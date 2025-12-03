College Football National Signings

Alabama
Chris Booker, iol, 6-3, 285, Hapeville Charter, Atlanta, Ga.
Ezavier Crowell, rb, 5-11, 210, Jackson, Jackson, Ala.
Jared Doughty, ot, 6-5, 300, Banneker, Atlanta, Ga.
Jorden Edmonds, cb, 6-2, 175, Sprayberry, Marietta, Ga.
Jireh Edwards, s, 6-1, 205, St. Frances Academy, Upper Marlboro, Md.
Malique’ Franklin, edge, 6-6, 252, Daphne, Daphne, Ala.
Bear Fretwell, iol, 6-6, 295, Southeast Bulloch, Brooklet, Ga.
Zyan Gibson, cb, 6-1, 174, Gadsden City, Gadsden, Ala.
Xavier Griffin, lb, 6-3, 205, Gainesville, Gainesville, Ga.
Zay Hall, lb, 6-2, 222, Hillcrest, Tuscaloosa, Ala.
Corey Howard, edge, 6-6, 260, Valdosta, Valdosta, Ga.
Kamhariyan Johnson, dl, 6-3, 265, Muscle Shoals, Muscle Shoals, Ala.
Tayden Kaawa, qb, 6-4, 235, Orem, Honolulu, Hawaii
Rihyael Kelley, s, 6-3, 180, Winton Woods, Cincinnati, Ohio
Jamarion Matthews, edge, 6-2, 250, Gainesville, Gainesville, Ga.
Cederian Morgan, wr, 6-4, 220, Benjamin Russell, Alexander City, Ala.
Mack Sutter, te, 6-5, 225, Dunlap, Dunlap, Ill.
Jett Thomalla, qb, 6-3, 200, Millard South, Omaha, Neb.
Nolan Wilson, dl, 6-4, 258, Picayune Memorial, Picayune, Miss.
Arizona
Nathan Allen, iol, 6-5, 275, Carlsbad, Carlsbad, Calif.
Manoah Faupusa, dl, 6-1, 350, Santa Margarita Catholic, Cypress, Calif.
Dash Fifita, lb, 5-8, 190, Santa Margarita Catholic, Santa Ana, Calif.
Henry Gabalis, te, 6-5, 220, Archbishop Murphy, Everett, Wash.
Keytrin Harris, dl, 6-2, 290, Compass Prep, Phoenix, Ariz.
Xaier Hiler, cb, 6-4, 180, Ryan, Denton, Texas
Malachi Joyner, iol, 6-4, 305, Williams Field, Gilbert, Ariz.
Kaisi Lafitaga, iol, 6-3, 290, Pago Pago
Harvie Moeai, edge, 6-3, 225, Skyridge, Lehi, Utah
Justin Morales, iol, 6-4, 250, Franklin, El Paso, Texas
RJ Mosley, wr, 6-3, 180, Pittsburg, Pittsburg, Calif.
Hannibal Navies, s, 6-2, 180, Grayson, Buford, Ga.
Jaden Parker, lb, 6-1, 215, Anna, Anna, Texas
Oscar Rios, qb, 6-3, 170, Downey, Downey, Calif.
Khalil Sanogo, ot, 6-5, 295, Mansfield Legacy, Mansfield, Texas
Brandon Smith, rb, 6-0, 185, Central East, Fresno, Calif.
Caleb Smith, wr, 5-10, 150, Allen, Allen, Texas
Griffin Tillis, s, 5-11, 185, Grand Oaks, Spring, Texas
Prince Williams, edge, 6-2, 250, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.
Arizona State
Oscar Aguilar, lb, 6-1, 220, Downey, Downey, Calif.
Landen Anderson, dl, 6-5, 247, Santa Fe, Edmond, Okla.
Jake Fette, qb, 6-1, 190, Del Valle, El Paso, Texas
Julian Hugo, edge, 6-4, 240, Steele, Cibolo, Texas
Davis Kinney, s, 6-0, 185, Fort Bend Travis, Richmond, Texas
Cardae Mack, rb, 5-9, 210, Atascocita, Humble, Texas
Mason Marden, lb, 6-3, 215, Ladue Horton Watkins, Saint Louis, Mo.
Landen Miree, te, 6-3, 215, Princeton, Cincinnati, Ohio
Niniva Nicholson, iol, 6-3, 285, Santa Margarita Catholic, Oceanside, Calif.
Sinei Tengei, edge, 6-2, 235, Westwood, Mesa, Ariz.
Zeth Thues, s, 5-11, 155, Liberty, Peoria, Ariz.
Cortavious Tisaby, ot, 6-5, 250, South Oak Cliff, Grand Prairie, Texas
Marques Uini, iol, 6-2, 280, Copperas Cove, Copperas Cove, Texas
Hayden Vercher, te, 6-4, 220, Thousand Oaks, Thousand Oaks, Calif.
Jalen Williams, cb, 6-0, 160, Kell, Marietta, Ga.
Arkansas
Danny Beale III, dl, 6-3, 300, Cross County, Wynne, Ark.
Jalon Copeland, cb, 5-10, 175, Valdosta, Valdosta, Ga.
Brandon Ford, cb, 6-0, 180, Crowley, Crowley, Texas
TJ Hodges, rb, 6-1, 175, Bryant, Bryant, Ark.
Blair Irvin, wr, 6-1, 175, Bentonville, Bentonville, Ark.
Anthony Kennedy Jr., dl, 6-4, 300, Little Rock Central, Little Rock, Ark.
Tay Lockett, s, 6-0, 165, Conway, Conway, Ark.
Ben Mubenga, ot, 6-5, 275, Buford, Buford, Ga.
Dequane Prevo, wr, 5-9, 160, Bentonville, Bentonville, Ark.
Connor Smith, p, 6-3, 180, Ridgeview, Clintwood, Va.
Hugh Smith, iol, 6-5, 275, Ridge Point, Missouri City, Texas
Jakore Smith, lb, 6-0, 195, Bryant, Bryant, Ark.
Colton Yarbrough, edge, 6-5, 210, Durant, Durant, Okla.
Tucker Young, iol, 6-4, 300, Lakeside, Hot Springs, Ark.
Auburn
Adam Balogoun-Ali, lb, 6-1, 210, Cardinal Newman, Palm Beach Gardens, Fla.
Damarcus Broughton, te, 6-5, 220, Mary G Montgomery, Semmes, Ala.
Rhys Brush, qb, 6-2, 175, Armwood, Seffner, Fla.
Wayne Henry, s, 5-9, 160, St. Frances Academy, Baltimore, Md.
Mykall Lundy-Foster, iol, 6-4, 310, Lawton Chiles, Tallahassee, Fla.
Parker Pritchett, iol, 6-4, 310, Carver, Columbus, Ga.
DeShawn Spencer, wr, 5-11, 155, Saraland, Saraland, Ala.
Shadarius Toodle, lb, 6-3, 220, Cottage Hill Christian Academy, Mobile, Ala.
Travis Wakefield, ls, 6-2, 205, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.
Chris Wells, lb, 6-3, 215, Petal, Petal, Miss.
Corey Wells, dl, 6-5, 290, Petal, Petal, Miss.
Jaquez Wilkes, edge, 6-4, 218, Wadley, Wadley, Ala.
Baylor
Parker Almanza, te, 6-2, 225, Byron Nelson, Trophy Club, Texas
Jae’Lin Battle, dl, 6-2, 280, Santa Fe, Edmond, Okla.
Tyrone Morgan, edge, 6-3, 220, Woodlawn, Baton Rouge, La.
Ryelan Morris, rb, 5-8, 175, Honey Grove, Honey Grove, Texas
Quinn Murphy, qb, 6-1, 188, Liberty Christian, Austin, Texas
Davion Peters, wr, 5-11, 160, Lake Belton, Temple, Texas
Jamarion Phillips, lb, 6-1, 220, South Oak Cliff, Dallas, Texas
Jamarion Richardson, cb, 5-10, 150, Pleasant Grove, Texarkana, Texas
Donel Robinson, iol, 6-5, 280, Holmes County, Lexington, Miss.
Kai Wesley, te, 6-8, 210, Orem, Orem, Utah
Boise State
Deuce Alailefaleula, dl, 6-1, 290, Bartlett, Anchorage, Alaska
Jacob Arbuckle, cb, 5-11, 170, Tahquitz, Hemet, Calif.
Adam Auston, s, 6-2, 200, MacArthur, Lawton, Okla.
Ryan Brekke, te, 6-3, 200, Owyhee, Meridian, Idaho
Keawe Browne, te, 6-4, 220, Centennial, Corona, Calif.
Romeo Carter, wr, 6-2, 190, Point Loma, San Diego, Calif.
Kole Cronin, ot, 6-6, 260, Bishop Manogue, Reno, Nev.
Rocky Dunn, lb, 6-1, 195, Melissa, Melissa, Texas
Terrious Favors, wr, 5-10, 160, Carver, Atlanta, Ga.
Gustaf Henriks Ras, edge, 6-4, 220, Sweden
Cash Herrera, qb, 6-3, 207, The Bishop’s School, San Diego, Calif.
Davin Hill, cb, 5-11, 172, Mansfield Timberview, Arlington, Texas
Tyler Himebauch, ls, 6-2, 205, Palmer Ridge, Monument, Colo.
Beckham Hofland, te, 6-3, 225, Los Alamitos, Los Alamitos, Calif.
Rasean Jones, wr, 6-1, 195, Baker, Baker City, Ore.
Connor LaGrow, ot, 6-7, 285, Tualatin, Tualatin, Ore.
AJ Logan, wr, 5-10, 172, Mount Miguel, San Diego, Calif.
CD Nuno, ath, 6-2, 195, Philomath, Philomath, Ore.
Rowan Rupp, edge, 6-2, 245, Rocky Mountain, Meridian, Idaho
Bradan Scott, p, 6-3, 185, Santa Fe Christian, Solana Beach, Calif.
Mariyon Sloan, rb, 5-11, 180, Shafter, Shafter, Calif.
Hakeim Smalls, iol, 6-4, 255, Archbishop Murphy, Seattle, Wash.
Madden Soliai, cb, 5-9, 170, Kahuku, Kahuku, Hawaii
Paz St John, dl, 6-1, 265, Liberty, Peoria, Ariz.
Jackson Taylor, qb, 6-2, 195, Thousand Oaks, Los Angeles, Calif.
Corey Webb Jr., edge, 6-5, 230, Tonopah Valley, Tonopah, Ariz.
Boston College
Sedric Addison, rb, 6-0, 198, Peachtree Ridge, Suwanee, Ga.
Marcelino Antunes, ot, 6-7, 290, Catholic Memorial, Boston, Mass.
Femi Babalola, qb, 6-3, 205, Ravenwood, Brentwood, Tenn.
DJ Biggins, wr, 6-1, 170, Kingswood-Oxford School, West Hartford, Conn.
Kelvin Brown, wr, 5-10, 165, Raines, Jacksonville, Fla.
Jackson Carlisle, dl, 6-3, 265, Paul W Bryant, Tuscaloosa, Ala.
Anthony Coellner, qb, 6-2, 200, Carmel, Carmel, Ind.
Mac Fitzgerald, dl, 6-4, 250, Catholic Memorial, Westwood, Mass.
Dominic Funke, edge, 6-3, 210, St. Sebastian’s School, Needham, Mass.
Da’Jon Green, cb, 6-0, 165, Choctaw, Choctaw, Okla.
Gerald Green, s, 6-0, 170, Moore Catholic, Staten Island, N.Y.
Jonathan Hewitt, k, 6-2, 175, Eaton, Eaton, Ohio
Lawrence Iyalekhue, ot, 6-8, 325, Roosevelt, Yonkers, N.Y.
Marek Jin, iol, 6-3, 290, Phillips Exeter Academy, Washington, District of Columbia
Steve Klein, lb, 6-2, 205, Westwood HS, Westwood, N.J.
Mason Leak, edge, 6-5, 220, Bacon Academy, Colchester, Conn.
Cameron McGee, dl, 6-2, 330, Grayson, Grayson, Ga.
Gavin Neil, edge, 6-1, 285, Marian Catholic, Chicago Heights, Ill.
Dean Ruksnaitis, iol, 6-3, 275, The Williston Northampton School, Paxton, Mass.
Demeterius Thompson, edge, 6-4, 225, Brentwood, Saint Louis, Mo.
Bruno Werner, ot, 6-9, 275, NFL Academy, London
BYU
Kaue Akana, wr, 6-3, 195, Orem, Orem, Utah
Sefanaia Alatini, ath, 6-3, 185, St. Francis, Mountain View, Calif.
Justice Brathwaite, cb, 6-0, 160, Higley, Gilbert, Ariz.
Adam Bywater, lb, 6-4, 210, Olympus, Salt Lake City, Utah
Devaughn Eka, rb, 5-11, 185, Lehi, Lehi, Utah
Legend Glasker, wr, 6-2, 175, Lehi, Lehi, Utah
Ty Goettsche, te, 6-6, 200, Cherry Creek, Englewood, Colo.
Brock Harris, te, 6-6, 240, Pine View, Saint George, Utah
Antonio Johnson, s, 6-3, 180, Arlington Heights, Fort Worth, Texas
Nehemiah Kolone, dl, 6-4, 255, Stillwater, Stillwater, Okla.
Braxton Lindsey, lb, 6-3, 220, Rogers, Rogers, Ark.
Graham Livingston, wr, 5-11, 185, Ridgeline, Millville, Utah
Matthew Mason, s, 6-3, 180, Faith Lutheran, Las Vegas, Nev.
Junior Moala, dl, 6-3, 240, Davis, Orem, Utah
Bott Mulitalo, iol, 6-4, 295, Lone Peak, American Fork, Utah
Parker Ord, te, 6-4, 210, Panther Creek, Frisco, Texas
Terrance Saryon, wr, 5-10, 150, Evergreen, Vancouver, Wash.
Jax Tanner, iol, 6-3, 285, Rocky Mountain, Meridian, Idaho
California
Niles Davis, wr, 5-11, 165, Westlake, West Hills, Calif.
Nainoa Lopes, qb, 6-3, 180, St. Louis, Honolulu, Hawaii
Daniel McMorris, ot, 6-5, 265, Norman North, Norman, Okla.
Kai Meza, wr, 6-0, 178, Corner Canyon, Herriman, Utah
EJ Morgan, wr, 6-0, 155, Central East, Fresno, Calif.
Ernest Nunley, s, 6-0, 165, Western, Anaheim, Calif.
Taimane Purcell, te, 6-3, 230, Kamehameha, Honolulu, Hawaii
Jaxon Pyatt, lb, 6-2, 220, Arvada West, Arvada, Colo.
Tyree Sams, wr, 5-8, 170, Clovis North, Fresno, Calif.
Victor Santino, rb, 5-11, 185, Edison, Miami, Fla.
Kingston Schirmer, dl, 6-3, 280, Damien, Pomona, Calif.
Nemyah Telona, dl, 6-2, 285, De La Salle, Concord, Calif.
Esaiah Wong, ot, 6-4, 250, Kailua, Kailua, Hawaii
Cincinnati
Luke Collins, iol, 6-4, 280, Gahanna Lincoln, Columbus, Ohio
Lance Dawson, dl, 6-5, 250, Avon, Avon, Ohio
Brooks Goodman, qb, 6-2, 200, Blessed Trinity Catholic, Roswell, Ga.
Luke Grover, ot, 6-5, 270, Olentangy Orange, Lewis Center, Ohio
Austin Hoane, iol, 6-4, 285, Cookeville, Cookeville, Tenn.
Keegan Horn, edge, 6-3, 225, Hueytown, Hueytown, Ala.
Kameron Hurst, cb, 6-0, 170, Lift For Life Academy, Saint Louis, Mo.
Heij Jackson, wr, 6-3, 185, McDonogh 35, New Orleans, La.
Adam Kirtley, lb, 6-0, 205, Taft, Cincinnati, Ohio
Solomon Mathis, ot, 6-5, 285, Hephzibah, Hephzibah, Ga.
Jamarion McKinney, cb, 6-1, 170, Greenville, Greenville, S.C.
Jaxon Newton, lb, 6-4, 195, Wellborn, Anniston, Ala.
Jonathan Rulo, dl, 6-1, 300, Belleville-East, Belleville, Ill.
Darrius Simmons, dl, 6-4, 306, Cairo, Cairo, Ga.
Joshua Smith, ath, 6-4, 180, Columbus Africentric Early College, Columbus, Ohio
Xavier Starks, s, 6-0, 176, Clay-Chalkville, Pinson, Ala.
Markell Taylor, s, 5-11, 190, North Paulding, Dallas, Ga.
Dadrien Waller, wr, 6-5, 200, Guntersville, Guntersville, Ala.
Evan Weinberg, edge, 6-2, 230, Springboro, Springboro, Ohio
Jalen Williams, te, 6-5, 215, Bloomington South, Bloomington, Ind.
Jaidon Windom, s, 6-1, 175, Martin Luther King Jr., Detroit, Mich.
Nathan Zappitelli, iol, 6-4, 265, Lake Catholic, Painesville, Ohio
Clemson
Kentavion Anderson, s, 6-1.75, 179, Dorman, Roebuck, S.C.
Chancellor Barclay, iol, 6-3, 288, The First Academy, Orlando, Fla.
Brock Bradley, qb, 5-11, 180, Spain Park, Birmingham, Ala.
Naeem Burroughs, wr, 5-10, 182, The Bolles School, Jacksonville, Fla.
Kameron Cody, dl, 6-3, 281, Benedictine Military School, Savannah, Ga.
Leo Delaney, iol, 6-5, 275, Providence Day School, Charlotte, N.C.
Michael Foster, edge, 6-2, 235, Indian Land, Fort Mill, S.C.
Marcell Gipson, cb, 5-10, 160, South Oak Cliff, Dallas, Texas
Adam Guthrie, ot, 6-7, 280, Miami Trace, Washington Court House, Ohio
JR Hardrick, edge, 6-5, 230, South Pittsburg, South Pittsburg, Tenn.
Jackson Reach, ls, 6-2, 215, Mira Costa, Manhattan Beach, Calif.
Brayden Reilly, lb, 6-3, 205, St. Xavier, Cincinnati, Ohio
Tait Reynolds, qb, 6-2, 216, Queen Creek, Queen Creek, Ariz.
Connor Salmin, wr, 6-1, 190, The Bullis School, Purcellville, Va.
Carter Scruggs, iol, 6-5, 290, Loudoun County, Leesburg, Va.
Gordon Sellars, wr, 6-3, 175, Providence Day School, Charlotte, N.C.
Braden Wilmes, ot, 6-8, 270, Lawrence Free State, Lawrence, Kan.
Tayveon Wilson, te, 6-2, 205, Huntington Prep, Huntington, W.Va.
Grant Wise, iol, 6-3, 300, Pace, Milton, Fla.
Shavar Young, cb, 5-11, 175, Knoxville Webb, Knoxville, Tenn.
Colorado
Preston Ashley, cb, 5-10, 180, Brandon, Brandon, Miss.
Rodney Colton, lb, 6-1, 205, Newnan, Newnan, Ga.
Carson Crawford, lb, 6-2, 205, Carthage, Carthage, Texas
Ben Gula, iol, 6-3, 285, Cypress Bay, Fort Lauderdale, Fla.
Colby Johnson, lb, 6-2, 195, Eastlake, Sammamish, Wash.
Josiah Manu, ot, 6-5, 295, Thompson Valley, Loveland, Colo.
Alexander Ward, ath, 6-1, 170, IMG Academy, Marietta, Ga.
Christian Ward, wr, 6-3, 185, IMG Academy, Marietta, Ga.
Maurice Williams, cb, 5-10, 165, Edna Karr, New Orleans, La.
Duke
Ayden Cain, dl, 6-2, 260, Gainesville, Gainesville, Ga.
Chadwicke Cannon, dl, 6-2, 275, Spruce Creek, Port Orange, Fla.
Kavon Conciauro, wr, 6-3, 170, Houston County, Warner Robins, Ga.
KD Cotton, s, 5-10, 175, Weddington, Matthews, N.C.
Colsen Gatten, lb, 6-0, 207, Central Catholic, Pittsburgh, Pa.
CJ Givers, rb, 5-11, 190, Fellowship Christian School, Milton, Ga.
Ben Moseley, te, 6-5, 210, Cherokee County, Centre, Ala.
Lyrik Pettis, s, 6-1, 175, Crest, Shelby, N.C.
Tyson Sanford, cb, 5-11, 182, Peachtree Ridge, Suwanee, Ga.
Sean Stover, iol, 6-3, 290, Prosper, Prosper, Texas
Jayvian Tanelus, rb, 5-9, 170, Community School Of Naples, Naples, Fla.
Obinna Umeh, edge, 6-4, 225, St. Thomas, Houston, Texas
Terry Walker III, qb, 6-3, 165, Hamilton Southeastern, Indianapolis, Ind.
Florida
CJ Bronaugh, cb, 6-1, 175, Windermere, Winter Garden, Fla.
Chancellor Campbell, ot, 6-8, 310, Lakewood, Saint Petersburg, Fla.
G’Nivre Carr, iol, 6-4, 325, IMG Academy, Ocala, Fla.
Tyler Chukuyem, ot, 6-6, 290, South Paulding, Douglasville, Ga.
Marquez Daniel, wr, 6-5, 187, Booker T Washington, Tuskegee, Ala.
Kevin Ford, edge, 6-3, 245, Duncanville, Duncanville, Texas
Desmond Green, iol, 6-4, 350, Timberland, Saint Stephen, S.C.
Will Griffin, qb, 6-2, 225, Jesuit, Tampa, Fla.
Davian Groce, wr, 6-1, 190, Lone Star, Frisco, Texas
Kendall Guervil, dl, 6-4, 315, Fort Myers, Fort Myers, Fla.
Heze Kent, ot, 6-6, 320, Brunswick, Brunswick, Ga.
Javarii Luckas, ot, 6-5, 270, Glades Central, Belle Glade, Fla.
JaReylan McCoy, dl, 6-6, 265, Tupelo, Tupelo, Miss.
Malik Morris, lb, 6-1, 260, Lakeland, Lakeland, Fla.
Justin Williams, wr, 5-11, 190, F. W. Buchholz, Gainesville, Fla.
Florida State
Darryl Bell, s, 5-11, 190, Barbara Goleman Senior, Miami, Fla.
Brandon Bennett, wr, 6-0, 165, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.
Wihtlley Cadeau, dl, 6-5, 280, Booker T Washington, Atlanta, Ga.
Chris Carbin, edge, 6-3, 230, Hillgrove, Powder Springs, Ga.
Devin Carter, wr, 6-0, 168, Douglas County, Douglasville, Ga.
Jordan Crutchfield, s, 6-2, 195, Vero Beach, Fort Pierce, Fla.
Judah Daniels, dl, 6-3, 265, Fort Myers, Fort Myers, Fla.
Corbyn Fordham, te, 6-3, 215, The Bolles School, Jacksonville, Fla.
Luke Francis, iol, 6-5, 345, Coral Gables Senior, Miami, Fla.
Daylen Green, s, 6-2, 185, Gadsden County, Havana, Fla.
Jakobe Green, iol, 6-2, 325, Gadsden County, Havana, Fla.
Nikau Hepi, ot, 6-7, 370, NFL Academy, New Zealand
Michael Ionata, iol, 6-6, 295, Calvary Christian, Clearwater, Fla.
Chauncey Kennon, cb, 6-1, 170, Booker, Sarasota, Fla.
Noah LaVallee, lb, 6-2, 220, Walton, Marietta, Ga.
Damaad Lewis, edge, 6-3, 235, Myers Park, Charlotte, N.C.
Jasen Lopez, wr, 6-0, 170, Chaminade-Madonna Prep, Miami, Fla.
Karon Maycock, lb, 6-1, 208, Miami Central, Miami, Fla.
Jaden O’Neal, qb, 6-2, 214, Mustang, Mustang, Okla.
Steven Pickard, iol, 6-5, 300, IMG Academy, Bradenton, Fla.
Jaemin Pinckney, edge, 6-5, 217, Woodland, Dorchester, S.C.
Earnest Rankins, dl, 6-4, 260, Cedar Grove, Decatur, Ga.
Amari Thomas, rb, 5-10, 178, Blountstown, Marianna, Fla.
Xavier Tiller, te, 6-5, 215, Langston Hughes, Fairburn, Ga.
Efrem White, ath, 6-1, 155, Vero Beach, Vero Beach, Fla.
Franklin Whitley, dl, 6-7, 265, Greenville, Greenville, S.C.
Darryon Williams, ath, 5-11, 165, Plant, Tampa, Fla.
Izayia Williams, lb, 6-1, 220, Tavares, Leesburg, Fla.
Jonah Winston, wr, 5-10, 153, Hoover, Hoover, Ala.
Georgia
Nick Abrams, lb, 6-2, 220, McDonogh School, Owings Mills, Md.
Khamari Brooks, edge, 6-3, 235, North Oconee, Bogart, Ga.
Preston Carey, dl, 6-4, 305, IMG Academy, East Northport, N.Y.
Craig Dandridge, wr, 6-0, 175, Cambridge, Milton, Ga.
PJ Dean, dl, 6-3.2, 255, West Forsyth, Clemmons, N.C.
Brayden Fogle, te, 6-4, 235, Lexington, Mansfield, Ohio
Zech Fort, s, 5-10, 195, IMG Academy, Long Beach, Calif.
Tyriq Green, s, 5-10, 190, Buford, Buford, Ga.
Caden Harris, cb, 6-0, 170, Haywood, Brownsville, Tenn.
Zykie Helton, iol, 6-2, 285, Carrollton, Carrollton, Ga.
Graham Houston, iol, 6-4, 305, Buford, Buford, Ga.
Tyreek Jemison, iol, 6-5, 330, Paulding County, Dallas, Ga.
Lincoln Keyes, te, 6-6, 235, Saline, Saline, Mich.
Jae Lamar, rb, 5-11, 205, Colquitt County, Moultrie, Ga.
Zachary Lewis, iol, 6-4, 270, North Gwinnett, Suwanee, Ga.
Elijah Littlejohn, lb, 6-1, 215, West Charlotte, Charlotte, N.C.
Anthony Lonon, dl, 6-2, 260, Clarke Central, Athens, Ga.
Carter Luckie, dl, 6-5, 280, Norcross, Norcross, Ga.
Ryan Mosley, wr, 6-2, 208, Carrollton, Carrollton, Ga.
Ekene Ogboko, ot, 6-6, 310, South Garner, Garner, N.C.
Kaiden Prothro, te, 6-5, 216, Bowdon, Bowdon, Ga.
Jordan Smith, s, 6-2, 180, Houston County, Warner Robins, Ga.
Valdin Sone, dl, 6-3, 320, Blue Ridge School, Dyke, Va.
Blake Stewart, s, 6-1, 170, Woodward Academy, Fairburn, Ga.
Harran Zureikat, k, 6-0, 180, Fox Chapel Area, Pittsburgh, Pa.
Georgia Tech
Nathan Agyemang, te, 6-5, 215, Kell, Atlanta, Ga.
Amier Clarke, dl, 6-2, 290, Osceola, Kissimmee, Fla.
Darnell Collins, s, 6-3, 185, Rome, Rome, Ga.
Ladarrious Crumity, cb, 6-0, 160, Madison County, Madison, Fla.
Kentrell Davis, wr, 6-3, 180, Parker, Birmingham, Ala.
CJ Gamble, lb, 6-1, 190, Carrollton, Carrollton, Ga.
Jonathan Genty, p, 6-5, 180, Blessed Trinity Catholic, Atlanta, Ga.
Courtlin Heard, ot, 6-7, 310, East Coweta, Sharpsburg, Ga.
Courtney Heard, ot, 6-6, 290, East Coweta, Sharpsburg, Ga.
Chris Hewitt Jr., s, 5-10, 190, Calvert Hall College, Towson, Md.
Jeffar Jean-Noel, wr, 5-10, 170, American Heritage, Plantation, Fla.
Kealan Jones, s, 5-11, 180, Sprayberry, Marietta, Ga.
Kymani Morales, lb, 6-0, 185, American Heritage, Plantation, Fla.
Isaac Obrokta, wr, 6-0, 175, Rabun Gap-Nacoochee School, Rabun Gap, Ga.
Braylon Outlaw, lb, 6-0, 200, Pike Road, Pike Road, Ala.
Jack Richerson, te, 6-4, 210, Marist School, Atlanta, Ga.
Traeviss Stevenson, cb, 6-1, 175, Brooks County, Quitman, Ga.
Jaedyn Terry, cb, 6-1, 170, Manchester, Manchester, Ga.
Alex Willis, edge, 6-4, 240, The First Academy, Orlando, Fla.
Jeremy Winston, wr, 6-2, 165, Rome, Rome, Ga.
Houston
Mudassir Abdullah, s, 6-0, 160, Columbia, West Columbia, Texas
Noah Abebe, iol, 6-3, 275, Friendswood, Friendswood, Texas
Isaiah Broughton, dl, 6-4, 315, Cypress Ridge, Cypress, Texas
Jeremiah Bushnell, wr, 6-3, 190, Iowa, Iowa, La.
Bryson Castile, lb, 6-1, 200, Sam Houston, Arlington, Texas
Tyler Covar, lb, 6-2, 225, Magnolia, Magnolia, Texas
Xavier Fleming, dl, 6-0, 305, Lewisville, Lewisville, Texas
Rhett Gray, ot, 6-8, 290, Weatherford, Weatherford, Texas
John Hebert, rb, 5-10, 185, Strake Jesuit, Houston, Texas
James Henderson, cb, 6-0, 165, Cy Falls, Houston, Texas
Javen Holmes, s, 6-2, 200, Madison Prep Academy, Baton Rouge, La.
Jaivion Martin, te, 6-2, 250, Willis, Pflugerville, Texas
Troy Pless, ot, 6-4, 270, Shoemaker, Killeen, Texas
Kaleb Walker, dl, 6-1, 250, Lindale, Lindale, Texas
Aaron Wolford, iol, 6-4, 280, Port Neches-Groves, Port Neches, Texas
Illinois
Jacob Alexander, edge, 6-4, 226, Lincoln-Way East, Frankfort, Ill.
Kenyon Alston, wr, 6-2, 172, Bishop Moore Catholic, Orlando, Fla.
Tony Balanganayi, dl, 6-4, 260, Palatine, Palatine, Ill.
Javari Barnett, rb, 6-0, 215, Tampa Bay Tech, Tampa, Fla.
Kayden Bennett, edge, 6-1, 245, Suffield Academy, Suffield, Conn.
Michael Clayton, qb, 6-3, 200, Edison, Miami, Fla.
Kaedyn Cobbs, lb, 6-1, 190, Guyer, Denton, Texas
Parker Crim, edge, 6-2, 240, Elida, Elida, Ohio
Jacob Eberhart, s, 6-1, 210, Kirkwood, Saint Louis, Mo.
Davon Grant, wr, 6-3, 210, De Kalb, Dekalb, Ill.
Jack Gray, p, 6-0, 180, ProKick Australia
Nick Hankins Jr., cb, 6-1, 185, Belleville West, Belleville, Ill.
King Liggins, dl, 6-3, 255, Brother Rice, Chicago, Ill.
Kai Pritchard, iol, 6-4, 280, Donovan Catholic, Toms River, N.J.
Nasir Rankin, wr, 5-11, 167, Morgan Park, Chicago, Ill.
Kingston Shaw, edge, 6-3, 235, The First Academy, Apopka, Fla.
Micah Smith, iol, 6-5, 320, Vero Beach, Fort Pierce, Fla.
Casey Thomann, ot, 6-7, 300, Tigers, Olney, Ill.
Almirian Thomas, cb, 6-1, 165, Cape Coral, Cape Coral, Fla.
Cam Thomas, lb, 6-0, 200, Lakota West, West Chester, Ohio
Will Vala, te, 6-3, 225, Downers Grove North, Downers Grove, Ill.
Landen Von Seggern, iol, 6-3, 290, Millard South, Omaha, Neb.
Nelsyn Wheeler, rb, 5-9, 200, Millard South, Omaha, Neb.
Isaiah Williams, s, 6-1, 180, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas
Tony Williams, lb, 5-10, 215, Raines, Jacksonville, Fla.
Indiana
Jayreon Campbell, rb, 6-0, 190, McEachern, Powder Springs, Ga.
Parker Elmore, te, 6-5, 230, Columbus North, Columbus, Ind.
Trevor Gibbs, lb, 6-2, 220, Crown Point, Crown Point, Ind.
Kasmir Hicks, cb, 5-11, 160, Decatur Central, Indianapolis, Ind.
Gabe Hill, dl, 6-0, 290, Naperville North, Naperville, Ill.
Kevontay Hugan, lb, 6-1, 215, Booker, Sarasota, Fla.
Ronelle Johnson, edge, 6-4, 245, Blue Springs, Blue Springs, Mo.
Lavar Keys, wr, 5-9, 165, DeMatha Catholic, Landover, Md.
PJ MacFarlane, te, 6-5, 205, Lakota East, Liberty Township, Ohio
Cameron McHaney, dl, 6-0, 315, IMG Academy, Greenwood, Ind.
Kenton Mondeau, ot, 6-7, 315, North, Eau Claire, Wis.
Benjamin Novak, iol, 6-7, 300, Andrean, Merrillville, Ind.
Henry Ohlinger, ath, 6-1, 210, Grandview Heights, Columbus, Ohio
Jamar Owens, s, 6-0, 150, Douglas County, Douglasville, Ga.
Kortez Rupert, wr, 6-1, 160, East St. Louis, East St. Louis, Ill.
Jacob Savage, lb, 6-1, 219, Ryle, Union, Ky.
CJ Scifres, iol, 6-6, 325, Center Grove, Greenwood, Ind.
Samuel Simpson, iol, 6-4, 275, River Falls, River Falls, Wis.
Blake Smythe, dl, 6-4, 300, Franklin, Franklin, Ind.
D’Montae Tims, s, 6-1, 195, Armwood, Seffner, Fla.
Rodney White, dl, 6-1, 295, Concordia Prep, Towson, Md.
Ja’Dyn Williams, lb, 6-2, 205, Washington, Massillon, Ohio
Iowa
Tradon Bessinger, qb, 6-4, 200, Davis, Kaysville, Utah
Luke Brewer, te, 6-4, 220, Norwalk, Norwalk, Iowa
Ronnie Hill, s, 6-1, 183, Adlai Stevenson, Sterling Heights, Mich.
Jack Janda, te, 6-5, 220, Detroit Catholic Central, Canton, Mich.
Sawyer Jezierski, dl, 6-4, 275, Edina, Minneapolis, Minn.
Darion Jones, cb, 6-0, 164, Omaha North, Omaha, Neb.
Owen Linder, ot, 6-5, 250, Chanhassen, Chanhassen, Minn.
Julian Manson, lb, 6-3, 215, Iowa City West, Iowa City, Iowa
Carson Nielsen, ot, 6-7, 275, Waterloo West, Waterloo, Iowa
Hudson Parliament, iol, 6-4, 320, Brandon Valley, Brandon, S.D.
Gene Riordan, iol, 6-5, 275, Hinsdale Central, Hinsdale, Ill.
Brody Schaffer, wr, 6-0, 190, Winneconne, Winneconne, Wis.
Diondre Smith, wr, 5-11, 175, Duncan U. Fletcher, Neptune Beach, Fla.
Xavier Stinson, wr, 6-2, 195, Vero Beach, Port Saint Lucie, Fla.
Kasen Thomas, lb, 6-1, 190, Bishop Heelan Catholic, Sioux City, Iowa
Marcello Vitti, ath, 5-10, 170, Divine Child, Detroit, Mich.
Billy Weivoda, lb, 6-2, 205, Milton, Milton, Ga.
Colin Whitters, iol, 6-4, 285, Iowa City West, Iowa City, Iowa
Iowa State
Ajibola Afuye, edge, 6-3, 230, Stillwater, Stillwater, Minn.
Mason Bandhauer, ot, 6-5, 260, Fort Collins, Fort Collins, Colo.
Ethan Beckman, iol, 6-5, 330, Prior Lake, Prior Lake, Minn.
Kash Brock, wr, 6-2, 175, Basha, Chandler, Ariz.
Tyrell Chatman, s, 6-2, 175, North Star, Lincoln, Neb.
Drake DeBaun, te, 6-6, 230, Shawnee Mission South, Overland Park, Kan.
Tayten Duncan, s, 5-11, 185, Mustang, Mustang, Okla.
Pete Eglitis, ot, 6-7, 270, Bishop Watterson, Columbus, Ohio
Kase Evans, qb, 6-3, 195, Lexington, Lexington, Texas
Caleb Francois, rb, 6-1, 190, Minnetonka, Minnetonka, Minn.
Barry Fries, lb, 6-3, 224, Elkhorn North, Elkhorn, Neb.
Daniel Howard, dl, 6-2, 270, Lane Technical, Chicago, Ill.
Amarion Jackson, wr, 6-1, 185, Millard South, Omaha, Neb.
Keian Kaiser, lb, 6-3, 200, Sidney, Sidney, Neb.
Arley Morrell, te, 6-6, 210, Pratt, Pratt, Kan.
Elijah Reeder, edge, 6-6, 210, Central Regional, Bayville, N.J.
Jeffrey Roberts, wr, 6-0, 180, Dowling Catholic, Ames, Iowa
Lucas Tenbrock, p, 6-6, 220, St Charles North, Saint Charles, Ill.
Bryson Williams, s, 6-3, 175, Westside, Omaha, Neb.
Owen Winder, ot, 6-6, 280, Dexter, Dexter, Mich.
Kansas
Kory Amachree, rb, 6-0, 195, Haslett, Lansing, Mich.
Na’Kwaine Carter, dl, 6-3, 254, Southmoore, Oklahoma City, Okla.
Joseph Credit, lb, 6-1, 200, Pearland, Pearland, Texas
Joshua Galbreath, lb, 6-3, 215, Lawrence, Lawrence, Kan.
Corbin Glasco, wr, 5-9, 175, Guyer, Denton, Texas
Hunter Higgins, edge, 6-5, 240, Maize South, Wichita, Kan.
Jaylen Mason, qb, 6-1, 175, Northwest, Maize, Kan.
Malachi Mills, ot, 6-6, 260, Westfield, Westfield, Ind.
Kaden Moody, ot, 6-6, 290, Broken Arrow, Broken Arrow, Okla.
Tyren Parker, wr, 6-3, 175, Shawnee Heights, Topeka, Kan.
Draeden Punt, edge, 6-7, 220, MOC-Floyd Valley, Orange City, Iowa
Robert Reddick, cb, 6-2, 165, Ben Davis, Indianapolis, Ind.
Nate Sims, wr, 6-2, 174, Ottawa Sr, Ottawa, Kan.
Kaden Snyder, iol, 6-5, 295, Salina Central, Salina, Kan.
Kevin Sullivan, te, 6-6, 225, Rockhurst, Kansas City, Mo.
Jack Utz, te, 6-5, 215, Platte County, Platte City, Mo.
Kansas State
DJ Ackerson, lb, 6-0, 193, Putnam City, Warr Acres, Okla.
Tucker Ashford, edge, 6-3, 240, Fort Worth Christian, Fort Worth, Texas
Lamarcus Barber, iol, 6-3, 285, Mill Valley, Shawnee, Kan.
Adrian Bekibele, dl, 6-3, 290, RIG Academy, Sweden
Keegan Collins, ot, 6-5, 280, West Plains, Amarillo, Texas
HD Davis, rb, 6-0, 205, Wolfe City, Wolfe City, Texas
Garrick Dixon, cb, 6-0, 175, Ft. Zumwalt West, O’Fallon, Mo.
Sam Dolphens, ls, 6-1, 210, Papillion-La Vista South, Papillion, Neb.
Bennett Fraser, iol, 6-5, 265, Kirksville, Kirksville, Mo.
Kingston Hall, dl, 6-4, 270, Tahlequah, Tahlequah, Okla.
Carnell Jackson, dl, 6-2, 315, Auburn, Auburn, Ala.
Kaprice Keith, s, 6-3, 190, Omaha Central, Omaha, Neb.
Maxwell Lovett, wr, 6-0, 185, Cherry Creek, Englewood, Colo.
Nick McClellan, s, 6-0, 170, Christian Brothers College, Saint Louis, Mo.
Lawson McGraw, lb, 6-4, 220, Blue Valley West, Overland Park, Kan.
Oliver Miller, ot, 6-6, 310, Cherry Creek, Centennial, Colo.
Miles Teodecki, qb, 6-2, 205, Vandegrift, Austin, Texas
Max Thomas, k, 6-0, 192, St. Michael the Archangel Catholic, Blue Springs, Mo.
Tanner West, ath, 6-0, 170, Katy Jordan, Katy, Texas
Kentucky
Delvecchio Alston, rb, 6-0, 200, Hewitt-Trussville, Trussville, Ala.
Ben Duncum, edge, 6-5, 250, Lake Travis, Austin, Texas
Denairius Gray, wr, 6-1, 170, Chaminade-Madonna Prep, Boynton Beach, Fla.
Prince Jean, wr, 6-0, 170, Valdosta, Valdosta, Ga.
Davis McCray, wr, 6-2, 190, Cornerstone Christian, San Antonio, Texas
Isaiah McMillian, cb, 6-0, 170, Katy, Katy, Texas
Cameron Miller, ot, 6-5, 310, Morton, Hammond, Ind.
Matt Ponatoski, qb, 6-2, 190, Archbishop Moeller, Cincinnati, Ohio
Louisville
Jon Adams, lb, 6-3, 210, Chiefland, Chiefland, Fla.
Brady Ballart, lb, 6-2, 220, South Dearborn, Aurora, Ind.
Jaydin Broadnax, cb, 6-3, 175, West Boca Raton, Boca Raton, Fla.
Kris Brunson, cb, 6-2, 180, Brookwood, Snellville, Ga.
Payton Cook, wr, 6-0, 185, Archbishop Hoban, Akron, Ohio
Benjamin Corhei, iol, 6-5, 270, Lowndes, Valdosta, Ga.
Sam Dawson, dl, 6-3, 285, South Oldham, Crestwood, Ky.
Marlon Harbin, wr, 5-11, 175, St. Xavier, Louisville, Ky.
Max Merz, iol, 6-4, 310, Highlands, Fort Thomas, Ky.
Julius Miles, te, 6-6, 210, Freeport, Freeport, Fla.
Taj Powell, lb, 6-3, 205, Springfield, Springfield, Ohio
Jarvis Strickland, ot, 6-4, 280, Paducah Tilghman, Chattanooga, Tenn.
Lekhy Thompkins, rb, 6-1, 235, IMG Academy, Jackson, Tenn.
Jordan Vann, s, 6-0, 180, Middletown, Middletown, Ohio
Gavin Waddell, wr, 6-0, 175, Rolesville, Rolesville, N.C.
DJ Williams, wr, 6-1, 160, Carrollwood Day, Tampa, Fla.
LSU
Brayden Allen, wr, 6-1, 175, Lafayette Christian Academy, Lafayette, La.
JC Anderson, te, 6-6, 230, Mt. Zion, Decatur, Ill.
Corey Barber, wr, 6-0, 185, Clay-Chalkville, Pinson, Ala.
Dezyrian Ellis, cb, 6-2, 185, Franklin Parish, Winnsboro, La.
Havon Finney, cb, 6-1, 170, Sierra Canyon, Los Angeles, Calif.
Aiden Hall, s, 6-1, 195, Edna Karr, New Orleans, La.
Jabari Mack, wr, 6-0, 200, Destrehan, New Orleans, La.
Brysten Martinez, ot, 6-5, 290, East Ascension, Gonzales, La.
Ryan Miret, iol, 6-4, 300, Miami Southridge, Miami, Fla.
Isaiah Washington, s, 6-1, 170, Haynesville, Haynesville, La.
Maryland
Nathan Bernhard, qb, 6-5, 220, Ashland, Ashland, Ohio
Cameron Brickle, dl, 6-2, 300, IMG Academy, Philadelphia, Pa.
Darrell Carey, s, 6-2, 185, DeMatha Catholic, Hyattsville, Md.
Kaden Carter, lb, 6-1, 195, Lamar County, Barnesville, Ga.
Zahir Cobb, s, 6-2, 180, St. Albans School, Washington, District of Columbia
Jianni Davis, edge, 6-1, 230, Bishop McNamara, District Heights, Md.
Zion Elee, edge, 6-3, 220, St. Frances Academy, Baltimore, Md.
Sean Johnson, cb, 6-2, 195, Archbishop Spalding, Severn, Md.
Jayden Kitchens, wr, 6-2, 180, The St. James Academy, Clinton, Md.
Brayden Marko, te, 6-6, 240, Gonzaga, Washington, District of Columbia
Jesse Moody, ot, 6-5, 340, Imhotep Institute, Philadelphia, Pa.
Day’jon Moore, iol, 6-2, 250, Willis, Willis, Texas
Hakim Satterwhite, cb, 6-1, 175, St. Frances Academy, Washington, District of Columbia
Josiah Teasley, wr, 6-4, 180, The St. James Academy, Springfield, Va.
Jamarcus Whyce, dl, 6-1, 300, Trotwood-Madison, Trotwood, Ohio
Javonte Williams, te, 6-4, 210, Northwest, Potomac, Md.
Miami
Asharri Charles, edge, 6-2, 235, Venice, Venice, Fla.
Ben Congdon, ot, 6-7, 270, Tuscarawas Valley, Mineral City, Ohio
Brody Jennings, cb, 6-1, 185, Mandarin, Jacksonville, Fla.
Camdin Portis, cb, 6-1, 165, Myers Park, Charlotte, N.C.
Cortez Redding, s, 6-1, 170, Jonesboro, Jonesboro, Ga.
DeAnthony Lafayette, edge, 6-0.5, 230, Lake Nona, Orlando, Fla.
Dereon Coleman, qb, 6-1, 165, Jones, Lakeland, Fla.
Gavin Mueller, te, 6-5, 250, South Elgin, South Elgin, Ill.
Isaac Chukwurah, dl, 6-2, 260, Caravel Academy, Bear, Del.
Israel Briggs, te, 6-3.5, 205, Redwood, Visalia, Calif.
Jackson Cantwell, ot, 6-7.5, 315, Nixa, Nixa, Mo.
Jaelen Waters, cb, 6-1, 180, Armwood, Seffner, Fla.
James Dunnigan Jr., s, 6-2, 190, Manhattan, Manhattan, Kan.
Javian Mallory, rb, 6-1, 200, West Boca Raton, Boca Raton, Fla.
Joel Ervin, ot, 6-6, 280, Fort Myers, Fort Myers, Fla.
Jontavius Wyman, cb, 6-1, 160, Jonesboro, Jonesboro, Ga.
Jordan Campbell, edge, 6-2, 220, Northwestern, Miami, Fla.
Keshawn Stancil, dl, 6-3, 260, Clayton, Clayton, N.C.
Kevin Grooms, ath, 5-10, 175, South Broward, Hollywood, Fla.
Latwan Anderson, cb, 5-10, 189, Glenville, Cleveland, Ohio
Logan Nagle, dl, 6-4, 280, DePaul Catholic, Wayne, N.J.
Milan Parris, wr, 6-4.5, 205, Walsh Jesuit, Akron, Ohio
Somourian Wingo, wr, 6-3, 180, St. Augustine, Saint Augustine, Fla.
Vance Spafford, wr, 5-10, 175, Mission Viejo, Tustin, Calif.
Michigan
McHale Blade, edge, 6-5, 255, Simeon, Chicago, Ill.
Tariq Boney, edge, 6-1, 230, St. John’s College, Washington, District of Columbia
Mason Bonner, te, 6-6, 200, Mullen, Denver, Colo.
Jonathan Brown, rb, 6-1, 200, St. Francis DeSales, Columbus, Ohio
Tommy Carr, qb, 6-3, 185, Saline, Saline, Mich.
Kaden Catchings, ath, 6-1, 205, Hartfield Academy, Jackson, Miss.
Markel Dabney, lb, 6-1, 210, Huguenot, Chester, Va.
Titan Davis, dl, 6-4, 262, De Smet, Saint Louis, Mo.
Jordan Deck, s, 6-3, 180, Lone Star, Frisco, Texas
Colton Dermer, ls, 6-1, 235, Sandra Day O’Connor, Phoenix, Ariz.
Micah Drescher, k, 6-2, 190, Hinsdale Central, Hinsdale, Ill.
Tommy Fraumann, ot, 6-7, 250, Loyola Academy, Wilmette, Ill.
Travis Johnson, wr, 6-3, 180, Oscar Smith, Chesapeake, Va.
Malakai Lee, ot, 6-7, 310, Kamehameha Secondary, Honolulu, Hawaii
Matt Ludwig, te, 6-4, 240, Billings West, Billings, Mont.
Bear McWhorter, iol, 6-3, 308, Cass, Cartersville, Ga.
Carter Meadows, edge, 6-6, 235, Gonzaga, Washington, District of Columbia
Aden Reeder, lb, 6-3, 210, St. Xavier, Cincinnati, Ohio
Brady Smigiel, qb, 6-4, 215, Newbury Park, Newbury Park, Calif.
Alister Vallejo, dl, 6-3, 310, Liberty Hill, Liberty Hill, Texas
Jamarion Vincent, cb, 6-2, 165, Connally, Waco, Texas
Michigan State
Hudson Aultman, dl, 6-4, 280, Olentangy Berlin, Delaware, Ohio
Eli Bickel, iol, 6-6, 270, North Branch, North Branch, Mich.
Eliyjah Caldwell-Hardy, s, 6-1, 185, Impact Christian Academy, Jacksonville, Fla.
Joey Caudill, te, 6-5, 215, Lexington, Mansfield, Ohio
Kelsey Deriso, cb, 5-11, 155, Whitewater, Fayetteville, Ga.
Raishawn Elmore, wr, 6-2, 185, Porter Ridge, Indian Trail, N.C.
Jonathan Granby, qb, 6-0, 200, Fellowship Christian School, Roswell, Ga.
Cory House, edge, 6-3, 230, Whitehaven, Memphis, Tenn.
Jack Lansing III, lb, 6-0, 200, Hartland, Hartland, Mich.
Adam Shaw, lb, 6-3, 205, Pascack Valley, Hillsdale, N.J.
Brayden Thomas, s, 6-1, 175, St. Edward, Lakewood, Ohio
TJ Umenyiora, cb, 6-1, 185, Blessed Trinity Catholic, Roswell, Ga.
Zachary Washington, wr, 6-2, 175, St. Francis, Wheaton, Ill.
Edward Whiting, te, 6-6, 230, Jefferson, Sioux Falls, S.D.
Jack Ziarko, iol, 6-4, 280, Hoover, Canton, Ohio
Minnesota
Josiah Anyansi, dl, 6-3, 235, Murrieta Valley, Murrieta, Calif.
Aaden Aytch, edge, 6-4, 210, Lafayette Jefferson, Lafayette, Ind.
Ezekiel Bates, rb, 5-11, 210, Malvern Prep, Malvern, Pa.
Jeremiah Benson, dl, 6-2, 250, West Bloomfield, West Bloomfield, Mich.
Rico Blassingame, wr, 6-3, 185, Tolleson Union, Phoenix, Ariz.
Niko Castillo, ath, 6-1, 230, Schuylkill Haven, Schuylkill Haven, Pa.
Anthony Charles, edge, 6-4, 195, South Fayette Twp, Mcdonald, Pa.
Josiah Dozier, wr, 6-2, 200, Moody, Moody, Ala.
Hudson Dunn, lb, 6-1, 210, Liberty, Peoria, Ariz.
Ryan Estrada, rb, 5-11, 185, El Dorado, El Paso, Texas
Lamont Hamilton, s, 6-0, 170, St. Catherine’s, Racine, Wis.
Quayd Hendryx, wr, 5-11, 175, Winslow Township, Burlington, N.J.
Justin Hopkins, cb, 6-0, 160, Ensworth, Nashville, Tenn.
Howie Johnson, dl, 6-4, 255, Forest Lake Senior, Forest Lake, Minn.
Jordan Lampkins, s, 6-0, 175, Bolingbrook, Bolingbrook, Ill.
Owen Lansu, qb, 6-1, 160, Downers Grove North, Downers Grove, Ill.
Angel Luciano, lb, 6-1, 210, Steelton-Highspire, Harrisburg, Pa.
Gavin Meier, iol, 6-6, 295, Parker High, Janesville, Wis.
Hayden Moore, wr, 6-2, 186, Newberry, Gainesville, Fla.
Brady Palmer, qb, 6-3, 190, Cathedral Catholic, San Diego, Calif.
Chance Payne, cb, 5-10, 180, Jefferson, Jefferson, Ga.
Trason Richardson, s, 6-0, 180, Almeta Crawford, Rosharon, Texas
George Rohl, te, 6-8, 235, Ellsworth, Ellsworth, Wis.
Beckett Schreiber, ot, 6-5, 285, Vel Phillips Memorial, Madison, Wis.
Braiden Stevens, wr, 5-10, 160, Platte County, Platte City, Mo.
Aaron Thomas, ot, 6-5, 290, Mountain Pointe, Phoenix, Ariz.
Lucas Tielsch, ot, 6-6, 270, Copley, Akron, Ohio
Andrew Trout, ot, 6-6, 270, Rocori Senior, Cold Spring, Minn.
Roman Voss, te, 6-4, 210, Jackson County Central Senior, Jackson, Minn.
Gabe Weaver, te, 6-5, 215, MICDS, Saint Louis, Mo.
Tavian White, ath, 6-0, 175, Waukee, Waukee, Iowa
Mississippi State
Chris Addison, edge, 6-2, 245, Franklin Parish, Winnsboro, La.
Kolby Barrett, s, 6-2, 190, Baylor School, Alcoa, Tenn.
Camron Brown, cb, 6-1, 170, Valdosta, Valdosta, Ga.
Camden Capehart, wr, 5-8, 145, Winnsboro, Winnsboro, Texas
Hayden Chambers, k, 6-1, 185, Fort Payne, Fort Payne, Ala.
Zayion Cotton, te, 6-4, 215, Grenada, Grenada, Miss.
Jayden Cration, wr, 6-3, 185, Canton, Canton, Miss.
Tico Crittendon, dl, 6-3, 285, Lithonia, Lithonia, Ga.
Cooper Crosby, rb, 5-11, 205, Gulfport, Gulfport, Miss.
Zion Crumpton, wr, 6-1, 163, Carver, Montgomery, Ala.
Keymian Henderson, wr, 6-4, 185, Carthage, Carthage, Texas
Jaeden Hill, rb, 6-0, 220, Tupelo, Tupelo, Miss.
Luke Hutchinson, te, 6-3, 235, MBA, Nashville, Tenn.
Terrell Johnson, cb, 6-0, 175, Holmes County Central, Lexington, Miss.
Adam Land, te, 6-3, 210, A. Crawford Mosley, Panama City, Fla.
Brodie McWhorter, qb, 6-1, 205, Cass, Kingston, Ga.
Kaleb Morris, dl, 6-4, 250, Mary G Montgomery, Semmes, Ala.
Micah Nickerson, edge, 6-5, 215, South Pike, Magnolia, Miss.
Leon Noil, iol, 6-4, 255, Edna Karr, New Orleans, La.
Jayden Ross, ot, 6-6, 315, Ocean Springs, Ocean Springs, Miss.
Dylan Steen, iol, 6-4, 275, St. Thomas Aquinas, Miami, Fla.
Jaiden Taylor, ath, 6-0, 180, Noxubee County, Macon, Miss.
Dalton Toothman, iol, 6-5, 290, Vancleave, Vancleave, Miss.
Antavius Watts, s, 6-0, 185, Carver, Columbus, Ga.
Bralan Womack, s, 6-0, 200, Hartfield Academy, Brandon, Miss.
Davon Young, dl, 6-3, 282, Theodore, Mobile, Ala.
Missouri
Brandon Anderson, iol, 6-3, 340, North Cobb, Kennesaw, Ga.
Jabari Brady, wr, 6-1, 205, Monarch, Fort Lauderdale, Fla.
JJ Bush, lb, 6-3, 205, Theodore, Theodore, Ala.
Khalief Canty Jr., iol, 6-3, 310, Cass Technical, Detroit, Mich.
Braylon Ellison, iol, 6-4, 285, Boonville, Boonville, Mo.
Jaxson Gates, cb, 6-1, 170, Damien, La Verne, Calif.
Keenan Harris, lb, 6-1, 200, SLUH, Saint Louis, Mo.
Devyon Hill-Lomax, wr, 6-4, 180, Edwardsville, Edwardsville, Ill.
Isaac Jensen, te, 6-6, 225, Millard South, Omaha, Neb.
Brody Jones, cb, 6-3, 175, Fayetteville, Fayetteville, Ark.
Johnnie Jones Jr., ot, 6-6, 308, Venice, Bradenton, Fla.
Jayden McGregory, s, 6-2, 182, Valley, Des Moines, Iowa
Tajh Overton, dl, 6-2, 275, Owasso, Owasso, Okla.
Gavin Sidwar, qb, 6-3, 185, La Salle College, Warrington, Pa.
Carter Stewart, s, 6-2, 175, Shadow Creek, Pearland, Texas
Maxwell Warner, rb, 5-10, 185, Whitney Young, Chicago, Ill.
Brysen Wessell, iol, 6-5, 260, Jackson, Jackson, Mo.
NC State
Tre Aiken, iol, 6-4, 285, Clinton, Clinton, S.C.
Jordyn Best, cb, 5-11, 180, Ridge View, Columbia, S.C.
Lawrence Brown, edge, 6-2, 202, Grayson, Loganville, Ga.
Stephen Brown, ath, 6-7, 205, Marist, Chicago, Ill.
Tyreek Copper, wr, 6-2, 189, Kinston, Kinston, N.C.
Jacquey Ferguson Jr., edge, 6-4, 235, Northside Christian, Saint Petersburg, Fla.
Caleb Gordon, lb, 6-0, 215, Ashbrook, Dallas, N.C.
Tristen Hill, s, 5-11, 190, Peachtree Ridge, Suwanee, Ga.
Jordan Jackson, cb, 6-1, 168, Winter Park, Winter Park, Fla.
Dylan McCoy, rb, 5-11, 187, Buford, Buford, Ga.
Carmelo McKenzie, dl, 6-2, 290, IMG Academy, York, Pa.
Zykir Moore-Young, lb, 6-2, 215, Woodland Hills, Pittsburgh, Pa.
Jordan Moreta, lb, 6-0, 215, Paramus Catholic, Paramus, N.J.
Noah Moss, rb, 6-1, 205, St. Michael Catholic, Fairhope, Ala.
Jaire Richburg, wr, 6-3, 180, East Forsyth, Kernersville, N.C.
Brady Sakowitz, ot, 6-7, 330, Cosby, Richmond, Va.
Koby Sarkodie, s, 6-2, 200, Milford Mill Academy, Baltimore, Md.
Aiden Smalls, ath, 6-1, 170, Clayton, Raleigh, N.C.
Jacob Smith, qb, 6-3, 200, Reagan, Pfafftown, N.C.
Kaneal Sweetwyne, qb, 6-3, 170, Skyridge, Lehi, Utah
William Vaughn, te, 6-4, 230, Kings Mountain, Kings Mountain, N.C.
Nebraska
Hayden Ainsworth, iol, 6-5, 285, Biloxi, Biloxi, Miss.
Larry Miles, wr, 5-11, 175, Jones, Winter Garden, Fla.
Claude Mpouma, ot, 6-8, 260, Mount Carmel, Chicago, Ill.
Danny Odem, cb, 6-2, 180, The First Academy, Orlando, Fla.
Jase Reynolds, lb, 6-2, 200, Elkhorn North, Elkhorn, Neb.
Jamal Rule, rb, 6-0, 205, Charlotte Christian, Charlotte, N.C.
Michael Sarikizis, k, 5-10, 190, ProKick Australia
Nalin Scott, wr, 6-2, 210, McEachern, Powder Springs, Ga.
Luke Sorensen, te, 6-3, 240, Servite, Anaheim, Calif.
Rex Waterman, iol, 6-5, 295, Hamilton, Chandler, Ariz.
North Carolina
Jimmy Alo-Suliafu, dl, 6-4, 260, Katy Jordan, Katy, Texas
Jordan Avinger, lb, 6-3, 225, Orangeburg-Wilkinson, Orangeburg, S.C.
Ashton Blatt, edge, 6-3, 230, Central Catholic, Pittsburgh, Pa.
Travis Burgess, qb, 6-5, 205, Grayson, Loganville, Ga.
Julian Burns, s, 6-2, 187, Neville, Monroe, La.
Keeyun Chapman, wr, 6-4, 195, Jackson, Jackson, Ala.
Vodney Cleveland, dl, 6-2, 335, Parker, Birmingham, Ala.
Will Conroy, iol, 6-2, 290, IMG Academy, Cleveland, Ohio
Crew Davis, rb, 6-0, 205, Iona Preparatory School, New Rochelle, N.Y.
David Davis, cb, 5-11, 195, Imani Christian Academy, Pittsburgh, Pa.
Kenton Dopson, cb, 6-0, 185, Norland, Miami, Fla.
Nick Fiumara, ot, 6-5, 295, Belmont Hill School, Foxboro, Mass.
David Green, k, 5-11, 170, High Point Christian Academy, High Point, N.C.
Jayden Griffin-Haynes, lb, 6-3, 200, Rolesville, Rolesville, N.C.
Zavion Griffin-Haynes, edge, 6-5, 220, Rolesville, Rolesville, N.C.
Anthony Hall, iol, 6-3, 350, Dexter School, Boston, Mass.
Jaziel Hart, cb, 6-0, 170, North Cross School, Roanoke, Va.
Nyqir Helton, wr, 5-11, 170, Winslow Township, Atco, N.J.
David Jackson, dl, 6-0, 300, Good Counsel, Olney, Md.
Xavier Jackson, cb, 6-2, 180, Bergen Catholic, Burlington, N.J.
Jaden Jefferson, cb, 5-9, 165, De La Salle, Concord, Calif.
Viliami Moala, dl, 6-2, 340, Thompson, Alabaster, Ala.
Da’Ron Parks, iol, 6-4, 360, Nitro, Nitro, W.Va.
Julian Peterson, cb, 6-2, 180, Winslow Township, Atco, N.J.
Dream Rashad, te, 6-5, 215, Buford, Lawrenceville, Ga.
Zamaurious Robertson, wr, 6-1, 165, Dillon, Dillon, S.C.
Trashawn Ruffin, dl, 6-2, 330, North Duplin, Mount Olive, N.C.
CJ Sadler, ath, 5-9, 183, Cass Technical, Detroit, Mich.
J.B. Shabazz, ot, 6-6, 280, East Forsyth, Winston Salem, N.C.
Carson Sneed, te, 6-5, 245, DCA, Nashville, Tenn.
Calvin Thomas, lb, 6-3, 210, Cy Ranch, Houston, Texas
Carnell Warren, wr, 6-3, 190, Bluffton, Bluffton, S.C.
Jakob Weatherspoon, s, 5-11, 172, Avon, Avon, Ohio
Northwestern
Leighton Burbach, ot, 6-8, 255, Norfolk Catholic, Norfolk, Neb.
Nick Costa, edge, 6-4, 230, St. Augustine Prep, Richland, N.J.
Gabe Davis-Ray, s, 6-3, 185, Columbus Academy, Columbus, Ohio
Ronald Derrick, edge, 6-6, 250, University, Waco, Texas
Hayden Flavin, ot, 6-7, 270, Clarkston, Clarkston, Mich.
Owen Fors, iol, 6-4, 280, Barrington, Barrington, Ill.
Jack Fuchs, ot, 6-8, 295, Beech, Hendersonville, Tenn.
Tre Hoskins, dl, 6-4, 285, Hannibal, Hannibal, Mo.
Owen Jakubczak, iol, 6-4, 270, Fremd, Palatine, Ill.
Amare Jordan, lb, 6-0, 210, Vista Ridge, Cedar Park, Texas
Calvin Lorek, edge, 6-4, 240, Loveland, Loveland, Ohio
Jaden McDuffie, wr, 6-3, 170, South River Senior, Edgewater, Md.
Tom McGlinchey, te, 6-5, 210, William Penn Charter, Philadelphia, Pa.
Jacob Miller, ot, 6-8, 240, Penney, Hamilton, Mo.
Max Mohring, lb, 6-3, 215, Malvern Prep, Downingtown, Pa.
Sean Morris, rb, 5-10, 185, Orange Lutheran, Los Angeles, Calif.
Johnny O’Brien, qb, 6-3, 200, Fremd, Palatine, Ill.
Keaton Reinke, wr, 6-3, 205, St Charles North, Saint Charles, Ill.
Noah Sur, k, 6-0, 175, Fenwick, Oak Park, Ill.
Jaden Vaughn, cb, 5-11, 175, Cy-Fair, Houston, Texas
Nick Zalewski, edge, 6-6, 225, Thomas Worthington, Columbus, Ohio
Notre Dame
Khary Adams, cb, 6-1, 180, Loyola Blakefield, Towson, Md.
Kobe Clapper, lb, 6-2, 195, St. Xavier, Cincinnati, Ohio
Thomas Davis Jr., lb, 6-2, 210, Weddington, Matthews, N.C.
Rodney Dunham, edge, 6-4, 225, Myers Park, Charlotte, N.C.
Ebenezer Ewetade, edge, 6-4, 220, South Garner, Garner, N.C.
Dylan Faison, wr, 5-11, 170, Saint Andrew’s School, Boca Raton, Fla.
Kaydon Finley, wr, 6-0, 200, Aledo, Aledo, Texas
Devin Fitzgerald, wr, 6-2, 185, Brophy College Preparatory, Phoenix, Ariz.
Bubba Frazier, wr, 5-10, 165, Benedictine Military School, Savannah, Ga.
Preston Fryzel, te, 6-4, 215, Central Catholic, Toledo, Ohio
Sullivan Garvin, iol, 6-5, 315, Allegan, Allegan, Mich.
Elijah Golden, dl, 6-3, 278, Cardinal Mooney, Sarasota, Fla.
Noah Grubbs, qb, 6-4, 195, Lake Mary, Lake Mary, Fla.
Tiki Hola, dl, 6-2, 300, Bastrop, Bastrop, Texas
Grayson McKeogh, ot, 6-7, 280, La Salle College, Glenside, Pa.
Tyler Merrill, iol, 6-5, 330, Cumberland Valley, Mechanicsburg, Pa.
Ben Nichols, iol, 6-5, 335, Davison, Davison, Mich.
Joey O’Brien, s, 6-4, 180, La Salle College, Glenside, Pa.
Javian Osborne, rb, 5-8, 200, Forney, Forney, Texas
Gregory Patrick, iol, 6-4, 280, Portage Northern, Portage, Mich.
Ayden Pouncey, s, 6-2, 165, Winter Park, Winter Park, Fla.
Ian Premer, te, 6-5, 225, Great Bend, Great Bend, Kan.
Nick Reddish, s, 5-11, 180, Independence, Charlotte, N.C.
Brayden Robinson, wr, 5-8, 160, Red Oak, Red Oak, Texas
Chaston Smith, cb, 6-1, 170, Knoxville Catholic, Knoxville, Tenn.
Charlie Thom, ot, 6-6, 270, Avon Old Farms, Darien, Conn.
Jonaz Walton, rb, 5-9, 190, Central, Carrollton, Ga.
Ohio State
Favour Akih, rb, 5-11, 189, Hayes, Delaware, Ohio
Khmari Bing, s, 6-0, 190, St. Frances Academy, Baltimore, Md.
Brock Boyd, wr, 6-1, 180, Southlake Carroll, Southlake, Texas
Blaine Bradford, s, 6-1, 195, Catholic, Baton Rouge, La.
Landry Brede, ot, 6-5, 275, Mentor, Mentor, Ohio
Simeon Caldwell, s, 6-1, 195, The Bolles School, Jacksonville, Fla.
Luke Fahey, qb, 6-1, 193, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.
Kaden Gebhardt, s, 6-1, 200, Olentangy, Lewis Center, Ohio
Sam Greer, ot, 6-7, 320, Archbishop Hoban, Akron, Ohio
Cincere Johnson, lb, 6-2, 240, Glenville, Cleveland, Ohio
Nick Lautar, te, 6-5, 225, Lebanon, Lebanon, Ohio
Darryus McKinley, dl, 6-3, 270, Acadiana, Lafayette, La.
Dre Quinn, edge, 6-3, 225, Buford, Norcross, Ga.
Braxton Rembert, lb, 6-5, 200, Mill Creek, Hoschton, Ga.
Max Riley, iol, 6-3, 265, Avon Lake, Avon Lake, Ohio
Emanuel Ruffin, dl, 6-3, 290, Bessemer City, Bessemer, Ala.
CJ Sanna, lb, 6-3, 225, Olentangy, Lewis Center, Ohio
Damari Simeon, dl, 6-2, 285, St. Augustine Prep, Egg Harbor Township, N.J.
Tucker Smith, iol, 6-5, 280, Sandra Day O’Connor, Phoenix, Ariz.
Jordan Thomas, cb, 6-1, 185, Bergen Catholic, Oradell, N.J.
Jay Timmons, cb, 5-10, 185, Pine-Richland, Pittsburgh, Pa.
Khary Wilder, dl, 6-4, 255, Junipero Serra, Gardena, Calif.
Mason Wilhelm, iol, 6-4, 290, St. Edward, Westlake, Ohio
Oklahoma
Dane Bathurst, edge, 6-3, 230, Carmel, Carmel, Ind.
Bowe Bentley, qb, 6-1, 200, Celina, Celina, Texas
Noah Best, iol, 6-4, 295, Midlothian, Midlothian, Texas
James Carrington, dl, 6-2, 240, Crean Lutheran, Irvine, Calif.
Jacob Curry, lb, 6-1, 200, Nease, Ponte Vedra Beach, Fla.
Markel Ford, s, 6-0, 190, Horn, Mesquite, Texas
Brian Harris, dl, 6-2, 280, Creekside, Jacksonville, Fla.
Jonathan Hatton Jr., rb, 5-11, 195, Steele, Cibolo, Texas
Beau Jandreau, lb, 6-1, 215, Hamilton, Chandler, Ariz.
Niko Jandreau, s, 5-11, 200, Hamilton, Chandler, Ariz.
Derrick Johnson, cb, 6-2, 170, Murrieta Valley, Murrieta, Calif.
Jake Kreul, edge, 6-2, 223, IMG Academy, Orlando, Fla.
Ryder Mix, te, 6-4, 220, Lone Star, Frisco, Texas
Kristan Moore, lb, 6-2, 220, Selma, Selma, Ala.
Matthew Nelson, edge, 6-5, 215, Bryant, Bryant, Ark.
Daniel Norman, edge, 6-4, 220, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.
Daniel Odom, wr, 6-2, 175, St. John Bosco, Bellflower, Calif.
Zizi Okwufulueze, wr, 6-4, 198, Rejoice Christian School, Owasso, Okla.
Jayden Petit, wr, 6-4, 196, St. John Neumann, Naples, Fla.
Jahsiear Rogers, wr, 5-10, 175, Appoquinimink, Bear, Del.
Trace Rudd, k, 6-0, 185, Blue Valley Northwest, Overland Park, Kan.
Tyler Ruxer, te, 6-4, 220, Heritage Hills, Lincoln City, Ind.
Deacon Schmitt, iol, 6-5, 310, Windsor, Windsor, Colo.
DeZephen Walker, rb, 5-10, 180, Raymore-Peculiar, Raymore, Mo.
Oklahoma State
Landon Bland, edge, 6-4, 215, Carthage, Carthage, Mo.
Isaiah Bowman, iol, 6-3, 280, Conway, Conway, Ark.
Mark Brown, s, 6-1, 190, Corsicana, Corsicana, Texas
Marrel Davis, cb, 6-1, 190, Summer Creek, Humble, Texas
Jaqwon Evans, ot, 6-5, 295, Shawnee, Shawnee, Okla.
Nygel Farsee, dl, 6-2, 305, Parkview Magnet, Little Rock, Ark.
Eli Holbrook, iol, 6-3, 295, Arlington, Arlington, Texas
Kaydin Jones, rb, 6-0, 170, Jenks, Jenks, Okla.
O’Ryan Mosley, iol, 6-3, 300, Terrebonne, Houma, La.
Braeden Presley, cb, 5-11, 190, Bixby, Bixby, Okla.
Kole Seaton, ot, 6-5, 265, Horn, Mesquite, Texas
Jabarie Thornton, wr, 5-10, 175, La Vega, Hewitt, Texas
Broderick Vehrs, qb, 6-0, 185, Basha, Chandler, Ariz.
Mississippi
Landon Barnes, edge, 6-3, 245, Duncanville, Duncanville, Texas
Dorian Barney, cb, 6-0, 170, Carrollton, Carrollton, Ga.
Jayden Curtis, dl, 6-3, 255, St. Martin, Ocean Springs, Miss.
Anthony Davis, lb, 6-1, 205, Grayson, Loganville, Ga.
JaMichael Garrett, lb, 6-0, 195, Central, Baton Rouge, La.
Kervin Johnson Jr., wr, 6-2, 195, Tioga, Tullos, La.
Ja’Michael Jones, rb, 5-10, 190, Pike Road, Montgomery, Ala.
Victor Lincoln, cb, 6-0, 160, Duncanville, Lancaster, Texas
Kane Mankins, iol, 6-4, 250, Bishop Feehan, Attleboro, Mass.
Iverson McCoy, cb, 5-11, 175, Tupelo, Tupelo, Miss.
Nascar McCoy, s, 6-0, 180, Buford, College Park, Ga.
Carmelow Reed, dl, 6-6, 245, Rich Township, Chicago, Ill.
Emanuel Tucker, ot, 6-7, 285, New Albany, New Albany, Miss.
Craig Tutt, s, 6-0, 180, Oakland, Murfreesboro, Tenn.
Braylen Williams, cb, 5-11, 180, Tupelo, Nettleton, Miss.
Rees Wise, qb, 6-1, 205, Westlake, Austin, Texas
Damarius Yates, rb, 5-9, 195, Kemper County, De Kalb, Miss.
Oregon
Tradarian Ball, ath, 5-9, 170, Texas High, Texarkana, Texas
Bryson Beaver, qb, 6-3, 195, Vista Murrieta, Murrieta, Calif.
Davon Benjamin, cb, 5-11, 170, Oaks Christian, Corona, Calif.
Tony Cumberland, dl, 6-4, 285, Willamette, Scottsdale, Ariz.
Messiah Hampton, wr, 6-1, 180, James Monroe, Rochester, N.Y.
Braylon Hodge, lb, 6-3, 212, Cherry Creek, Englewood, Colo.
Dutch Horisk, edge, 6-1, 240, St. John Bosco, Riverside, Calif.
Immanuel Iheanacho, ot, 6-7, 380, Georgetown Preparatory, Baltimore, Md.
Anthony Jones, edge, 6-3, 245, St. Paul’s Episcopal, Mobile, Ala.
Hudson Lewis, wr, 5-9, 170, Timberline, Boise, Idaho
Xavier Lherisse, s, 5-10, 185, Eau Gallie, Melbourne, Fla.
Tristan Phillips, lb, 6-3, 215, Ventura, Ventura, Calif.
Prince Tavizon, edge, 6-4, 245, Lincoln, San Diego, Calif.
Oregon State
Jeremiah Brown, lb, 6-3, 195, San Jacinto, San Jacinto, Calif.
Landon Cook, te, 6-5, 205, De La Salle, Concord, Calif.
Adel Dorr, edge, 6-4, 245, Issaquah, Issaquah, Wash.
Caleb Metzner, edge, 6-2, 215, Cottage Hill Christian Academy, Mobile, Ala.
Jameson Powell, wr, 5-10, 150, Folsom, Sacramento, Calif.
Kai Wheaton, cb, 6-0, 180, Allen, Allen, Texas
Penn State
Peyton Falzone, qb, 6-5, 200, Nazareth, Nazareth, Pa.
Jackson Ford, edge, 6-3, 240, Malvern Prep, Phoenixville, Pa.
Pittsburgh
Da’Ron Barksdale, cb, 5-11, 175, Steel Valley, Homestead, Pa.
John Curran, iol, 6-3, 295, Pine-Richland, Gibsonia, Pa.
Corey Dailey, qb, 6-6, 180, Seguin, Seguin, Texas
Jaydon Dunbar, wr, 6-4, 175, Thomas County Central, Thomasville, Ga.
Damon Ferguson, rb, 5-11, 180, Milford Mill Academy, Baltimore, Md.
Tony Forney Jr., s, 6-0, 185, Kell, Marietta, Ga.
Lincoln Hoke, dl, 6-2, 260, North Allegheny, Wexford, Pa.
Nicholas Howard, ot, 6-6, 285, Pearland, Pearland, Texas
Marcus Jennings, lb, 6-1, 195, Cass Technical, Detroit, Mich.
Desmond Johnson, lb, 6-1, 200, Northwestern, Miami, Fla.
Reston Lehman, lb, 6-3, 215, Peters Township, Pittsburgh, Pa.
Demetrice McCray, wr, 6-0, 184, Leesburg, Leesburg, Fla.
Kentrail McRae, cb, 6-2, 170, Clearwater, Clearwater, Fla.
Isaac Patterson, s, 6-0, 180, Westerville South, Westerville, Ohio
Joshua Pittman, lb, 6-3, 195, King’s Fork, Suffolk, Va.
Angelo Renda, qb, 6-0, 180, Southlake Carroll, Southlake, Texas
Isaiah Simmons, lb, 6-0, 190, Maury, Norfolk, Va.
Mike Vanderoord, ot, 6-7, 260, St. Ignatius, Cleveland, Ohio
Wyatt Villarreal, te, 6-5, 225, Celina, Celina, Texas
Dylan Wester, wr, 5-9, 160, Booker, Sarasota, Fla.
Purdue
Corin Berry, qb, 6-3, 195, Charter Oak, Ontario, Calif.
Terrell Berryhill, ot, 6-6, 265, East St. Louis, East St. Louis, Ill.
Brock Brownfield, iol, 6-3, 250, New Palestine, New Palestine, Ind.
Max Carmicle, dl, 6-6, 215, Hillcrest Hawks, Country Club Hills, Ill.
Kobe Cherry, dl, 6-5, 285, Center Grove, Greenwood, Ind.
Raderrion Daniels, cb, 6-2, 170, Lake Cormorant, Lake Cormorant, Miss.
Jett Goldsberry, s, 6-0, 195, Heritage Hills, Lincoln City, Ind.
Dana Greenhow, s, 5-10, 170, Sandy Creek, Tyrone, Ga.
Josiah Hope, dl, 6-2, 315, North Hardin, Radcliff, Ky.
Jojo Johnson, wr, 6-4, 175, Benedictine, Richmond, Va.
Brandon Kinsey, wr, 6-0, 177, Miami Central, Miami, Fla.
Cooper McCutchan, te, 6-4, 235, Archbishop Moeller, Cincinnati, Ohio
Rico Schrieber, ot, 6-7, 345, Marist, Chicago, Ill.
Emoni Smith, s, 6-1, 165, Westland, Galloway, Ohio
Aiden Solecki, dl, 6-4, 250, Downers Grove North, Downers Grove, Ill.
Brayden Sweeney, lb, 6-2, 215, Catholic Central, Grand Rapids, Mich.
ArMari Towns, te, 6-6, 220, Southside, Selma, Ala.
Katrell Webb, edge, 6-2, 225, Collins Hill, Suwanee, Ga.
James Williams, iol, 6-3, 295, Lawrence Central, Indianapolis, Ind.
Izaiah Wright, rb, 5-10, 200, Oscar A. Carlson, Rockwood, Mich.
Rutgers
Devonte Anderson, cb, 6-1, 185, West Orange, Winter Garden, Fla.
Logan Anthony, iol, 6-4, 320, Palmerton Area, Sewickley, Pa.
Reece Beck, edge, 6-5, 250, Ponte Vedra, Ponte Vedra Beach, Fla.
Rinaldo Callaway III, edge, 6-4, 215, Southwest, Macon, Ga.
Dyzier Carter, wr, 5-10, 180, Louisa County, Louisa, Va.
Elias Coke, wr, 6-2, 190, Harrisburg, Harrisburg, Pa.
Tyler Duell, ot, 6-6, 295, West Chester East, West Chester, Pa.
Michael Dukes, rb, 6-0, 190, Martin Luther King Jr., Detroit, Mich.
DJ Howerton, te, 6-4, 220, Grimsley, Greensboro, N.C.
Donovan Johnson, iol, 6-2, 335, Pine Forest, Fayetteville, N.C.
Joey Kopec, lb, 6-1, 180, Cuyahoga Valley Christian Academy, Cuyahoga Falls, Ohio
Brandon Murray, cb, 6-1, 180, Battlefield, Haymarket, Va.
Brady Owens, te, 6-6, 230, Yorktown, Arlington, Va.
Jermaine Polk, dl, 6-1, 279, St. Francis de Sales, Toledo, Ohio
Tanner Raymond, lb, 6-2, 210, Choate Rosemary Hall, Wallingford, Conn.
Jared Smith, iol, 6-5, 340, Stockbridge, Stockbridge, Ga.
Xavier Stearn, qb, 6-6, 215, Germantown Academy, Fort Washington, Pa.
RJ Wortman, ath, 6-2, 205, Colonia, Colonia, N.J.
SMU
Jakai Anderson, wr, 5-11, 166, McDonogh 35, New Orleans, La.
Xzavier Barnett, wr, 6-3, 190, Yoakum, Yoakum, Texas
Ty Crethers, wr, 6-0, 185, Garland, Dallas, Texas
Dakota Dickson, dl, 6-3, 300, Monte Vista, Danville, Calif.
Keith Dotie, dl, 6-4, 300, Poteet, Mesquite, Texas
Drew Evers, iol, 6-3, 285, Flower Mound, Flower Mound, Texas
Ryan Gilbert, cb, 5-11, 165, North Forney, Mesquite, Texas
Evan Goodwin, ot, 6-7, 325, Bauxite, Bauxite, Ark.
Kenneth Goodwin III, lb, 6-2, 205, Edison, Miami, Fla.
Amontre Harris, edge, 6-4, 220, Summer Creek, Humble, Texas
Pupungatoa Katoa, iol, 6-3, 360, Trinity, Euless, Texas
Eddie Kelly Jr., rb, 5-9, 180, Klein, Houston, Texas
Cole Leinart, qb, 6-3, 180, Redondo Union, Los Angeles, Calif.
Aljour Miles, wr, 6-2, 205, Kaufman, Kaufman, Texas
Andre Nickerson, te, 6-2, 235, Inglewood, Gardena, Calif.
Christian Rhodes, rb, 6-1, 200, Lake Highlands, Dallas, Texas
Zachery Turner, te, 6-2, 220, Duncanville, Duncanville, Texas
Samuelu Utu, iol, 6-5, 330, Orange Lutheran, Orange, Calif.
Hudson Woods, edge, 6-3, 220, Smithson Valley, San Antonio, Texas
Max Wright, ot, 6-8, 310, Melissa, Melissa, Texas
Izayah Young, lb, 6-0, 190, San Marcos, San Marcos, Texas
South Carolina
Kosci Barnes, cb, 6-2, 185, Grimsley, Greensboro, N.C.
Anthony Baxter, iol, 6-3, 345, South Pointe, Rock Hill, S.C.
Keenan Britt, lb, 6-0, 215, Oxford, Oxford, Ala.
Noah Clark, dl, 6-4, 350, Jordan, Durham, N.C.
J’Zavien Currence, s, 6-3, 210, South Pointe, Rock Hill, S.C.
Darius Gray, iol, 6-2, 285, St. Christopher’s School, Richmond, Va.
Zyon Guiles, iol, 6-4, 290, Carvers Bay, Hemingway, S.C.
Aiden Harris, dl, 6-2, 250, Weddington, Weddington, N.C.
Andrew Harris, edge, 6-1, 235, Weddington, Matthews, N.C.
K.J. Johnson, cb, 6-1, 170, Woodlawn, Birmingham, Ala.
Sequel Patterson, wr, 6-0, 170, Indian Land, Fort Mill, S.C.
Caden Ramsey, te, 6-5, 210, Cross, Cross, S.C.
Stanford
Ammon Alexander, iol, 6-6, 310, Benjamin Franklin, Queen Creek, Ariz.
Jacob Butler, wr, 5-10, 160, Long Island Lutheran, Brookville, N.Y.
Chase Cahoon, lb, 6-1, 215, St. Francis, Mountain View, Calif.
Caleb Carson, s, 6-2, 190, Lovejoy, Hampton, Ga.
Jack Duckworth, cb, 6-1, 165, Rockwall, Rockwall, Texas
Keysaun Eleazer, edge, 6-4.4, 185, Southeast Raleigh, Raleigh, N.C.
Xavier Harmon, cb, 6-2, 183, Conroe, Conroe, Texas
Jason Hill Jr., cb, 6-1, 160, Folsom, Folsom, Calif.
Langdon Horace, wr, 5-10, 155, Edison, Stockton, Calif.
Sarrel Howard, edge, 6-1, 225, Inglewood, Los Angeles, Calif.
Lasiah Jackson, cb, 6-3, 170, Lee County, Leesburg, Ga.
Atticus Joseph, wr, 5-11, 170, Collins Hill, Suwanee, Ga.
Wassie Lugolobi, lb, 6-1, 210, Eastside Catholic, Sammamish, Wash.
Zaiden McDonald, s, 6-1, 180, Malcolm X Shabazz, Newark, N.J.
Max Meier, edge, 6-5, 245, Loyola, Los Angeles, Calif.
Jalayne Miller, iol, 6-5, 320, Desert Edge, Goodyear, Ariz.
Michael Mitchell Jr., qb, 5-10, 180, Archbishop Riordan, San Francisco, Calif.
Dre Pollard, ath, 6-0, 170, Ed W Clark, Las Vegas, Nev.
Lucas Shanafelt, edge, 6-3, 215, Peters Township, McMurray, Pa.
Daylen Sharper, ath, 6-3, 175, Brophy College Preparatory, Phoenix, Ariz.
Blaise Thomassie, iol, 6-5, 260, Catholic, Baton Rouge, La.
Syracuse
Shavane Anderson, rb, 6-1, 200, William Penn, York, Pa.
Shay Barker, k, 6-2, 190, Kennett, Kennett Square, Pa.
Carter Bashir, te, 6-3, 230, Neumann Goretti, Philadelphia, Pa.
Brayden Charney, ot, 6-6, 285, Cardinal Newman, Palm Beach Gardens, Fla.
Javeion Cooper, ot, 6-4, 295, Melbourne Central Catholic, Melbourne, Fla.
Walt Frazier, dl, 6-3, 295, Haverford School, Philadelphia, Pa.
BJ Garrett, wr, 6-3, 165, Middletown, Middletown, Del.
Chase Geter, cb, 6-0, 180, Stone Bridge, Ashburn, Va.
Amare Gough, wr, 6-1, 175, Thomas Jefferson, Richmond, Va.
Jimmy Gregg, p, 6-1, 201, University, Morgantown, W.Va.
Alex Haskell, dl, 6-3, 285, St. Joseph’s Prep School, Philadelphia, Pa.
Phoenix Henriquez, wr, 6-1, 180, Smyrna, Smyrna, Del.
Shemaj Henry, ot, 6-8, 330, Chester, Chester, Pa.
Tedarius Hughes, s, 6-3, 180, Northwestern, Homestead, Fla.
Zaid Lott, qb, 6-3, 180, Providence Day School, Charlotte, N.C.
Ibn Muhammad, s, 5-11, 180, Woodbury, Woodbury, N.J.
Jarius Rodgers, edge, 6-5, 190, Fleming Island, Fleming Island, Fla.
Gemaus Sackie, lb, 6-1, 210, Burlington Township, Burlington, N.J.
Darnell Stokes, wr, 6-2, 180, Indian River, Dagsboro, Del.
Jojo White, ot, 6-5, 260, Camden, Camden, N.J.
Kamron Wilson, edge, 6-5, 215, Miami Southridge, Miami, Fla.
TCU
Braden Bach, te, 6-4, 225, Argyle, Argyle, Texas
Jason Bradford, s, 6-2, 185, Temple, Temple, Texas
Carter Buck, edge, 6-5, 240, Lake Travis, Austin, Texas
Jordan Burnett, ot, 6-5, 330, Ridge Point, Missouri City, Texas
Jack Daulton, qb, 6-1, 180, The Woodlands, The Woodlands, Texas
Noriel Dominguez, lb, 6-1, 225, Randle, Houston, Texas
Maddox Flynt, dl, 6-2, 270, Westlake, Austin, Texas
Jesse Ford, edge, 6-4, 220, Martin, Arlington, Texas
G’Ivori Graham, rb, 5-9, 185, Harlan, San Antonio, Texas
Vincent Johnson, iol, 6-5, 310, Sulphur Springs, Sulphur Springs, Texas
Brock King, cb, 5-11, 170, Memorial, Port Arthur, Texas
Amante Martin, rb, 5-11, 185, Memorial, Port Arthur, Texas
Duncan McGhee, dl, 6-4, 265, Texas High, Texarkana, Texas
Khamill Pruitt, wr, 6-2, 175, Lamar, Arlington, Texas
Cooper Reid, wr, 6-4, 180, Dripping Springs, Dripping Springs, Texas
Devan Robison, iol, 6-2, 330, Pasadena Memorial, Houston, Texas
James Scott, te, 6-4, 220, Oak Ridge, Conroe, Texas
Zachary Taylor, s, 6-0, 180, Katy Jordan, Fulshear, Texas
Will Terry, ls, 6-5, 220, Iowa Colony, Rosharon, Texas
Ayson Theus, ath, 5-8, 160, Duncanville, Duncanville, Texas
Tennessee
Dereon Albert, dl, 6-1, 305, Jackson Academy, Jackson, Miss.
Zaydyn Anderson, cb, 6-1, 170, Greeneville, Greeneville, Tenn.
Edward Baker, iol, 6-4, 315, St. Frances Academy, Baltimore, Md.
Legend Bey, ath, 5-10, 180, North Forney, Forney, Texas
Kamari Blair, ot, 6-6, 280, Kirkwood, Clarksville, Tenn.
Faizon Brandon, qb, 6-3, 195, Grimsley, Greensboro, N.C.
Jowell Combay, s, 6-2, 190, Kell, Marietta, Ga.
CJ Edwards, edge, 6-3, 215, Saint Joseph, Metuchen, N.J.
Logan Foley, p, 6-6, 209, ProKick Australia
Kedric Golston II, edge, 6-2, 220, Stone Bridge, Ashburn, Va.
Carter Gooden, dl, 6-4, 260, Tabor Academy, Marion, Mass.
Zach Groves, edge, 6-4, 240, East Robertson, Cross Plains, Tenn.
Hezekiah Harris, edge, 6-5, 230, Jemison, Huntsville, Ala.
Tristen Keys, wr, 6-2, 185, Hattiesburg, Hattiesburg, Miss.
Tyreek King, wr, 5-10, 175, Knoxville Catholic, Knoxville, Tenn.
KJ McClain, s, 5-11, 160, St. Joseph Regional, West Orange, N.J.
Gabriel Osenda, ot, 6-7, 345, Baylor School, Clearwater, Fla.
Darryl Rivers, dl, 6-5, 270, McEachern, Powder Springs, Ga.
Brayden Rouse, lb, 6-3, 205, Kell, Marietta, Ga.
Nic’Quayvion Simmons, dl, 6-3, 310, Carver, Columbus, Ga.
Javonte Smith, cb, 6-0, 175, North Side, Jackson, Tenn.
Jamyan Theodore, cb, 6-0, 165, Baylor School, Chattanooga, Tenn.
Luke Thompson, s, 6-1, 175, Franklin, Franklin, Tenn.
TJ White, lb, 6-1, 225, Jackson Academy, Jackson, Miss.
Luca Wolf, te, 6-5, 250, NFL Academy, London
Joel Wyatt, s, 6-4, 196, Oakland, Murfreesboro, Tenn.
Texas
Tyler Atkinson, lb, 6-2, 205, Grayson, Lawrenceville, Ga.
Dia Bell, qb, 6-2, 220, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.
Jermaine Bishop Jr., ath, 5-11, 155, Willis, Willis, Texas
Kohen Brown, wr, 5-11, 189, Waxahachie, Waxahachie, Texas
Mikey Bukauskas, p, 6-3, 205, Prosper, Prosper, Texas
Jamarion Carlton, dl, 6-4, 250, Temple, Temple, Texas
Jake Collett, k, 6-0, 175, Heritage, Ringgold, Ga.
Derrek Cooper, rb, 6-0, 210, Chaminade-Madonna Prep, Fort Lauderdale, Fla.
Rocky Cummings, lb, 6-3, 220, Carlsbad, Carlsbad, Calif.
Toray Davis, s, 6-2, 180, Fairview, Boulder, Colo.
Hayward Howard Jr., cb, 6-2, 165, Edna Karr, New Orleans, La.
Charlie Jilek, lb, 6-5, 240, Portage Central, Portage, Mich.
James Johnson, dl, 6-2, 285, Northwestern, Miami, Fla.
Samari Matthews, cb, 6-0, 180, William Amos Hough, Huntersville, N.C.
Kosi Okpala, edge, 6-1, 215, Mayde Creek, Katy, Texas
Trott O’Neal, ls, 6-2, 235, Prestonwood Christian, Plano, Texas
Yaheim Riley, s, 6-0, 175, Anderson, Austin, Texas
Nicolas Robertson, iol, 6-3, 300, Klein, Spring, Texas
Chris Stewart, wr, 6-0, 175, Shadow Creek, Pearland, Texas
John Turntine, iol, 6-3, 260, North Crowley, Fort Worth, Texas
Jett Walker, rb, 6-2, 205, Georgetown, Georgetown, Texas
Richard Wesley, edge, 6-4, 244, Sierra Canyon, Los Angeles, Calif.
Texas A&M
Brandon Arrington, cb, 6-2, 180, Mount Miguel, Spring Valley, Calif.
DaQuives Beck, lb, 6-0, 190, Carthage, Carthage, Texas
Mike Brown, wr, 6-0, 180, Legacy SSS, Houston, Texas
Helaman Casuga, qb, 6-0, 215, Corner Canyon, Provo, Utah
Chance Collins, s, 6-1, 182, Mansfield Timberview, Mansfield, Texas
KJ Edwards, rb, 5-10, 190, Carthage, Carthage, Texas
Tristian Givens, edge, 6-3, 215, Carver, Columbus, Ga.
Aaron Gregory, wr, 6-3, 178, Douglas County, Douglasville, Ga.
Camren Hamiel, cb, 6-1, 175, Desert Edge, Goodyear, Ariz.
Evan Jacobson, te, 6-5, 230, Waukee, Waukee, Iowa
Kaeden Johnson, ath, 6-5, 230, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas
Tank King, lb, 6-2, 205, Memorial, Port Arthur, Texas
Jermaine Kinsler, dl, 6-5, 260, Bergen Catholic, Oradell, N.J.
Zaden Krempin, iol, 6-4, 265, Prosper, Prosper, Texas
Hunter McKinney, iol, 6-3, 305, Lake Creek, Montgomery, Texas
Storm Miller, lb, 6-3, 215, Strongsville, Strongsville, Ohio
Samu Moala, edge, 6-4, 240, Leuzinger, Carson, Calif.
Avery Morcho, ot, 6-6, 300, Ridge Point, Missouri City, Texas
Asher Murray, k, 5-10, 175, C.E. Byrd, Shreveport, La.
Bryce Perry-Wright, edge, 6-1, 250, Buford, Buford, Ga.
Samuel Roseborough, iol, 6-4, 290, Clearwater, Clearwater, Fla.
Victor Singleton, cb, 5-11, 165, Central Catholic, Toledo, Ohio
Caleb Tafua, te, 6-4, 215, Mesa, Mesa, Ariz.
Jayden Warren, wr, 6-1, 195, Iowa Colony, Rosharon, Texas
Tamarion Watkins, lb, 6-4, 201, Northwestern, Rock Hill, S.C.
Madden Williams, wr, 6-1, 190, St. John Bosco, Bellflower, Calif.
Tylan Wilson, s, 6-1, 185, Pascagoula, Pascagoula, Miss.
Texas Tech
Kaegan Ash, lb, 5-11, 205, Mount Enterprise, Mount Enterprise, Texas
Aaron Bradshaw, s, 6-2, 185, North Crowley, Fort Worth, Texas
Chase Campbell, wr, 6-1, 195, Frenship, Wolfforth, Texas
Stephen Cannon, qb, 6-2, 195, Benedictine Military School, Savannah, Ga.
Jacob Crow, ot, 6-8, 305, Alcoa, Alcoa, Tenn.
Bryce Gilmore, ot, 6-4, 270, Prosper, Prosper, Texas
LaDamion Guyton, edge, 6-2, 240, Benedictine Military School, Savannah, Ga.
Luke Hamilton, cb, 6-1, 175, Canyon, New Braunfels, Texas
Imari Jehiel, wr, 6-0, 170, Forney, Dallas, Texas
Ayden Johnson, dl, 6-0, 330, Mount Pleasant, Mount Pleasant, Texas
Krush Johnson, dl, 6-4, 275, Tascosa, Amarillo, Texas
Noah Lewis, cb, 5-9, 176, Terrell, Terrell, Texas
Demarcus Marks, edge, 6-3, 210, Westfield, Houston, Texas
S’Vioarean Martin, cb, 6-2, 185, Palestine, Palestine, Texas
Jerald Mays, iol, 6-2, 280, Weiss, Pflugerville, Texas
Cord Nolan, lb, 6-0, 190, Bixby, Bixby, Okla.
Felix Ojo, ot, 6-6, 275, Lake Ridge, Mansfield, Texas
Maddox Quiller, s, 6-1, 190, Hendrickson, Pflugerville, Texas
Ace Rowden, rb, 6-0, 192, New Boston, New Boston, Texas
Donovan Webb, s, 6-0, 188, Panther Creek, Frisco, Texas
UCF
Kaj Baker, rb, 5-7, 160, Somerset Academy Charter, Pembroke Pines, Fla.
Dante Carr, qb, 6-2, 220, Minersville Area, Minersville, Pa.
Kasiyah Charlton, ot, 6-6, 280, Brunswick, Brunswick, Ga.
Brooks Hall, te, 6-5, 225, Platte County, Platte City, Mo.
Preston Hall, lb, 6-3, 215, Ridge Point, Missouri City, Texas
Alhassan Iddrissu, edge, 6-8, 240, St. Thomas More, Modesto, Calif.
Elijah Keys, cb, 6-2, 175, Duncan University Fletcher, Neptune Beach, Fla.
Arthur Lewis, rb, 5-10, 185, Bartram Trail, Jacksonville, Fla.
Rocco Marriott, qb, 6-3, 195, Platte County, Platte City, Mo.
Noah Mercer, dl, 6-5, 240, Key West, Key West, Fla.
Matthew Occhipinti, lb, 6-3, 225, Don Bosco Prep, Ramsey, N.J.
Amarion Queen, cb, 6-2, 185, Martin County, Stuart, Fla.
Amahn Williams, iol, 6-4, 270, Tabor Academy, Randolph, Mass.
UCLA
Marcus Almada, dl, 6-4, 280, Tabor Academy, Marion, Mass.
Giancarlo Cereghino, ls, 6-0, 205, Campolindo, Moraga, Calif.
Logan Hirou, s, 6-1, 185, Santa Margarita Catholic, Santa Margarita, Calif.
Cooper Javorsky, iol, 6-4, 295, San Juan Hills, San Juan Capistrano, Calif.
Camden Jensen, te, 6-7, 220, Heritage, Littleton, Colo.
Markus Kier, wr, 6-2, 185, Orange Lutheran, Orange, Calif.
CJ Lavender, s, 5-11, 165, Mater Dei, Santa Ana, Calif.
James Moffat, dl, 6-4, 255, Crespi, Encino, Calif.
Kenneth Moore, wr, 5-10, 160, St. Mary’s, Stockton, Calif.
Matthew Muasau, lb, 6-0, 235, St. John Bosco, Bellflower, Calif.
Major Pride, wr, 6-3, 190, Canyon Springs, Las Vegas, Nev.
Malaki Soliai-Tui, lb, 6-1, 190, Kahuku, Kahuku, Hawaii
USC
Shahn Alston, rb, 5-10, 205, Harvey, Painesville, Ohio
Ja’Myron Baker, wr, 6-0, 170, Sierra Canyon, Los Alamitos, Calif.
Malik Brooks, dl, 6-2, 350, St. Pius X-St. Matthias Academy, Downey, Calif.
Jayden Crowder, cb, 5-11, 165, Santa Margarita Catholic, Corona, Calif.
Chase Deniz, ot, 6-7, 295, Cathedral Catholic, San Diego, Calif.
Kayden Dixon-Wyatt, wr, 6-1, 180, Mater Dei, Inglewood, Calif.
Vlad Dyakonov, ot, 6-6, 270, Folsom, Folsom, Calif.
Peyton Dyer, cb, 6-1, 190, Tyner Academy, Chattanooga, Tenn.
Boobie Feaster, wr, 6-0, 175, DeSoto, DeSoto, Texas
Elbert Hill, cb, 5-11, 180, Archbishop Hoban, Akron, Ohio
Joshua Holland, cb, 6-2, 170, St. John Bosco, Bellflower, Calif.
Talanoa Ili, lb, 6-3, 210, Kahuku, Kahuku, Hawaii
Taylor Johnson, lb, 6-1, 200, Cajon, San Bernardino, Calif.
Braeden Jones, dl, 6-4, 250, Mount Carmel, Chicago, Ill.
Simote Katoanga, edge, 6-4, 255, Santa Margarita Catholic, Rancho Santa Margarita, Calif.
Breck Kolojay, iol, 6-5, 320, IMG Academy, Littleton, Colo.
Brandon Lockhart, cb, 6-1, 165, Sierra Canyon, Los Angeles, Calif.
Trent Mosley, wr, 5-10, 170, Santa Margarita Catholic, Rancho Santa Margarita, Calif.
Keenyi Pepe, ot, 6-7, 325, IMG Academy, Bradenton, Fla.
Deshonne Redeaux, rb, 5-10, 195, Oaks Christian, Los Angeles, Calif.
Madden Riordan, s, 5-11, 145, Sierra Canyon, Pasadena, Calif.
Shaun Scott, edge, 6-1, 235, Mater Dei, Santa Ana, Calif.
Kannon Smith, iol, 6-4, 290, Valor Christian, Denver, Colo.
Esun Tafa, iol, 6-5, 335, Corner Canyon, Draper, Utah
Roderick Tezeno, wr, 6-2, 175, Opelousas Catholic School, Opelousas, La.
Tomuhini Topui, dl, 6-2, 337, Mater Dei, Santa Ana, Calif.
Luke Wafle, edge, 6-5, 255, Hun School, Middletown, N.J.
Luc Weaver, wr, 6-3, 194, Notre Dame, Sherman Oaks, Calif.
Andrew Williams, edge, 6-5, 220, John C. Fremont Senior, Los Angeles, Calif.
Jonas Williams, qb, 6-1, 200, Lincoln-Way East, Frankfort Heights, Ill.
Jaimeon Winfield, dl, 6-4, 290, Richardson, Richardson, Texas
Utah
Kane Archer, qb, 6-1, 207, Greenwood, Greenwood, Ark.
LaMarcus Bell, rb, 5-11, 185, Lake Oswego, Lake Oswego, Ore.
Mataalii Benjamin, ot, 6-7, 320, Lehi, West Valley City, Utah
Bear Fisher, te, 6-5, 235, Queen Creek, Queen Creek, Ariz.
Aisa Galea’i, s, 6-1, 178, Timpview, Orem, Utah
Major Hinchen, cb, 6-2, 175, La Quinta, La Quinta, Calif.
LaGary Mitchell, lb, 6-3, 200, Meridian, Meridian, Idaho
Kelvin Obot, ot, 6-6, 300, Fruitland, Fruitland, Idaho
Rowdy Pearce, iol, 6-3, 285, Midland Christian, Midland, Texas
Preston Pitts, lb, 6-4, 215, Clear Falls, League City, Texas
Moses Sparks, iol, 6-5, 275, V. Sue Cleveland High School, Rio Rancho, N.M.
Penisimani Takitaki, edge, 6-2, 210, Lehi, Lehi, Utah
Dylan Waters, cb, 6-1, 175, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas
Vanderbilt
Antione Baker, s, 6-2, 175, LBJ, Austin, Texas
Bradley Brown, s, 6-1, 180, Plano, Plano, Texas
Owen Cabell, wr, 6-3, 195, CPA, Nashville, Tenn.
Daryl Campbell, dl, 6-2, 300, Paetow, Katy, Texas
Jared Curtis, qb, 6-3, 225, Nashville Christian, Nashville, Tenn.
Collin Flanigan, s, 6-2, 170, Oxford, Oxford, Miss.
Jeremy Garner, s, 5-10, 150, Iowa Colony, Houston, Texas
Adam Gehm, te, 6-5, 225, Seneca Valley, Harmony, Pa.
Evan Hampton, rb, 6-0, 200, Owensboro, Owensboro, Ky.
George Haseotes, iol, 6-2, 270, Community School Of Naples, Naples, Fla.
Izayah Lee, rb, 5-11, 190, Lancaster, Lancaster, Texas
Mason Lewis, cb, 5-11, 200, Basha, Queen Creek, Ariz.
Jace McCallum, edge, 6-2, 220, Mooresville, Harrisburg, N.C.
Pulelei’ite Primus, iol, 6-4, 326, Midland, Midland, Texas
Tilden Riley, te, 6-5, 205, Orangeburg Preparatory School, Orangeburg, S.C.
Tripp Skewes, ot, 6-6, 300, Kent Denver School, Englewood, Colo.
Kahden Smith, wr, 6-2, 185, Hillcrest, Tuscaloosa, Ala.
Chris Tangelo, s, 6-4, 190, The Bullis School, Montgomery Village, Md.
Daniel Vollmer, ath, 6-2, 210, St. Xavier, Cincinnati, Ohio
Virginia
Dylan Biehl, iol, 6-4, 270, Lambert, Cumming, Ga.
Dallas Brannon, lb, 6-1, 203, Independence, Charlotte, N.C.
DaMari Carter, ath, 6-0, 180, Varina, Richmond, Va.
Dylan Cope, wr, 6-3, 190, Hewitt-Trussville, Trussville, Ala.
Jayden Covil, cb, 5-9, 150, Oscar Smith, Chesapeake, Va.
Alex Dunn, cb, 6-1, 175, Rustburg, Rustburg, Va.
Michael Gildea, iol, 6-5, 295, Hun School, Princeton, N.J.
Ely Hamrick, qb, 6-4, 205, Crest, Shelby, N.C.
Isaiah Harris, wr, 6-0, 180, Thomas Jefferson, Richmond, Va.
Jack Rhodes, wr, 6-1, 175, Aquinas, Augusta, Ga.
Derek Uran, lb, 6-2, 200, Elder, Cincinnati, Ohio
Jae’Oyn Williams, rb, 5-10, 210, St. Frances Academy, Baltimore, Md.
Virginia Tech
Marlen Bright, ot, 6-6, 270, DePaul Catholic, Wayne, N.J.
Davion Brown, wr, 6-1, 200, Trinity Episcopal School, Richmond, Va.
Zaevion Cleveland, s, 6-4, 185, Green Run, Virginia Beach, Va.
Maddox Cochrane, ot, 6-7, 270, Benedictine, Midlothian, Va.
Benjamin Eziuka, iol, 6-3, 305, Detroit Catholic Central, Detroit, Mich.
Tyrell Grant, ath, 6-1, 194, Nansemond River, Suffolk, Va.
Troy Huhn, qb, 6-4, 220, Mission Hills, San Marcos, Calif.
Kamren Johnson, edge, 6-4, 230, Green Run, Virginia Beach, Va.
Mathieu Lamah, lb, 6-3, 220, Patriot, Manassas, Va.
Will Love, k, 6-2, 205, Spartanburg, Spartanburg, S.C.
Roseby Lubintus, ot, 6-5, 350, Timber Creek, Blackwood, N.J.
Messiah Mickens, rb, 5-10, 210, Harrisburg, Harrisburg, Pa.
John-Patrick Oates, te, 6-3, 223, La Salle College, Wyndmoor, Pa.
Pierce Petersohn, te, 6-4, 200, Triton, Dodge Center, Minn.
T-Ron Richardson, dl, 6-3, 290, Hopewell, Hopewell, Va.
Tyrell Simpson, ot, 6-7, 345, North Brunswick, Leland, N.C.
Buddy Wegdam, ot, 6-6, 260, Woodberry Forest, Woodberry Forest, Va.
Terry Wiggins, lb, 6-3, 200, Coatesville, Coatesville, Pa.
Thomas Wilder, ot, 6-6, 285, Green Run, Virginia Beach, Va.
Garrett Witherington, dl, 6-4, 290, Briarwood Christian, Birmingham, Ala.
Wake Forest
Kobe Adeleke-Hokes, wr, 5-11, 175, Peachtree Ridge, Suwanee, Ga.
Micheal Ahoua, ath, 6-4, 190, Avon Old Farms, Avon, Conn.
Dominick Barry, te, 6-4, 225, Center Grove, Greenwood, Ind.
Micah Bright, s, 6-0, 185, William Amos Hough, Cornelius, N.C.
Walker Bryson, ath, 6-0, 165, Rabun Gap-Nacoochee School, Rabun Gap, Ga.
Dalton DeBoer, iol, 6-6, 320, Waukee Northwest, Minneapolis, Minn.
Dylan Durbin, ot, 6-6, 255, Veterans Memorial, Corpus Christi, Texas
Richard Dyce, lb, 6-0, 220, Westlake, Atlanta, Ga.
Somad Eaddy, cb, 6-0, 150, Riverside, Greenville, S.C.
Devin Goldston, wr, 6-3, 180, Leesville Road, Raleigh, N.C.
Ryan Harrington, edge, 6-4, 225, St. Mary’s, West Bloomfield, Mich.
Christian Harris, dl, 6-0, 290, Archbishop Moeller, Cincinnati, Ohio
Langston Hogg, iol, 6-1, 270, Cartersville, Cartersville, Ga.
Cade Holles, edge, 6-6, 255, Cherry Creek, Centennial, Colo.
Gannon Jones, qb, 5-10, 185, Cardinal Gibbons, Raleigh, N.C.
Grant Lawless, qb, 6-4, 200, East Lincoln, Denver, N.C.
Christian Lawrence, rb, 5-7, 180, Thomas County Central, Thomasville, Ga.
Cooper Long, dl, 6-5, 270, Salisbury School, Fall River, Mass.
AJ Marks, cb, 5-9, 160, IMG Academy, Farmington, Mich.
Kyndall McCaleb, rb, 6-0, 205, Riverside, Painesville, Ohio
Isaac Nelson, s, 6-2, 205, Carmel, Carmel, Ind.
Elijah Otieno, wr, 5-10, 175, North Forney, Forney, Texas
Monroe Partin, ath, 6-4, 215, Bayside Academy, Daphne, Ala.
Maximilian Retsler, te, 6-7, 230, RIG Football Academy, Uppsala
Sefa Sackey, edge, 6-7, 205, Deer Park, Cincinnati, Ohio
Brady Shust, te, 6-6, 235, St. Joseph Regional, Sparta, N.J.
Mahamado Siby, s, 5-9, 170, Byron Nelson, Trophy Club, Texas
Lucas Smalls-Allen, dl, 6-4, 260, Blessed Trinity Catholic, Roswell, Ga.
Larry Warren, cb, 5-10, 177, Armwood, Seffner, Fla.
Washington
Brian Bonner, rb, 6-1, 185, Valencia, Santa Clarita, Calif.
Jordan Clay, wr, 6-3, 190, Madison, San Antonio, Texas
Derek Colman-Brusa, dl, 6-5, 245, Kennedy Catholic, Seattle, Wash.
Trez Davis, wr, 6-0, 180, West Monroe, West Monroe, La.
Gavin Day, s, 6-3, 190, Faith Lutheran, Las Vegas, Nev.
Ah Deong Yang, iol, 6-3, 355, Puyallup, Seattle, Wash.
Rahsjon Duncan, cb, 6-1, 175, McClymonds, Oakland, Calif.
Elijah Durr, cb, 6-1, 170, Mount Tahoma, Tacoma, Wash.
Ramzak Fruean, lb, 6-4, 205, Bethel, Spanaway, Wash.
Kodi Greene, ot, 6-6, 320, Mater Dei, Santa Ana, Calif.
Dominic Harris, ot, 6-7, 360, Ed W Clark, Las Vegas, Nev.
JD Hill, dl, 6-2, 270, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.
Mason James, wr, 5-10, 170, Norman North, Norman, Okla.
Ksani Jiles, s, 6-0, 170, IMG Academy, Inglewood, Calif.
Jeron Jones, cb, 5-11, 165, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.
Blaise LaVista, wr, 6-2, 190, Lincoln-Way East, Frankfort, Ill.
Ta’a Malu, dl, 6-3, 280, Annie Wright, Tacoma, Wash.
Ansu Sanoe, rb, 6-2, 210, Lakeridge, Portland, Ore.
Ezaya Tokio, lb, 6-4, 200, Oceanside, San Diego, Calif.
Tufanua Umu-Cais, dl, 6-3, 302, Cherry Creek, Englewood, Colo.
Sam Vyhlidal, te, 6-4, 225, Mountainside, Beaverton, Ore.
CJ Wallace, k, 5-11, 171, St. John Bosco, Bellflower, Calif.
Derek Zammit, qb, 6-1, 193, DePaul Catholic, Wayne, N.J.
Washington State
Amiri Barnes, cb, 5-11, 175, Cy Lakes, Katy, Texas
Savion Barthelemy, dl, 6-3, 280, Belle Chasse, Belle Chasse, La.
Tyler Burnstein, edge, 6-3, 235, Shadow Ridge, Surprise, Ariz.
Drew Byrd, te, 6-5, 225, Rocky Mountain, Meridian, Idaho
Cooper Daines, iol, 6-5, 245, Mead, Spokane, Wash.
Bradley Esser, lb, 6-2, 210, Harrisburg, Harrisburg, S.D.
Bryson Flynn, lb, 6-2, 190, Dawson, Pearland, Texas
Kingston Fotualii, iol, 6-3, 285, O’Dea, Seattle, Wash.
Luke Galer, te, 6-5, 205, Del Oro, Loomis, Calif.
Tre Garrison, rb, 5-11, 195, Edna Karr, New Orleans, La.
Tremayne Hill, rb, 5-10, 210, Katy, Katy, Texas
Greg Hubbard, k, 6-2, 195, Centaurus, Louisville, Colo.
Brady Hummel, ath, 6-1, 185, Spanish Springs, Sparks, Nev.
Jake Jones, dl, 6-2, 285, Campo Verde, Gilbert, Ariz.
Javon Joseph, edge, 6-4, 245, Oak Ridge, El Dorado Hills, Calif.
Landon Kalsbeck, lb, 6-1, 200, Dakota Ridge, Littleton, Colo.
Hudson Kurland, qb, 6-4, 200, Lake Oswego, Lake Oswego, Ore.
Benjamin Makelela, ot, 6-7, 280, CVCS, San Juan Capistrano, Calif.
Matthew McClain, s, 6-1, 190, Prestonwood Christian, Plano, Texas
Jamal Polite Jr., wr, 5-11, 175, Shoemaker, Killeen, Texas
Torrence Sanders, cb, 6-0, 170, Edna Karr, New Orleans, La.
CJ Toney, ath, 5-9, 185, Atascocita, Humble, Texas
Malcolm Watkins, ath, 6-0, 180, Frontier, Bakersfield, Calif.
Jackson Williams, s, 6-2, 180, Archbishop Shaw, Marrero, La.
Derek Worden, ot, 6-5, 277, Queen Creek, Queen Creek, Ariz.
West Virginia
Xavier Anderson, te, 6-6, 185, Spring Mills, Martinsburg, W.Va.
Lawrence Autry, rb, 5-11, 210, Collierville, Collierville, Tenn.
Jayden Ballard, s, 6-1, 180, Manchester, Richmond, Va.
Makhi Boone, cb, 6-0, 175, St. Edward, Lakewood, Ohio
Kevin Brown, iol, 6-5, 280, Harrisburg, Harrisburg, Pa.
Wyatt Brown, qb, 6-3, 195, Notre Dame, Santa Monica, Calif.
Kade Bush, te, 6-4, 205, Chanhassen, Chanhassen, Minn.
SirPaul Cheeks, rb, 5-9, 175, Varina, Chesterfield, Va.
Lamarcus Dillard, iol, 6-3, 295, Rock Creek Christian Academy, Upper Marlboro, Md.
Landon Drumm, wr, 6-2, 185, Arapahoe, Littleton, Colo.
Cameron Dwyer, lb, 6-2, 180, Palm Beach Central, Royal Palm Beach, Fla.
Rickey Giles, s, 5-11, 185, South Oak Cliff, Dallas, Texas
Kamdon Gillespie, edge, 6-2, 230, Mooresville, Cornelius, N.C.
Camden Goforth, iol, 6-4, 295, McMinn County, Athens, Tenn.
Charlie Hanafin, wr, 6-2, 190, Dexter School, Burlington, Mass.
Simaj Hill, cb, 6-0, 160, St. Joseph’s Prep School, Philadelphia, Pa.
Jyron Hughley, qb, 6-2, 180, Cardinal Newman, Belle Glade, Fla.
John Johnson, qb, 6-0, 180, Edna Karr, New Orleans, La.
Miles Khatri, lb, 6-0, 210, Pike Road, Pike Road, Ala.
Amari Latimer, rb, 6-0, 200, Sandy Creek, Tyrone, Ga.
Yendor Mack, dl, 6-3, 295, Susquehanna Twp, Harrisburg, Pa.
Cameron Mallory, dl, 6-0, 300, Moody, Moody, Ala.
Rhett Morris, iol, 6-3, 290, Don Bosco Prep, Ramsey, N.J.
Jonas Muya, ot, 6-7, 280, Bishop Luers, La Porte, Ind.
Antoine Sharp, lb, 6-2, 220, Palm Beach Central, West Palm Beach, Fla.
Matt Sieg, s, 6-0, 185, Fort Cherry, Mcdonald, Pa.
Emory Snyder, s, 6-4, 205, Bixby, Bixby, Okla.
Christopher Talley, rb, 5-10, 175, Whitehaven, Memphis, Tenn.
Malachi Thompson, wr, 6-5, 200, Nitro, Nitro, W.Va.
Greg Wilfred, wr, 5-9, 165, Destrehan, Destrehan, La.
Aidan Woods, ath, 6-6, 255, Abingdon, Abingdon, Va.
Wisconsin
Djidjou Bah, dl, 6-3, 275, Germantown, Germantown, Tenn.
Brady Bekkenhuis, iol, 6-6, 285, Arlington, Arlington, Mass.
Carsen Eloms, cb, 6-0, 175, Fishers, Fishers, Ind.
Yahya Gaad, edge, 6-5, 260, South Gibson, Medina, Tenn.
Ryan Hopkins, qb, 6-3, 190, Mater Dei, San Juan Capistrano, Calif.
Zion Legree, ath, 6-1, 190, Niceville, Niceville, Fla.
Arthur Scott, dl, 6-1, 310, Streetsboro, Streetsboro, Ohio
Jack Sievers, te, 6-5, 225, Archbishop Murphy, Everett, Wash.
Keeyshawn Tabuteau, wr, 6-0, 175, McCallie, Chattanooga, Tenn.
Ben Wenzel, lb, 6-3, 215, Appleton North, Appleton, Wis.
Qwantavius Wiggins, rb, 5-10, 191, Langston Hughes, Fairburn, Ga.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.