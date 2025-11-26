2025 MLS Playoff Glance

All Times EDT
Wild Card
Eastern Conference
Wednesday, Oct. 22: Chicago 3, Orlando 1
Western Conference
Wednesday, Oct. 22: Portland 3, Salt Lake 1
First Round – Best of 3 (x-if necessary)
Eastern Conference
Philadelphia 2, Chicago 0
Sunday, Oct. 26: Philadelphia 2, Chicago 2, Philadelphia wins 4-2 on penalty kicks
Saturday, Nov. 1: Philadelphia 3, Chicago 0
Cincinnati 2, Columbus 1
Monday, Oct. 27: Cincinnati 1, Columbus 0
Sunday, Nov. 2: Columbus 4, Cincinnati 0
Saturday, Nov. 8: Cincinnati 2, Columbus 1
Miami 2, Nashville 1
Friday, Oct. 24: Miami 3, Nashville 1
Saturday, Nov. 1: Nashville 2, Miami 1
Saturday, Nov. 8: Miami 4, Nashville a0
New York City 2, Charlotte 1
Tuesday, Oct. 28: New York City 1, Charlotte 0
Saturday, Nov. 1: Charlotte 0, New York City 0, Charlotte wins 7-6 on penalty kicks
Friday, Nov. 7: New York City 3, Charlotte 1
Western Conference
San Diego 2, Portland 1
Sunday, Oct. 26: San Diego 2, Portland 1
Saturday, Nov. 1: Portland 2, San Diego 2, Portland wins 3-2 on penalty kicks
Sunday, Nov. 9: San Diego 4, Portland 0
Vancouver 2, Dallas 0
Saturday, Oct. 26: Vancouver 3, Dallas 0
Saturday, Nov. 1: Vancouver 1, at Dallas 1, Vancouver wins 4-2 on penalty kicks
Minnesota 2, Seattle 1
Monday, Oct. 27: Seattle 0 Minnesota 0, Minnesota wins 3-2 on penalty kicks
Monday, Nov. 3: Seattle 4, Minnesota 2
Saturday, Nov. 8: Minnesota 3, Seattle 3, Minnesota wins 7-6 on penalty kicks
Los Angeles FC 2, Austin 0
Wednesday, Oct. 29: Los Angeles FC 2, Austin 1
Sunday, Nov. 2: Los Angeles FC 4, Austin 1
Conference Semifinals
Eastern Conference
Sunday, Nov. 23
Miami 4, Cincinnati 0
New York City 1, Philadelphia 0
Western Conference
Saturday, Nov. 22
Vancouver 2, Los Angeles FC 2, Vancouver wins 4-3 on penalty kicks
Monday, Nov. 24
San Diego 1, Minnesota 0
Conference Final
s
Saturday,
Nov. 29
Eastern Conference
Miami vs. New York City, 6 p.m.
Western Conference
Vancouver vs. San Diego, 9 p.m.
Championship
Saturday, Dec. 6
Conference Final winners, 2:30 p.m.
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.