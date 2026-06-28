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Travelers Championship Par Scores

The Associated Press

June 28, 2026, 8:30 PM

Sunday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $20 million

Yardage: 6,844; Par: 70

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Viktor Hovland 65-61-64-69—259 -21
x-Scottie Scheffler 64-60-67-68—259 -21
Collin Morikawa 69-66-64-61—260 -20
Matt Fitzpatrick 64-66-67-64—261 -19
Akshay Bhatia 66-62-67-67—262 -18
Wyndham Clark 68-64-65-65—262 -18
Corey Conners 65-68-67-63—263 -17
Alex Fitzpatrick 69-66-64-64—263 -17
J.J. Spaun 66-65-68-64—263 -17
Ben Griffin 64-66-67-67—264 -16
Robert MacIntyre 67-65-67-65—264 -16
Sam Burns 66-66-66-67—265 -15
Russell Henley 66-70-65-64—265 -15
Keegan Bradley 67-65-70-64—266 -14
Patrick Cantlay 65-66-64-71—266 -14
Bud Cauley 64-66-70-66—266 -14
Tommy Fleetwood 67-64-70-65—266 -14
Nicolai Hojgaard 71-66-67-62—266 -14
Hideki Matsuyama 67-67-66-66—266 -14
Denny McCarthy 67-68-66-65—266 -14
Justin Thomas 68-66-65-67—266 -14
Shane Lowry 68-65-64-70—267 -13
Keith Mitchell 68-67-63-69—267 -13
Kristoffer Reitan 64-68-68-67—267 -13
Daniel Berger 70-67-65-66—268 -12
Brian Harman 66-70-63-69—268 -12
Kurt Kitayama 69-63-69-67—268 -12
Justin Rose 65-66-67-70—268 -12
Nick Taylor 68-71-64-65—268 -12
Nicolas Echavarria 64-69-68-68—269 -11
Chris Gotterup 71-65-63-70—269 -11
Sungjae Im 68-66-66-69—269 -11
Michael Kim 68-67-68-66—269 -11
Matthew McCarty 69-70-63-67—269 -11
Andrew Novak 67-72-67-63—269 -11
Aaron Rai 65-68-67-69—269 -11
Jackson Suber 68-67-64-70—269 -11
Eric Cole 63-65-69-73—270 -10
Harris English 66-66-70-68—270 -10
Rickie Fowler 69-66-68-67—270 -10
Ryo Hisatsune 68-70-64-68—270 -10
Tom Hoge 67-70-65-68—270 -10
Brandt Snedeker 65-69-70-66—270 -10
Ryan Gerard 68-68-70-65—271 -9
Si Woo Kim 69-64-65-73—271 -9
Mac Meissner 70-66-67-68—271 -9
Jacob Bridgeman 70-70-66-66—272 -8
Brian Campbell 68-63-72-69—272 -8
Alex Smalley 71-66-71-64—272 -8
Cameron Young 72-71-66-63—272 -8
Harry Hall 67-70-68-68—273 -7
Xander Schauffele 67-69-68-69—273 -7
Sahith Theegala 74-67-67-65—273 -7
Jhonattan Vegas 69-65-72-67—273 -7
Ludvig Aberg 70-67-69-68—274 -6
Jason Day 70-68-67-69—274 -6
Tony Finau 70-66-68-70—274 -6
Jake Knapp 74-67-64-69—274 -6
Maverick McNealy 67-64-71-72—274 -6
Alex Noren 69-66-70-69—274 -6
Taylor Pendrith 67-67-72-69—275 -5
Benjamin James 68-64-71-73—276 -4
Min Woo Lee 68-73-69-66—276 -4
Sam Stevens 68-71-69-68—276 -4
Adam Scott 71-71-64-71—277 -3
Ryan Fox 71-71-71-67—280 E
Lucas Glover 75-69-68-68—280 E
Jordan Spieth 71-69-73-67—280 E
J.T. Poston 67-67-71-76—281 +1
Mark Hubbard 69-71-72-70—282 +2
Gary Woodland 69-70-74-72—285 +5
Sepp Straka 73-72-73-72—290 +10

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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