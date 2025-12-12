Bronko Nagurski Award Winners

Outstanding Defensive Player
2025_Jacob Rodriguez, Texas Tech
2024_Kyle Kennard, South Carolina
2023_Xavier Watts, Notre Dame
2022_Will Anderson Jr., Alabama
2021_Will Anderson Jr., Alabama
2020_Zach Collins, Tulsa
2019_Chase Young, Ohio State
2018_Josh Allen, Kentucky
2017_Bradley Chubb, North Carolina State
2016_Jonathan Allen, Alabama
2015_Tyler Matakevich, Temple
2014_Scooby Wright III, Arizona
2013_Aaron Donald, Pittsburgh
2012_Manti Te’o, Notre Dame
2011_Luke Kuechly, Boston College
2010_Da’Quan Bowers, Clemson
2009_Ndamukong Suh, Nebraska
2008_Brian Orakpo, Texas
2007_Glenn Dorsey, LSU
2006_James Laurinaitis, Ohio State
2005_Elvis Dumervil, Louisville
2004_Derrick Johnson, Texas
2003_Derrick Strait, Oklahoma
2002_Terrell Suggs, Arizona State
2001_Roy Williams, Oklahoma
2000_Dan Morgan, Miami
1999_Corey Moore, Virginia Tech
1998_Champ Bailey, Georgia
1997_Charles Woodson, Michigan
1996_Pat Fitzgerald, Northwestern
1995_Pat Fitzgerald, Northwestern
1994_Warren Sapp, Miami
1993_Rob Waldorf, Arizona
