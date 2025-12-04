MLB Remaining Free Agents List

NEW YORK (AP) — The 160 remaining free agents (q-rejected qualifying offer from former team):
AMERICAN LEAGUE
ATHLETICS (3) — José Leclerc, rhp; Scott McGough, rhp; Sean Newcomb, lhp.
BALTIMORE (4) — Zach Eflin, rhp; Jorge Mateo, of-inf; Gary Sánchez, c; Tomayoki Sugano, rhp.
BOSTON (7) — Alex Bregman, 3b; Lucas Giolito, rhp; Liam Hendriks, rhp; Steven Matz, lhp; Dustin May, rhp; Rob Refsnyder, of; Justin Wilson, lhp.
CHICAGO (4) — Tyler Alexander, lhp; Miguel Castro, rhp; Martín Pérez, lhp; Michael A. Taylor, of.
CLEVELAND (3) — Jakob Junis, rhp; John Means, lhp; Lane Thomas, of.
DETROIT (7) — Alex Cobb, rhp; Kyle Finnegan, rhp; Tommy Kahnle, rhp; Rafael Montero, rhp; Chris Paddack, rhp; Paul Sewald, rhp; José Urquidy, rhp.
HOUSTON (4) — Victor Caratini, c; Craig Kimbrel, rhp; Brendan Rodgers, 2b; q-Framber Valdez, lhp.
KANSAS CITY (6) — Adam Frazier, 2b; Randal Grichuk, of; Hunter Harvey, rhp; Michael Lorenzen, rhp; Luke Maile, c; Mike Yastrzemski, of.
LOS ANGELES (10) — Tyler Anderson, lhp; Andre Chafin, lhp; Luis García, rhp; Kyle Hendricks, rhp; Kenley Jansen, rhp; Yoán Moncada, 3b; Luis Rengifo, 3b-2b-of; Hunter Strickland, rhp; Chris Taylor, of-2b; José Ureña, rhp.
MINNESOTA (1) — Christian Vázquez, c.
NEW YORK (7) — Cody Bellinger, of-1b; Paul Blackburn, rhp; Paul Goldschmidt, 1b; Jonathan Loáisiga, rhp; Amed Rosario, inf-of; Austin Slater, of; Luke Weaver, rhp.
SEATTLE (5) —.Caleb Ferguson, lhp; Mitch Garver, c; Luke Jackson, rhp; Jorge Polanco, 2b-3b; Eugenio Suárez, 3b.
TAMPA BAY (3) — Adrian Houser, rhp; Pete Fairbanks, rhp; CoCo Montes, 2b.
TEXAS (11) — Shawn Armstrong, rhp; Patrick Corbin, lhp; Danny Coulombe, lhp; Jon Gray, rhp; Merrill Kelly, rhp; Tyler Mahle, rhp; Chris Martin, rhp; Hoby Milner, lhp; Dylan Moore, ss; Donovan Solano, inf; Rowdy Tellez, 1b.
TORONTO (6) — Chris Bassitt, rhp; q-Bo Bichette, ss; Seranthony Domínguez, rhp; Ty France, 1b; Isiah Kiner-Falefa, inf; Max Scherzer, rhp.
NATIONAL LEAGUE
ARIZONA (3) — Jalen Beeks, lhp; q-Zac Gallen, rhp; Elvin Rodríguez, rhp.
ATLANTA (6) — Pierce Johnson, rhp; Ha-Seong Kim, ss; Tyler Kinley, rhp; Charlie Morton, rhp; Marcell Ozuna, of; Connor Seabold, rhp.
CHICAGO (11) — Ryan Brasier, rhp; Willi Castro, of; Aaron Civale, rhp; Brad Keller, rhp; Drew Pomeranz, lhp; Taylor Rogers, lhp; Carlos Santana, 1b; Michael Soroka, rhp; Caleb Thielbar, lhp; q-Kyle Tucker, of; Justin Turner, 1b-3b.
CINCINNATI (7) — Miguel Andujar, of; Scott Barlow, rhp; Austin Hays, of; Zack Littell, rhp; Nick Martinez, rhp; Wade Miley, lhp; Brent Suter, lhp.
COLORADO (3) — Orlando Arcia, inf; Kyle Farmer, inf; Germán Márquez, rhp.
LOS ANGELES (6) —Michael Conforto, of; Andrew Heaney, lhp; Kiké Hernández, of-inf; Clayton Kershaw, lhp; Michael Kopech, rhp; Kirby Yates, rhp.
MIAMI (0)
MILWAUKEE (5) — Rhys Hoskins, 1b; Danny Jansen, c; Shelby Miller, rhp; Jordan Montgomery, lhp; Jose Quintana, lhp.
NEW YORK (10) — Pete Alonso, 1b; q-Edwin Díaz, rhp; Griffin Canning, rhp; Starling Marte, of; Cedric Mullins, of; Tyler Rogers, rhp; Drew Smith, rhp; Gregory Soto, lhp; Ryne Stanek, rhp; Jesse Winker, of.
PHILADELPHIA (10) — Harrison Bader, of; Walker Buehler, rhp; Max Kepler, of; Tim Mayza, lhp; J.T. Realmuto, c; David Robertson, rhp; Jordan Romano, rhp; q-Kyle Schwarber, dh-of; q-Ranger Suárez, lhp; Lou Trivino, rhp.
PITTSBURGH (2) — Andrew McCutchen, of; Tommy Pham, of.
ST. LOUIS (1) — Miles Mikolas, rhp.
SAN DIEGO (8) — Luis Arraez, 1b; Nestor Cortes, lhp; Elias Díaz, c; Jose Iglesias, inf; q-Michael King, rhp; Martín Maldonado, c; Ryan O’Hearn, 1b-of; Robert Suarez, rhp.
SAN FRANCISCO (4) — Wilmer Flores, 1b-dh; Tom Murphy, c; Dominic Smith, 1b; Justin Verlander, rhp.
WASHINGTON (3) — Josh Bell, 1b; Paul DeJong, ss; Derek Law, rhp.
