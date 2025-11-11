Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

November 11, 2025, 11:16 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
D.Trayanum, Toledo 1 26 153 1 153.0
C.Cook, Jacksonville St. 9 200 1181 12 131.2
J.Haynes, Michigan 7 121 857 10 122.4
A.Hardy, Missouri 9 172 1046 12 116.2
B.Horvath, Navy 8 138 926 13 115.8
E.Johnson, Nebraska 10 203 1131 11 113.1
J.Love, Notre Dame 9 154 988 13 109.8
R.Henry, UTSA 9 130 982 9 109.1
K.Owens, FIU 9 151 955 9 106.1
H.Smothers, NC State 8 120 825 6 103.1
L.Szarka, Air Force 9 183 903 13 100.3
A.Raymond, Rutgers 10 200 1000 11 100.0
L.Sutton, San Diego St. 9 172 898 8 99.8
I.Brown, Louisville 8 91 782 5 97.8
A.Hankerson, Oregon St. 10 212 969 9 96.9
H.King, Georgia Tech 8 133 754 14 94.2
C.Hawkins, North Texas 8 121 744 11 93.0
E.Dickens, Liberty 8 128 738 9 92.2
S.Bangura, Ohio 9 156 830 10 92.2
C.Hellums, Army 9 209 829 12 92.1
M.Washington, Arkansas 9 127 828 6 92.0
L.Martin, BYU 9 142 824 5 91.6
K.Lacy, Mississippi 10 200 912 16 91.2
J.Cobb, Auburn 10 153 904 4 90.4
R.Dubinion, Appalachian St. 9 150 796 4 88.4
C.Dickey, Texas Tech 10 158 869 11 86.9
J.Thomas, UNLV 9 103 780 8 86.7
C.Edwards, Uconn 10 159 866 10 86.6
R.Brown, Arizona St. 9 137 770 3 85.6
J.Gant, Akron 10 169 850 5 85.0
J.Baugh, Florida 9 149 747 5 83.0
W.Knight, James Madison 9 120 746 6 82.9
D.Riley, Boise St. 9 104 745 7 82.8
D.McMillan, E. Michigan 10 145 823 3 82.3
L.Pare, Texas State 9 140 737 10 81.9
K.Allen, Penn St. 9 138 736 10 81.8
K.Bullock, South Alabama 9 160 729 8 81.0
J.Marshall, Michigan 9 124 729 8 81.0
C.Komolafe, Northwestern 9 141 726 8 80.7
D.Trayanum, Toledo 6 88 484 7 80.7
C.Hansen, Iowa St. 9 141 721 5 80.1
M.Fletcher, Miami 8 125 636 9 79.5
D.Claiborne, Wake Forest 9 131 714 8 79.3
J.Taylor, Virginia 10 169 784 11 78.4
B.Brown, South Florida 9 129 705 9 78.3
S.McGowan, Kentucky 8 136 621 9 77.6
D.Richardson, Tulsa 9 157 696 3 77.3
D.Bishop, Tennessee 9 103 690 9 76.7
B.Jackson, Ohio St. 8 95 613 2 76.6
Q.Jackson, Rice 10 148 758 6 75.8
K.Moulton, Iowa 7 105 522 2 74.6
A.Henderson, Buffalo 9 161 663 5 73.7
N.Sheppard, Duke 9 100 657 7 73.0
J.Ducker, Temple 10 138 729 6 72.9
D.Connors, Houston 10 158 725 4 72.5
T.Green, Arkansas 9 107 649 6 72.1
J.Coleman, Washington 9 131 645 13 71.7
J.Pittman, Southern Miss. 7 113 494 6 70.6
C.Joseph, Old Dominion 9 106 631 9 70.1
K.Raphael, California 10 167 695 11 69.5
B.Washington, Baylor 9 129 624 6 69.3
O.Arnold, Georgia Southern 9 109 617 3 68.6
T.Meadows, Troy 8 113 546 4 68.2
R.Fields, Oklahoma St. 7 91 476 1 68.0
M.Davis, Utah St. 9 96 609 6 67.7
C.Creel, Jacksonville St. 9 98 603 3 67.0
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 9 110 602 7 66.9
T.Johnson, N. Illinois 9 103 601 3 66.8
S.Lawrence, Missouri St. 9 125 598 4 66.4
M.Montgomery, UCF 9 118 595 4 66.1
J.Jackson, UAB 9 112 592 3 65.8
B.Lowry, W. Michigan 9 125 591 8 65.7
R.Hemby, Indiana 10 137 656 5 65.6
D.Mockobee, Purdue 8 125 521 4 65.1
K.Black, Indiana 10 108 651 5 65.1
D.Dampier, Utah 8 94 520 5 65.0
A.Flores, Cent. Michigan 8 103 519 8 64.9
M.Hawkins, Virginia Tech 9 98 576 1 64.0
N.Frazier, Georgia 9 101 575 3 63.9
A.Randall, Clemson 9 116 570 6 63.3
K.Barnes, TCU 7 97 443 3 63.3
J.Price, Notre Dame 9 95 568 9 63.1
Y.Willis, Syracuse 9 130 558 4 62.0
M.Ford, Stanford 8 116 493 3 61.6
M.Frazier, Michigan St. 8 108 493 2 61.6
D.Pavia, Vanderbilt 10 117 613 7 61.3
C.Del Rio-Wilson, Marshall 8 128 490 4 61.2
J.Middlebrook, Middle Tennessee 9 105 551 4 61.2
T.Harden, SMU 10 133 612 6 61.2
A.Tecza, Navy 9 95 543 6 60.3
R.Owens, Texas A&M 9 91 542 5 60.2
J.Williams, Texas Tech 10 104 600 5 60.0
P.Navarro, Ohio 9 99 536 4 59.6
F.Bothwell, Mississippi St. 9 105 534 6 59.3
L.Montgomery, East Carolina 9 101 534 5 59.3
T.Walker, Cincinnati 9 97 533 4 59.2
A.Sama, Iowa St. 10 110 588 4 58.8
Q.Ashley, Ball St. 9 107 525 4 58.3
C.Wright, N. Illinois 9 133 512 2 56.9
J.Dupree, Colorado St. 9 102 508 2 56.4
T.Richard, Boston College 9 119 506 5 56.2
C.Thevenin, Louisiana Tech 9 94 503 8 55.9
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 9 109 502 7 55.8
B.Davis, Louisiana-Lafayette 10 122 556 4 55.6
K.Drones, Virginia Tech 9 127 499 8 55.4
D.Williams, Washington 9 108 490 4 54.4
N.Iamaleava, UCLA 9 96 474 4 52.7
B.Donelson, Fresno St. 9 103 473 4 52.6
S.Gaines, Boise St. 9 99 473 5 52.6
J.Silver, Delaware 9 98 472 3 52.4
K.Kelly, Ball St. 9 162 470 5 52.2
B.Lewis, Memphis 10 119 521 8 52.1
C.Bennett, Kennesaw St. 9 97 468 2 52.0
D.Booth, Mississippi St. 10 123 513 7 51.3
J.Haynes, Georgia Tech 9 94 446 3 49.6
J.Brunson, Miami (Ohio) 9 102 444 2 49.3
B.Jackson, Texas State 9 116 442 9 49.1
L.Sims, Hawaii 10 104 487 3 48.7
G.Sawchuk, Florida St. 9 94 433 8 48.1
B.Bachmeier, BYU 9 105 420 9 46.7
B.Barnes, Utah St. 9 113 407 7 45.2
J.Jackson, Kansas St. 9 105 407 1 45.2
T.Blaylock, Oklahoma 9 94 401 4 44.6
K.Feagin, Illinois 9 97 396 5 44.0
J.Buckley, W. Michigan 8 98 351 2 43.9
G.Garcia, Kent St. 9 100 380 1 42.2
C.Jenkins, Rice 10 124 422 4 42.2
C.Weigman, Houston 10 121 409 9 40.9
D.Williams, Maryland 9 102 366 2 40.7
K.Clay, Arkansas St. 10 109 405 2 40.5
N.Singleton, Penn St. 9 92 363 9 40.3
T.Castellanos, Florida St. 9 100 359 6 39.9
J.Mateer, Oklahoma 8 94 306 6 38.2
J.Raynor, Arkansas St. 10 124 354 7 35.4
J.Daniels, Kansas 10 102 345 3 34.5
J.Arnold, Auburn 9 109 258 7 28.7
J.French, Georgia Southern 9 94 220 6 24.4
L.Sellers, South Carolina 9 117 158 3 17.6
T.Kilcrease, Troy 8 96 125 5 15.6

