NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Minnesota 2½ 2½ (40½) at PITTSBURGH at BUFFALO 14½ 14½ (48½) New Orleans…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|2½
|2½
|(40½)
|at PITTSBURGH
|at BUFFALO
|14½
|14½
|(48½)
|New Orleans
|at ATLANTA
|2½
|2½
|(43½)
|Washington
|at DETROIT
|10½
|9½
|(44½)
|Cleveland
|at NEW ENGLAND
|5½
|5½
|(43½)
|Carolina
|LA Chargers
|5½
|6½
|(43½)
|at NY GIANTS
|at HOUSTON
|7½
|7½
|(38½)
|Tennessee
|Philadelphia
|3½
|3½
|(44½)
|at TAMPA BAY
|at LA RAMS
|5½
|3½
|(49½)
|Indianapolis
|at SAN FRANCISCO
|2½
|3½
|(46½)
|Jacksonville
|Baltimore
|2½
|2½
|(48½)
|at KANSAS CITY
|at LAS VEGAS
|2½
|1½
|(47½)
|Chicago
|Green Bay
|5½
|6½
|(46½)
|at DALLAS
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MIAMI
|2½
|2½
|(44½)
|NY Jets
|at DENVER
|6½
|7½
|(43½)
|Cincinnati
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GEORGIA
|20½
|20½
|(OFF)
|Kentucky
|at MICHIGAN
|15½
|16½
|(41½)
|Wisconsin
|Clemson
|12½
|12½
|(48½)
|at NORTH CAROLINA
|UTSA
|4½
|5½
|(56½)
|at TEMPLE
|at NOTRE DAME
|16½
|13½
|(61½)
|Boise State
|Washington
|7½
|7
|(OFF)
|at MARYLAND
|Texas
|7½
|7½
|(45½)
|at FLORIDA
|at ALABAMA
|22½
|11½
|(51½)
|Vanderbilt
|at NEBRASKA
|11½
|11½
|(53½)
|Michigan State
|at OKLAHOMA
|44½
|45½
|(52½)
|Kent State
|UNLV
|5½
|5½
|(52½)
|at WYOMING
|Texas Tech
|8½
|8½
|(OFF)
|at HOUSTON
|at OHIO STATE
|21
|21
|(OFF)
|Minnesota
|at TCU
|13½
|13½
|(OFF)
|Colorado
|Miami (FL)
|3½
|6½
|(55½)
|at FLORIDA STATE
|at TEXAS A&M
|14½
|13½
|(56½)
|Mississippi State
|at FRESNO STATE
|15½
|15½
|(47½)
|Nevada
MLB
Sunday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Kansas City
|-120
|at ATHLETICS
|+102
|at BOSTON
|OFF
|Detroit
|OFF
|at N.Y YANKEES
|-190
|Baltimore
|+160
|at TORONTO
|-198
|Tampa Bay
|+166
|Houston
|-144
|at LA ANGELS
|+122
|at CLEVELAND
|OFF
|Texas
|OFF
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at SAN FRANCISCO
|-295
|Colorado
|+240
|at MIAMI
|OFF
|N.Y Mets
|OFF
|at MILWAUKEE
|-146
|Cincinnati
|+124
|at SAN DIEGO
|-154
|Arizona
|+130
|at ATLANTA
|-220
|Pittsburgh
|+184
|at CHICAGO CUBS
|OFF
|St. Louis
|OFF
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at PHILADELPHIA
|-215
|Minnesota
|+180
|Chicago White Sox
|-116
|at WASHINGTON
|-102
|LA Dodgers
|-112
|at SEATTLE
|-104
