: Valley at Santa Cruz

NFL FOOTBALL

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Miami at N.Y. Jets, New Orleans at Tampa Bay, Indianapolis at Jacksonville, Pittsburgh at Baltimore

FOX — Regional Coverage: Seattle at Atlanta, Cincinnati at Buffalo, Tennessee at Cleveland, Washington at Minnesota

4:05 p.m.

CBS — Denver at Las Vegas

4:25 p.m.

FOX — Regional Coverage: Chicago at Green Bay OR L.A. Rams at Arizona

8:20 p.m.

NBC — Houston at Kansas City

PEACOCK — Houston at Kansas City

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Colorado at Philadelphia

7 p.m.

NHLN — Vegas at N.Y. Rangers

SKIING

12:30 p.m.

NBC — FIS: Alpine Ski World Cup, Beaver Creek, Colo.

3 p.m.

CNBC — FIS: Alpine Ski World Cup, Beaver Creek, Colo.

SOCCER (MEN’S)

6:30 a.m.

CBSSN — Serie A: Lecce at Cremonese

9 a.m.

USA — Premier League: West Ham United at Brighton & Hove Albion

9:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Hearts at Celtic

11:30 a.m.

USA — Premier League: Crystal Palace at Fulham

SOCCER (WOMEN’S)

11:30 a.m.

TNT — World Sevens Tournament: TBD, Semifinal, Fort Lauderdale, Fla.

TRUTV — World Sevens Tournament: TBD, Semifinal, Fort Lauderdale, Fla.

Noon

CBSSN — Serie A: Fernana at Fiorentina (Taped)

1 p.m.

TNT — World Sevens Tournament: TBD, Semifinal, Fort Lauderdale, Fla.

TRUTV — World Sevens Tournament: TBD, Semifinal, Fort Lauderdale, Fla.

3 p.m.

TRUTV — World Sevens Tournament: TBD, Third-Place Match, Fort Lauderdale, Fla.

4:30 p.m.

TNT — World Sevens Tournament: TBD, Final, Fort Lauderdale, Fla.

TRUTV — World Sevens Tournament: TBD, Final, Fort Lauderdale, Fla.

SPEEDSKATING

2 p.m.

CNBC — ISU: World Cup, Heerenveen, Netherlands

TENNIS

9:30 a.m.

TENNIS — UTS London Grand Final: Semifinals & Final

