Home » Sports » Friday's Scores

The Associated Press

December 6, 2025, 12:48 AM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Allen Co.-Scottsville 73, Metcalfe Co. 62

Ashland Blazer 75, Fairview 21

Barren Co. 67, Elizabethtown 61

Bell Co. 54, Clay Co. 51

Bellevue (KY) 61, St. Patrick (KY) 18

Bethlehem 58, Nelson Co. 35

Betsy Layne 48, Lawrence Co. 45

Boyd Co. 74, Pikeville 45

Breckinridge County 64, Cloverport 17

Buckhorn 62, Jackson City 18

Bullitt Central 59, Lou. Valley 53

Caldwell Co. 54, Webster Co. 21

Calloway Co. 88, LEAD Academy, Tenn. 31

Carlisle Co. 78, Paducah-Tilghman 36

Carroll County (KY) 66, Holmes (KY) 44

Chilhowie, Va. 61, East Ridge 20

Christian Co. 68, Kenwood, Tenn. 47

Corbin 63, Hazard 44

Cornerstone 55, Foundation 40

Cumberland Co. 61, Pulaski Co. 52

Daviess Co. 52, Meade Co. 47

Floyd Central 57, Prestonsburg 44

Gallatin County (KY) 49, Spencer Co. 42

Garrard Co. 62, Burgin 38

Glasgow 45, Greenwood 36

Hart Co. 64, Caverna 34

Henderson Co. 62, McCracken County (Paducah) 49

Highlands (KY) 51, Walton-Verona 48

Holy Cross (Covington) 55, Rowan Co. 39

John Hardin 76, LaRue Co. 40

Knott Co. Central 45, Harlan Co. 42

Lafayette 58, East Jessamine 55, OT

Lex. Bryan Station 60, Henry Co. 36

Lex. Tates Creek 62, Ludlow (KY) 59

Lou. Atherton 60, Lou. Southern 19

Lou. Christian Academy 75, Lou. Seneca 40

Lou. Doss 55, Lou. Brown 36

Lou. DuPont Manual 72, Lou. Ballard 63

Lou. Pleasure Ridge Park 54, Lou. Jeffersontown 32

Lou. Portland Christian 61, Heritage Christian 16

Lou. Sacred Heart 65, South Laurel 46

Madisonville 69, Hopkinsville 38

Magoffin Co. 51, Belfry 41

Mason Co. 62, Augusta 22

Mayfield 49, Fulton Co. 13

Middlesboro 58, Owsley Co. 44

Monroe Co. 59, Franklin-Simpson 55

Morgan Co. 63, Bracken Co. 34

Muhlenberg County 64, Todd Co. Central 17

Newport (KY) 36, Williamstown 33

Notre Dame 49, Scott (KY) 31

Owen County 47, Lexington Catholic 16

Owensboro 67, Owensboro Apollo 36

Owensboro Catholic 61, Olathe South, Kan. 52

Pineville 57, Perry Co. Central 51

Russell Co. 59, Logan Co. 36

Somerset 69, Villa Madonna 60

Taylor Co. 74, Marion County (KY) 44

Trigg Co. 59, Fulton 33

Warren East 52, South Warren 48

West Carter 61, Elliott Co. 11

Western Hills 51, Mercer Co. 48

Whitesville Trinity 59, Somerset Christian 39

Woodford Co. 45, Harrison Co. 33

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

