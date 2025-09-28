Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

September 28, 2025, 12:14 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (40½) at PITTSBURGH
at BUFFALO 14½ 14½ (48½) New Orleans
at ATLANTA (43½) Washington
at DETROIT 10½ (44½) Cleveland
at NEW ENGLAND (43½) Carolina
LA Chargers (43½) at NY GIANTS
at HOUSTON (38½) Tennessee
Philadelphia (44½) at TAMPA BAY
at LA RAMS (49½) Indianapolis
at SAN FRANCISCO (46½) Jacksonville
Baltimore (48½) at KANSAS CITY
at LAS VEGAS (47½) Chicago
Green Bay (46½) at DALLAS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (44½) NY Jets
at DENVER (43½) Cincinnati

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GEORGIA 20½ 20½ (OFF) Kentucky
at MICHIGAN 15½ 16½ (41½) Wisconsin
Clemson 12½ 12½ (48½) at NORTH CAROLINA
UTSA (56½) at TEMPLE
at NOTRE DAME 16½ 13½ (61½) Boise State
Washington 7 (OFF) at MARYLAND
Texas (45½) at FLORIDA
at ALABAMA 22½ 11½ (51½) Vanderbilt
at NEBRASKA 11½ 11½ (53½) Michigan State
at OKLAHOMA 44½ 45½ (52½) Kent State
UNLV (52½) at WYOMING
Texas Tech (OFF) at HOUSTON
at OHIO STATE 21 21 (OFF) Minnesota
at TCU 13½ 13½ (OFF) Colorado
Miami (FL) (55½) at FLORIDA STATE
at TEXAS A&M 14½ 13½ (56½) Mississippi State
at FRESNO STATE 15½ 15½ (47½) Nevada

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Kansas City -120 at ATHLETICS +102
at BOSTON OFF Detroit OFF
at N.Y YANKEES -190 Baltimore +160
at TORONTO -198 Tampa Bay +166
Houston -144 at LA ANGELS +122
at CLEVELAND OFF Texas OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at SAN FRANCISCO -295 Colorado +240
at MIAMI OFF N.Y Mets OFF
at MILWAUKEE -146 Cincinnati +124
at SAN DIEGO -154 Arizona +130
at ATLANTA -220 Pittsburgh +184
at CHICAGO CUBS OFF St. Louis OFF

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at PHILADELPHIA -215 Minnesota +180
Chicago White Sox -116 at WASHINGTON -102
LA Dodgers -112 at SEATTLE -104

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up