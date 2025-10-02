Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

October 2, 2025, 12:55 AM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LA RAMS 3 (45½) San Francisco

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota 7 (35½) at CLEVELAND
at NEW ORLEANS (41½) NY Giants
Houston (40½) at BALTIMORE
at INDIANAPOLIS (47½) Las Vegas
Miami (44½) at CAROLINA
at PHILADELPHIA (43½) Denver
Dallas (47½) at NY JETS
at ARIZONA (41½) Tennessee
at SEATTLE 3 (44½) Tampa Bay
at LA CHARGERS 3 (48½) Washington
Detroit 10½ (48½) at CINCINNATI
at BUFFALO 10½ (49½) New England

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (46½) at JACKSONVILLE

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Sam Houston (53½) at NEW MEXICO STATE

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DELAWARE (61½) Western Kentucky
at SOUTH FLORIDA 26½ 27½ (55½) Charlotte
at SAN JOSE STATE (58½) New Mexico
at BYU 18½ 18½ (47½) West Virginia
at SAN DIEGO STATE (40½) Colorado State

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Illinois 10½ (55½) at PURDUE
Army (57½) at UAB
at MICHIGAN 15½ 16½ (43½) Wisconsin
at PITTSBURGH (58½) Boston College
Clemson 12½ 14½ (46½) at NORTH CAROLINA
at GEORGIA 21½ 20½ (48½) Kentucky
at CINCINNATI (55½) Iowa State
at BAYLOR (61½) Kansas State
Ohio 19½ 14½ (51½) at BALL STATE
at NAVY 11½ 11½ (51½) Air Force
at VIRGINIA TECH (50½) Wake Forest
UTSA (58½) at TEMPLE
at NC STATE 42½ 42½ (61½) Campbell
Western Michigan 10½ 13½ (47½) at UMASS
at ARIZONA 16½ 20½ (55½) Oklahoma State
Miami (OH) (37½) at NORTHERN ILLINOIS
Texas (41½) at FLORIDA
at NOTRE DAME 16½ 20½ (62½) Boise State
at SMU 13½ 17½ (58½) Syracuse
at NORTHWESTERN 13½ 10½ (40½) UL Monroe
at APPALACHIAN STATE (53½) Oregon State
at LOUISVILLE (62½) Virginia
at BUFFALO 10½ (54½) Eastern Michigan
at ALABAMA 22½ 10½ (55½) Vanderbilt
Central Michigan (45½) at AKRON
at UCONN (54½) Florida International
Washington (53½) at MARYLAND
James Madison 17½ 19½ (53½) at GEORGIA STATE
Penn State 27½ 24½ (50½) at UCLA
at NEBRASKA 11½ 10½ (48½) Michigan State
Texas State 11½ 13½ (64½) at ARKANSAS STATE
at OKLAHOMA 44½ 45½ (53½) Kent State
at OLD DOMINION 18½ 20½ (54½) Coastal Carolina
at TROY (46½) South Alabama
Texas Tech 10½ (51½) at HOUSTON
UNLV (50½) at WYOMING
at RICE (53½) Florida Atlantic
at TEXAS A&M 14½ 14½ (55½) Mississippi State
Miami (FL) (53½) at FLORIDA STATE
at OHIO STATE 21½ 23½ (44½) Minnesota
Kansas (54½) at UCF
at TCU 12½ 13½ (57½) Colorado
at MEMPHIS 20½ 20½ (56½) Tulsa
at FRESNO STATE 15½ 13½ (44½) Nevada
Duke (56½) at CAL

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Detroit -116 at CLEVELAND -102
at N.Y YANKEES -162 Boston +136

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
San Diego -118 at CHICAGO CUBS +100

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up