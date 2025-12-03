Live Radio
Home » Sports » College Football National Signings

College Football National Signings

The Associated Press

December 3, 2025, 8:15 PM

Alabama

Chris Booker, iol, 6-3, 285, Hapeville Charter, Atlanta, Ga.

Ezavier Crowell, rb, 5-11, 210, Jackson, Jackson, Ala.

Jared Doughty, ot, 6-5, 300, Banneker, Atlanta, Ga.

Jorden Edmonds, cb, 6-2, 175, Sprayberry, Marietta, Ga.

Jireh Edwards, s, 6-1, 205, St. Frances Academy, Upper Marlboro, Md.

Malique’ Franklin, edge, 6-6, 252, Daphne, Daphne, Ala.

Bear Fretwell, iol, 6-6, 295, Southeast Bulloch, Brooklet, Ga.

Zyan Gibson, cb, 6-1, 174, Gadsden City, Gadsden, Ala.

Xavier Griffin, lb, 6-3, 205, Gainesville, Gainesville, Ga.

Zay Hall, lb, 6-2, 222, Hillcrest, Tuscaloosa, Ala.

Corey Howard, edge, 6-6, 260, Valdosta, Valdosta, Ga.

Kamhariyan Johnson, dl, 6-3, 265, Muscle Shoals, Muscle Shoals, Ala.

Tayden Kaawa, qb, 6-4, 235, Orem, Honolulu, Hawaii

Rihyael Kelley, s, 6-3, 180, Winton Woods, Cincinnati, Ohio

Jamarion Matthews, edge, 6-2, 250, Gainesville, Gainesville, Ga.

Cederian Morgan, wr, 6-4, 220, Benjamin Russell, Alexander City, Ala.

Mack Sutter, te, 6-5, 225, Dunlap, Dunlap, Ill.

Jett Thomalla, qb, 6-3, 200, Millard South, Omaha, Neb.

Nolan Wilson, dl, 6-4, 258, Picayune Memorial, Picayune, Miss.

Arizona

Nathan Allen, iol, 6-5, 275, Carlsbad, Carlsbad, Calif.

Manoah Faupusa, dl, 6-1, 350, Santa Margarita Catholic, Cypress, Calif.

Dash Fifita, lb, 5-8, 190, Santa Margarita Catholic, Santa Ana, Calif.

Henry Gabalis, te, 6-5, 220, Archbishop Murphy, Everett, Wash.

Keytrin Harris, dl, 6-2, 290, Compass Prep, Phoenix, Ariz.

Xaier Hiler, cb, 6-4, 180, Ryan, Denton, Texas

Malachi Joyner, iol, 6-4, 305, Williams Field, Gilbert, Ariz.

Kaisi Lafitaga, iol, 6-3, 290, Pago Pago

Harvie Moeai, edge, 6-3, 225, Skyridge, Lehi, Utah

Justin Morales, iol, 6-4, 250, Franklin, El Paso, Texas

RJ Mosley, wr, 6-3, 180, Pittsburg, Pittsburg, Calif.

Hannibal Navies, s, 6-2, 180, Grayson, Buford, Ga.

Jaden Parker, lb, 6-1, 215, Anna, Anna, Texas

Oscar Rios, qb, 6-3, 170, Downey, Downey, Calif.

Khalil Sanogo, ot, 6-5, 295, Mansfield Legacy, Mansfield, Texas

Brandon Smith, rb, 6-0, 185, Central East, Fresno, Calif.

Caleb Smith, wr, 5-10, 150, Allen, Allen, Texas

Griffin Tillis, s, 5-11, 185, Grand Oaks, Spring, Texas

Prince Williams, edge, 6-2, 250, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Arizona State

Oscar Aguilar, lb, 6-1, 220, Downey, Downey, Calif.

Landen Anderson, dl, 6-5, 247, Santa Fe, Edmond, Okla.

Jake Fette, qb, 6-1, 190, Del Valle, El Paso, Texas

Julian Hugo, edge, 6-4, 240, Steele, Cibolo, Texas

Davis Kinney, s, 6-0, 185, Fort Bend Travis, Richmond, Texas

Cardae Mack, rb, 5-9, 210, Atascocita, Humble, Texas

Mason Marden, lb, 6-3, 215, Ladue Horton Watkins, Saint Louis, Mo.

Landen Miree, te, 6-3, 215, Princeton, Cincinnati, Ohio

Niniva Nicholson, iol, 6-3, 285, Santa Margarita Catholic, Oceanside, Calif.

Sinei Tengei, edge, 6-2, 235, Westwood, Mesa, Ariz.

Zeth Thues, s, 5-11, 155, Liberty, Peoria, Ariz.

Cortavious Tisaby, ot, 6-5, 250, South Oak Cliff, Grand Prairie, Texas

Marques Uini, iol, 6-2, 280, Copperas Cove, Copperas Cove, Texas

Hayden Vercher, te, 6-4, 220, Thousand Oaks, Thousand Oaks, Calif.

Jalen Williams, cb, 6-0, 160, Kell, Marietta, Ga.

Arkansas

Danny Beale III, dl, 6-3, 300, Cross County, Wynne, Ark.

Jalon Copeland, cb, 5-10, 175, Valdosta, Valdosta, Ga.

Brandon Ford, cb, 6-0, 180, Crowley, Crowley, Texas

TJ Hodges, rb, 6-1, 175, Bryant, Bryant, Ark.

Blair Irvin, wr, 6-1, 175, Bentonville, Bentonville, Ark.

Anthony Kennedy Jr., dl, 6-4, 300, Little Rock Central, Little Rock, Ark.

Tay Lockett, s, 6-0, 165, Conway, Conway, Ark.

Ben Mubenga, ot, 6-5, 275, Buford, Buford, Ga.

Dequane Prevo, wr, 5-9, 160, Bentonville, Bentonville, Ark.

Connor Smith, p, 6-3, 180, Ridgeview, Clintwood, Va.

Hugh Smith, iol, 6-5, 275, Ridge Point, Missouri City, Texas

Jakore Smith, lb, 6-0, 195, Bryant, Bryant, Ark.

Colton Yarbrough, edge, 6-5, 210, Durant, Durant, Okla.

Tucker Young, iol, 6-4, 300, Lakeside, Hot Springs, Ark.

Auburn

Adam Balogoun-Ali, lb, 6-1, 210, Cardinal Newman, Palm Beach Gardens, Fla.

Damarcus Broughton, te, 6-5, 220, Mary G Montgomery, Semmes, Ala.

Rhys Brush, qb, 6-2, 175, Armwood, Seffner, Fla.

Wayne Henry, s, 5-9, 160, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Mykall Lundy-Foster, iol, 6-4, 310, Lawton Chiles, Tallahassee, Fla.

Parker Pritchett, iol, 6-4, 310, Carver, Columbus, Ga.

DeShawn Spencer, wr, 5-11, 155, Saraland, Saraland, Ala.

Shadarius Toodle, lb, 6-3, 220, Cottage Hill Christian Academy, Mobile, Ala.

Travis Wakefield, ls, 6-2, 205, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.

Chris Wells, lb, 6-3, 215, Petal, Petal, Miss.

Corey Wells, dl, 6-5, 290, Petal, Petal, Miss.

Jaquez Wilkes, edge, 6-4, 218, Wadley, Wadley, Ala.

Baylor

Parker Almanza, te, 6-2, 225, Byron Nelson, Trophy Club, Texas

Jae’Lin Battle, dl, 6-2, 280, Santa Fe, Edmond, Okla.

Tyrone Morgan, edge, 6-3, 220, Woodlawn, Baton Rouge, La.

Ryelan Morris, rb, 5-8, 175, Honey Grove, Honey Grove, Texas

Quinn Murphy, qb, 6-1, 188, Liberty Christian, Austin, Texas

Davion Peters, wr, 5-11, 160, Lake Belton, Temple, Texas

Jamarion Phillips, lb, 6-1, 220, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Jamarion Richardson, cb, 5-10, 150, Pleasant Grove, Texarkana, Texas

Donel Robinson, iol, 6-5, 280, Holmes County, Lexington, Miss.

Kai Wesley, te, 6-8, 210, Orem, Orem, Utah

Boise State

Deuce Alailefaleula, dl, 6-1, 290, Bartlett, Anchorage, Alaska

Jacob Arbuckle, cb, 5-11, 170, Tahquitz, Hemet, Calif.

Adam Auston, s, 6-2, 200, MacArthur, Lawton, Okla.

Ryan Brekke, te, 6-3, 200, Owyhee, Meridian, Idaho

Keawe Browne, te, 6-4, 220, Centennial, Corona, Calif.

Romeo Carter, wr, 6-2, 190, Point Loma, San Diego, Calif.

Kole Cronin, ot, 6-6, 260, Bishop Manogue, Reno, Nev.

Rocky Dunn, lb, 6-1, 195, Melissa, Melissa, Texas

Terrious Favors, wr, 5-10, 160, Carver, Atlanta, Ga.

Gustaf Henriks Ras, edge, 6-4, 220, Sweden

Cash Herrera, qb, 6-3, 207, The Bishop’s School, San Diego, Calif.

Davin Hill, cb, 5-11, 172, Mansfield Timberview, Arlington, Texas

Tyler Himebauch, ls, 6-2, 205, Palmer Ridge, Monument, Colo.

Beckham Hofland, te, 6-3, 225, Los Alamitos, Los Alamitos, Calif.

Rasean Jones, wr, 6-1, 195, Baker, Baker City, Ore.

Connor LaGrow, ot, 6-7, 285, Tualatin, Tualatin, Ore.

AJ Logan, wr, 5-10, 172, Mount Miguel, San Diego, Calif.

CD Nuno, ath, 6-2, 195, Philomath, Philomath, Ore.

Rowan Rupp, edge, 6-2, 245, Rocky Mountain, Meridian, Idaho

Bradan Scott, p, 6-3, 185, Santa Fe Christian, Solana Beach, Calif.

Mariyon Sloan, rb, 5-11, 180, Shafter, Shafter, Calif.

Hakeim Smalls, iol, 6-4, 255, Archbishop Murphy, Seattle, Wash.

Madden Soliai, cb, 5-9, 170, Kahuku, Kahuku, Hawaii

Paz St John, dl, 6-1, 265, Liberty, Peoria, Ariz.

Jackson Taylor, qb, 6-2, 195, Thousand Oaks, Los Angeles, Calif.

Corey Webb Jr., edge, 6-5, 230, Tonopah Valley, Tonopah, Ariz.

Boston College

Sedric Addison, rb, 6-0, 198, Peachtree Ridge, Suwanee, Ga.

Marcelino Antunes, ot, 6-7, 290, Catholic Memorial, Boston, Mass.

Femi Babalola, qb, 6-3, 205, Ravenwood, Brentwood, Tenn.

DJ Biggins, wr, 6-1, 170, Kingswood-Oxford School, West Hartford, Conn.

Kelvin Brown, wr, 5-10, 165, Raines, Jacksonville, Fla.

Jackson Carlisle, dl, 6-3, 265, Paul W Bryant, Tuscaloosa, Ala.

Anthony Coellner, qb, 6-2, 200, Carmel, Carmel, Ind.

Mac Fitzgerald, dl, 6-4, 250, Catholic Memorial, Westwood, Mass.

Dominic Funke, edge, 6-3, 210, St. Sebastian’s School, Needham, Mass.

Da’Jon Green, cb, 6-0, 165, Choctaw, Choctaw, Okla.

Gerald Green, s, 6-0, 170, Moore Catholic, Staten Island, N.Y.

Jonathan Hewitt, k, 6-2, 175, Eaton, Eaton, Ohio

Lawrence Iyalekhue, ot, 6-8, 325, Roosevelt, Yonkers, N.Y.

Marek Jin, iol, 6-3, 290, Phillips Exeter Academy, Washington, District of Columbia

Steve Klein, lb, 6-2, 205, Westwood HS, Westwood, N.J.

Mason Leak, edge, 6-5, 220, Bacon Academy, Colchester, Conn.

Cameron McGee, dl, 6-2, 330, Grayson, Grayson, Ga.

Gavin Neil, edge, 6-1, 285, Marian Catholic, Chicago Heights, Ill.

Dean Ruksnaitis, iol, 6-3, 275, The Williston Northampton School, Paxton, Mass.

Demeterius Thompson, edge, 6-4, 225, Brentwood, Saint Louis, Mo.

Bruno Werner, ot, 6-9, 275, NFL Academy, London

BYU

Kaue Akana, wr, 6-3, 195, Orem, Orem, Utah

Sefanaia Alatini, ath, 6-3, 185, St. Francis, Mountain View, Calif.

Justice Brathwaite, cb, 6-0, 160, Higley, Gilbert, Ariz.

Adam Bywater, lb, 6-4, 210, Olympus, Salt Lake City, Utah

Devaughn Eka, rb, 5-11, 185, Lehi, Lehi, Utah

Legend Glasker, wr, 6-2, 175, Lehi, Lehi, Utah

Ty Goettsche, te, 6-6, 200, Cherry Creek, Englewood, Colo.

Brock Harris, te, 6-6, 240, Pine View, Saint George, Utah

Antonio Johnson, s, 6-3, 180, Arlington Heights, Fort Worth, Texas

Nehemiah Kolone, dl, 6-4, 255, Stillwater, Stillwater, Okla.

Braxton Lindsey, lb, 6-3, 220, Rogers, Rogers, Ark.

Graham Livingston, wr, 5-11, 185, Ridgeline, Millville, Utah

Matthew Mason, s, 6-3, 180, Faith Lutheran, Las Vegas, Nev.

Junior Moala, dl, 6-3, 240, Davis, Orem, Utah

Bott Mulitalo, iol, 6-4, 295, Lone Peak, American Fork, Utah

Parker Ord, te, 6-4, 210, Panther Creek, Frisco, Texas

Terrance Saryon, wr, 5-10, 150, Evergreen, Vancouver, Wash.

Jax Tanner, iol, 6-3, 285, Rocky Mountain, Meridian, Idaho

California

Niles Davis, wr, 5-11, 165, Westlake, West Hills, Calif.

Nainoa Lopes, qb, 6-3, 180, St. Louis, Honolulu, Hawaii

Daniel McMorris, ot, 6-5, 265, Norman North, Norman, Okla.

Kai Meza, wr, 6-0, 178, Corner Canyon, Herriman, Utah

EJ Morgan, wr, 6-0, 155, Central East, Fresno, Calif.

Ernest Nunley, s, 6-0, 165, Western, Anaheim, Calif.

Taimane Purcell, te, 6-3, 230, Kamehameha, Honolulu, Hawaii

Jaxon Pyatt, lb, 6-2, 220, Arvada West, Arvada, Colo.

Tyree Sams, wr, 5-8, 170, Clovis North, Fresno, Calif.

Victor Santino, rb, 5-11, 185, Edison, Miami, Fla.

Kingston Schirmer, dl, 6-3, 280, Damien, Pomona, Calif.

Nemyah Telona, dl, 6-2, 285, De La Salle, Concord, Calif.

Esaiah Wong, ot, 6-4, 250, Kailua, Kailua, Hawaii

Cincinnati

Luke Collins, iol, 6-4, 280, Gahanna Lincoln, Columbus, Ohio

Lance Dawson, dl, 6-5, 250, Avon, Avon, Ohio

Brooks Goodman, qb, 6-2, 200, Blessed Trinity Catholic, Roswell, Ga.

Luke Grover, ot, 6-5, 270, Olentangy Orange, Lewis Center, Ohio

Austin Hoane, iol, 6-4, 285, Cookeville, Cookeville, Tenn.

Keegan Horn, edge, 6-3, 225, Hueytown, Hueytown, Ala.

Kameron Hurst, cb, 6-0, 170, Lift For Life Academy, Saint Louis, Mo.

Heij Jackson, wr, 6-3, 185, McDonogh 35, New Orleans, La.

Adam Kirtley, lb, 6-0, 205, Taft, Cincinnati, Ohio

Solomon Mathis, ot, 6-5, 285, Hephzibah, Hephzibah, Ga.

Jamarion McKinney, cb, 6-1, 170, Greenville, Greenville, S.C.

Jaxon Newton, lb, 6-4, 195, Wellborn, Anniston, Ala.

Jonathan Rulo, dl, 6-1, 300, Belleville-East, Belleville, Ill.

Darrius Simmons, dl, 6-4, 306, Cairo, Cairo, Ga.

Joshua Smith, ath, 6-4, 180, Columbus Africentric Early College, Columbus, Ohio

Xavier Starks, s, 6-0, 176, Clay-Chalkville, Pinson, Ala.

Markell Taylor, s, 5-11, 190, North Paulding, Dallas, Ga.

Dadrien Waller, wr, 6-5, 200, Guntersville, Guntersville, Ala.

Evan Weinberg, edge, 6-2, 230, Springboro, Springboro, Ohio

Jalen Williams, te, 6-5, 215, Bloomington South, Bloomington, Ind.

Jaidon Windom, s, 6-1, 175, Martin Luther King Jr., Detroit, Mich.

Nathan Zappitelli, iol, 6-4, 265, Lake Catholic, Painesville, Ohio

Clemson

Kentavion Anderson, s, 6-1.75, 179, Dorman, Roebuck, S.C.

Chancellor Barclay, iol, 6-3, 288, The First Academy, Orlando, Fla.

Brock Bradley, qb, 5-11, 180, Spain Park, Birmingham, Ala.

Naeem Burroughs, wr, 5-10, 182, The Bolles School, Jacksonville, Fla.

Kameron Cody, dl, 6-3, 281, Benedictine Military School, Savannah, Ga.

Leo Delaney, iol, 6-5, 275, Providence Day School, Charlotte, N.C.

Michael Foster, edge, 6-2, 235, Indian Land, Fort Mill, S.C.

Marcell Gipson, cb, 5-10, 160, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Adam Guthrie, ot, 6-7, 280, Miami Trace, Washington Court House, Ohio

JR Hardrick, edge, 6-5, 230, South Pittsburg, South Pittsburg, Tenn.

Jackson Reach, ls, 6-2, 215, Mira Costa, Manhattan Beach, Calif.

Brayden Reilly, lb, 6-3, 205, St. Xavier, Cincinnati, Ohio

Tait Reynolds, qb, 6-2, 216, Queen Creek, Queen Creek, Ariz.

Connor Salmin, wr, 6-1, 190, The Bullis School, Purcellville, Va.

Carter Scruggs, iol, 6-5, 290, Loudoun County, Leesburg, Va.

Gordon Sellars, wr, 6-3, 175, Providence Day School, Charlotte, N.C.

Braden Wilmes, ot, 6-8, 270, Lawrence Free State, Lawrence, Kan.

Tayveon Wilson, te, 6-2, 205, Huntington Prep, Huntington, W.Va.

Grant Wise, iol, 6-3, 300, Pace, Milton, Fla.

Shavar Young, cb, 5-11, 175, Knoxville Webb, Knoxville, Tenn.

Colorado

Preston Ashley, cb, 5-10, 180, Brandon, Brandon, Miss.

Rodney Colton, lb, 6-1, 205, Newnan, Newnan, Ga.

Carson Crawford, lb, 6-2, 205, Carthage, Carthage, Texas

Ben Gula, iol, 6-3, 285, Cypress Bay, Fort Lauderdale, Fla.

Colby Johnson, lb, 6-2, 195, Eastlake, Sammamish, Wash.

Josiah Manu, ot, 6-5, 295, Thompson Valley, Loveland, Colo.

Alexander Ward, ath, 6-1, 170, IMG Academy, Marietta, Ga.

Christian Ward, wr, 6-3, 185, IMG Academy, Marietta, Ga.

Maurice Williams, cb, 5-10, 165, Edna Karr, New Orleans, La.

Duke

Ayden Cain, dl, 6-2, 260, Gainesville, Gainesville, Ga.

Chadwicke Cannon, dl, 6-2, 275, Spruce Creek, Port Orange, Fla.

Kavon Conciauro, wr, 6-3, 170, Houston County, Warner Robins, Ga.

KD Cotton, s, 5-10, 175, Weddington, Matthews, N.C.

Colsen Gatten, lb, 6-0, 207, Central Catholic, Pittsburgh, Pa.

CJ Givers, rb, 5-11, 190, Fellowship Christian School, Milton, Ga.

Ben Moseley, te, 6-5, 210, Cherokee County, Centre, Ala.

Lyrik Pettis, s, 6-1, 175, Crest, Shelby, N.C.

Tyson Sanford, cb, 5-11, 182, Peachtree Ridge, Suwanee, Ga.

Sean Stover, iol, 6-3, 290, Prosper, Prosper, Texas

Jayvian Tanelus, rb, 5-9, 170, Community School Of Naples, Naples, Fla.

Obinna Umeh, edge, 6-4, 225, St. Thomas, Houston, Texas

Terry Walker III, qb, 6-3, 165, Hamilton Southeastern, Indianapolis, Ind.

Florida

CJ Bronaugh, cb, 6-1, 175, Windermere, Winter Garden, Fla.

Chancellor Campbell, ot, 6-8, 310, Lakewood, Saint Petersburg, Fla.

G’Nivre Carr, iol, 6-4, 325, IMG Academy, Ocala, Fla.

Tyler Chukuyem, ot, 6-6, 290, South Paulding, Douglasville, Ga.

Marquez Daniel, wr, 6-5, 187, Booker T Washington, Tuskegee, Ala.

Kevin Ford, edge, 6-3, 245, Duncanville, Duncanville, Texas

Desmond Green, iol, 6-4, 350, Timberland, Saint Stephen, S.C.

Will Griffin, qb, 6-2, 225, Jesuit, Tampa, Fla.

Davian Groce, wr, 6-1, 190, Lone Star, Frisco, Texas

Kendall Guervil, dl, 6-4, 315, Fort Myers, Fort Myers, Fla.

Heze Kent, ot, 6-6, 320, Brunswick, Brunswick, Ga.

Javarii Luckas, ot, 6-5, 270, Glades Central, Belle Glade, Fla.

JaReylan McCoy, dl, 6-6, 265, Tupelo, Tupelo, Miss.

Malik Morris, lb, 6-1, 260, Lakeland, Lakeland, Fla.

Justin Williams, wr, 5-11, 190, F. W. Buchholz, Gainesville, Fla.

Florida State

Darryl Bell, s, 5-11, 190, Barbara Goleman Senior, Miami, Fla.

Brandon Bennett, wr, 6-0, 165, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.

Wihtlley Cadeau, dl, 6-5, 280, Booker T Washington, Atlanta, Ga.

Chris Carbin, edge, 6-3, 230, Hillgrove, Powder Springs, Ga.

Devin Carter, wr, 6-0, 168, Douglas County, Douglasville, Ga.

Jordan Crutchfield, s, 6-2, 195, Vero Beach, Fort Pierce, Fla.

Judah Daniels, dl, 6-3, 265, Fort Myers, Fort Myers, Fla.

Corbyn Fordham, te, 6-3, 215, The Bolles School, Jacksonville, Fla.

Luke Francis, iol, 6-5, 345, Coral Gables Senior, Miami, Fla.

Daylen Green, s, 6-2, 185, Gadsden County, Havana, Fla.

Jakobe Green, iol, 6-2, 325, Gadsden County, Havana, Fla.

Nikau Hepi, ot, 6-7, 370, NFL Academy, New Zealand

Michael Ionata, iol, 6-6, 295, Calvary Christian, Clearwater, Fla.

Chauncey Kennon, cb, 6-1, 170, Booker, Sarasota, Fla.

Noah LaVallee, lb, 6-2, 220, Walton, Marietta, Ga.

Damaad Lewis, edge, 6-3, 235, Myers Park, Charlotte, N.C.

Jasen Lopez, wr, 6-0, 170, Chaminade-Madonna Prep, Miami, Fla.

Karon Maycock, lb, 6-1, 208, Miami Central, Miami, Fla.

Jaden O’Neal, qb, 6-2, 214, Mustang, Mustang, Okla.

Steven Pickard, iol, 6-5, 300, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Jaemin Pinckney, edge, 6-5, 217, Woodland, Dorchester, S.C.

Earnest Rankins, dl, 6-4, 260, Cedar Grove, Decatur, Ga.

Amari Thomas, rb, 5-10, 178, Blountstown, Marianna, Fla.

Xavier Tiller, te, 6-5, 215, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

Efrem White, ath, 6-1, 155, Vero Beach, Vero Beach, Fla.

Franklin Whitley, dl, 6-7, 265, Greenville, Greenville, S.C.

Darryon Williams, ath, 5-11, 165, Plant, Tampa, Fla.

Izayia Williams, lb, 6-1, 220, Tavares, Leesburg, Fla.

Jonah Winston, wr, 5-10, 153, Hoover, Hoover, Ala.

Georgia

Nick Abrams, lb, 6-2, 220, McDonogh School, Owings Mills, Md.

Khamari Brooks, edge, 6-3, 235, North Oconee, Bogart, Ga.

Preston Carey, dl, 6-4, 305, IMG Academy, East Northport, N.Y.

Craig Dandridge, wr, 6-0, 175, Cambridge, Milton, Ga.

PJ Dean, dl, 6-3.2, 255, West Forsyth, Clemmons, N.C.

Brayden Fogle, te, 6-4, 235, Lexington, Mansfield, Ohio

Zech Fort, s, 5-10, 195, IMG Academy, Long Beach, Calif.

Tyriq Green, s, 5-10, 190, Buford, Buford, Ga.

Caden Harris, cb, 6-0, 170, Haywood, Brownsville, Tenn.

Zykie Helton, iol, 6-2, 285, Carrollton, Carrollton, Ga.

Graham Houston, iol, 6-4, 305, Buford, Buford, Ga.

Tyreek Jemison, iol, 6-5, 330, Paulding County, Dallas, Ga.

Lincoln Keyes, te, 6-6, 235, Saline, Saline, Mich.

Jae Lamar, rb, 5-11, 205, Colquitt County, Moultrie, Ga.

Zachary Lewis, iol, 6-4, 270, North Gwinnett, Suwanee, Ga.

Elijah Littlejohn, lb, 6-1, 215, West Charlotte, Charlotte, N.C.

Anthony Lonon, dl, 6-2, 260, Clarke Central, Athens, Ga.

Carter Luckie, dl, 6-5, 280, Norcross, Norcross, Ga.

Ryan Mosley, wr, 6-2, 208, Carrollton, Carrollton, Ga.

Ekene Ogboko, ot, 6-6, 310, South Garner, Garner, N.C.

Kaiden Prothro, te, 6-5, 216, Bowdon, Bowdon, Ga.

Jordan Smith, s, 6-2, 180, Houston County, Warner Robins, Ga.

Valdin Sone, dl, 6-3, 320, Blue Ridge School, Dyke, Va.

Blake Stewart, s, 6-1, 170, Woodward Academy, Fairburn, Ga.

Harran Zureikat, k, 6-0, 180, Fox Chapel Area, Pittsburgh, Pa.

Georgia Tech

Nathan Agyemang, te, 6-5, 215, Kell, Atlanta, Ga.

Amier Clarke, dl, 6-2, 290, Osceola, Kissimmee, Fla.

Darnell Collins, s, 6-3, 185, Rome, Rome, Ga.

Ladarrious Crumity, cb, 6-0, 160, Madison County, Madison, Fla.

Kentrell Davis, wr, 6-3, 180, Parker, Birmingham, Ala.

CJ Gamble, lb, 6-1, 190, Carrollton, Carrollton, Ga.

Jonathan Genty, p, 6-5, 180, Blessed Trinity Catholic, Atlanta, Ga.

Courtlin Heard, ot, 6-7, 310, East Coweta, Sharpsburg, Ga.

Courtney Heard, ot, 6-6, 290, East Coweta, Sharpsburg, Ga.

Chris Hewitt Jr., s, 5-10, 190, Calvert Hall College, Towson, Md.

Jeffar Jean-Noel, wr, 5-10, 170, American Heritage, Plantation, Fla.

Kealan Jones, s, 5-11, 180, Sprayberry, Marietta, Ga.

Kymani Morales, lb, 6-0, 185, American Heritage, Plantation, Fla.

Isaac Obrokta, wr, 6-0, 175, Rabun Gap-Nacoochee School, Rabun Gap, Ga.

Braylon Outlaw, lb, 6-0, 200, Pike Road, Pike Road, Ala.

Jack Richerson, te, 6-4, 210, Marist School, Atlanta, Ga.

Traeviss Stevenson, cb, 6-1, 175, Brooks County, Quitman, Ga.

Jaedyn Terry, cb, 6-1, 170, Manchester, Manchester, Ga.

Alex Willis, edge, 6-4, 240, The First Academy, Orlando, Fla.

Jeremy Winston, wr, 6-2, 165, Rome, Rome, Ga.

Houston

Mudassir Abdullah, s, 6-0, 160, Columbia, West Columbia, Texas

Noah Abebe, iol, 6-3, 275, Friendswood, Friendswood, Texas

Isaiah Broughton, dl, 6-4, 315, Cypress Ridge, Cypress, Texas

Jeremiah Bushnell, wr, 6-3, 190, Iowa, Iowa, La.

Bryson Castile, lb, 6-1, 200, Sam Houston, Arlington, Texas

Tyler Covar, lb, 6-2, 225, Magnolia, Magnolia, Texas

Xavier Fleming, dl, 6-0, 305, Lewisville, Lewisville, Texas

Rhett Gray, ot, 6-8, 290, Weatherford, Weatherford, Texas

John Hebert, rb, 5-10, 185, Strake Jesuit, Houston, Texas

James Henderson, cb, 6-0, 165, Cy Falls, Houston, Texas

Javen Holmes, s, 6-2, 200, Madison Prep Academy, Baton Rouge, La.

Jaivion Martin, te, 6-2, 250, Willis, Pflugerville, Texas

Troy Pless, ot, 6-4, 270, Shoemaker, Killeen, Texas

Kaleb Walker, dl, 6-1, 250, Lindale, Lindale, Texas

Aaron Wolford, iol, 6-4, 280, Port Neches-Groves, Port Neches, Texas

Illinois

Jacob Alexander, edge, 6-4, 226, Lincoln-Way East, Frankfort, Ill.

Kenyon Alston, wr, 6-2, 172, Bishop Moore Catholic, Orlando, Fla.

Tony Balanganayi, dl, 6-4, 260, Palatine, Palatine, Ill.

Javari Barnett, rb, 6-0, 215, Tampa Bay Tech, Tampa, Fla.

Kayden Bennett, edge, 6-1, 245, Suffield Academy, Suffield, Conn.

Michael Clayton, qb, 6-3, 200, Edison, Miami, Fla.

Kaedyn Cobbs, lb, 6-1, 190, Guyer, Denton, Texas

Parker Crim, edge, 6-2, 240, Elida, Elida, Ohio

Jacob Eberhart, s, 6-1, 210, Kirkwood, Saint Louis, Mo.

Davon Grant, wr, 6-3, 210, De Kalb, Dekalb, Ill.

Jack Gray, p, 6-0, 180, ProKick Australia

Nick Hankins Jr., cb, 6-1, 185, Belleville West, Belleville, Ill.

King Liggins, dl, 6-3, 255, Brother Rice, Chicago, Ill.

Kai Pritchard, iol, 6-4, 280, Donovan Catholic, Toms River, N.J.

Nasir Rankin, wr, 5-11, 167, Morgan Park, Chicago, Ill.

Kingston Shaw, edge, 6-3, 235, The First Academy, Apopka, Fla.

Micah Smith, iol, 6-5, 320, Vero Beach, Fort Pierce, Fla.

Casey Thomann, ot, 6-7, 300, Tigers, Olney, Ill.

Almirian Thomas, cb, 6-1, 165, Cape Coral, Cape Coral, Fla.

Cam Thomas, lb, 6-0, 200, Lakota West, West Chester, Ohio

Will Vala, te, 6-3, 225, Downers Grove North, Downers Grove, Ill.

Landen Von Seggern, iol, 6-3, 290, Millard South, Omaha, Neb.

Nelsyn Wheeler, rb, 5-9, 200, Millard South, Omaha, Neb.

Isaiah Williams, s, 6-1, 180, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas

Tony Williams, lb, 5-10, 215, Raines, Jacksonville, Fla.

Indiana

Jayreon Campbell, rb, 6-0, 190, McEachern, Powder Springs, Ga.

Parker Elmore, te, 6-5, 230, Columbus North, Columbus, Ind.

Trevor Gibbs, lb, 6-2, 220, Crown Point, Crown Point, Ind.

Kasmir Hicks, cb, 5-11, 160, Decatur Central, Indianapolis, Ind.

Gabe Hill, dl, 6-0, 290, Naperville North, Naperville, Ill.

Kevontay Hugan, lb, 6-1, 215, Booker, Sarasota, Fla.

Ronelle Johnson, edge, 6-4, 245, Blue Springs, Blue Springs, Mo.

Lavar Keys, wr, 5-9, 165, DeMatha Catholic, Landover, Md.

PJ MacFarlane, te, 6-5, 205, Lakota East, Liberty Township, Ohio

Cameron McHaney, dl, 6-0, 315, IMG Academy, Greenwood, Ind.

Kenton Mondeau, ot, 6-7, 315, North, Eau Claire, Wis.

Benjamin Novak, iol, 6-7, 300, Andrean, Merrillville, Ind.

Henry Ohlinger, ath, 6-1, 210, Grandview Heights, Columbus, Ohio

Jamar Owens, s, 6-0, 150, Douglas County, Douglasville, Ga.

Kortez Rupert, wr, 6-1, 160, East St. Louis, East St. Louis, Ill.

Jacob Savage, lb, 6-1, 219, Ryle, Union, Ky.

CJ Scifres, iol, 6-6, 325, Center Grove, Greenwood, Ind.

Samuel Simpson, iol, 6-4, 275, River Falls, River Falls, Wis.

Blake Smythe, dl, 6-4, 300, Franklin, Franklin, Ind.

D’Montae Tims, s, 6-1, 195, Armwood, Seffner, Fla.

Rodney White, dl, 6-1, 295, Concordia Prep, Towson, Md.

Ja’Dyn Williams, lb, 6-2, 205, Washington, Massillon, Ohio

Iowa

Tradon Bessinger, qb, 6-4, 200, Davis, Kaysville, Utah

Luke Brewer, te, 6-4, 220, Norwalk, Norwalk, Iowa

Ronnie Hill, s, 6-1, 183, Adlai Stevenson, Sterling Heights, Mich.

Jack Janda, te, 6-5, 220, Detroit Catholic Central, Canton, Mich.

Sawyer Jezierski, dl, 6-4, 275, Edina, Minneapolis, Minn.

Darion Jones, cb, 6-0, 164, Omaha North, Omaha, Neb.

Owen Linder, ot, 6-5, 250, Chanhassen, Chanhassen, Minn.

Julian Manson, lb, 6-3, 215, Iowa City West, Iowa City, Iowa

Carson Nielsen, ot, 6-7, 275, Waterloo West, Waterloo, Iowa

Hudson Parliament, iol, 6-4, 320, Brandon Valley, Brandon, S.D.

Gene Riordan, iol, 6-5, 275, Hinsdale Central, Hinsdale, Ill.

Brody Schaffer, wr, 6-0, 190, Winneconne, Winneconne, Wis.

Diondre Smith, wr, 5-11, 175, Duncan U. Fletcher, Neptune Beach, Fla.

Xavier Stinson, wr, 6-2, 195, Vero Beach, Port Saint Lucie, Fla.

Kasen Thomas, lb, 6-1, 190, Bishop Heelan Catholic, Sioux City, Iowa

Marcello Vitti, ath, 5-10, 170, Divine Child, Detroit, Mich.

Billy Weivoda, lb, 6-2, 205, Milton, Milton, Ga.

Colin Whitters, iol, 6-4, 285, Iowa City West, Iowa City, Iowa

Iowa State

Ajibola Afuye, edge, 6-3, 230, Stillwater, Stillwater, Minn.

Mason Bandhauer, ot, 6-5, 260, Fort Collins, Fort Collins, Colo.

Ethan Beckman, iol, 6-5, 330, Prior Lake, Prior Lake, Minn.

Kash Brock, wr, 6-2, 175, Basha, Chandler, Ariz.

Tyrell Chatman, s, 6-2, 175, North Star, Lincoln, Neb.

Drake DeBaun, te, 6-6, 230, Shawnee Mission South, Overland Park, Kan.

Tayten Duncan, s, 5-11, 185, Mustang, Mustang, Okla.

Pete Eglitis, ot, 6-7, 270, Bishop Watterson, Columbus, Ohio

Kase Evans, qb, 6-3, 195, Lexington, Lexington, Texas

Caleb Francois, rb, 6-1, 190, Minnetonka, Minnetonka, Minn.

Barry Fries, lb, 6-3, 224, Elkhorn North, Elkhorn, Neb.

Daniel Howard, dl, 6-2, 270, Lane Technical, Chicago, Ill.

Amarion Jackson, wr, 6-1, 185, Millard South, Omaha, Neb.

Keian Kaiser, lb, 6-3, 200, Sidney, Sidney, Neb.

Arley Morrell, te, 6-6, 210, Pratt, Pratt, Kan.

Elijah Reeder, edge, 6-6, 210, Central Regional, Bayville, N.J.

Jeffrey Roberts, wr, 6-0, 180, Dowling Catholic, Ames, Iowa

Lucas Tenbrock, p, 6-6, 220, St Charles North, Saint Charles, Ill.

Bryson Williams, s, 6-3, 175, Westside, Omaha, Neb.

Owen Winder, ot, 6-6, 280, Dexter, Dexter, Mich.

Kansas

Kory Amachree, rb, 6-0, 195, Haslett, Lansing, Mich.

Na’Kwaine Carter, dl, 6-3, 254, Southmoore, Oklahoma City, Okla.

Joseph Credit, lb, 6-1, 200, Pearland, Pearland, Texas

Joshua Galbreath, lb, 6-3, 215, Lawrence, Lawrence, Kan.

Corbin Glasco, wr, 5-9, 175, Guyer, Denton, Texas

Hunter Higgins, edge, 6-5, 240, Maize South, Wichita, Kan.

Jaylen Mason, qb, 6-1, 175, Northwest, Maize, Kan.

Malachi Mills, ot, 6-6, 260, Westfield, Westfield, Ind.

Kaden Moody, ot, 6-6, 290, Broken Arrow, Broken Arrow, Okla.

Tyren Parker, wr, 6-3, 175, Shawnee Heights, Topeka, Kan.

Draeden Punt, edge, 6-7, 220, MOC-Floyd Valley, Orange City, Iowa

Robert Reddick, cb, 6-2, 165, Ben Davis, Indianapolis, Ind.

Nate Sims, wr, 6-2, 174, Ottawa Sr, Ottawa, Kan.

Kaden Snyder, iol, 6-5, 295, Salina Central, Salina, Kan.

Kevin Sullivan, te, 6-6, 225, Rockhurst, Kansas City, Mo.

Jack Utz, te, 6-5, 215, Platte County, Platte City, Mo.

Kansas State

DJ Ackerson, lb, 6-0, 193, Putnam City, Warr Acres, Okla.

Tucker Ashford, edge, 6-3, 240, Fort Worth Christian, Fort Worth, Texas

Lamarcus Barber, iol, 6-3, 285, Mill Valley, Shawnee, Kan.

Adrian Bekibele, dl, 6-3, 290, RIG Academy, Sweden

Keegan Collins, ot, 6-5, 280, West Plains, Amarillo, Texas

HD Davis, rb, 6-0, 205, Wolfe City, Wolfe City, Texas

Garrick Dixon, cb, 6-0, 175, Ft. Zumwalt West, O’Fallon, Mo.

Sam Dolphens, ls, 6-1, 210, Papillion-La Vista South, Papillion, Neb.

Bennett Fraser, iol, 6-5, 265, Kirksville, Kirksville, Mo.

Kingston Hall, dl, 6-4, 270, Tahlequah, Tahlequah, Okla.

Carnell Jackson, dl, 6-2, 315, Auburn, Auburn, Ala.

Kaprice Keith, s, 6-3, 190, Omaha Central, Omaha, Neb.

Maxwell Lovett, wr, 6-0, 185, Cherry Creek, Englewood, Colo.

Nick McClellan, s, 6-0, 170, Christian Brothers College, Saint Louis, Mo.

Lawson McGraw, lb, 6-4, 220, Blue Valley West, Overland Park, Kan.

Oliver Miller, ot, 6-6, 310, Cherry Creek, Centennial, Colo.

Miles Teodecki, qb, 6-2, 205, Vandegrift, Austin, Texas

Max Thomas, k, 6-0, 192, St. Michael the Archangel Catholic, Blue Springs, Mo.

Tanner West, ath, 6-0, 170, Katy Jordan, Katy, Texas

Kentucky

Delvecchio Alston, rb, 6-0, 200, Hewitt-Trussville, Trussville, Ala.

Ben Duncum, edge, 6-5, 250, Lake Travis, Austin, Texas

Denairius Gray, wr, 6-1, 170, Chaminade-Madonna Prep, Boynton Beach, Fla.

Prince Jean, wr, 6-0, 170, Valdosta, Valdosta, Ga.

Davis McCray, wr, 6-2, 190, Cornerstone Christian, San Antonio, Texas

Isaiah McMillian, cb, 6-0, 170, Katy, Katy, Texas

Cameron Miller, ot, 6-5, 310, Morton, Hammond, Ind.

Matt Ponatoski, qb, 6-2, 190, Archbishop Moeller, Cincinnati, Ohio

Louisville

Jon Adams, lb, 6-3, 210, Chiefland, Chiefland, Fla.

Brady Ballart, lb, 6-2, 220, South Dearborn, Aurora, Ind.

Jaydin Broadnax, cb, 6-3, 175, West Boca Raton, Boca Raton, Fla.

Kris Brunson, cb, 6-2, 180, Brookwood, Snellville, Ga.

Payton Cook, wr, 6-0, 185, Archbishop Hoban, Akron, Ohio

Benjamin Corhei, iol, 6-5, 270, Lowndes, Valdosta, Ga.

Sam Dawson, dl, 6-3, 285, South Oldham, Crestwood, Ky.

Marlon Harbin, wr, 5-11, 175, St. Xavier, Louisville, Ky.

Max Merz, iol, 6-4, 310, Highlands, Fort Thomas, Ky.

Julius Miles, te, 6-6, 210, Freeport, Freeport, Fla.

Taj Powell, lb, 6-3, 205, Springfield, Springfield, Ohio

Jarvis Strickland, ot, 6-4, 280, Paducah Tilghman, Chattanooga, Tenn.

Lekhy Thompkins, rb, 6-1, 235, IMG Academy, Jackson, Tenn.

Jordan Vann, s, 6-0, 180, Middletown, Middletown, Ohio

Gavin Waddell, wr, 6-0, 175, Rolesville, Rolesville, N.C.

DJ Williams, wr, 6-1, 160, Carrollwood Day, Tampa, Fla.

LSU

Brayden Allen, wr, 6-1, 175, Lafayette Christian Academy, Lafayette, La.

JC Anderson, te, 6-6, 230, Mt. Zion, Decatur, Ill.

Corey Barber, wr, 6-0, 185, Clay-Chalkville, Pinson, Ala.

Dezyrian Ellis, cb, 6-2, 185, Franklin Parish, Winnsboro, La.

Havon Finney, cb, 6-1, 170, Sierra Canyon, Los Angeles, Calif.

Aiden Hall, s, 6-1, 195, Edna Karr, New Orleans, La.

Jabari Mack, wr, 6-0, 200, Destrehan, New Orleans, La.

Brysten Martinez, ot, 6-5, 290, East Ascension, Gonzales, La.

Ryan Miret, iol, 6-4, 300, Miami Southridge, Miami, Fla.

Isaiah Washington, s, 6-1, 170, Haynesville, Haynesville, La.

Maryland

Nathan Bernhard, qb, 6-5, 220, Ashland, Ashland, Ohio

Cameron Brickle, dl, 6-2, 300, IMG Academy, Philadelphia, Pa.

Darrell Carey, s, 6-2, 185, DeMatha Catholic, Hyattsville, Md.

Kaden Carter, lb, 6-1, 195, Lamar County, Barnesville, Ga.

Zahir Cobb, s, 6-2, 180, St. Albans School, Washington, District of Columbia

Jianni Davis, edge, 6-1, 230, Bishop McNamara, District Heights, Md.

Zion Elee, edge, 6-3, 220, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Sean Johnson, cb, 6-2, 195, Archbishop Spalding, Severn, Md.

Jayden Kitchens, wr, 6-2, 180, The St. James Academy, Clinton, Md.

Brayden Marko, te, 6-6, 240, Gonzaga, Washington, District of Columbia

Jesse Moody, ot, 6-5, 340, Imhotep Institute, Philadelphia, Pa.

Day’jon Moore, iol, 6-2, 250, Willis, Willis, Texas

Hakim Satterwhite, cb, 6-1, 175, St. Frances Academy, Washington, District of Columbia

Josiah Teasley, wr, 6-4, 180, The St. James Academy, Springfield, Va.

Jamarcus Whyce, dl, 6-1, 300, Trotwood-Madison, Trotwood, Ohio

Javonte Williams, te, 6-4, 210, Northwest, Potomac, Md.

Miami

Asharri Charles, edge, 6-2, 235, Venice, Venice, Fla.

Ben Congdon, ot, 6-7, 270, Tuscarawas Valley, Mineral City, Ohio

Brody Jennings, cb, 6-1, 185, Mandarin, Jacksonville, Fla.

Camdin Portis, cb, 6-1, 165, Myers Park, Charlotte, N.C.

Cortez Redding, s, 6-1, 170, Jonesboro, Jonesboro, Ga.

DeAnthony Lafayette, edge, 6-0.5, 230, Lake Nona, Orlando, Fla.

Dereon Coleman, qb, 6-1, 165, Jones, Lakeland, Fla.

Gavin Mueller, te, 6-5, 250, South Elgin, South Elgin, Ill.

Isaac Chukwurah, dl, 6-2, 260, Caravel Academy, Bear, Del.

Israel Briggs, te, 6-3.5, 205, Redwood, Visalia, Calif.

Jackson Cantwell, ot, 6-7.5, 315, Nixa, Nixa, Mo.

Jaelen Waters, cb, 6-1, 180, Armwood, Seffner, Fla.

James Dunnigan Jr., s, 6-2, 190, Manhattan, Manhattan, Kan.

Javian Mallory, rb, 6-1, 200, West Boca Raton, Boca Raton, Fla.

Joel Ervin, ot, 6-6, 280, Fort Myers, Fort Myers, Fla.

Jontavius Wyman, cb, 6-1, 160, Jonesboro, Jonesboro, Ga.

Jordan Campbell, edge, 6-2, 220, Northwestern, Miami, Fla.

Keshawn Stancil, dl, 6-3, 260, Clayton, Clayton, N.C.

Kevin Grooms, ath, 5-10, 175, South Broward, Hollywood, Fla.

Latwan Anderson, cb, 5-10, 189, Glenville, Cleveland, Ohio

Logan Nagle, dl, 6-4, 280, DePaul Catholic, Wayne, N.J.

Milan Parris, wr, 6-4.5, 205, Walsh Jesuit, Akron, Ohio

Somourian Wingo, wr, 6-3, 180, St. Augustine, Saint Augustine, Fla.

Vance Spafford, wr, 5-10, 175, Mission Viejo, Tustin, Calif.

Michigan

McHale Blade, edge, 6-5, 255, Simeon, Chicago, Ill.

Tariq Boney, edge, 6-1, 230, St. John’s College, Washington, District of Columbia

Mason Bonner, te, 6-6, 200, Mullen, Denver, Colo.

Jonathan Brown, rb, 6-1, 200, St. Francis DeSales, Columbus, Ohio

Tommy Carr, qb, 6-3, 185, Saline, Saline, Mich.

Kaden Catchings, ath, 6-1, 205, Hartfield Academy, Jackson, Miss.

Markel Dabney, lb, 6-1, 210, Huguenot, Chester, Va.

Titan Davis, dl, 6-4, 262, De Smet, Saint Louis, Mo.

Jordan Deck, s, 6-3, 180, Lone Star, Frisco, Texas

Colton Dermer, ls, 6-1, 235, Sandra Day O’Connor, Phoenix, Ariz.

Micah Drescher, k, 6-2, 190, Hinsdale Central, Hinsdale, Ill.

Tommy Fraumann, ot, 6-7, 250, Loyola Academy, Wilmette, Ill.

Travis Johnson, wr, 6-3, 180, Oscar Smith, Chesapeake, Va.

Malakai Lee, ot, 6-7, 310, Kamehameha Secondary, Honolulu, Hawaii

Matt Ludwig, te, 6-4, 240, Billings West, Billings, Mont.

Bear McWhorter, iol, 6-3, 308, Cass, Cartersville, Ga.

Carter Meadows, edge, 6-6, 235, Gonzaga, Washington, District of Columbia

Aden Reeder, lb, 6-3, 210, St. Xavier, Cincinnati, Ohio

Brady Smigiel, qb, 6-4, 215, Newbury Park, Newbury Park, Calif.

Alister Vallejo, dl, 6-3, 310, Liberty Hill, Liberty Hill, Texas

Jamarion Vincent, cb, 6-2, 165, Connally, Waco, Texas

Michigan State

Hudson Aultman, dl, 6-4, 280, Olentangy Berlin, Delaware, Ohio

Eli Bickel, iol, 6-6, 270, North Branch, North Branch, Mich.

Eliyjah Caldwell-Hardy, s, 6-1, 185, Impact Christian Academy, Jacksonville, Fla.

Joey Caudill, te, 6-5, 215, Lexington, Mansfield, Ohio

Kelsey Deriso, cb, 5-11, 155, Whitewater, Fayetteville, Ga.

Raishawn Elmore, wr, 6-2, 185, Porter Ridge, Indian Trail, N.C.

Jonathan Granby, qb, 6-0, 200, Fellowship Christian School, Roswell, Ga.

Cory House, edge, 6-3, 230, Whitehaven, Memphis, Tenn.

Jack Lansing III, lb, 6-0, 200, Hartland, Hartland, Mich.

Adam Shaw, lb, 6-3, 205, Pascack Valley, Hillsdale, N.J.

Brayden Thomas, s, 6-1, 175, St. Edward, Lakewood, Ohio

TJ Umenyiora, cb, 6-1, 185, Blessed Trinity Catholic, Roswell, Ga.

Zachary Washington, wr, 6-2, 175, St. Francis, Wheaton, Ill.

Edward Whiting, te, 6-6, 230, Jefferson, Sioux Falls, S.D.

Jack Ziarko, iol, 6-4, 280, Hoover, Canton, Ohio

Minnesota

Josiah Anyansi, dl, 6-3, 235, Murrieta Valley, Murrieta, Calif.

Aaden Aytch, edge, 6-4, 210, Lafayette Jefferson, Lafayette, Ind.

Ezekiel Bates, rb, 5-11, 210, Malvern Prep, Malvern, Pa.

Jeremiah Benson, dl, 6-2, 250, West Bloomfield, West Bloomfield, Mich.

Rico Blassingame, wr, 6-3, 185, Tolleson Union, Phoenix, Ariz.

Niko Castillo, ath, 6-1, 230, Schuylkill Haven, Schuylkill Haven, Pa.

Anthony Charles, edge, 6-4, 195, South Fayette Twp, Mcdonald, Pa.

Josiah Dozier, wr, 6-2, 200, Moody, Moody, Ala.

Hudson Dunn, lb, 6-1, 210, Liberty, Peoria, Ariz.

Ryan Estrada, rb, 5-11, 185, El Dorado, El Paso, Texas

Lamont Hamilton, s, 6-0, 170, St. Catherine’s, Racine, Wis.

Quayd Hendryx, wr, 5-11, 175, Winslow Township, Burlington, N.J.

Justin Hopkins, cb, 6-0, 160, Ensworth, Nashville, Tenn.

Howie Johnson, dl, 6-4, 255, Forest Lake Senior, Forest Lake, Minn.

Jordan Lampkins, s, 6-0, 175, Bolingbrook, Bolingbrook, Ill.

Owen Lansu, qb, 6-1, 160, Downers Grove North, Downers Grove, Ill.

Angel Luciano, lb, 6-1, 210, Steelton-Highspire, Harrisburg, Pa.

Gavin Meier, iol, 6-6, 295, Parker High, Janesville, Wis.

Hayden Moore, wr, 6-2, 186, Newberry, Gainesville, Fla.

Brady Palmer, qb, 6-3, 190, Cathedral Catholic, San Diego, Calif.

Chance Payne, cb, 5-10, 180, Jefferson, Jefferson, Ga.

Trason Richardson, s, 6-0, 180, Almeta Crawford, Rosharon, Texas

George Rohl, te, 6-8, 235, Ellsworth, Ellsworth, Wis.

Beckett Schreiber, ot, 6-5, 285, Vel Phillips Memorial, Madison, Wis.

Braiden Stevens, wr, 5-10, 160, Platte County, Platte City, Mo.

Aaron Thomas, ot, 6-5, 290, Mountain Pointe, Phoenix, Ariz.

Lucas Tielsch, ot, 6-6, 270, Copley, Akron, Ohio

Andrew Trout, ot, 6-6, 270, Rocori Senior, Cold Spring, Minn.

Roman Voss, te, 6-4, 210, Jackson County Central Senior, Jackson, Minn.

Gabe Weaver, te, 6-5, 215, MICDS, Saint Louis, Mo.

Tavian White, ath, 6-0, 175, Waukee, Waukee, Iowa

Mississippi State

Chris Addison, edge, 6-2, 245, Franklin Parish, Winnsboro, La.

Kolby Barrett, s, 6-2, 190, Baylor School, Alcoa, Tenn.

Camron Brown, cb, 6-1, 170, Valdosta, Valdosta, Ga.

Camden Capehart, wr, 5-8, 145, Winnsboro, Winnsboro, Texas

Hayden Chambers, k, 6-1, 185, Fort Payne, Fort Payne, Ala.

Zayion Cotton, te, 6-4, 215, Grenada, Grenada, Miss.

Jayden Cration, wr, 6-3, 185, Canton, Canton, Miss.

Tico Crittendon, dl, 6-3, 285, Lithonia, Lithonia, Ga.

Cooper Crosby, rb, 5-11, 205, Gulfport, Gulfport, Miss.

Zion Crumpton, wr, 6-1, 163, Carver, Montgomery, Ala.

Keymian Henderson, wr, 6-4, 185, Carthage, Carthage, Texas

Jaeden Hill, rb, 6-0, 220, Tupelo, Tupelo, Miss.

Luke Hutchinson, te, 6-3, 235, MBA, Nashville, Tenn.

Terrell Johnson, cb, 6-0, 175, Holmes County Central, Lexington, Miss.

Adam Land, te, 6-3, 210, A. Crawford Mosley, Panama City, Fla.

Brodie McWhorter, qb, 6-1, 205, Cass, Kingston, Ga.

Kaleb Morris, dl, 6-4, 250, Mary G Montgomery, Semmes, Ala.

Micah Nickerson, edge, 6-5, 215, South Pike, Magnolia, Miss.

Leon Noil, iol, 6-4, 255, Edna Karr, New Orleans, La.

Jayden Ross, ot, 6-6, 315, Ocean Springs, Ocean Springs, Miss.

Dylan Steen, iol, 6-4, 275, St. Thomas Aquinas, Miami, Fla.

Jaiden Taylor, ath, 6-0, 180, Noxubee County, Macon, Miss.

Dalton Toothman, iol, 6-5, 290, Vancleave, Vancleave, Miss.

Antavius Watts, s, 6-0, 185, Carver, Columbus, Ga.

Bralan Womack, s, 6-0, 200, Hartfield Academy, Brandon, Miss.

Davon Young, dl, 6-3, 282, Theodore, Mobile, Ala.

Missouri

Brandon Anderson, iol, 6-3, 340, North Cobb, Kennesaw, Ga.

Jabari Brady, wr, 6-1, 205, Monarch, Fort Lauderdale, Fla.

JJ Bush, lb, 6-3, 205, Theodore, Theodore, Ala.

Khalief Canty Jr., iol, 6-3, 310, Cass Technical, Detroit, Mich.

Braylon Ellison, iol, 6-4, 285, Boonville, Boonville, Mo.

Jaxson Gates, cb, 6-1, 170, Damien, La Verne, Calif.

Keenan Harris, lb, 6-1, 200, SLUH, Saint Louis, Mo.

Devyon Hill-Lomax, wr, 6-4, 180, Edwardsville, Edwardsville, Ill.

Isaac Jensen, te, 6-6, 225, Millard South, Omaha, Neb.

Brody Jones, cb, 6-3, 175, Fayetteville, Fayetteville, Ark.

Johnnie Jones Jr., ot, 6-6, 308, Venice, Bradenton, Fla.

Jayden McGregory, s, 6-2, 182, Valley, Des Moines, Iowa

Tajh Overton, dl, 6-2, 275, Owasso, Owasso, Okla.

Gavin Sidwar, qb, 6-3, 185, La Salle College, Warrington, Pa.

Carter Stewart, s, 6-2, 175, Shadow Creek, Pearland, Texas

Maxwell Warner, rb, 5-10, 185, Whitney Young, Chicago, Ill.

Brysen Wessell, iol, 6-5, 260, Jackson, Jackson, Mo.

NC State

Tre Aiken, iol, 6-4, 285, Clinton, Clinton, S.C.

Jordyn Best, cb, 5-11, 180, Ridge View, Columbia, S.C.

Lawrence Brown, edge, 6-2, 202, Grayson, Loganville, Ga.

Stephen Brown, ath, 6-7, 205, Marist, Chicago, Ill.

Tyreek Copper, wr, 6-2, 189, Kinston, Kinston, N.C.

Jacquey Ferguson Jr., edge, 6-4, 235, Northside Christian, Saint Petersburg, Fla.

Caleb Gordon, lb, 6-0, 215, Ashbrook, Dallas, N.C.

Tristen Hill, s, 5-11, 190, Peachtree Ridge, Suwanee, Ga.

Jordan Jackson, cb, 6-1, 168, Winter Park, Winter Park, Fla.

Dylan McCoy, rb, 5-11, 187, Buford, Buford, Ga.

Carmelo McKenzie, dl, 6-2, 290, IMG Academy, York, Pa.

Zykir Moore-Young, lb, 6-2, 215, Woodland Hills, Pittsburgh, Pa.

Jordan Moreta, lb, 6-0, 215, Paramus Catholic, Paramus, N.J.

Noah Moss, rb, 6-1, 205, St. Michael Catholic, Fairhope, Ala.

Jaire Richburg, wr, 6-3, 180, East Forsyth, Kernersville, N.C.

Brady Sakowitz, ot, 6-7, 330, Cosby, Richmond, Va.

Koby Sarkodie, s, 6-2, 200, Milford Mill Academy, Baltimore, Md.

Aiden Smalls, ath, 6-1, 170, Clayton, Raleigh, N.C.

Jacob Smith, qb, 6-3, 200, Reagan, Pfafftown, N.C.

Kaneal Sweetwyne, qb, 6-3, 170, Skyridge, Lehi, Utah

William Vaughn, te, 6-4, 230, Kings Mountain, Kings Mountain, N.C.

Nebraska

Hayden Ainsworth, iol, 6-5, 285, Biloxi, Biloxi, Miss.

Larry Miles, wr, 5-11, 175, Jones, Winter Garden, Fla.

Claude Mpouma, ot, 6-8, 260, Mount Carmel, Chicago, Ill.

Danny Odem, cb, 6-2, 180, The First Academy, Orlando, Fla.

Jase Reynolds, lb, 6-2, 200, Elkhorn North, Elkhorn, Neb.

Jamal Rule, rb, 6-0, 205, Charlotte Christian, Charlotte, N.C.

Michael Sarikizis, k, 5-10, 190, ProKick Australia

Nalin Scott, wr, 6-2, 210, McEachern, Powder Springs, Ga.

Luke Sorensen, te, 6-3, 240, Servite, Anaheim, Calif.

Rex Waterman, iol, 6-5, 295, Hamilton, Chandler, Ariz.

North Carolina

Jimmy Alo-Suliafu, dl, 6-4, 260, Katy Jordan, Katy, Texas

Jordan Avinger, lb, 6-3, 225, Orangeburg-Wilkinson, Orangeburg, S.C.

Ashton Blatt, edge, 6-3, 230, Central Catholic, Pittsburgh, Pa.

Travis Burgess, qb, 6-5, 205, Grayson, Loganville, Ga.

Julian Burns, s, 6-2, 187, Neville, Monroe, La.

Keeyun Chapman, wr, 6-4, 195, Jackson, Jackson, Ala.

Vodney Cleveland, dl, 6-2, 335, Parker, Birmingham, Ala.

Will Conroy, iol, 6-2, 290, IMG Academy, Cleveland, Ohio

Crew Davis, rb, 6-0, 205, Iona Preparatory School, New Rochelle, N.Y.

David Davis, cb, 5-11, 195, Imani Christian Academy, Pittsburgh, Pa.

Kenton Dopson, cb, 6-0, 185, Norland, Miami, Fla.

Nick Fiumara, ot, 6-5, 295, Belmont Hill School, Foxboro, Mass.

David Green, k, 5-11, 170, High Point Christian Academy, High Point, N.C.

Jayden Griffin-Haynes, lb, 6-3, 200, Rolesville, Rolesville, N.C.

Zavion Griffin-Haynes, edge, 6-5, 220, Rolesville, Rolesville, N.C.

Anthony Hall, iol, 6-3, 350, Dexter School, Boston, Mass.

Jaziel Hart, cb, 6-0, 170, North Cross School, Roanoke, Va.

Nyqir Helton, wr, 5-11, 170, Winslow Township, Atco, N.J.

David Jackson, dl, 6-0, 300, Good Counsel, Olney, Md.

Xavier Jackson, cb, 6-2, 180, Bergen Catholic, Burlington, N.J.

Jaden Jefferson, cb, 5-9, 165, De La Salle, Concord, Calif.

Viliami Moala, dl, 6-2, 340, Thompson, Alabaster, Ala.

Da’Ron Parks, iol, 6-4, 360, Nitro, Nitro, W.Va.

Julian Peterson, cb, 6-2, 180, Winslow Township, Atco, N.J.

Dream Rashad, te, 6-5, 215, Buford, Lawrenceville, Ga.

Zamaurious Robertson, wr, 6-1, 165, Dillon, Dillon, S.C.

Trashawn Ruffin, dl, 6-2, 330, North Duplin, Mount Olive, N.C.

CJ Sadler, ath, 5-9, 183, Cass Technical, Detroit, Mich.

J.B. Shabazz, ot, 6-6, 280, East Forsyth, Winston Salem, N.C.

Carson Sneed, te, 6-5, 245, DCA, Nashville, Tenn.

Calvin Thomas, lb, 6-3, 210, Cy Ranch, Houston, Texas

Carnell Warren, wr, 6-3, 190, Bluffton, Bluffton, S.C.

Jakob Weatherspoon, s, 5-11, 172, Avon, Avon, Ohio

Northwestern

Leighton Burbach, ot, 6-8, 255, Norfolk Catholic, Norfolk, Neb.

Nick Costa, edge, 6-4, 230, St. Augustine Prep, Richland, N.J.

Gabe Davis-Ray, s, 6-3, 185, Columbus Academy, Columbus, Ohio

Ronald Derrick, edge, 6-6, 250, University, Waco, Texas

Hayden Flavin, ot, 6-7, 270, Clarkston, Clarkston, Mich.

Owen Fors, iol, 6-4, 280, Barrington, Barrington, Ill.

Jack Fuchs, ot, 6-8, 295, Beech, Hendersonville, Tenn.

Tre Hoskins, dl, 6-4, 285, Hannibal, Hannibal, Mo.

Owen Jakubczak, iol, 6-4, 270, Fremd, Palatine, Ill.

Amare Jordan, lb, 6-0, 210, Vista Ridge, Cedar Park, Texas

Calvin Lorek, edge, 6-4, 240, Loveland, Loveland, Ohio

Jaden McDuffie, wr, 6-3, 170, South River Senior, Edgewater, Md.

Tom McGlinchey, te, 6-5, 210, William Penn Charter, Philadelphia, Pa.

Jacob Miller, ot, 6-8, 240, Penney, Hamilton, Mo.

Max Mohring, lb, 6-3, 215, Malvern Prep, Downingtown, Pa.

Sean Morris, rb, 5-10, 185, Orange Lutheran, Los Angeles, Calif.

Johnny O’Brien, qb, 6-3, 200, Fremd, Palatine, Ill.

Keaton Reinke, wr, 6-3, 205, St Charles North, Saint Charles, Ill.

Noah Sur, k, 6-0, 175, Fenwick, Oak Park, Ill.

Jaden Vaughn, cb, 5-11, 175, Cy-Fair, Houston, Texas

Nick Zalewski, edge, 6-6, 225, Thomas Worthington, Columbus, Ohio

Notre Dame

Khary Adams, cb, 6-1, 180, Loyola Blakefield, Towson, Md.

Kobe Clapper, lb, 6-2, 195, St. Xavier, Cincinnati, Ohio

Thomas Davis Jr., lb, 6-2, 210, Weddington, Matthews, N.C.

Rodney Dunham, edge, 6-4, 225, Myers Park, Charlotte, N.C.

Ebenezer Ewetade, edge, 6-4, 220, South Garner, Garner, N.C.

Dylan Faison, wr, 5-11, 170, Saint Andrew’s School, Boca Raton, Fla.

Kaydon Finley, wr, 6-0, 200, Aledo, Aledo, Texas

Devin Fitzgerald, wr, 6-2, 185, Brophy College Preparatory, Phoenix, Ariz.

Bubba Frazier, wr, 5-10, 165, Benedictine Military School, Savannah, Ga.

Preston Fryzel, te, 6-4, 215, Central Catholic, Toledo, Ohio

Sullivan Garvin, iol, 6-5, 315, Allegan, Allegan, Mich.

Elijah Golden, dl, 6-3, 278, Cardinal Mooney, Sarasota, Fla.

Noah Grubbs, qb, 6-4, 195, Lake Mary, Lake Mary, Fla.

Tiki Hola, dl, 6-2, 300, Bastrop, Bastrop, Texas

Grayson McKeogh, ot, 6-7, 280, La Salle College, Glenside, Pa.

Tyler Merrill, iol, 6-5, 330, Cumberland Valley, Mechanicsburg, Pa.

Ben Nichols, iol, 6-5, 335, Davison, Davison, Mich.

Joey O’Brien, s, 6-4, 180, La Salle College, Glenside, Pa.

Javian Osborne, rb, 5-8, 200, Forney, Forney, Texas

Gregory Patrick, iol, 6-4, 280, Portage Northern, Portage, Mich.

Ayden Pouncey, s, 6-2, 165, Winter Park, Winter Park, Fla.

Ian Premer, te, 6-5, 225, Great Bend, Great Bend, Kan.

Nick Reddish, s, 5-11, 180, Independence, Charlotte, N.C.

Brayden Robinson, wr, 5-8, 160, Red Oak, Red Oak, Texas

Chaston Smith, cb, 6-1, 170, Knoxville Catholic, Knoxville, Tenn.

Charlie Thom, ot, 6-6, 270, Avon Old Farms, Darien, Conn.

Jonaz Walton, rb, 5-9, 190, Central, Carrollton, Ga.

Ohio State

Favour Akih, rb, 5-11, 189, Hayes, Delaware, Ohio

Khmari Bing, s, 6-0, 190, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Brock Boyd, wr, 6-1, 180, Southlake Carroll, Southlake, Texas

Blaine Bradford, s, 6-1, 195, Catholic, Baton Rouge, La.

Landry Brede, ot, 6-5, 275, Mentor, Mentor, Ohio

Simeon Caldwell, s, 6-1, 195, The Bolles School, Jacksonville, Fla.

Luke Fahey, qb, 6-1, 193, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.

Kaden Gebhardt, s, 6-1, 200, Olentangy, Lewis Center, Ohio

Sam Greer, ot, 6-7, 320, Archbishop Hoban, Akron, Ohio

Cincere Johnson, lb, 6-2, 240, Glenville, Cleveland, Ohio

Nick Lautar, te, 6-5, 225, Lebanon, Lebanon, Ohio

Darryus McKinley, dl, 6-3, 270, Acadiana, Lafayette, La.

Dre Quinn, edge, 6-3, 225, Buford, Norcross, Ga.

Braxton Rembert, lb, 6-5, 200, Mill Creek, Hoschton, Ga.

Max Riley, iol, 6-3, 265, Avon Lake, Avon Lake, Ohio

Emanuel Ruffin, dl, 6-3, 290, Bessemer City, Bessemer, Ala.

CJ Sanna, lb, 6-3, 225, Olentangy, Lewis Center, Ohio

Damari Simeon, dl, 6-2, 285, St. Augustine Prep, Egg Harbor Township, N.J.

Tucker Smith, iol, 6-5, 280, Sandra Day O’Connor, Phoenix, Ariz.

Jordan Thomas, cb, 6-1, 185, Bergen Catholic, Oradell, N.J.

Jay Timmons, cb, 5-10, 185, Pine-Richland, Pittsburgh, Pa.

Khary Wilder, dl, 6-4, 255, Junipero Serra, Gardena, Calif.

Mason Wilhelm, iol, 6-4, 290, St. Edward, Westlake, Ohio

Oklahoma

Dane Bathurst, edge, 6-3, 230, Carmel, Carmel, Ind.

Bowe Bentley, qb, 6-1, 200, Celina, Celina, Texas

Noah Best, iol, 6-4, 295, Midlothian, Midlothian, Texas

James Carrington, dl, 6-2, 240, Crean Lutheran, Irvine, Calif.

Jacob Curry, lb, 6-1, 200, Nease, Ponte Vedra Beach, Fla.

Markel Ford, s, 6-0, 190, Horn, Mesquite, Texas

Brian Harris, dl, 6-2, 280, Creekside, Jacksonville, Fla.

Jonathan Hatton Jr., rb, 5-11, 195, Steele, Cibolo, Texas

Beau Jandreau, lb, 6-1, 215, Hamilton, Chandler, Ariz.

Niko Jandreau, s, 5-11, 200, Hamilton, Chandler, Ariz.

Derrick Johnson, cb, 6-2, 170, Murrieta Valley, Murrieta, Calif.

Jake Kreul, edge, 6-2, 223, IMG Academy, Orlando, Fla.

Ryder Mix, te, 6-4, 220, Lone Star, Frisco, Texas

Kristan Moore, lb, 6-2, 220, Selma, Selma, Ala.

Matthew Nelson, edge, 6-5, 215, Bryant, Bryant, Ark.

Daniel Norman, edge, 6-4, 220, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Daniel Odom, wr, 6-2, 175, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Zizi Okwufulueze, wr, 6-4, 198, Rejoice Christian School, Owasso, Okla.

Jayden Petit, wr, 6-4, 196, St. John Neumann, Naples, Fla.

Jahsiear Rogers, wr, 5-10, 175, Appoquinimink, Bear, Del.

Trace Rudd, k, 6-0, 185, Blue Valley Northwest, Overland Park, Kan.

Tyler Ruxer, te, 6-4, 220, Heritage Hills, Lincoln City, Ind.

Deacon Schmitt, iol, 6-5, 310, Windsor, Windsor, Colo.

DeZephen Walker, rb, 5-10, 180, Raymore-Peculiar, Raymore, Mo.

Oklahoma State

Landon Bland, edge, 6-4, 215, Carthage, Carthage, Mo.

Isaiah Bowman, iol, 6-3, 280, Conway, Conway, Ark.

Mark Brown, s, 6-1, 190, Corsicana, Corsicana, Texas

Marrel Davis, cb, 6-1, 190, Summer Creek, Humble, Texas

Jaqwon Evans, ot, 6-5, 295, Shawnee, Shawnee, Okla.

Nygel Farsee, dl, 6-2, 305, Parkview Magnet, Little Rock, Ark.

Eli Holbrook, iol, 6-3, 295, Arlington, Arlington, Texas

Kaydin Jones, rb, 6-0, 170, Jenks, Jenks, Okla.

O’Ryan Mosley, iol, 6-3, 300, Terrebonne, Houma, La.

Braeden Presley, cb, 5-11, 190, Bixby, Bixby, Okla.

Kole Seaton, ot, 6-5, 265, Horn, Mesquite, Texas

Jabarie Thornton, wr, 5-10, 175, La Vega, Hewitt, Texas

Broderick Vehrs, qb, 6-0, 185, Basha, Chandler, Ariz.

Mississippi

Landon Barnes, edge, 6-3, 245, Duncanville, Duncanville, Texas

Dorian Barney, cb, 6-0, 170, Carrollton, Carrollton, Ga.

Jayden Curtis, dl, 6-3, 255, St. Martin, Ocean Springs, Miss.

Anthony Davis, lb, 6-1, 205, Grayson, Loganville, Ga.

JaMichael Garrett, lb, 6-0, 195, Central, Baton Rouge, La.

Kervin Johnson Jr., wr, 6-2, 195, Tioga, Tullos, La.

Ja’Michael Jones, rb, 5-10, 190, Pike Road, Montgomery, Ala.

Victor Lincoln, cb, 6-0, 160, Duncanville, Lancaster, Texas

Kane Mankins, iol, 6-4, 250, Bishop Feehan, Attleboro, Mass.

Iverson McCoy, cb, 5-11, 175, Tupelo, Tupelo, Miss.

Nascar McCoy, s, 6-0, 180, Buford, College Park, Ga.

Carmelow Reed, dl, 6-6, 245, Rich Township, Chicago, Ill.

Emanuel Tucker, ot, 6-7, 285, New Albany, New Albany, Miss.

Craig Tutt, s, 6-0, 180, Oakland, Murfreesboro, Tenn.

Braylen Williams, cb, 5-11, 180, Tupelo, Nettleton, Miss.

Rees Wise, qb, 6-1, 205, Westlake, Austin, Texas

Damarius Yates, rb, 5-9, 195, Kemper County, De Kalb, Miss.

Oregon

Tradarian Ball, ath, 5-9, 170, Texas High, Texarkana, Texas

Bryson Beaver, qb, 6-3, 195, Vista Murrieta, Murrieta, Calif.

Davon Benjamin, cb, 5-11, 170, Oaks Christian, Corona, Calif.

Tony Cumberland, dl, 6-4, 285, Willamette, Scottsdale, Ariz.

Messiah Hampton, wr, 6-1, 180, James Monroe, Rochester, N.Y.

Braylon Hodge, lb, 6-3, 212, Cherry Creek, Englewood, Colo.

Dutch Horisk, edge, 6-1, 240, St. John Bosco, Riverside, Calif.

Immanuel Iheanacho, ot, 6-7, 380, Georgetown Preparatory, Baltimore, Md.

Anthony Jones, edge, 6-3, 245, St. Paul’s Episcopal, Mobile, Ala.

Hudson Lewis, wr, 5-9, 170, Timberline, Boise, Idaho

Xavier Lherisse, s, 5-10, 185, Eau Gallie, Melbourne, Fla.

Tristan Phillips, lb, 6-3, 215, Ventura, Ventura, Calif.

Prince Tavizon, edge, 6-4, 245, Lincoln, San Diego, Calif.

Oregon State

Jeremiah Brown, lb, 6-3, 195, San Jacinto, San Jacinto, Calif.

Landon Cook, te, 6-5, 205, De La Salle, Concord, Calif.

Adel Dorr, edge, 6-4, 245, Issaquah, Issaquah, Wash.

Caleb Metzner, edge, 6-2, 215, Cottage Hill Christian Academy, Mobile, Ala.

Jameson Powell, wr, 5-10, 150, Folsom, Sacramento, Calif.

Kai Wheaton, cb, 6-0, 180, Allen, Allen, Texas

Penn State

Peyton Falzone, qb, 6-5, 200, Nazareth, Nazareth, Pa.

Jackson Ford, edge, 6-3, 240, Malvern Prep, Phoenixville, Pa.

Pittsburgh

Da’Ron Barksdale, cb, 5-11, 175, Steel Valley, Homestead, Pa.

John Curran, iol, 6-3, 295, Pine-Richland, Gibsonia, Pa.

Corey Dailey, qb, 6-6, 180, Seguin, Seguin, Texas

Jaydon Dunbar, wr, 6-4, 175, Thomas County Central, Thomasville, Ga.

Damon Ferguson, rb, 5-11, 180, Milford Mill Academy, Baltimore, Md.

Tony Forney Jr., s, 6-0, 185, Kell, Marietta, Ga.

Lincoln Hoke, dl, 6-2, 260, North Allegheny, Wexford, Pa.

Nicholas Howard, ot, 6-6, 285, Pearland, Pearland, Texas

Marcus Jennings, lb, 6-1, 195, Cass Technical, Detroit, Mich.

Desmond Johnson, lb, 6-1, 200, Northwestern, Miami, Fla.

Reston Lehman, lb, 6-3, 215, Peters Township, Pittsburgh, Pa.

Demetrice McCray, wr, 6-0, 184, Leesburg, Leesburg, Fla.

Kentrail McRae, cb, 6-2, 170, Clearwater, Clearwater, Fla.

Isaac Patterson, s, 6-0, 180, Westerville South, Westerville, Ohio

Joshua Pittman, lb, 6-3, 195, King’s Fork, Suffolk, Va.

Angelo Renda, qb, 6-0, 180, Southlake Carroll, Southlake, Texas

Isaiah Simmons, lb, 6-0, 190, Maury, Norfolk, Va.

Mike Vanderoord, ot, 6-7, 260, St. Ignatius, Cleveland, Ohio

Wyatt Villarreal, te, 6-5, 225, Celina, Celina, Texas

Dylan Wester, wr, 5-9, 160, Booker, Sarasota, Fla.

Purdue

Corin Berry, qb, 6-3, 195, Charter Oak, Ontario, Calif.

Terrell Berryhill, ot, 6-6, 265, East St. Louis, East St. Louis, Ill.

Brock Brownfield, iol, 6-3, 250, New Palestine, New Palestine, Ind.

Max Carmicle, dl, 6-6, 215, Hillcrest Hawks, Country Club Hills, Ill.

Kobe Cherry, dl, 6-5, 285, Center Grove, Greenwood, Ind.

Raderrion Daniels, cb, 6-2, 170, Lake Cormorant, Lake Cormorant, Miss.

Jett Goldsberry, s, 6-0, 195, Heritage Hills, Lincoln City, Ind.

Dana Greenhow, s, 5-10, 170, Sandy Creek, Tyrone, Ga.

Josiah Hope, dl, 6-2, 315, North Hardin, Radcliff, Ky.

Jojo Johnson, wr, 6-4, 175, Benedictine, Richmond, Va.

Brandon Kinsey, wr, 6-0, 177, Miami Central, Miami, Fla.

Cooper McCutchan, te, 6-4, 235, Archbishop Moeller, Cincinnati, Ohio

Rico Schrieber, ot, 6-7, 345, Marist, Chicago, Ill.

Emoni Smith, s, 6-1, 165, Westland, Galloway, Ohio

Aiden Solecki, dl, 6-4, 250, Downers Grove North, Downers Grove, Ill.

Brayden Sweeney, lb, 6-2, 215, Catholic Central, Grand Rapids, Mich.

ArMari Towns, te, 6-6, 220, Southside, Selma, Ala.

Katrell Webb, edge, 6-2, 225, Collins Hill, Suwanee, Ga.

James Williams, iol, 6-3, 295, Lawrence Central, Indianapolis, Ind.

Izaiah Wright, rb, 5-10, 200, Oscar A. Carlson, Rockwood, Mich.

Rutgers

Devonte Anderson, cb, 6-1, 185, West Orange, Winter Garden, Fla.

Logan Anthony, iol, 6-4, 320, Palmerton Area, Sewickley, Pa.

Reece Beck, edge, 6-5, 250, Ponte Vedra, Ponte Vedra Beach, Fla.

Rinaldo Callaway III, edge, 6-4, 215, Southwest, Macon, Ga.

Dyzier Carter, wr, 5-10, 180, Louisa County, Louisa, Va.

Elias Coke, wr, 6-2, 190, Harrisburg, Harrisburg, Pa.

Tyler Duell, ot, 6-6, 295, West Chester East, West Chester, Pa.

Michael Dukes, rb, 6-0, 190, Martin Luther King Jr., Detroit, Mich.

DJ Howerton, te, 6-4, 220, Grimsley, Greensboro, N.C.

Donovan Johnson, iol, 6-2, 335, Pine Forest, Fayetteville, N.C.

Joey Kopec, lb, 6-1, 180, Cuyahoga Valley Christian Academy, Cuyahoga Falls, Ohio

Brandon Murray, cb, 6-1, 180, Battlefield, Haymarket, Va.

Brady Owens, te, 6-6, 230, Yorktown, Arlington, Va.

Jermaine Polk, dl, 6-1, 279, St. Francis de Sales, Toledo, Ohio

Tanner Raymond, lb, 6-2, 210, Choate Rosemary Hall, Wallingford, Conn.

Jared Smith, iol, 6-5, 340, Stockbridge, Stockbridge, Ga.

Xavier Stearn, qb, 6-6, 215, Germantown Academy, Fort Washington, Pa.

RJ Wortman, ath, 6-2, 205, Colonia, Colonia, N.J.

SMU

Jakai Anderson, wr, 5-11, 166, McDonogh 35, New Orleans, La.

Xzavier Barnett, wr, 6-3, 190, Yoakum, Yoakum, Texas

Ty Crethers, wr, 6-0, 185, Garland, Dallas, Texas

Dakota Dickson, dl, 6-3, 300, Monte Vista, Danville, Calif.

Keith Dotie, dl, 6-4, 300, Poteet, Mesquite, Texas

Drew Evers, iol, 6-3, 285, Flower Mound, Flower Mound, Texas

Ryan Gilbert, cb, 5-11, 165, North Forney, Mesquite, Texas

Evan Goodwin, ot, 6-7, 325, Bauxite, Bauxite, Ark.

Kenneth Goodwin III, lb, 6-2, 205, Edison, Miami, Fla.

Amontre Harris, edge, 6-4, 220, Summer Creek, Humble, Texas

Pupungatoa Katoa, iol, 6-3, 360, Trinity, Euless, Texas

Eddie Kelly Jr., rb, 5-9, 180, Klein, Houston, Texas

Cole Leinart, qb, 6-3, 180, Redondo Union, Los Angeles, Calif.

Aljour Miles, wr, 6-2, 205, Kaufman, Kaufman, Texas

Andre Nickerson, te, 6-2, 235, Inglewood, Gardena, Calif.

Christian Rhodes, rb, 6-1, 200, Lake Highlands, Dallas, Texas

Zachery Turner, te, 6-2, 220, Duncanville, Duncanville, Texas

Samuelu Utu, iol, 6-5, 330, Orange Lutheran, Orange, Calif.

Hudson Woods, edge, 6-3, 220, Smithson Valley, San Antonio, Texas

Max Wright, ot, 6-8, 310, Melissa, Melissa, Texas

Izayah Young, lb, 6-0, 190, San Marcos, San Marcos, Texas

South Carolina

Kosci Barnes, cb, 6-2, 185, Grimsley, Greensboro, N.C.

Anthony Baxter, iol, 6-3, 345, South Pointe, Rock Hill, S.C.

Keenan Britt, lb, 6-0, 215, Oxford, Oxford, Ala.

Noah Clark, dl, 6-4, 350, Jordan, Durham, N.C.

J’Zavien Currence, s, 6-3, 210, South Pointe, Rock Hill, S.C.

Darius Gray, iol, 6-2, 285, St. Christopher’s School, Richmond, Va.

Zyon Guiles, iol, 6-4, 290, Carvers Bay, Hemingway, S.C.

Aiden Harris, dl, 6-2, 250, Weddington, Weddington, N.C.

Andrew Harris, edge, 6-1, 235, Weddington, Matthews, N.C.

K.J. Johnson, cb, 6-1, 170, Woodlawn, Birmingham, Ala.

Sequel Patterson, wr, 6-0, 170, Indian Land, Fort Mill, S.C.

Caden Ramsey, te, 6-5, 210, Cross, Cross, S.C.

Stanford

Ammon Alexander, iol, 6-6, 310, Benjamin Franklin, Queen Creek, Ariz.

Jacob Butler, wr, 5-10, 160, Long Island Lutheran, Brookville, N.Y.

Chase Cahoon, lb, 6-1, 215, St. Francis, Mountain View, Calif.

Caleb Carson, s, 6-2, 190, Lovejoy, Hampton, Ga.

Jack Duckworth, cb, 6-1, 165, Rockwall, Rockwall, Texas

Keysaun Eleazer, edge, 6-4.4, 185, Southeast Raleigh, Raleigh, N.C.

Xavier Harmon, cb, 6-2, 183, Conroe, Conroe, Texas

Jason Hill Jr., cb, 6-1, 160, Folsom, Folsom, Calif.

Langdon Horace, wr, 5-10, 155, Edison, Stockton, Calif.

Sarrel Howard, edge, 6-1, 225, Inglewood, Los Angeles, Calif.

Lasiah Jackson, cb, 6-3, 170, Lee County, Leesburg, Ga.

Atticus Joseph, wr, 5-11, 170, Collins Hill, Suwanee, Ga.

Wassie Lugolobi, lb, 6-1, 210, Eastside Catholic, Sammamish, Wash.

Zaiden McDonald, s, 6-1, 180, Malcolm X Shabazz, Newark, N.J.

Max Meier, edge, 6-5, 245, Loyola, Los Angeles, Calif.

Jalayne Miller, iol, 6-5, 320, Desert Edge, Goodyear, Ariz.

Michael Mitchell Jr., qb, 5-10, 180, Archbishop Riordan, San Francisco, Calif.

Dre Pollard, ath, 6-0, 170, Ed W Clark, Las Vegas, Nev.

Lucas Shanafelt, edge, 6-3, 215, Peters Township, McMurray, Pa.

Daylen Sharper, ath, 6-3, 175, Brophy College Preparatory, Phoenix, Ariz.

Blaise Thomassie, iol, 6-5, 260, Catholic, Baton Rouge, La.

Syracuse

Shavane Anderson, rb, 6-1, 200, William Penn, York, Pa.

Shay Barker, k, 6-2, 190, Kennett, Kennett Square, Pa.

Carter Bashir, te, 6-3, 230, Neumann Goretti, Philadelphia, Pa.

Brayden Charney, ot, 6-6, 285, Cardinal Newman, Palm Beach Gardens, Fla.

Javeion Cooper, ot, 6-4, 295, Melbourne Central Catholic, Melbourne, Fla.

Walt Frazier, dl, 6-3, 295, Haverford School, Philadelphia, Pa.

BJ Garrett, wr, 6-3, 165, Middletown, Middletown, Del.

Chase Geter, cb, 6-0, 180, Stone Bridge, Ashburn, Va.

Amare Gough, wr, 6-1, 175, Thomas Jefferson, Richmond, Va.

Jimmy Gregg, p, 6-1, 201, University, Morgantown, W.Va.

Alex Haskell, dl, 6-3, 285, St. Joseph’s Prep School, Philadelphia, Pa.

Phoenix Henriquez, wr, 6-1, 180, Smyrna, Smyrna, Del.

Shemaj Henry, ot, 6-8, 330, Chester, Chester, Pa.

Tedarius Hughes, s, 6-3, 180, Northwestern, Homestead, Fla.

Zaid Lott, qb, 6-3, 180, Providence Day School, Charlotte, N.C.

Ibn Muhammad, s, 5-11, 180, Woodbury, Woodbury, N.J.

Jarius Rodgers, edge, 6-5, 190, Fleming Island, Fleming Island, Fla.

Gemaus Sackie, lb, 6-1, 210, Burlington Township, Burlington, N.J.

Darnell Stokes, wr, 6-2, 180, Indian River, Dagsboro, Del.

Jojo White, ot, 6-5, 260, Camden, Camden, N.J.

Kamron Wilson, edge, 6-5, 215, Miami Southridge, Miami, Fla.

TCU

Braden Bach, te, 6-4, 225, Argyle, Argyle, Texas

Jason Bradford, s, 6-2, 185, Temple, Temple, Texas

Carter Buck, edge, 6-5, 240, Lake Travis, Austin, Texas

Jordan Burnett, ot, 6-5, 330, Ridge Point, Missouri City, Texas

Jack Daulton, qb, 6-1, 180, The Woodlands, The Woodlands, Texas

Noriel Dominguez, lb, 6-1, 225, Randle, Houston, Texas

Maddox Flynt, dl, 6-2, 270, Westlake, Austin, Texas

Jesse Ford, edge, 6-4, 220, Martin, Arlington, Texas

G’Ivori Graham, rb, 5-9, 185, Harlan, San Antonio, Texas

Vincent Johnson, iol, 6-5, 310, Sulphur Springs, Sulphur Springs, Texas

Brock King, cb, 5-11, 170, Memorial, Port Arthur, Texas

Amante Martin, rb, 5-11, 185, Memorial, Port Arthur, Texas

Duncan McGhee, dl, 6-4, 265, Texas High, Texarkana, Texas

Khamill Pruitt, wr, 6-2, 175, Lamar, Arlington, Texas

Cooper Reid, wr, 6-4, 180, Dripping Springs, Dripping Springs, Texas

Devan Robison, iol, 6-2, 330, Pasadena Memorial, Houston, Texas

James Scott, te, 6-4, 220, Oak Ridge, Conroe, Texas

Zachary Taylor, s, 6-0, 180, Katy Jordan, Fulshear, Texas

Will Terry, ls, 6-5, 220, Iowa Colony, Rosharon, Texas

Ayson Theus, ath, 5-8, 160, Duncanville, Duncanville, Texas

Tennessee

Dereon Albert, dl, 6-1, 305, Jackson Academy, Jackson, Miss.

Zaydyn Anderson, cb, 6-1, 170, Greeneville, Greeneville, Tenn.

Edward Baker, iol, 6-4, 315, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Legend Bey, ath, 5-10, 180, North Forney, Forney, Texas

Kamari Blair, ot, 6-6, 280, Kirkwood, Clarksville, Tenn.

Faizon Brandon, qb, 6-3, 195, Grimsley, Greensboro, N.C.

Jowell Combay, s, 6-2, 190, Kell, Marietta, Ga.

CJ Edwards, edge, 6-3, 215, Saint Joseph, Metuchen, N.J.

Logan Foley, p, 6-6, 209, ProKick Australia

Kedric Golston II, edge, 6-2, 220, Stone Bridge, Ashburn, Va.

Carter Gooden, dl, 6-4, 260, Tabor Academy, Marion, Mass.

Zach Groves, edge, 6-4, 240, East Robertson, Cross Plains, Tenn.

Hezekiah Harris, edge, 6-5, 230, Jemison, Huntsville, Ala.

Tristen Keys, wr, 6-2, 185, Hattiesburg, Hattiesburg, Miss.

Tyreek King, wr, 5-10, 175, Knoxville Catholic, Knoxville, Tenn.

KJ McClain, s, 5-11, 160, St. Joseph Regional, West Orange, N.J.

Gabriel Osenda, ot, 6-7, 345, Baylor School, Clearwater, Fla.

Darryl Rivers, dl, 6-5, 270, McEachern, Powder Springs, Ga.

Brayden Rouse, lb, 6-3, 205, Kell, Marietta, Ga.

Nic’Quayvion Simmons, dl, 6-3, 310, Carver, Columbus, Ga.

Javonte Smith, cb, 6-0, 175, North Side, Jackson, Tenn.

Jamyan Theodore, cb, 6-0, 165, Baylor School, Chattanooga, Tenn.

Luke Thompson, s, 6-1, 175, Franklin, Franklin, Tenn.

TJ White, lb, 6-1, 225, Jackson Academy, Jackson, Miss.

Luca Wolf, te, 6-5, 250, NFL Academy, London

Joel Wyatt, s, 6-4, 196, Oakland, Murfreesboro, Tenn.

Texas

Tyler Atkinson, lb, 6-2, 205, Grayson, Lawrenceville, Ga.

Dia Bell, qb, 6-2, 220, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.

Jermaine Bishop Jr., ath, 5-11, 155, Willis, Willis, Texas

Kohen Brown, wr, 5-11, 189, Waxahachie, Waxahachie, Texas

Mikey Bukauskas, p, 6-3, 205, Prosper, Prosper, Texas

Jamarion Carlton, dl, 6-4, 250, Temple, Temple, Texas

Jake Collett, k, 6-0, 175, Heritage, Ringgold, Ga.

Derrek Cooper, rb, 6-0, 210, Chaminade-Madonna Prep, Fort Lauderdale, Fla.

Rocky Cummings, lb, 6-3, 220, Carlsbad, Carlsbad, Calif.

Toray Davis, s, 6-2, 180, Fairview, Boulder, Colo.

Hayward Howard Jr., cb, 6-2, 165, Edna Karr, New Orleans, La.

Charlie Jilek, lb, 6-5, 240, Portage Central, Portage, Mich.

James Johnson, dl, 6-2, 285, Northwestern, Miami, Fla.

Samari Matthews, cb, 6-0, 180, William Amos Hough, Huntersville, N.C.

Kosi Okpala, edge, 6-1, 215, Mayde Creek, Katy, Texas

Trott O’Neal, ls, 6-2, 235, Prestonwood Christian, Plano, Texas

Yaheim Riley, s, 6-0, 175, Anderson, Austin, Texas

Nicolas Robertson, iol, 6-3, 300, Klein, Spring, Texas

Chris Stewart, wr, 6-0, 175, Shadow Creek, Pearland, Texas

John Turntine, iol, 6-3, 260, North Crowley, Fort Worth, Texas

Jett Walker, rb, 6-2, 205, Georgetown, Georgetown, Texas

Richard Wesley, edge, 6-4, 244, Sierra Canyon, Los Angeles, Calif.

Texas A&M

Brandon Arrington, cb, 6-2, 180, Mount Miguel, Spring Valley, Calif.

DaQuives Beck, lb, 6-0, 190, Carthage, Carthage, Texas

Mike Brown, wr, 6-0, 180, Legacy SSS, Houston, Texas

Helaman Casuga, qb, 6-0, 215, Corner Canyon, Provo, Utah

Chance Collins, s, 6-1, 182, Mansfield Timberview, Mansfield, Texas

KJ Edwards, rb, 5-10, 190, Carthage, Carthage, Texas

Tristian Givens, edge, 6-3, 215, Carver, Columbus, Ga.

Aaron Gregory, wr, 6-3, 178, Douglas County, Douglasville, Ga.

Camren Hamiel, cb, 6-1, 175, Desert Edge, Goodyear, Ariz.

Evan Jacobson, te, 6-5, 230, Waukee, Waukee, Iowa

Kaeden Johnson, ath, 6-5, 230, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas

Tank King, lb, 6-2, 205, Memorial, Port Arthur, Texas

Jermaine Kinsler, dl, 6-5, 260, Bergen Catholic, Oradell, N.J.

Zaden Krempin, iol, 6-4, 265, Prosper, Prosper, Texas

Hunter McKinney, iol, 6-3, 305, Lake Creek, Montgomery, Texas

Storm Miller, lb, 6-3, 215, Strongsville, Strongsville, Ohio

Samu Moala, edge, 6-4, 240, Leuzinger, Carson, Calif.

Avery Morcho, ot, 6-6, 300, Ridge Point, Missouri City, Texas

Asher Murray, k, 5-10, 175, C.E. Byrd, Shreveport, La.

Bryce Perry-Wright, edge, 6-1, 250, Buford, Buford, Ga.

Samuel Roseborough, iol, 6-4, 290, Clearwater, Clearwater, Fla.

Victor Singleton, cb, 5-11, 165, Central Catholic, Toledo, Ohio

Caleb Tafua, te, 6-4, 215, Mesa, Mesa, Ariz.

Jayden Warren, wr, 6-1, 195, Iowa Colony, Rosharon, Texas

Tamarion Watkins, lb, 6-4, 201, Northwestern, Rock Hill, S.C.

Madden Williams, wr, 6-1, 190, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Tylan Wilson, s, 6-1, 185, Pascagoula, Pascagoula, Miss.

Texas Tech

Kaegan Ash, lb, 5-11, 205, Mount Enterprise, Mount Enterprise, Texas

Aaron Bradshaw, s, 6-2, 185, North Crowley, Fort Worth, Texas

Chase Campbell, wr, 6-1, 195, Frenship, Wolfforth, Texas

Stephen Cannon, qb, 6-2, 195, Benedictine Military School, Savannah, Ga.

Jacob Crow, ot, 6-8, 305, Alcoa, Alcoa, Tenn.

Bryce Gilmore, ot, 6-4, 270, Prosper, Prosper, Texas

LaDamion Guyton, edge, 6-2, 240, Benedictine Military School, Savannah, Ga.

Luke Hamilton, cb, 6-1, 175, Canyon, New Braunfels, Texas

Imari Jehiel, wr, 6-0, 170, Forney, Dallas, Texas

Ayden Johnson, dl, 6-0, 330, Mount Pleasant, Mount Pleasant, Texas

Krush Johnson, dl, 6-4, 275, Tascosa, Amarillo, Texas

Noah Lewis, cb, 5-9, 176, Terrell, Terrell, Texas

Demarcus Marks, edge, 6-3, 210, Westfield, Houston, Texas

S’Vioarean Martin, cb, 6-2, 185, Palestine, Palestine, Texas

Jerald Mays, iol, 6-2, 280, Weiss, Pflugerville, Texas

Cord Nolan, lb, 6-0, 190, Bixby, Bixby, Okla.

Felix Ojo, ot, 6-6, 275, Lake Ridge, Mansfield, Texas

Maddox Quiller, s, 6-1, 190, Hendrickson, Pflugerville, Texas

Ace Rowden, rb, 6-0, 192, New Boston, New Boston, Texas

Donovan Webb, s, 6-0, 188, Panther Creek, Frisco, Texas

UCF

Kaj Baker, rb, 5-7, 160, Somerset Academy Charter, Pembroke Pines, Fla.

Dante Carr, qb, 6-2, 220, Minersville Area, Minersville, Pa.

Kasiyah Charlton, ot, 6-6, 280, Brunswick, Brunswick, Ga.

Brooks Hall, te, 6-5, 225, Platte County, Platte City, Mo.

Preston Hall, lb, 6-3, 215, Ridge Point, Missouri City, Texas

Alhassan Iddrissu, edge, 6-8, 240, St. Thomas More, Modesto, Calif.

Elijah Keys, cb, 6-2, 175, Duncan University Fletcher, Neptune Beach, Fla.

Arthur Lewis, rb, 5-10, 185, Bartram Trail, Jacksonville, Fla.

Rocco Marriott, qb, 6-3, 195, Platte County, Platte City, Mo.

Noah Mercer, dl, 6-5, 240, Key West, Key West, Fla.

Matthew Occhipinti, lb, 6-3, 225, Don Bosco Prep, Ramsey, N.J.

Amarion Queen, cb, 6-2, 185, Martin County, Stuart, Fla.

Amahn Williams, iol, 6-4, 270, Tabor Academy, Randolph, Mass.

UCLA

Marcus Almada, dl, 6-4, 280, Tabor Academy, Marion, Mass.

Giancarlo Cereghino, ls, 6-0, 205, Campolindo, Moraga, Calif.

Logan Hirou, s, 6-1, 185, Santa Margarita Catholic, Santa Margarita, Calif.

Cooper Javorsky, iol, 6-4, 295, San Juan Hills, San Juan Capistrano, Calif.

Camden Jensen, te, 6-7, 220, Heritage, Littleton, Colo.

Markus Kier, wr, 6-2, 185, Orange Lutheran, Orange, Calif.

CJ Lavender, s, 5-11, 165, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

James Moffat, dl, 6-4, 255, Crespi, Encino, Calif.

Kenneth Moore, wr, 5-10, 160, St. Mary’s, Stockton, Calif.

Matthew Muasau, lb, 6-0, 235, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Major Pride, wr, 6-3, 190, Canyon Springs, Las Vegas, Nev.

Malaki Soliai-Tui, lb, 6-1, 190, Kahuku, Kahuku, Hawaii

USC

Shahn Alston, rb, 5-10, 205, Harvey, Painesville, Ohio

Ja’Myron Baker, wr, 6-0, 170, Sierra Canyon, Los Alamitos, Calif.

Malik Brooks, dl, 6-2, 350, St. Pius X-St. Matthias Academy, Downey, Calif.

Jayden Crowder, cb, 5-11, 165, Santa Margarita Catholic, Corona, Calif.

Chase Deniz, ot, 6-7, 295, Cathedral Catholic, San Diego, Calif.

Kayden Dixon-Wyatt, wr, 6-1, 180, Mater Dei, Inglewood, Calif.

Vlad Dyakonov, ot, 6-6, 270, Folsom, Folsom, Calif.

Peyton Dyer, cb, 6-1, 190, Tyner Academy, Chattanooga, Tenn.

Boobie Feaster, wr, 6-0, 175, DeSoto, DeSoto, Texas

Elbert Hill, cb, 5-11, 180, Archbishop Hoban, Akron, Ohio

Joshua Holland, cb, 6-2, 170, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Talanoa Ili, lb, 6-3, 210, Kahuku, Kahuku, Hawaii

Taylor Johnson, lb, 6-1, 200, Cajon, San Bernardino, Calif.

Braeden Jones, dl, 6-4, 250, Mount Carmel, Chicago, Ill.

Simote Katoanga, edge, 6-4, 255, Santa Margarita Catholic, Rancho Santa Margarita, Calif.

Breck Kolojay, iol, 6-5, 320, IMG Academy, Littleton, Colo.

Brandon Lockhart, cb, 6-1, 165, Sierra Canyon, Los Angeles, Calif.

Trent Mosley, wr, 5-10, 170, Santa Margarita Catholic, Rancho Santa Margarita, Calif.

Keenyi Pepe, ot, 6-7, 325, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Deshonne Redeaux, rb, 5-10, 195, Oaks Christian, Los Angeles, Calif.

Madden Riordan, s, 5-11, 145, Sierra Canyon, Pasadena, Calif.

Shaun Scott, edge, 6-1, 235, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Kannon Smith, iol, 6-4, 290, Valor Christian, Denver, Colo.

Esun Tafa, iol, 6-5, 335, Corner Canyon, Draper, Utah

Roderick Tezeno, wr, 6-2, 175, Opelousas Catholic School, Opelousas, La.

Tomuhini Topui, dl, 6-2, 337, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Luke Wafle, edge, 6-5, 255, Hun School, Middletown, N.J.

Luc Weaver, wr, 6-3, 194, Notre Dame, Sherman Oaks, Calif.

Andrew Williams, edge, 6-5, 220, John C. Fremont Senior, Los Angeles, Calif.

Jonas Williams, qb, 6-1, 200, Lincoln-Way East, Frankfort Heights, Ill.

Jaimeon Winfield, dl, 6-4, 290, Richardson, Richardson, Texas

Utah

Kane Archer, qb, 6-1, 207, Greenwood, Greenwood, Ark.

LaMarcus Bell, rb, 5-11, 185, Lake Oswego, Lake Oswego, Ore.

Mataalii Benjamin, ot, 6-7, 320, Lehi, West Valley City, Utah

Bear Fisher, te, 6-5, 235, Queen Creek, Queen Creek, Ariz.

Aisa Galea’i, s, 6-1, 178, Timpview, Orem, Utah

Major Hinchen, cb, 6-2, 175, La Quinta, La Quinta, Calif.

LaGary Mitchell, lb, 6-3, 200, Meridian, Meridian, Idaho

Kelvin Obot, ot, 6-6, 300, Fruitland, Fruitland, Idaho

Rowdy Pearce, iol, 6-3, 285, Midland Christian, Midland, Texas

Preston Pitts, lb, 6-4, 215, Clear Falls, League City, Texas

Moses Sparks, iol, 6-5, 275, V. Sue Cleveland High School, Rio Rancho, N.M.

Penisimani Takitaki, edge, 6-2, 210, Lehi, Lehi, Utah

Dylan Waters, cb, 6-1, 175, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas

Vanderbilt

Antione Baker, s, 6-2, 175, LBJ, Austin, Texas

Bradley Brown, s, 6-1, 180, Plano, Plano, Texas

Owen Cabell, wr, 6-3, 195, CPA, Nashville, Tenn.

Daryl Campbell, dl, 6-2, 300, Paetow, Katy, Texas

Jared Curtis, qb, 6-3, 225, Nashville Christian, Nashville, Tenn.

Collin Flanigan, s, 6-2, 170, Oxford, Oxford, Miss.

Jeremy Garner, s, 5-10, 150, Iowa Colony, Houston, Texas

Adam Gehm, te, 6-5, 225, Seneca Valley, Harmony, Pa.

Evan Hampton, rb, 6-0, 200, Owensboro, Owensboro, Ky.

George Haseotes, iol, 6-2, 270, Community School Of Naples, Naples, Fla.

Izayah Lee, rb, 5-11, 190, Lancaster, Lancaster, Texas

Mason Lewis, cb, 5-11, 200, Basha, Queen Creek, Ariz.

Jace McCallum, edge, 6-2, 220, Mooresville, Harrisburg, N.C.

Pulelei’ite Primus, iol, 6-4, 326, Midland, Midland, Texas

Tilden Riley, te, 6-5, 205, Orangeburg Preparatory School, Orangeburg, S.C.

Tripp Skewes, ot, 6-6, 300, Kent Denver School, Englewood, Colo.

Kahden Smith, wr, 6-2, 185, Hillcrest, Tuscaloosa, Ala.

Chris Tangelo, s, 6-4, 190, The Bullis School, Montgomery Village, Md.

Daniel Vollmer, ath, 6-2, 210, St. Xavier, Cincinnati, Ohio

Virginia

Dylan Biehl, iol, 6-4, 270, Lambert, Cumming, Ga.

Dallas Brannon, lb, 6-1, 203, Independence, Charlotte, N.C.

DaMari Carter, ath, 6-0, 180, Varina, Richmond, Va.

Dylan Cope, wr, 6-3, 190, Hewitt-Trussville, Trussville, Ala.

Jayden Covil, cb, 5-9, 150, Oscar Smith, Chesapeake, Va.

Alex Dunn, cb, 6-1, 175, Rustburg, Rustburg, Va.

Michael Gildea, iol, 6-5, 295, Hun School, Princeton, N.J.

Ely Hamrick, qb, 6-4, 205, Crest, Shelby, N.C.

Isaiah Harris, wr, 6-0, 180, Thomas Jefferson, Richmond, Va.

Jack Rhodes, wr, 6-1, 175, Aquinas, Augusta, Ga.

Derek Uran, lb, 6-2, 200, Elder, Cincinnati, Ohio

Jae’Oyn Williams, rb, 5-10, 210, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Virginia Tech

Marlen Bright, ot, 6-6, 270, DePaul Catholic, Wayne, N.J.

Davion Brown, wr, 6-1, 200, Trinity Episcopal School, Richmond, Va.

Zaevion Cleveland, s, 6-4, 185, Green Run, Virginia Beach, Va.

Maddox Cochrane, ot, 6-7, 270, Benedictine, Midlothian, Va.

Benjamin Eziuka, iol, 6-3, 305, Detroit Catholic Central, Detroit, Mich.

Tyrell Grant, ath, 6-1, 194, Nansemond River, Suffolk, Va.

Troy Huhn, qb, 6-4, 220, Mission Hills, San Marcos, Calif.

Kamren Johnson, edge, 6-4, 230, Green Run, Virginia Beach, Va.

Mathieu Lamah, lb, 6-3, 220, Patriot, Manassas, Va.

Will Love, k, 6-2, 205, Spartanburg, Spartanburg, S.C.

Roseby Lubintus, ot, 6-5, 350, Timber Creek, Blackwood, N.J.

Messiah Mickens, rb, 5-10, 210, Harrisburg, Harrisburg, Pa.

John-Patrick Oates, te, 6-3, 223, La Salle College, Wyndmoor, Pa.

Pierce Petersohn, te, 6-4, 200, Triton, Dodge Center, Minn.

T-Ron Richardson, dl, 6-3, 290, Hopewell, Hopewell, Va.

Tyrell Simpson, ot, 6-7, 345, North Brunswick, Leland, N.C.

Buddy Wegdam, ot, 6-6, 260, Woodberry Forest, Woodberry Forest, Va.

Terry Wiggins, lb, 6-3, 200, Coatesville, Coatesville, Pa.

Thomas Wilder, ot, 6-6, 285, Green Run, Virginia Beach, Va.

Garrett Witherington, dl, 6-4, 290, Briarwood Christian, Birmingham, Ala.

Wake Forest

Kobe Adeleke-Hokes, wr, 5-11, 175, Peachtree Ridge, Suwanee, Ga.

Micheal Ahoua, ath, 6-4, 190, Avon Old Farms, Avon, Conn.

Dominick Barry, te, 6-4, 225, Center Grove, Greenwood, Ind.

Micah Bright, s, 6-0, 185, William Amos Hough, Cornelius, N.C.

Walker Bryson, ath, 6-0, 165, Rabun Gap-Nacoochee School, Rabun Gap, Ga.

Dalton DeBoer, iol, 6-6, 320, Waukee Northwest, Minneapolis, Minn.

Dylan Durbin, ot, 6-6, 255, Veterans Memorial, Corpus Christi, Texas

Richard Dyce, lb, 6-0, 220, Westlake, Atlanta, Ga.

Somad Eaddy, cb, 6-0, 150, Riverside, Greenville, S.C.

Devin Goldston, wr, 6-3, 180, Leesville Road, Raleigh, N.C.

Ryan Harrington, edge, 6-4, 225, St. Mary’s, West Bloomfield, Mich.

Christian Harris, dl, 6-0, 290, Archbishop Moeller, Cincinnati, Ohio

Langston Hogg, iol, 6-1, 270, Cartersville, Cartersville, Ga.

Cade Holles, edge, 6-6, 255, Cherry Creek, Centennial, Colo.

Gannon Jones, qb, 5-10, 185, Cardinal Gibbons, Raleigh, N.C.

Grant Lawless, qb, 6-4, 200, East Lincoln, Denver, N.C.

Christian Lawrence, rb, 5-7, 180, Thomas County Central, Thomasville, Ga.

Cooper Long, dl, 6-5, 270, Salisbury School, Fall River, Mass.

AJ Marks, cb, 5-9, 160, IMG Academy, Farmington, Mich.

Kyndall McCaleb, rb, 6-0, 205, Riverside, Painesville, Ohio

Isaac Nelson, s, 6-2, 205, Carmel, Carmel, Ind.

Elijah Otieno, wr, 5-10, 175, North Forney, Forney, Texas

Monroe Partin, ath, 6-4, 215, Bayside Academy, Daphne, Ala.

Maximilian Retsler, te, 6-7, 230, RIG Football Academy, Uppsala

Sefa Sackey, edge, 6-7, 205, Deer Park, Cincinnati, Ohio

Brady Shust, te, 6-6, 235, St. Joseph Regional, Sparta, N.J.

Mahamado Siby, s, 5-9, 170, Byron Nelson, Trophy Club, Texas

Lucas Smalls-Allen, dl, 6-4, 260, Blessed Trinity Catholic, Roswell, Ga.

Larry Warren, cb, 5-10, 177, Armwood, Seffner, Fla.

Washington

Brian Bonner, rb, 6-1, 185, Valencia, Santa Clarita, Calif.

Jordan Clay, wr, 6-3, 190, Madison, San Antonio, Texas

Derek Colman-Brusa, dl, 6-5, 245, Kennedy Catholic, Seattle, Wash.

Trez Davis, wr, 6-0, 180, West Monroe, West Monroe, La.

Gavin Day, s, 6-3, 190, Faith Lutheran, Las Vegas, Nev.

Ah Deong Yang, iol, 6-3, 355, Puyallup, Seattle, Wash.

Rahsjon Duncan, cb, 6-1, 175, McClymonds, Oakland, Calif.

Elijah Durr, cb, 6-1, 170, Mount Tahoma, Tacoma, Wash.

Ramzak Fruean, lb, 6-4, 205, Bethel, Spanaway, Wash.

Kodi Greene, ot, 6-6, 320, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Dominic Harris, ot, 6-7, 360, Ed W Clark, Las Vegas, Nev.

JD Hill, dl, 6-2, 270, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.

Mason James, wr, 5-10, 170, Norman North, Norman, Okla.

Ksani Jiles, s, 6-0, 170, IMG Academy, Inglewood, Calif.

Jeron Jones, cb, 5-11, 165, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.

Blaise LaVista, wr, 6-2, 190, Lincoln-Way East, Frankfort, Ill.

Ta’a Malu, dl, 6-3, 280, Annie Wright, Tacoma, Wash.

Ansu Sanoe, rb, 6-2, 210, Lakeridge, Portland, Ore.

Ezaya Tokio, lb, 6-4, 200, Oceanside, San Diego, Calif.

Tufanua Umu-Cais, dl, 6-3, 302, Cherry Creek, Englewood, Colo.

Sam Vyhlidal, te, 6-4, 225, Mountainside, Beaverton, Ore.

CJ Wallace, k, 5-11, 171, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Derek Zammit, qb, 6-1, 193, DePaul Catholic, Wayne, N.J.

Washington State

Amiri Barnes, cb, 5-11, 175, Cy Lakes, Katy, Texas

Savion Barthelemy, dl, 6-3, 280, Belle Chasse, Belle Chasse, La.

Tyler Burnstein, edge, 6-3, 235, Shadow Ridge, Surprise, Ariz.

Drew Byrd, te, 6-5, 225, Rocky Mountain, Meridian, Idaho

Cooper Daines, iol, 6-5, 245, Mead, Spokane, Wash.

Bradley Esser, lb, 6-2, 210, Harrisburg, Harrisburg, S.D.

Bryson Flynn, lb, 6-2, 190, Dawson, Pearland, Texas

Kingston Fotualii, iol, 6-3, 285, O’Dea, Seattle, Wash.

Luke Galer, te, 6-5, 205, Del Oro, Loomis, Calif.

Tre Garrison, rb, 5-11, 195, Edna Karr, New Orleans, La.

Tremayne Hill, rb, 5-10, 210, Katy, Katy, Texas

Greg Hubbard, k, 6-2, 195, Centaurus, Louisville, Colo.

Brady Hummel, ath, 6-1, 185, Spanish Springs, Sparks, Nev.

Jake Jones, dl, 6-2, 285, Campo Verde, Gilbert, Ariz.

Javon Joseph, edge, 6-4, 245, Oak Ridge, El Dorado Hills, Calif.

Landon Kalsbeck, lb, 6-1, 200, Dakota Ridge, Littleton, Colo.

Hudson Kurland, qb, 6-4, 200, Lake Oswego, Lake Oswego, Ore.

Benjamin Makelela, ot, 6-7, 280, CVCS, San Juan Capistrano, Calif.

Matthew McClain, s, 6-1, 190, Prestonwood Christian, Plano, Texas

Jamal Polite Jr., wr, 5-11, 175, Shoemaker, Killeen, Texas

Torrence Sanders, cb, 6-0, 170, Edna Karr, New Orleans, La.

CJ Toney, ath, 5-9, 185, Atascocita, Humble, Texas

Malcolm Watkins, ath, 6-0, 180, Frontier, Bakersfield, Calif.

Jackson Williams, s, 6-2, 180, Archbishop Shaw, Marrero, La.

Derek Worden, ot, 6-5, 277, Queen Creek, Queen Creek, Ariz.

West Virginia

Xavier Anderson, te, 6-6, 185, Spring Mills, Martinsburg, W.Va.

Lawrence Autry, rb, 5-11, 210, Collierville, Collierville, Tenn.

Jayden Ballard, s, 6-1, 180, Manchester, Richmond, Va.

Makhi Boone, cb, 6-0, 175, St. Edward, Lakewood, Ohio

Kevin Brown, iol, 6-5, 280, Harrisburg, Harrisburg, Pa.

Wyatt Brown, qb, 6-3, 195, Notre Dame, Santa Monica, Calif.

Kade Bush, te, 6-4, 205, Chanhassen, Chanhassen, Minn.

SirPaul Cheeks, rb, 5-9, 175, Varina, Chesterfield, Va.

Lamarcus Dillard, iol, 6-3, 295, Rock Creek Christian Academy, Upper Marlboro, Md.

Landon Drumm, wr, 6-2, 185, Arapahoe, Littleton, Colo.

Cameron Dwyer, lb, 6-2, 180, Palm Beach Central, Royal Palm Beach, Fla.

Rickey Giles, s, 5-11, 185, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Kamdon Gillespie, edge, 6-2, 230, Mooresville, Cornelius, N.C.

Camden Goforth, iol, 6-4, 295, McMinn County, Athens, Tenn.

Charlie Hanafin, wr, 6-2, 190, Dexter School, Burlington, Mass.

Simaj Hill, cb, 6-0, 160, St. Joseph’s Prep School, Philadelphia, Pa.

Jyron Hughley, qb, 6-2, 180, Cardinal Newman, Belle Glade, Fla.

John Johnson, qb, 6-0, 180, Edna Karr, New Orleans, La.

Miles Khatri, lb, 6-0, 210, Pike Road, Pike Road, Ala.

Amari Latimer, rb, 6-0, 200, Sandy Creek, Tyrone, Ga.

Yendor Mack, dl, 6-3, 295, Susquehanna Twp, Harrisburg, Pa.

Cameron Mallory, dl, 6-0, 300, Moody, Moody, Ala.

Rhett Morris, iol, 6-3, 290, Don Bosco Prep, Ramsey, N.J.

Jonas Muya, ot, 6-7, 280, Bishop Luers, La Porte, Ind.

Antoine Sharp, lb, 6-2, 220, Palm Beach Central, West Palm Beach, Fla.

Matt Sieg, s, 6-0, 185, Fort Cherry, Mcdonald, Pa.

Emory Snyder, s, 6-4, 205, Bixby, Bixby, Okla.

Christopher Talley, rb, 5-10, 175, Whitehaven, Memphis, Tenn.

Malachi Thompson, wr, 6-5, 200, Nitro, Nitro, W.Va.

Greg Wilfred, wr, 5-9, 165, Destrehan, Destrehan, La.

Aidan Woods, ath, 6-6, 255, Abingdon, Abingdon, Va.

Wisconsin

Djidjou Bah, dl, 6-3, 275, Germantown, Germantown, Tenn.

Brady Bekkenhuis, iol, 6-6, 285, Arlington, Arlington, Mass.

Carsen Eloms, cb, 6-0, 175, Fishers, Fishers, Ind.

Yahya Gaad, edge, 6-5, 260, South Gibson, Medina, Tenn.

Ryan Hopkins, qb, 6-3, 190, Mater Dei, San Juan Capistrano, Calif.

Zion Legree, ath, 6-1, 190, Niceville, Niceville, Fla.

Arthur Scott, dl, 6-1, 310, Streetsboro, Streetsboro, Ohio

Jack Sievers, te, 6-5, 225, Archbishop Murphy, Everett, Wash.

Keeyshawn Tabuteau, wr, 6-0, 175, McCallie, Chattanooga, Tenn.

Ben Wenzel, lb, 6-3, 215, Appleton North, Appleton, Wis.

Qwantavius Wiggins, rb, 5-10, 191, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up