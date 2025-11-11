NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers
|G
|Car
|RuYD
|Tds
|Yds Pg
|D.Trayanum, Toledo
|1
|26
|153
|1
|153.0
|C.Cook, Jacksonville St.
|9
|200
|1181
|12
|131.2
|J.Haynes, Michigan
|7
|121
|857
|10
|122.4
|A.Hardy, Missouri
|9
|172
|1046
|12
|116.2
|B.Horvath, Navy
|8
|138
|926
|13
|115.8
|E.Johnson, Nebraska
|10
|203
|1131
|11
|113.1
|J.Love, Notre Dame
|9
|154
|988
|13
|109.8
|R.Henry, UTSA
|9
|130
|982
|9
|109.1
|K.Owens, FIU
|9
|151
|955
|9
|106.1
|H.Smothers, NC State
|8
|120
|825
|6
|103.1
|L.Szarka, Air Force
|9
|183
|903
|13
|100.3
|A.Raymond, Rutgers
|10
|200
|1000
|11
|100.0
|L.Sutton, San Diego St.
|9
|172
|898
|8
|99.8
|I.Brown, Louisville
|8
|91
|782
|5
|97.8
|A.Hankerson, Oregon St.
|10
|212
|969
|9
|96.9
|H.King, Georgia Tech
|8
|133
|754
|14
|94.2
|C.Hawkins, North Texas
|8
|121
|744
|11
|93.0
|E.Dickens, Liberty
|8
|128
|738
|9
|92.2
|S.Bangura, Ohio
|9
|156
|830
|10
|92.2
|C.Hellums, Army
|9
|209
|829
|12
|92.1
|M.Washington, Arkansas
|9
|127
|828
|6
|92.0
|L.Martin, BYU
|9
|142
|824
|5
|91.6
|K.Lacy, Mississippi
|10
|200
|912
|16
|91.2
|J.Cobb, Auburn
|10
|153
|904
|4
|90.4
|R.Dubinion, Appalachian St.
|9
|150
|796
|4
|88.4
|C.Dickey, Texas Tech
|10
|158
|869
|11
|86.9
|J.Thomas, UNLV
|9
|103
|780
|8
|86.7
|C.Edwards, Uconn
|10
|159
|866
|10
|86.6
|R.Brown, Arizona St.
|9
|137
|770
|3
|85.6
|J.Gant, Akron
|10
|169
|850
|5
|85.0
|J.Baugh, Florida
|9
|149
|747
|5
|83.0
|W.Knight, James Madison
|9
|120
|746
|6
|82.9
|D.Riley, Boise St.
|9
|104
|745
|7
|82.8
|D.McMillan, E. Michigan
|10
|145
|823
|3
|82.3
|L.Pare, Texas State
|9
|140
|737
|10
|81.9
|K.Allen, Penn St.
|9
|138
|736
|10
|81.8
|K.Bullock, South Alabama
|9
|160
|729
|8
|81.0
|J.Marshall, Michigan
|9
|124
|729
|8
|81.0
|C.Komolafe, Northwestern
|9
|141
|726
|8
|80.7
|D.Trayanum, Toledo
|6
|88
|484
|7
|80.7
|C.Hansen, Iowa St.
|9
|141
|721
|5
|80.1
|M.Fletcher, Miami
|8
|125
|636
|9
|79.5
|D.Claiborne, Wake Forest
|9
|131
|714
|8
|79.3
|J.Taylor, Virginia
|10
|169
|784
|11
|78.4
|B.Brown, South Florida
|9
|129
|705
|9
|78.3
|S.McGowan, Kentucky
|8
|136
|621
|9
|77.6
|D.Richardson, Tulsa
|9
|157
|696
|3
|77.3
|D.Bishop, Tennessee
|9
|103
|690
|9
|76.7
|B.Jackson, Ohio St.
|8
|95
|613
|2
|76.6
|Q.Jackson, Rice
|10
|148
|758
|6
|75.8
|K.Moulton, Iowa
|7
|105
|522
|2
|74.6
|A.Henderson, Buffalo
|9
|161
|663
|5
|73.7
|N.Sheppard, Duke
|9
|100
|657
|7
|73.0
|J.Ducker, Temple
|10
|138
|729
|6
|72.9
|D.Connors, Houston
|10
|158
|725
|4
|72.5
|T.Green, Arkansas
|9
|107
|649
|6
|72.1
|J.Coleman, Washington
|9
|131
|645
|13
|71.7
|J.Pittman, Southern Miss.
|7
|113
|494
|6
|70.6
|C.Joseph, Old Dominion
|9
|106
|631
|9
|70.1
|K.Raphael, California
|10
|167
|695
|11
|69.5
|B.Washington, Baylor
|9
|129
|624
|6
|69.3
|O.Arnold, Georgia Southern
|9
|109
|617
|3
|68.6
|T.Meadows, Troy
|8
|113
|546
|4
|68.2
|R.Fields, Oklahoma St.
|7
|91
|476
|1
|68.0
|M.Davis, Utah St.
|9
|96
|609
|6
|67.7
|C.Creel, Jacksonville St.
|9
|98
|603
|3
|67.0
|Z.Perry, Louisiana-Lafayette
|9
|110
|602
|7
|66.9
|T.Johnson, N. Illinois
|9
|103
|601
|3
|66.8
|S.Lawrence, Missouri St.
|9
|125
|598
|4
|66.4
|M.Montgomery, UCF
|9
|118
|595
|4
|66.1
|J.Jackson, UAB
|9
|112
|592
|3
|65.8
|B.Lowry, W. Michigan
|9
|125
|591
|8
|65.7
|R.Hemby, Indiana
|10
|137
|656
|5
|65.6
|D.Mockobee, Purdue
|8
|125
|521
|4
|65.1
|K.Black, Indiana
|10
|108
|651
|5
|65.1
|D.Dampier, Utah
|8
|94
|520
|5
|65.0
|A.Flores, Cent. Michigan
|8
|103
|519
|8
|64.9
|M.Hawkins, Virginia Tech
|9
|98
|576
|1
|64.0
|N.Frazier, Georgia
|9
|101
|575
|3
|63.9
|A.Randall, Clemson
|9
|116
|570
|6
|63.3
|K.Barnes, TCU
|7
|97
|443
|3
|63.3
|J.Price, Notre Dame
|9
|95
|568
|9
|63.1
|Y.Willis, Syracuse
|9
|130
|558
|4
|62.0
|M.Ford, Stanford
|8
|116
|493
|3
|61.6
|M.Frazier, Michigan St.
|8
|108
|493
|2
|61.6
|D.Pavia, Vanderbilt
|10
|117
|613
|7
|61.3
|C.Del Rio-Wilson, Marshall
|8
|128
|490
|4
|61.2
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|9
|105
|551
|4
|61.2
|T.Harden, SMU
|10
|133
|612
|6
|61.2
|A.Tecza, Navy
|9
|95
|543
|6
|60.3
|R.Owens, Texas A&M
|9
|91
|542
|5
|60.2
|J.Williams, Texas Tech
|10
|104
|600
|5
|60.0
|P.Navarro, Ohio
|9
|99
|536
|4
|59.6
|F.Bothwell, Mississippi St.
|9
|105
|534
|6
|59.3
|L.Montgomery, East Carolina
|9
|101
|534
|5
|59.3
|T.Walker, Cincinnati
|9
|97
|533
|4
|59.2
|A.Sama, Iowa St.
|10
|110
|588
|4
|58.8
|Q.Ashley, Ball St.
|9
|107
|525
|4
|58.3
|C.Wright, N. Illinois
|9
|133
|512
|2
|56.9
|J.Dupree, Colorado St.
|9
|102
|508
|2
|56.4
|T.Richard, Boston College
|9
|119
|506
|5
|56.2
|C.Thevenin, Louisiana Tech
|9
|94
|503
|8
|55.9
|L.Winfield, Louisiana-Lafayette
|9
|109
|502
|7
|55.8
|B.Davis, Louisiana-Lafayette
|10
|122
|556
|4
|55.6
|K.Drones, Virginia Tech
|9
|127
|499
|8
|55.4
|D.Williams, Washington
|9
|108
|490
|4
|54.4
|N.Iamaleava, UCLA
|9
|96
|474
|4
|52.7
|B.Donelson, Fresno St.
|9
|103
|473
|4
|52.6
|S.Gaines, Boise St.
|9
|99
|473
|5
|52.6
|J.Silver, Delaware
|9
|98
|472
|3
|52.4
|K.Kelly, Ball St.
|9
|162
|470
|5
|52.2
|B.Lewis, Memphis
|10
|119
|521
|8
|52.1
|C.Bennett, Kennesaw St.
|9
|97
|468
|2
|52.0
|D.Booth, Mississippi St.
|10
|123
|513
|7
|51.3
|J.Haynes, Georgia Tech
|9
|94
|446
|3
|49.6
|J.Brunson, Miami (Ohio)
|9
|102
|444
|2
|49.3
|B.Jackson, Texas State
|9
|116
|442
|9
|49.1
|L.Sims, Hawaii
|10
|104
|487
|3
|48.7
|G.Sawchuk, Florida St.
|9
|94
|433
|8
|48.1
|B.Bachmeier, BYU
|9
|105
|420
|9
|46.7
|B.Barnes, Utah St.
|9
|113
|407
|7
|45.2
|J.Jackson, Kansas St.
|9
|105
|407
|1
|45.2
|T.Blaylock, Oklahoma
|9
|94
|401
|4
|44.6
|K.Feagin, Illinois
|9
|97
|396
|5
|44.0
|J.Buckley, W. Michigan
|8
|98
|351
|2
|43.9
|G.Garcia, Kent St.
|9
|100
|380
|1
|42.2
|C.Jenkins, Rice
|10
|124
|422
|4
|42.2
|C.Weigman, Houston
|10
|121
|409
|9
|40.9
|D.Williams, Maryland
|9
|102
|366
|2
|40.7
|K.Clay, Arkansas St.
|10
|109
|405
|2
|40.5
|N.Singleton, Penn St.
|9
|92
|363
|9
|40.3
|T.Castellanos, Florida St.
|9
|100
|359
|6
|39.9
|J.Mateer, Oklahoma
|8
|94
|306
|6
|38.2
|J.Raynor, Arkansas St.
|10
|124
|354
|7
|35.4
|J.Daniels, Kansas
|10
|102
|345
|3
|34.5
|J.Arnold, Auburn
|9
|109
|258
|7
|28.7
|J.French, Georgia Southern
|9
|94
|220
|6
|24.4
|L.Sellers, South Carolina
|9
|117
|158
|3
|17.6
|T.Kilcrease, Troy
|8
|96
|125
|5
|15.6
