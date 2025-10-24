Live Radio
PGA Bank of Utah Par Scores

The Associated Press

October 24, 2025, 1:37 AM

Thursday

At Black Desert Resort

Ivins, Utah

Purse: $6 million

Par: 71; Yardage 7,421

Partial First Round

Suspended due to darkness

Did Not Finish

Austin Cook

Kevin Yu

Takumi Kanaya

Francesco Molinari

Tom Hoge

Zac Blair

Kaito Onishi

Kevin Streelman

Thomas Rosenmueller

Trevor Cone

Braden Thornberry

Michael Brennan

Noah Goodwin

Mason Andersen

Max Homa

Rafael Campos

Matt Wallace

Mark Hubbard

Patrick Fishburn

James Hahn

Matthew Riedel

Pierceson Coody

Nick Hardy

Joseph Bramlett

Joel Dahmen

Owen Stamper

Matteo Manassero

Luke Clanton

John Pak

William Mouw

Taylor Dickson

Norman Xiong

Beau Hossler

Tommy Sharp

Taylor Montgomery

a-David Liechty

Preston Summerhays

Yi Cao

