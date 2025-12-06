GIRLS PREP BASKETBALL=
Allen Co.-Scottsville 73, Metcalfe Co. 62
Ashland Blazer 75, Fairview 21
Barren Co. 67, Elizabethtown 61
Bell Co. 54, Clay Co. 51
Bellevue (KY) 61, St. Patrick (KY) 18
Bethlehem 58, Nelson Co. 35
Betsy Layne 48, Lawrence Co. 45
Boyd Co. 74, Pikeville 45
Breckinridge County 64, Cloverport 17
Buckhorn 62, Jackson City 18
Bullitt Central 59, Lou. Valley 53
Caldwell Co. 54, Webster Co. 21
Calloway Co. 88, LEAD Academy, Tenn. 31
Carlisle Co. 78, Paducah-Tilghman 36
Carroll County (KY) 66, Holmes (KY) 44
Chilhowie, Va. 61, East Ridge 20
Christian Co. 68, Kenwood, Tenn. 47
Corbin 63, Hazard 44
Cornerstone 55, Foundation 40
Cumberland Co. 61, Pulaski Co. 52
Daviess Co. 52, Meade Co. 47
Floyd Central 57, Prestonsburg 44
Gallatin County (KY) 49, Spencer Co. 42
Garrard Co. 62, Burgin 38
Glasgow 45, Greenwood 36
Hart Co. 64, Caverna 34
Henderson Co. 62, McCracken County (Paducah) 49
Highlands (KY) 51, Walton-Verona 48
Holy Cross (Covington) 55, Rowan Co. 39
John Hardin 76, LaRue Co. 40
Knott Co. Central 45, Harlan Co. 42
Lafayette 58, East Jessamine 55, OT
Lex. Bryan Station 60, Henry Co. 36
Lex. Tates Creek 62, Ludlow (KY) 59
Lou. Atherton 60, Lou. Southern 19
Lou. Christian Academy 75, Lou. Seneca 40
Lou. Doss 55, Lou. Brown 36
Lou. DuPont Manual 72, Lou. Ballard 63
Lou. Pleasure Ridge Park 54, Lou. Jeffersontown 32
Lou. Portland Christian 61, Heritage Christian 16
Lou. Sacred Heart 65, South Laurel 46
Madisonville 69, Hopkinsville 38
Magoffin Co. 51, Belfry 41
Mason Co. 62, Augusta 22
Mayfield 49, Fulton Co. 13
Middlesboro 58, Owsley Co. 44
Monroe Co. 59, Franklin-Simpson 55
Morgan Co. 63, Bracken Co. 34
Muhlenberg County 64, Todd Co. Central 17
Newport (KY) 36, Williamstown 33
Notre Dame 49, Scott (KY) 31
Owen County 47, Lexington Catholic 16
Owensboro 67, Owensboro Apollo 36
Owensboro Catholic 61, Olathe South, Kan. 52
Pineville 57, Perry Co. Central 51
Russell Co. 59, Logan Co. 36
Somerset 69, Villa Madonna 60
Taylor Co. 74, Marion County (KY) 44
Trigg Co. 59, Fulton 33
Warren East 52, South Warren 48
West Carter 61, Elliott Co. 11
Western Hills 51, Mercer Co. 48
Whitesville Trinity 59, Somerset Christian 39
Woodford Co. 45, Harrison Co. 33
