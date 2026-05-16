All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Tampa Bay
|29
|14
|.674
|—
|New York
|28
|17
|.622
|2
|Baltimore
|20
|25
|.444
|10
|Toronto
|19
|25
|.432
|10½
|Boston
|18
|26
|.409
|11½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Cleveland
|24
|22
|.522
|—
|Chicago
|22
|22
|.500
|1
|Detroit
|20
|25
|.444
|3½
|Minnesota
|20
|25
|.444
|3½
|Kansas City
|19
|26
|.422
|4½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Athletics
|23
|21
|.523
|—
|Seattle
|22
|24
|.478
|2
|Texas
|21
|23
|.477
|2
|Houston
|18
|28
|.391
|6
|Los Angeles
|16
|29
|.356
|7½
___
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|31
|14
|.689
|—
|Philadelphia
|22
|23
|.489
|9
|Washington
|22
|23
|.489
|9
|Miami
|20
|25
|.444
|11
|New York
|18
|26
|.409
|12½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Chicago
|29
|16
|.644
|—
|Milwaukee
|25
|17
|.595
|2½
|St. Louis
|26
|18
|.591
|2½
|Cincinnati
|24
|21
|.533
|5
|Pittsburgh
|24
|21
|.533
|5
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|27
|18
|.600
|—
|San Diego
|26
|18
|.591
|½
|Arizona
|21
|22
|.488
|5
|San Francisco
|18
|27
|.400
|9
|Colorado
|17
|28
|.378
|10
___
AMERICAN LEAGUE
Thursday’s Games
Friday’s Games
Washington 3, Baltimore 2
Detroit 3, Toronto 2
Tampa Bay 7, Miami 2
Milwaukee 3, Minnesota 2
Atlanta 3, Boston 2, 10 innings
Cincinnati 7, Cleveland 6
N.Y. Yankees 5, N.Y. Mets 2
Houston 2, Texas 0
Chicago Cubs 10, Chicago White Sox 5
St. Louis 5, Kansas City 4, 11 innings
Athletics 5, San Francisco 2
L.A. Dodgers 6, L.A. Angels 0
San Diego 2, Seattle 0
Saturday’s Games
Toronto (Fluharty 2-0) at Detroit (Mize 2-2), 1:10 p.m.
Kansas City (Cameron 2-2) at St. Louis (Leahy 4-3), 2:15 p.m.
Baltimore (Bassitt 3-2) at Washington (Cavalli 1-2), 4:05 p.m.
Miami (Alcantara 3-2) at Tampa Bay (Martinez 4-1), 4:10 p.m.
Cincinnati (Paddack 0-5) at Cleveland (Williams 5-3), 6:10 p.m.
Chicago Cubs (Taillon 2-2) at Chicago White Sox (Martin 5-1), 7:10 p.m.
Milwaukee (Henderson 0-1) at Minnesota (Prielipp 1-1), 7:10 p.m.
Texas (deGrom 3-2) at Houston (Teng 1-3), 7:10 p.m.
Boston (Tolle 1-2) at Atlanta (Elder 4-1), 7:15 p.m.
N.Y. Yankees (Rodón 0-0) at N.Y. Mets (Brazobán 2-1), 7:15 p.m.
San Diego (Buehler 2-2) at Seattle (Gilbert 2-3), 7:15 p.m.
L.A. Dodgers (Wrobleski 5-1) at L.A. Angels (Soriano 6-2), 9:38 p.m.
San Francisco (McDonald 1-0) at Athletics (Severino 2-4), 9:40 p.m.
Sunday’s Games
Miami at Tampa Bay, 12:15 p.m.
Baltimore at Washington, 1:35 p.m.
Boston at Atlanta, 1:35 p.m.
Cincinnati at Cleveland, 1:40 p.m.
N.Y. Yankees at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Toronto at Detroit, 1:40 p.m.
Chicago Cubs at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Milwaukee at Minnesota, 2:10 p.m.
Texas at Houston, 2:10 p.m.
Kansas City at St. Louis, 2:15 p.m.
San Francisco at Athletics, 4:05 p.m.
L.A. Dodgers at L.A. Angels, 4:07 p.m.
San Diego at Seattle, 7:20 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
Thursday’s Games
Cincinnati 15, Washington 1
Pittsburgh 7, Colorado 2
Milwaukee 7, San Diego 1
Chicago Cubs 2, Atlanta 0
L.A. Dodgers 5, San Francisco 2
Friday’s Games
Philadelphia 11, Pittsburgh 9, 10 innings
Arizona 9, Colorado 1
Saturday’s Games
Arizona (Rodriguez 4-0) at Colorado (Sugano 3-3), 3:10 p.m.
Philadelphia (Sánchez 4-2) at Pittsburgh (Chandler 1-4), 4:05 p.m.
Sunday’s Games
Philadelphia at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Arizona at Colorado, 3:10 p.m.
