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Travelers Championship Scores

The Associated Press

June 28, 2026, 8:30 PM

Sunday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $20 million

Yardage: 6,844; Par: 70

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Viktor Hovland 65-61-64-69—259
x-Scottie Scheffler 64-60-67-68—259
Collin Morikawa 69-66-64-61—260
Matt Fitzpatrick 64-66-67-64—261
Akshay Bhatia 66-62-67-67—262
Wyndham Clark 68-64-65-65—262
Corey Conners 65-68-67-63—263
Alex Fitzpatrick 69-66-64-64—263
J.J. Spaun 66-65-68-64—263
Ben Griffin 64-66-67-67—264
Robert MacIntyre 67-65-67-65—264
Sam Burns 66-66-66-67—265
Russell Henley 66-70-65-64—265
Keegan Bradley 67-65-70-64—266
Patrick Cantlay 65-66-64-71—266
Bud Cauley 64-66-70-66—266
Tommy Fleetwood 67-64-70-65—266
Nicolai Hojgaard 71-66-67-62—266
Hideki Matsuyama 67-67-66-66—266
Denny McCarthy 67-68-66-65—266
Justin Thomas 68-66-65-67—266
Shane Lowry 68-65-64-70—267
Keith Mitchell 68-67-63-69—267
Kristoffer Reitan 64-68-68-67—267
Daniel Berger 70-67-65-66—268
Brian Harman 66-70-63-69—268
Kurt Kitayama 69-63-69-67—268
Justin Rose 65-66-67-70—268
Nick Taylor 68-71-64-65—268
Nicolas Echavarria 64-69-68-68—269
Chris Gotterup 71-65-63-70—269
Sungjae Im 68-66-66-69—269
Michael Kim 68-67-68-66—269
Matthew McCarty 69-70-63-67—269
Andrew Novak 67-72-67-63—269
Aaron Rai 65-68-67-69—269
Jackson Suber 68-67-64-70—269
Eric Cole 63-65-69-73—270
Harris English 66-66-70-68—270
Rickie Fowler 69-66-68-67—270
Ryo Hisatsune 68-70-64-68—270
Tom Hoge 67-70-65-68—270
Brandt Snedeker 65-69-70-66—270
Ryan Gerard 68-68-70-65—271
Si Woo Kim 69-64-65-73—271
Mac Meissner 70-66-67-68—271
Jacob Bridgeman 70-70-66-66—272
Brian Campbell 68-63-72-69—272
Alex Smalley 71-66-71-64—272
Cameron Young 72-71-66-63—272
Harry Hall 67-70-68-68—273
Xander Schauffele 67-69-68-69—273
Sahith Theegala 74-67-67-65—273
Jhonattan Vegas 69-65-72-67—273
Ludvig Aberg 70-67-69-68—274
Jason Day 70-68-67-69—274
Tony Finau 70-66-68-70—274
Jake Knapp 74-67-64-69—274
Maverick McNealy 67-64-71-72—274
Alex Noren 69-66-70-69—274
Taylor Pendrith 67-67-72-69—275
Benjamin James 68-64-71-73—276
Min Woo Lee 68-73-69-66—276
Sam Stevens 68-71-69-68—276
Adam Scott 71-71-64-71—277
Ryan Fox 71-71-71-67—280
Lucas Glover 75-69-68-68—280
Jordan Spieth 71-69-73-67—280
J.T. Poston 67-67-71-76—281
Mark Hubbard 69-71-72-70—282
Gary Woodland 69-70-74-72—285
Sepp Straka 73-72-73-72—290

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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