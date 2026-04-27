World Tour Mutua Madrid Open Results

Monday
At Caja Magica
Madrid
Purse: €8,235,540
Surface: Red clay
MADRID (AP) _ Results Monday from Mutua Madrid Open at Caja Magica (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 32
Casper Ruud (12), Norway, def. Alejandro Davidovich Fokina (20), Spain, 6-3, 6-1.
Stefanos Tsitsipas, Greece, def. Daniel Merida, Spain, 6-4, 6-2.
Francisco Cerundolo (16), Argentina, def. Luciano Darderi (18), Italy, 6-2, 6-3.
Daniil Medvedev (7), Russia, def. Nicolai Budkov Kjaer, Norway, 6-3, 6-2.
Alexander Blockx, Belgium, def. Felix Auger-Aliassime (3), Canada, 7-6 (3), 6-3.
Flavio Cobolli (10), Italy, def. Adolfo Daniel Vallejo, Paraguay, 6-3, 6-2.
Alexander Zverev (2), Germany, def. Terence Atmane, France, 6-3, 7-6 (2).
Jakub Mensik (23), Czechia, def. Karen Khachanov (13), Russia, 6-4, 7-6 (11).
Women’s Singles
Round of 16
Leylah Fernandez (24), Canada, def. Ann Li (31), United States, 6-3, 6-2.
Hailey Baptiste (30), United States, def. Belinda Bencic (11), Switzerland, 6-1, 6-7 (14), 6-3.
Karolina Pliskova, Czechia, def. Solana Sierra, Argentina, 6-4, 6-3.
Aryna Sabalenka (1), Belarus, def. Naomi Osaka (14), Japan, 6-7 (1), 6-3, 6-2.
Mirra Andreeva (9), Russia, def. Anna Bondar, Hungary, 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5).
Linda Noskova (13), Czechia, def. Coco Gauff (3), United States, 6-4, 1-6, 7-6 (5).
Marta Kostyuk (26), Ukraine, def. Caty McNally, United States, 6-2, 6-3.
Anastasia Potapova, Russia, def. Elena Rybakina (2), Kazakhstan, 7-6 (8), 6-4.
Men’s Doubles
Round of 32
Evan King, United States, and Andre Goransson, Sweden, def. David Pel and Sander Arends, Netherlands, 6-4, 1-6, 10-4.
Maximo Gonzalez and Andres Molteni, Argentina, def. Edouard Roger-Vasselin, France, and Hugo Nys, Monaco, 5-7, 6-3, 10-6.
Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (4), Britain, def. Robert Cash and James Tracy, United States, 6-3, 3-6, 10-7.
Benjamin Winter Lopez and Pablo Llamas Ruiz, Spain, def. Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek, United States, 6-3, 6-7 (5), 12-10.
Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard, France, def. Simone Bolelli and Andrea Vavassori (8), Italy, 6-3, 7-6 (3).
Luke Johnson, Britain, and Jan Zielinski, Poland, def. Santiago Gonzalez, Mexico, and Robert Galloway, United States, 6-3, 6-3.
Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, def. Lloyd Glasspool and Julian Cash (2), Britain, 6-3, 6-3.
Women’s Doubles
Round of 16
Demi Schuurs, Netherlands, and Ellen Perez (8), Australia, def. Miriam Skoch, Czechia, and Maria Kozyreva, Russia, 6-3, 6-0.
Hsieh Su-wei, Taiwan, and Sofia Kenin (7), United States, def. Venus Williams, United States, and Katie Boulter, Britain, 6-4, 6-4.
