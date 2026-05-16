Baseball Glance

The Associated Press

May 16, 2026, 12:36 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Tampa Bay 29 14 .674
New York 28 17 .622 2
Baltimore 20 25 .444 10
Toronto 19 25 .432 10½
Boston 18 26 .409 11½

Central Division

W L Pct GB
Cleveland 24 22 .522
Chicago 22 22 .500 1
Detroit 20 25 .444
Minnesota 20 25 .444
Kansas City 19 26 .422

West Division

W L Pct GB
Athletics 23 21 .523
Seattle 22 24 .478 2
Texas 21 23 .477 2
Houston 18 28 .391 6
Los Angeles 16 29 .356

East Division

W L Pct GB
Atlanta 31 14 .689
Philadelphia 22 23 .489 9
Washington 22 23 .489 9
Miami 20 25 .444 11
New York 18 26 .409 12½

Central Division

W L Pct GB
Chicago 29 16 .644
Milwaukee 25 17 .595
St. Louis 26 18 .591
Cincinnati 24 21 .533 5
Pittsburgh 24 21 .533 5

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 27 18 .600
San Diego 26 18 .591 ½
Arizona 21 22 .488 5
San Francisco 18 27 .400 9
Colorado 17 28 .378 10

AMERICAN LEAGUE

Thursday’s Games

N.Y. Mets 9, Detroit 4

Minnesota 9, Miami 1

Seattle 8, Houston 3

St. Louis 5, Athletics 4

Philadelphia 3, Boston 1

Chicago White Sox 6, Kansas City 2

Friday’s Games

Washington 3, Baltimore 2

Detroit 3, Toronto 2

Tampa Bay 7, Miami 2

Milwaukee 3, Minnesota 2

Atlanta 3, Boston 2, 10 innings

Cincinnati 7, Cleveland 6

N.Y. Yankees 5, N.Y. Mets 2

Houston 2, Texas 0

Chicago Cubs 10, Chicago White Sox 5

St. Louis 5, Kansas City 4, 11 innings

Athletics 5, San Francisco 2

L.A. Dodgers 6, L.A. Angels 0

San Diego 2, Seattle 0

NATIONAL LEAGUE

Thursday’s Games

Cincinnati 15, Washington 1

Pittsburgh 7, Colorado 2

N.Y. Mets 9, Detroit 4

Minnesota 9, Miami 1

Milwaukee 7, San Diego 1

St. Louis 5, Athletics 4

Philadelphia 3, Boston 1

Chicago Cubs 2, Atlanta 0

L.A. Dodgers 5, San Francisco 2

Friday’s Games

Washington 3, Baltimore 2

Tampa Bay 7, Miami 2

Milwaukee 3, Minnesota 2

Atlanta 3, Boston 2, 10 innings

Philadelphia 11, Pittsburgh 9, 10 innings

Cincinnati 7, Cleveland 6

N.Y. Yankees 5, N.Y. Mets 2

Chicago Cubs 10, Chicago White Sox 5

Arizona 9, Colorado 1

St. Louis 5, Kansas City 4, 11 innings

Athletics 5, San Francisco 2

L.A. Dodgers 6, L.A. Angels 0

San Diego 2, Seattle 0

Saturday’s Games

Kansas City (Cameron 2-2) at St. Louis (Leahy 4-3), 2:15 p.m.

Arizona (Rodriguez 4-0) at Colorado (Sugano 3-3), 3:10 p.m.

Baltimore (Bassitt 3-2) at Washington (Cavalli 1-2), 4:05 p.m.

Philadelphia (Sánchez 4-2) at Pittsburgh (Chandler 1-4), 4:05 p.m.

Miami (Alcantara 3-2) at Tampa Bay (Martinez 4-1), 4:10 p.m.

Cincinnati (Paddack 0-5) at Cleveland (Williams 5-3), 6:10 p.m.

Chicago Cubs (Taillon 2-2) at Chicago White Sox (Martin 5-1), 7:10 p.m.

Milwaukee (Henderson 0-1) at Minnesota (Prielipp 1-1), 7:10 p.m.

Boston (Tolle 1-2) at Atlanta (Elder 4-1), 7:15 p.m.

N.Y. Yankees (Rodón 0-0) at N.Y. Mets (Brazobán 2-1), 7:15 p.m.

San Diego (Buehler 2-2) at Seattle (Gilbert 2-3), 7:15 p.m.

L.A. Dodgers (Wrobleski 5-1) at L.A. Angels (Soriano 6-2), 9:38 p.m.

San Francisco (McDonald 1-0) at Athletics (Severino 2-4), 9:40 p.m.

Sunday’s Games

Miami at Tampa Bay, 12:15 p.m.

Baltimore at Washington, 1:35 p.m.

Boston at Atlanta, 1:35 p.m.

Philadelphia at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Cincinnati at Cleveland, 1:40 p.m.

N.Y. Yankees at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Chicago Cubs at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Milwaukee at Minnesota, 2:10 p.m.

Kansas City at St. Louis, 2:15 p.m.

Arizona at Colorado, 3:10 p.m.

San Francisco at Athletics, 4:05 p.m.

L.A. Dodgers at L.A. Angels, 4:07 p.m.

San Diego at Seattle, 7:20 p.m.

