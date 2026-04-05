All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|66
|44
|16
|3
|3
|94
|214
|156
|Maine
|65
|39
|18
|6
|2
|86
|202
|153
|Adirondack
|65
|34
|22
|8
|1
|77
|187
|185
|Reading
|66
|34
|23
|7
|2
|77
|187
|186
|Trois-Rivieres
|66
|31
|28
|3
|4
|69
|179
|188
|Worcester
|65
|29
|29
|5
|2
|65
|168
|198
|Norfolk
|66
|28
|34
|4
|0
|60
|194
|226
|Greensboro
|66
|18
|41
|6
|1
|43
|169
|249
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|68
|45
|13
|7
|3
|100
|229
|138
|South Carolina
|68
|43
|21
|1
|3
|90
|210
|192
|Atlanta
|67
|42
|22
|2
|1
|87
|192
|164
|Savannah
|67
|32
|31
|3
|1
|68
|195
|193
|Jacksonville
|67
|27
|31
|8
|1
|63
|166
|213
|Greenville
|65
|26
|31
|7
|1
|60
|170
|192
|Orlando
|67
|26
|36
|4
|1
|57
|168
|210
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|67
|40
|16
|6
|5
|91
|232
|182
|Fort Wayne
|64
|40
|16
|10
|0
|90
|225
|172
|Kalamazoo
|65
|32
|27
|3
|3
|70
|208
|224
|Cincinnati
|66
|33
|29
|4
|0
|70
|199
|227
|Indy
|66
|30
|27
|9
|1
|70
|167
|178
|Bloomington
|64
|33
|28
|2
|3
|67
|200
|203
|Iowa
|66
|22
|38
|4
|2
|50
|171
|231
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|67
|53
|10
|2
|2
|110
|243
|147
|Idaho
|68
|40
|21
|6
|1
|87
|237
|209
|Allen
|66
|38
|23
|5
|0
|81
|243
|194
|Tahoe
|68
|33
|29
|3
|3
|72
|242
|243
|Utah
|68
|27
|32
|8
|1
|63
|222
|244
|Wichita
|66
|25
|30
|6
|4
|61
|179
|209
|Rapid City
|67
|27
|34
|5
|1
|60
|206
|240
|Tulsa
|66
|25
|36
|5
|0
|55
|177
|235
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Florida 5, Jacksonville 1
South Carolina 5, Orlando 1
Toledo 6, Kalamazoo 2
Trois-Rivieres 2, Maine 1
Norfolk 6, Adirondack 5
Worcester 2, Reading 1
Greenville 3, Atlanta 2
Fort Wayne 2, Iowa 1
Bloomington 4, Indy 2
Allen 6, Greensboro 0
Tulsa 5, Rapid City 1
Kansas City 5, Idaho 4
Utah 5, Wichita 2
Tahoe 3, Cincinnati 0
Savannah at Atlanta, ppd
Saturday’s Games
Maine 2, Trois-Rivieres 1
Kalamazoo 2, Indy 0
South Carolina 5, Greenville 3
Jacksonville 2, Florida 1
Norfolk 3, Adirondack 2
Savannah 2, Atlanta 1
Wheeling 4, Toledo 2
Iowa 3, Fort Wayne 2
Allen 4, Greensboro 0
Tulsa 6, Rapid City 4
Kansas City 4, Idaho 3
Utah 3, Wichita 2
Cincinnati 3, Tahoe 2
Sunday’s Games
Maine at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Reading at Worcester, 3:05 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 5 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Cincinnati at Wheeling, 7:10 p.m.
Savannah at Atlanta, 7:10 p.m.
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