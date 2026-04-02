Sports Betting Line

The Associated Press

April 2, 2026, 11:41 AM

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at CHARLOTTE (223½) Phoenix
at DETROIT (225½) Minnesota
at OKLAHOMA CITY 9 (232½) LA Lakers
Cleveland 10 (227½) at GOLDEN STATE
at PORTLAND (232½) New Orleans
San Antonio (230½) at LA CLIPPERS

COLLEGE BASKETBALL

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Stanford at WEST VIRGINIA
at CREIGHTON Rutgers

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at KANSAS CITY -156 Minnesota +131

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Atlanta -120 at ARIZONA +100
N.Y Mets -124 at SAN FRANCISCO +104

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at OTTAWA -119 Buffalo -101
at PHILADELPHIA -113 Detroit -107
Boston -164 at FLORIDA +138
at TAMPA BAY -180 Pittsburgh +149
Montreal -142 at N.Y RANGERS +119
at CAROLINA -187 Columbus +154
at NEW JERSEY OFF Washington OFF
at MINNESOTA -431 Vancouver +330
at DALLAS -164 Winnipeg +137
at EDMONTON -239 Chicago +196
Utah -136 at SEATTLE +113
at VEGAS -254 Calgary +206
at SAN JOSE -120 Toronto +100
at LOS ANGELES -125 Nashville +105

Related News

Recommended

