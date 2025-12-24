Live Radio
Sports on TV for Dec. 29 – Jan. 4

The Associated Press

December 24, 2025, 10:07 AM

Adv27-28

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Dec. 29

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

BTN — NC Central at Penn St.

3 p.m.

BTN — Southern U. at Illinois

5 p.m.

BTN — Mass.-Lowell at Iowa

6 p.m.

SECN — Dartmouth at Florida

7 p.m.

CBSSN — UNC-Wilmington at NC A&T

CW — Drexel at Charleston Southern

BTN — Delaware St. at Rutgers

FS1 — Cornell at Michigan St.

8 p.m.

SECN — Alcorn St. at Mississippi

9 p.m.

BTN — Fairleigh Dickinson at Minnesota

10 p.m.

SECN — Queens (NC) at Auburn

11 p.m.

FS1 — Utah at Washington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Notre Dame

8 p.m.

ACCN — North Carolina at Boston College

9 p.m.

FS1 — Michigan at Oregon

COLLEGE FOOTBALL

2 p.m.

ESPN — JLab Birmingham Bowl: Georgia Southern vs. Appalachian St., Birmingham, Ala.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Cleveland at San Antonio

PEACOCK — Cleveland at San Antonio

10:30 p.m.

NBC — Dallas at Portland

PEACOCK — Dallas at Portland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ESPN — L.A. Rams at Atlanta

ESPN2 — L.A. Rams at Atlanta (MNF Playbook with Next Gen Stats)

_____

Tuesday, Dec. 30

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

4 p.m.

BTN — Howard at Northwestern

6 p.m.

SECN — Albany at South Carolina

7 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Miami

BTN — Milwaukee at Wisconsin

ESPN2 — Florida St. at North Carolina

FS1 — Seton Hall at Marquette

8 p.m.

SECN — SC State at Tennessee

9 p.m.

ACCN — Louisville at California

BTN — New Hampshire at Nebraska

ESPN2 — Notre Dame at Stanford

FS1 — Butler at Creighton

10 p.m.

CBSSN — San Diego St. an San Jose St.

11 p.m.

FS1 — New Mexico at Boise St.

COLLEGE FOOTBALL

2 p.m.

ESPN — Radiance Technologies Independence Bowl: Coastal Carolina vs. Louisiana Tech, Shreveport, La.

5:30 p.m.

ESPN — Liberty Mutual Music City Bowl: Tennessee vs. Illinois, Nashville, Tenn.

9 p.m.

ESPN — Valero Alamo Bowl: Southern Cal vs. TCU, San Antonio

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Philadelphia at Memphis

PEACOCK — Philadelphia at Memphis

10:30 p.m.

NBC — Detroit at L.A. Lakers

PEACOCK — Detroit at L.A. Lakers

NHL HOCKEY

8:30 p.m.

NHLN — N.Y. Islanders at Chicago

_____

Wednesday, Dec. 31

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPNU — Tulane at East Carolina

ESPN2 — Wake Forest at NC State

2 p.m.

ACCN — Virginia at Virginia Tech

CBSSN — Stony Brook at William & Mary

ESPN2 — Clemson at Syracuse

ESPNU — Rice at Tulsa

4 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Duke

ESPN2 — North Texas at Memphis

ESPNU — Wichita St. at UAB

5 p.m.

PEACOCK — UConn at Xavier

6 p.m.

FS1 — DePaul at Villanova

8 p.m.

FS1 — St. John’s at Georgetown

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

BTN — Ohio St. at Purdue

2 p.m.

PEACOCK — UCLA at Penn St.

3 p.m.

PEACOCK — UConn at Providence

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ESPN — ReliaQuest Bowl: Iowa vs. Vanderbilt, Tampa, Fla.

2 p.m.

CBS — Tony the Tiger Sun Bowl: Arizona St. vs. Duke, El Paso, Texas

3 p.m.

ABC — Cheez-It Citrus Bowl: Michigan vs. Texas, Orlando, Fla.

3:30 p.m.

ESPN — SRS Distribution Las Vegas Bowl: Nebraska vs. Utah, Las Vegas

7:30 p.m.

ACCN — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (Field Pass)

ESPN — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas

ESPN2 — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (SkyCast)

ESPNU — Goodyear Cotton Bowl Classic: Miami vs. Ohio St., CFP Quarterfinal, Arlington, Texas (Command Center)

NBA BASKETBALL

1 p.m.

NBATV — Golden State at Charlotte

3:30 p.m.

NBATV — Phoenix at Cleveland

8 p.m.

NBATV — Portland at Oklahoma City

_____

Thursday, Jan. 1

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — California at North Carolina

BTN — Michigan St. at Indiana

2 p.m.

ACCN — Stanford at NC State

BTN — Nebraska at Iowa

4 p.m.

ACCN — Notre Dame at Georgia Tech

BTN — Maryland at Illinois

6 p.m.

BTN — Michigan at Washington

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ESPN — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami

ESPN2 — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami (SkyCast)

ESPNU — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami (Command Center)

4 p.m.

ESPN — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif.

ESPN2 — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (Field Pass)

ESPNU — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (SkyCast)

SECN — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (SkyCast w/Alabama Radio)

8 p.m.

ESPN — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans

ESPN2 — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (SkyCast w/Georgia Radio)

ESPNU — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (Command Center)

SECN — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (SkyCast w/Mississippi Radio)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

NBATV — Philadelphia at Dallas

NHL HOCKEY

3 p.m.

NHLN — Utah at N.Y. Islanders

7 p.m.

NHLN — Winnipeg at Toronto

_____

Friday, Jan. 2

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Lamar at McNeese St.

ESPNU — Kennesaw St. at Liberty

PEACOCK — Southern Cal at Michigan

7:30 p.m.

PEACOCK — Oregon at Maryland

8 p.m.

ACCN — Louisville at Stanford

PEACOCK — Ohio St. at Rutgers

9 p.m.

PEACOCK — Michigan St. at Nebraska

11 p.m.

ESPN2 — Notre Dame at California

COLLEGE FOOTBALL

1 p.m.

ESPN — Lockheed Martin Armed Forces Bowl: Rice vs. Texas St., Fort Worth, Texas

4:30 p.m.

ESPN — AutoZone Liberty Bowl: Navy vs. Cincinnati, Memphis, Tenn.

8 p.m.

ESPN — Duke’s Mayo Bowl: Wake Forest vs. Mississippi St., Charlotte, N.C.

FOX — Trust & Will Holiday Bowl: Arizona vs. SMU, San Diego

GOLF

7 p.m.

ESPN2 — TGL: Boston Common Golf vs. Los Angeles Golf Club

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Denver at Cleveland

10 p.m.

PRIME VIDEO — Oklahoma City at Golden State

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami

TRUTV — Winter Classic: N.Y. Rangers vs. Florida, Miami

_____

Saturday, Jan. 3

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

11 a.m.

ESPN2 — Virginia at NC State

Noon

ACCN — Virginia Tech at Wake Forest

CBSSN — Northeastern at Campbell

CW — Clemson at Pittsburgh

ESPN — Kentucky at Alabama

ESPNU — UTSA at Temple

FOX — Providence vs. St. John’s, New York

TNT — Villanova at Butler

USA — VCU at Duquesne

1 p.m.

ESPN2 — Oklahoma St. at Texas Tech

SECN — Auburn at Georgia

1:30 p.m.

CBS — BYU at Kansas St.

2 p.m.

ACCN — Boston College at Georgia Tech

CBSSN — Dayton at Loyola of Chicago

ESPNU — Vanderbilt at South Carolina

FS1 — Xavier at DePaul

PEACOCK — Kansas at UCF

FOX — Houston at Cincinnati

TNT — Baylor at TCU

USA — La Salle at George Washington

2:15 p.m.

CW — North Carolina at SMU

3 p.m.

ESPN2 — Tennessee at Arkansas

3:30 p.m.

SECN — Mississippi at Oklahoma

3:45 p.m.

CBS — Duke at Florida St.

4 p.m.

CBSSN — Oral Roberts at N. Dakota St.

ESPNU — LSU at Texas A&M

PEACOCK — Arizona at UTA

USA — Rhode Island at George Mason

5 p.m.

BTN — Minnesota at Northwestern

ESPN2 — Colorado at Arizona St.

6 p.m.

CBSSN — Davidson at Saint Joseph’s

ESPNU — Wichita St. at Charlotte

SECN — Mississippi St. at Texas

7 p.m.

BTN — Illinois at Penn St.

PEACOCK — UCLA at Iowa

8 p.m.

CBSSN — Wyoming at New Mexico

FOX — Purdue at Wisconsin

8:30 p.m.

SECN — Florida at Missouri

10 p.m.

CBSSN — Boise St. at San Diego St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

FS1 — Seton Hall at UConn

4 p.m.

ACCN — Notre Dame at Georgia Tech

8 p.m.

PEACOCK — Southern Cal at UCLA

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — Minnesota at Miami

7:30 p.m.

NBATV — Philadelphia at New York

10:30 p.m.

NBATV — Boston at L.A. Clippers

NFL FOOTBALL

4:30 p.m.

ABC — TBA

ESPN — TBA

8 p.m.

ABC — TBA

ESPN — TBA

NHL HOCKEY

Noon

ABC — Pittsburgh at Detroit

7 p.m.

NHLN — Toronto at N.Y. Islanders

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Nottingham Forest at Aston Villa

10 a.m.

USA — English Premier League: Burnley at Brighton & Hove Albion

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Arsenal at AFC Bournemouth

_____

Sunday, Jan. 4

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

PEACOCK — Creighton at Seton Hall

USA — Richmond at Fordham

2 p.m.

NBC — Marquette at UConn

8 p.m.

BTN — Washington at Indiana

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Notre Dame at Duke

BTN — Illinois at Michigan St.

SECN — Missouri at Kentucky

1 p.m.

CBSSN — George Mason at VCU

ESPN — Stanford at North Carolina

2 p.m.

ACCN — Virginia at Florida St.

BTN — Rutgers at Ohio St.

CW — California at NC State

SECN — South Carolina at Florida

3 p.m.

ESPN — Baylor at Iowa St.

ESPN2 — Mississippi at Texas

4 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Louisville

BTN — Penn St. at Wisconsin

PEACOCK — Villanova at Marquette

SECN — Tennessee at Auburn

5 p.m.

ESPN — LSU at Vanderbilt

6 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Boston College

BTN — Indiana at Maryland

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Santa Cruz at Oklahoma City

NFL FOOTBALL

TBA

TBA — New Orleans at Atlanta, N.Y. Jets at Buffalo, Detroit at Chicago, Cleveland at Cincinnati, L.A. Chargers at Denver, Kansas City at Las Vegas, Arizona at L.A. Rams, Green Bay at Minnesota, Miami at New England, Dallas at N.Y. Giants, Washington at Philadelphia, Baltimore at Pittsburgh, Seattle at San Francisco, Carolina at Tampa Bay, Tennessee at Jacksonville, Indianapolis at Houston

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Manchester United at Leeds United

10 a.m.

USA — English Premier League: Liverpool at Fulham

_____

