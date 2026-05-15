Sports on TV for May 18 – 24

ADV16-17
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, May 18
AUTO RACING
1 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
FS1 — Cleveland at Detroit (6:40 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — L.A. Dodgers at San Diego (9:40 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Burnley at Arsenal
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
NBCSN — Washington at Dallas
PEACOCK — Washington at Dallas
Tuesday, May 19
COLLEGE BASEBALL
9 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.
10 a.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
10:30 a.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Hoover, Ala.
1 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.
2 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Hoover, Ala.
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.
5:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Hoover, Ala.
6 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
9 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Hoover, Ala.
10 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
MLB BASEBALL
7 p.m.
TBS — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)
TRUTV — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at San Diego (9:40 p.m.) OR San Francisco at Arizona (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:10 p.m.
ESPN — Conference Final: TBD
SOCCER (MEN’S)
2:30 p.m.
USA — English Premier League: Manchester City at AFC Bournemouth
Wednesday, May 20
COLLEGE BASEBALL
9 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
10 a.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
10:30 a.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Hoover, Ala.
1 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
2 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Hoover, Ala.
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
5:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Hoover, Ala.
6 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
9 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Hoover, Ala.
10 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Philadelphia (1:05 p.m.) OR Baltimore at Tampa Bay (1:10 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Atlanta at Miami (joined in progress) (6:40 p.m.)
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — Toronto at N.Y. Yankees
10 p.m.
MLBN — Athletics at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Conference Final: TBD
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
USA — Portland at Indiana
9 p.m.
USA — Dallas at Chicago
Thursday, May 21
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Surprise, Ariz.
3 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
3:30 p.m.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Surprise, Ariz.
4 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Hoover, Ala.
7 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
7:30 p.m.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Surprise, Ariz.
8 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Hoover, Ala.
11 p.m.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Surprise, Ariz.
COLLEGE SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
9:30 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Soudal Open, First Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium
9 a.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Trophy Hassan II, First Round, Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, Morocco
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, First Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Cleveland at Detroit (1:10 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Colorado at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Athletics at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:10 p.m.
ESPN — Conference Final: TBD
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
PRIME VIDEO — Golden State at New York
10 p.m.
PRIME VIDEO — Los Angeles at Phoenix
Friday, May 22
AUTO RACING
11 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Carb Day Final Practice, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
2 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Oscar Mayer Wienie 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
2:30 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Pit Stop Competition, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
7:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: North Carolina Education Lottery 200, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.
COLLEGE BASEBALL
10 a.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
2 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
3 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
4 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Hoover, Ala.
6 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
7 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.
8 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Hoover, Ala.
10 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
3 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Semifinal
5:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Semifinal
COLLEGE SOFTBALL
Noon
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
2 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
4 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
6 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
8 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
10 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Soudal Open, Second Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium
9 a.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Trophy Hassan II, Second Round, Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, Morocco
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Second Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
MLB BASEBALL
2:20 p.m.
APPLE TV — Houston at Chicago Cubs
7:05 p.m.
APPLE TV — Detroit at Baltimore
7:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at Milwaukee (7:40 p.m.) OR Seattle at Kansas City (7:40 p.m.)
10:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at San Francisco (joined in progress) (10:15 p.m.) OR Texas at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Conference Final: TBD
UFL FOOTBALL
8 p.m.
FOX — DC at Orlando
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — TBA
10 p.m.
ION — Connecticut at Seattle
Saturday, May 23
AUTO RACING
5 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Charbroil 300, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.
COLLEGE BASEBALL
1 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Hoover, Ala.
3 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Omaha, Neb.
4 p.m.
ESPNU — West Coast Tournament: TBD, Championship, Scottsdale, Ariz.
5 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Hoover, Ala.
7 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Omaha, Neb.
7:30 p.m.
ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Surprise, Ariz.
ESPNU — Southern Tournament: TBD, Championship, Greenville, S.C.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
Noon
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal
2:30 p.m.
ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal
COLLEGE SOFTBALL
11 a.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
12:30 p.m.
ABC — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
1 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
3 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
5 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
5:30 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
7 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
9 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Soudal Open, Third Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium
9 a.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Trophy Hassan II, Final Round, Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, Morocco
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Third Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
3 p.m.
CBS — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Third Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
MLB BASEBALL
4 p.m.
FS1 — Seattle at Kansas City (4:10 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: L.A. Dodgers at Milwaukee (7:15 p.m.) OR St. Louis at Cincinnati (7:15 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Texas at L.A. Angels (10:05 p.m.) OR Colorado at Arizona (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — Conference Final: TBD
UFL FOOTBALL
3 p.m.
ABC — Birmingham at Columbus
WNBA BASKETBALL
1 p.m.
CBS — Minnesota at Chicago
8 p.m.
CBS — Los Angeles at Las Vegas
Sunday, May 24
AUTO RACING
10 a.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Pre-Race, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
12:30 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: The Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis
6 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Coca-Cola 600, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.
COLLEGE BASEBALL
Noon
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.
2 p.m.
ABC — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Hoover, Ala.
3 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Omaha, Neb.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
Noon
ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship
COLLEGE SOFTBALL
2 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
3 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
4 p.m.
ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
5 p.m.
ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: Soudal Open, Final Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Final Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
3 p.m.
CBS — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Final Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas
MLB BASEBALL
Noon
NBCSN — Pittsburgh at Toronto (12:15 p.m.)
PEACOCK — Pittsburgh at Toronto (12:15 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Washington at Atlanta (4:10 p.m.) OR Colorado at Arizona (4:10 p.m.)
7 p.m.
Noon
NBCSN — Texas at L.A. Angels (7:20 p.m.)
PEACOCK — Texas at L.A. Angels (7:20 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Conference Final: TBD
SOCCER (WOMEN’S)
1 p.m.
CBS — NWSL: Portland at Kansas City
UFL FOOTBALL
4 p.m.
FOX — Dallas at Louisville
7 p.m.
ESPN2 — St. Louis at Houston
WNBA BASKETBALL
3:30 p.m.
NBC — Dallas at New York
PEACOCK — Dallas at New York
