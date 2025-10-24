Live Radio
Sports on TV for Oct. 27 – Nov. 2

The Associated Press

October 24, 2025, 10:06 AM

Adv25-26

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Oct. 27

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6:30 p.m.

ESPNU — Exhibition: Vanderbilt at Memphis

COLLEGE GOLF

3 p.m.

GOLF — The 2025 East Lake Cup: First Round, East Lake Golf Club, Atlanta

MLB BASEBALL

8 p.m.

FOX — World Series: Toronto at L.A. Dodgers, Game 3

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Cleveland at Detroit

9:30 p.m.

PEACOCK — Denver at Minnesota

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ABC — Washington at Kansas City

ESPN — Washington at Kansas City

ESPN2 — Washington at Kansas City (MNF with Peyton and Eli)

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — St. Louis at Pittsburgh

_____

Tuesday, Oct. 28

COLLEGE FIELD HOCKEY

6 p.m.

ACCN — Maryland at Virginia

COLLEGE FOOTBALL

8 p.m.

ESPN2 — James Madison at Texas St.

ESPNU — UTEP at Kennesaw St.

COLLEGE GOLF

3 p.m.

GOLF — The 2025 East Lake Cup: Second Round, East Lake Golf Club, Atlanta

MLB BASEBALL

8 p.m.

FOX — World Series: Toronto at L.A. Dodgers, Game 4

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — New York at Milwaukee

PEACOCK — New York at Milwaukee

11 p.m.

NBC — L.A. Clippers at Golden State

PEACOCK — L.A. Clippers at Golden State

NHL HOCKEY

6 p.m.

ESPN — Pittsburgh at Philadelphia

8:30 p.m.

ESPN — Washington at Dallas

11 p.m.

ESPN — Los Angeles at San Jose

SOCCER (MEN’S)

1:25 p.m.

ESPNU — The German Cup: Borussia Dortmund at Eintracht Frankfurt, Second Round

_____

Wednesday, Oct. 29

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN2 — Jacksonville St. at MTSU

8 p.m.

CBSSN — FIU at Missouri St.

COLLEGE GOLF

3 p.m.

GOLF — The 2025 East Lake Cup: Final Round, East Lake Golf Club, Atlanta

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — Louisville at Notre Dame

SECN — Arkansas at Oklahoma

8 p.m.

BTN — Illinois at Minnesota

FS1 — TCU at Kansas

9 p.m.

ESPNU — TCU at Arizona St.

10 p.m.

BTN — UCLA at Southern Cal

GOLF

9:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The Maybank Championship, First Round, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia

MLB BASEBALL

8 p.m.

FOX — World Series: Toronto at L.A. Dodgers, Game 5 (If Necessary)

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Cleveland at Boston

9:35 p.m.

ESPN — L.A. Lakers at Minnesota

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

NHLN — Toronto at Columbus

SOCCER (MEN’S)

3:30 p.m.

ESPNU — The German Cup: Bayern Munich at FC Koln, Second Round

SOCCER (WOMEN’S)

8 p.m.

TNT — International Friendly: U.S. vs. New Zealand, Kansas City, Mo.

TRUTV — International Friendly: U.S. vs. New Zealand, Kansas City, Mo.

_____

Thursday, Oct. 30

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

4 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: Hawthorn at North Melbourne

6 a.m. (Friday)

FS2 — AFL: West Coast at Sydney

AUTO RACING

7:35 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPNU — Norfolk St. at Delaware St.

7:30 p.m.

ESPN — Tulane at UTSA

ESPN2 — Marshall at Coastal Carolina

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Penn St. at Ohio St.

9 p.m.

BTN — Minnesota at Wisconsin

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Wake Forest at Florida St.

8 p.m.

ACCN — NC State at North Carolina

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

SECN — Arkansas at Oklahoma

10 p.m.

ESPNU — Loyola Marymount at Pepperdine

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, First Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain

9:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The Maybank Championship, Second Round, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Golden State at Milwaukee

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — Baltimore at Miami

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Dallas at Tampa Bay

TRUTV — Dallas at Tampa Bay

_____

Friday, Oct. 31

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)

4 a.m.

FS2 — AFL: Hawthorn at North Melbourne

6 a.m.

FS2 — AFL: West Coast at Sydney

10 p.m.

FS2 — AFL: Port Adelaide at Greater Western Sydney

AUTO RACING

3:35 p.m.

FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.

5:35 p.m.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.

7:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: The NASCAR Craftsman Truck Series Championship, Playoffs- Championship 4, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.

COLLEGE CROSS COUNTRY

9 a.m.

ACCN — 2025 Atlantic Coast Cross Country Championships: From Louisville, Ky.

10 a.m.

SECN — 2025 Southeastern Cross Country Championships: From Knoxville, Tenn.

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Memphis at Rice

ESPNU — Brown at Penn

7:30 p.m.

ESPN — North Carolina at Syracuse

8 p.m.

CBSSN — Sam Houston St. at Louisiana Tech

10:30 p.m.

ESPN2 — Idaho at N. Arizona

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

8 p.m.

ACCN — Duke at North Carolina

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — SMU at North Carolina

6:30 p.m.

BTN — Penn St. at Michigan

9 p.m.

BTN — Nebraska at Wisconsin

11 p.m.

BTN — Oregon at Washington

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, Second Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain

9:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The Maybank Championship, Third Round, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia

HORSE RACING

Noon

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

4 p.m.

USA — Breeders’ Cup 2025: From Del Mar Racetrack, Del Mar, Calif.

4:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

12:30 a.m. (Saturday)

FS2 — Melbourne Cup Carnival – Derby Day: From Flemington Racecourse, Melbourne, Australia

MLB BASEBALL

8 p.m.

FOX — World Series: L.A. Dodgers at Toronto, Game 6 (If Necessary)

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Boston at Philadelphia

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Memphis

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — N.Y. Islanders at Washington

SOCCER (MEN’S)

10:35 a.m.

FS2 — Saudi Pro League: Shabab Al Ahli Club at Al-Hilal

_____

Saturday, Nov. 1

AUTO RACING

5 p.m.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.

7:30 p.m.

CW — NASCAR Xfinity Series: The NASCAR Xfinity Series Championship, Playoffs- Championship 4, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — TBA

ACCN — Duke at Clemson

BTN — TBA

CBS — Army at Air Force

CBSSN — UAB at UConn

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FOX — Penn St. at Ohio St.

FS1 — Utah at BYU

NBC — Rutgers at Illinois

SECN — Vanderbilt at Texas

12:30 p.m.

TNT — TBA

TRUTV — TBA

3 p.m.

CW — Louisville at Virginia Tech

3:30 p.m.

ABC — Georgia at Florida

ACCN — Pittsburgh at Stanford

CBS — Indiana at Maryland

CBSSN — Delaware at Liberty

BTN — Michigan St. at Minnesota

ESPN — TBA

FOX — TBA

FS1 — Fresno St. at Boise St.

4 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — Cent. Michigan at W. Michigan

SECN — Mississippi St. at Arkansas

7 p.m.

BTN — Purdue at Michigan

CBSSN — Wyoming at San Diego St.

ESPN — TBA

7:30 p.m.

ABC — TBA

ACCN — Wake Forest at Florida St.

CBS — Washington St. at Oregon St.

NBC — Southern Cal at Nebraska

SECN — Kentucky at Auburn

8 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — Arkansas St. at Troy

10:30 p.m.

CBSSN — Hawaii at San Jose St.

ESPN — TBA

11 p.m.

ESPNU — Jackson St. at Florida A&M (Taped)

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, Third Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain

9:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The Maybank Championship, Final Round, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia

5:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, Final Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain

HORSE RACING

11:30 a.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

2 p.m.

USA — Breeders’ Cup 2025: From Del Mar Racetrack, Del Mar, Calif.

3:30 p.m.

NBC — Breeders Cup World Championship: From Del Mar Racetrack, Del Mar, Calif.

MLB BASEBALL

8 p.m.

FOX — World Series: L.A. Dodgers at Toronto, Game 7 (If Necessary)

NBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — Golden State at Indiana

10 p.m.

PEACOCK — Dallas at Detroit

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Toronto at Philadelphia

SOCCER (MEN’S)

11 a.m.

USA — English Premier League: Manchester United at Nottingham Forest

4 p.m.

USA — English Premier League: Aston Villa at Liverpool

_____

Sunday, Nov. 2

AUTO RACING

3 p.m.

FS1 — NHRA: Qualifying, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas

NBC — NASCAR Cup Series: The NASCAR Cup Series Championship, Playoffs- Championship 4, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.

5 p.m.

FS1 — NHRA: The Dodge NHRA Nevada Nationals powered by Direct Connection, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

12:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Pensacola, Fla.

3 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Pensacola, Fla.

5:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Pensacola, Fla.

6 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Pensacola, Fla.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

BTN — Wisconsin at Ohio St.

ESPNU — Princeton at Brown

1 p.m.

ESPN — Kentucky at Texas

1:30 p.m.

ACCN — Pittsburgh at North Carolina

2 p.m.

BTN — Oregon at Nebraska

3 p.m.

ESPN2 — Texas A&M at Tennessee

4 p.m.

BTN — Indiana at Penn St.

FIGURE SKATING

Noon

NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The Skate Canada International, Saskatoon, Saskatchewan

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, Final Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain

MARATHON

9 a.m.

ESPN2 — The TCS New York City Marathon: From New York

3 p.m.

ABC — The TCS New York City Marathon: From New York (Taped)

NFL FOOTBALL

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Chicago at Cincinnati, L.A. Chargers at Tennessee, Atlanta at New England, San Francisco at N.Y. Giants, Indianapolis at Pittsburgh

FOX — Regional Coverage: Minnesota at Detroit, Carolina at Green Bay, Denver at Houston

4:05 p.m.

FOX: Regional Coverage: Jacksonville at Las Vegas OR New Orleans at L.A. Chargers

4:25 p.m.

CBS — Kansas City at Buffalo

8:20 p.m.

NBC — Seattle at Washington

NHL HOCKEY

3:30 p.m.

NHLN — Tampa Bay at Utah

7 p.m.

NHLN — Calgary at Philadelphia

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — English Premier League: Newcastle United at West Ham United

11:30 a.m.

USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Manchester City

SOCCER (WOMEN’S)

3 p.m.

ESPN — NWSL: San Diego at Kansas City

5 p.m.

ESPN — NJ/NY at North Carolina

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Team Purple vs. Team Blue, Madison, Wis.

6:30 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Team Orange vs. Team Gold, Madison, Wis.

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

