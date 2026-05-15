Sports on TV for May 18 – 24

The Associated Press

May 15, 2026, 10:05 AM

ADV16-17

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, May 18

AUTO RACING

1 p.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

FS1 — Cleveland at Detroit (6:40 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — L.A. Dodgers at San Diego (9:40 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Burnley at Arsenal

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

NBCSN — Washington at Dallas

PEACOCK — Washington at Dallas

_____

Tuesday, May 19

COLLEGE BASEBALL

9 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.

10 a.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

10:30 a.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Hoover, Ala.

1 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.

2 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Hoover, Ala.

5 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.

5:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Hoover, Ala.

6 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

9 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Charlotte, N.C.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Hoover, Ala.

10 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

MLB BASEBALL

7 p.m.

TBS — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)

TRUTV — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at San Diego (9:40 p.m.) OR San Francisco at Arizona (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:10 p.m.

ESPN — Conference Final: TBD

SOCCER (MEN’S)

2:30 p.m.

USA — English Premier League: Manchester City at AFC Bournemouth

_____

Wednesday, May 20

COLLEGE BASEBALL

9 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

10 a.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

10:30 a.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Hoover, Ala.

1 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

2 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Hoover, Ala.

5 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

5:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Hoover, Ala.

6 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

9 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Charlotte, N.C.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Hoover, Ala.

10 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Philadelphia (1:05 p.m.) OR Baltimore at Tampa Bay (1:10 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Atlanta at Miami (joined in progress) (6:40 p.m.)

7:05 p.m.

PRIME VIDEO — Toronto at N.Y. Yankees

10 p.m.

MLBN — Athletics at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — Conference Final: TBD

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

USA — Portland at Indiana

9 p.m.

USA — Dallas at Chicago

_____

Thursday, May 21

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Surprise, Ariz.

3 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

3:30 p.m.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Surprise, Ariz.

4 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Hoover, Ala.

7 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

7:30 p.m.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Surprise, Ariz.

8 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Hoover, Ala.

11 p.m.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Surprise, Ariz.

COLLEGE SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

9:30 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Soudal Open, First Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

9 a.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Trophy Hassan II, First Round, Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, Morocco

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, First Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Cleveland at Detroit (1:10 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Toronto at N.Y. Yankees (7:05 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Colorado at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Athletics at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:10 p.m.

ESPN — Conference Final: TBD

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

PRIME VIDEO — Golden State at New York

10 p.m.

PRIME VIDEO — Los Angeles at Phoenix

_____

Friday, May 22

AUTO RACING

11 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Carb Day Final Practice, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

2 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Oscar Mayer Wienie 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

2:30 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Pit Stop Competition, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

7:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: North Carolina Education Lottery 200, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.

COLLEGE BASEBALL

10 a.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

2 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

3 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

4 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Hoover, Ala.

6 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

7 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Charlotte, N.C.

8 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Hoover, Ala.

10 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Omaha, Neb.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

3 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Semifinal

5:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Semifinal

COLLEGE SOFTBALL

Noon

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

2 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

4 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

6 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

8 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

10 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Soudal Open, Second Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

9 a.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Trophy Hassan II, Second Round, Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, Morocco

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Second Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

MLB BASEBALL

2:20 p.m.

APPLE TV — Houston at Chicago Cubs

7:05 p.m.

APPLE TV — Detroit at Baltimore

7:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at Milwaukee (7:40 p.m.) OR Seattle at Kansas City (7:40 p.m.)

10:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at San Francisco (joined in progress) (10:15 p.m.) OR Texas at L.A. Angels (joined in progress) (9:38 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — Conference Final: TBD

UFL FOOTBALL

8 p.m.

FOX — DC at Orlando

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — TBA

10 p.m.

ION — Connecticut at Seattle

_____

Saturday, May 23

AUTO RACING

5 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Charbroil 300, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.

COLLEGE BASEBALL

1 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Hoover, Ala.

3 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Charlotte, N.C.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Omaha, Neb.

4 p.m.

ESPNU — West Coast Tournament: TBD, Championship, Scottsdale, Ariz.

5 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Hoover, Ala.

7 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Omaha, Neb.

7:30 p.m.

ESPN2 — Big 12 Tournament: TBD, Championship, Surprise, Ariz.

ESPNU — Southern Tournament: TBD, Championship, Greenville, S.C.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

Noon

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal

2:30 p.m.

ESPN2 — NCAA Tournament: TBD, Semifinal

COLLEGE SOFTBALL

11 a.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

12:30 p.m.

ABC — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

1 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

3 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

5 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

5:30 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

7 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

9 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Soudal Open, Third Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

9 a.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Trophy Hassan II, Final Round, Royal Golf Dar Es Salam, Rabat, Morocco

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Third Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

3 p.m.

CBS — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Third Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

MLB BASEBALL

4 p.m.

FS1 — Seattle at Kansas City (4:10 p.m.)

7 p.m.

FOX — Regional Coverage: L.A. Dodgers at Milwaukee (7:15 p.m.) OR St. Louis at Cincinnati (7:15 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Texas at L.A. Angels (10:05 p.m.) OR Colorado at Arizona (10:10 p.m.)

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

ABC — Conference Final: TBD

UFL FOOTBALL

3 p.m.

ABC — Birmingham at Columbus

WNBA BASKETBALL

1 p.m.

CBS — Minnesota at Chicago

8 p.m.

CBS — Los Angeles at Las Vegas

_____

Sunday, May 24

AUTO RACING

10 a.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Pre-Race, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

12:30 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: The Indianapolis 500, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

6 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Coca-Cola 600, Charlotte Motor Speedway, Concord, N.C.

COLLEGE BASEBALL

Noon

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Charlotte, N.C.

2 p.m.

ABC — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Hoover, Ala.

3 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Omaha, Neb.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

Noon

ESPN — NCAA Tournament: TBD, Championship

COLLEGE SOFTBALL

2 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

3 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

4 p.m.

ESPN — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

ESPNU — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

5 p.m.

ESPN2 — Women’s College World Series: TBD, Super Regional

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: Soudal Open, Final Round, Rinkven International GC, Antwerp, Belgium

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Final Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

3 p.m.

CBS — PGA Tour: THE CJ CUP Byron Nelson, Final Round, TPC Craig Ranch, McKinney, Texas

MLB BASEBALL

Noon

NBCSN — Pittsburgh at Toronto (12:15 p.m.)

PEACOCK — Pittsburgh at Toronto (12:15 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Washington at Atlanta (4:10 p.m.) OR Colorado at Arizona (4:10 p.m.)

7 p.m.

Noon

NBCSN — Texas at L.A. Angels (7:20 p.m.)

PEACOCK — Texas at L.A. Angels (7:20 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — Conference Final: TBD

SOCCER (WOMEN’S)

1 p.m.

CBS — NWSL: Portland at Kansas City

UFL FOOTBALL

4 p.m.

FOX — Dallas at Louisville

7 p.m.

ESPN2 — St. Louis at Houston

WNBA BASKETBALL

3:30 p.m.

NBC — Dallas at New York

PEACOCK — Dallas at New York

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

