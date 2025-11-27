NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 Purdue (6-0) did not play. Next: vs. Eastern Illinois, Friday.
No. 2 Arizona (6-0) did not play. Next: vs. Norfolk State, Saturday.
No. 3 Houston (7-1) beat Notre Dame 66-56. Next: vs. Florida State, Saturday, Dec. 6.
No. 4 Duke (7-0) did not play. Next: vs. No. 22 Arkansas, Thursday.
No. 5 UConn (5-1) did not play. Next: vs. No. 13 Illinois, Friday.
No. 6 Louisville (7-0) beat NJIT 104-47. Next: at No. 22 Arkansas, Wednesday.
No. 7 Michigan (7-0) beat No. 12 Gonzaga 101-61. Next: vs. Rutgers, Saturday, Dec. 6.
No. 8 Alabama (5-2) beat UNLV 115-76. Next: vs. Maryland, Thursday.
No. 9 BYU (4-1) did not play. Next: at Miami (FL), Thursday.
No. 10 Florida (4-1) did not play. Next: vs. TCU, Thursday.
No. 11 Michigan State (6-0) did not play. Next: vs. No. 16 North Carolina, Thursday.
No. 12 Gonzaga (7-1) lost to No. 7 Michigan 101-61. Next: at No. 19 Kentucky, Friday, Dec. 5.
No. 13 Illinois (6-1) did not play. Next: at No. 5 UConn, Friday.
No. 14 St. John’s (4-3) lost to No. 21 Auburn 85-74. Next: vs. Ole Miss, Saturday, Dec. 6.
No. 15 Iowa State (7-0) beat Syracuse 95-64. Next: vs. Alcorn State, Wednesday.
No. 16 North Carolina (6-0) did not play. Next: at No. 11 Michigan State, Thursday.
No. 17 Tennessee (7-1) lost to Kansas 81-76. Next: at Syracuse, Tuesday.
No. 18 UCLA (5-2) did not play. Next: at Washington, Wednesday.
No. 19 Kentucky (5-2) beat Tennessee Tech 104-54. Next: vs. No. 16 North Carolina, Tuesday.
No. 20 Texas Tech (5-2) beat New Orleans 82-50. Next: vs. Wyoming, Sunday.
No. 21 Auburn (6-2) beat No. 14 St. John’s 85-74. Next: vs. No. 23 North Carolina State, Wednesday.
No. 22 Arkansas (5-1) did not play. Next: at No. 4 Duke, Thursday.
No. 23 North Carolina State (5-2) lost to Texas 102-97. Next: at No. 21 Auburn, Wednesday.
No. 24 Vanderbilt (6-0) beat Western Kentucky 83-78. Next: at VCU, Thursday.
No. 25 Indiana (6-0) did not play. Next: vs. Bethune-Cookman, Saturday.
