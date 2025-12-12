Live Radio
Bronko Nagurski Award Winners

The Associated Press

December 12, 2025, 11:59 PM

Outstanding Defensive Player

2025_Jacob Rodriguez, Texas Tech

2024_Kyle Kennard, South Carolina

2023_Xavier Watts, Notre Dame

2022_Will Anderson Jr., Alabama

2021_Will Anderson Jr., Alabama

2020_Zach Collins, Tulsa

2019_Chase Young, Ohio State

2018_Josh Allen, Kentucky

2017_Bradley Chubb, North Carolina State

2016_Jonathan Allen, Alabama

2015_Tyler Matakevich, Temple

2014_Scooby Wright III, Arizona

2013_Aaron Donald, Pittsburgh

2012_Manti Te’o, Notre Dame

2011_Luke Kuechly, Boston College

2010_Da’Quan Bowers, Clemson

2009_Ndamukong Suh, Nebraska

2008_Brian Orakpo, Texas

2007_Glenn Dorsey, LSU

2006_James Laurinaitis, Ohio State

2005_Elvis Dumervil, Louisville

2004_Derrick Johnson, Texas

2003_Derrick Strait, Oklahoma

2002_Terrell Suggs, Arizona State

2001_Roy Williams, Oklahoma

2000_Dan Morgan, Miami

1999_Corey Moore, Virginia Tech

1998_Champ Bailey, Georgia

1997_Charles Woodson, Michigan

1996_Pat Fitzgerald, Northwestern

1995_Pat Fitzgerald, Northwestern

1994_Warren Sapp, Miami

1993_Rob Waldorf, Arizona

