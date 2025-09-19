NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at MINNESOTA 1½ 3 (42½) Cincinnati Green Bay 7 7½ (41½) at CLEVELAND…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at MINNESOTA
|1½
|3
|(42½)
|Cincinnati
|Green Bay
|7
|7½
|(41½)
|at CLEVELAND
|at PHILADELPHIA
|4½
|3½
|(44½)
|LA Rams
|Atlanta
|2½
|5½
|(43½)
|at CAROLINA
|at WASHINGTON
|5½
|3½
|(44½)
|Las Vegas
|at TAMPA BAY
|5½
|6½
|(44½)
|NY Jets
|Indianapolis
|1½
|4½
|(43½)
|at TENNESSEE
|Pittsburgh
|1½
|1½
|(44½)
|at NEW ENGLAND
|at JACKSONVILLE
|1½
|1½
|(44½)
|Houston
|at SEATTLE
|6½
|7½
|(41½)
|New Orleans
|at LA CHARGERS
|1½
|2½
|(45½)
|Denver
|at SAN FRANCISCO
|3
|2½
|(45½)
|Arizona
|Dallas
|2½
|1½
|(50½)
|at CHICAGO
|Kansas City
|6½
|5½
|(44½)
|at NY GIANTS
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BALTIMORE
|5½
|5½
|(52½)
|Detroit
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OKLAHOMA STATE
|14½
|10½
|(54½)
|Tulsa
|Iowa
|1½
|2½
|(45½)
|at RUTGERS
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SOUTH FLORIDA
|27½
|27½
|(56½)
|South Carolina State
|at VIRGINIA TECH
|28½
|35½
|(48½)
|Wofford
|at TCU
|4½
|7½
|(63½)
|SMU
|at UTAH
|4½
|3½
|(56½)
|Texas Tech
|at CLEMSON
|16½
|16½
|(54½)
|Syracuse
|at WISCONSIN
|6½
|10½
|(44½)
|Maryland
|Arkansas
|3½
|7½
|(60½)
|at MEMPHIS
|at LOUISVILLE
|25½
|26½
|(51½)
|Bowling Green
|North Texas
|2½
|1½
|(51½)
|at ARMY
|UNLV
|4½
|2½
|(49½)
|at MIAMI (OH)
|at TENNESSEE
|43½
|39½
|(69½)
|UAB
|at CENTRAL MICHIGAN
|28½
|28½
|(45½)
|Wagner
|at OREGON
|34½
|35½
|(56½)
|Oregon State
|at FLORIDA STATE
|44½
|45½
|(55½)
|Kent State
|at NOTRE DAME
|26½
|25½
|(51½)
|Purdue
|James Madison
|6½
|8½
|(46½)
|at LIBERTY
|at BUFFALO
|7½
|6½
|(43½)
|Troy
|Michigan
|3½
|2½
|(47½)
|at NEBRASKA
|Louisiana
|2½
|2½
|(50½)
|at EASTERN MICHIGAN
|Toledo
|12½
|14½
|(50½)
|at WESTERN MICHIGAN
|at OLE MISS
|13½
|12½
|(61½)
|Tulane
|at OKLAHOMA
|3½
|6½
|(46½)
|Auburn
|at UCONN
|20½
|21½
|(52½)
|Ball State
|at OHIO
|21½
|25½
|(51½)
|Gardner-Webb
|at UCF
|3½
|6½
|(46½)
|North Carolina
|at DUKE
|2½
|2½
|(57½)
|NC State
|at MISSISSIPPI STATE
|22½
|22½
|(48½)
|Northern Illinois
|at GEORGIA TECH
|22½
|22½
|(52½)
|Temple
|at SAN JOSE STATE
|8½
|14½
|(50½)
|Idaho
|at AKRON
|6½
|7½
|(51½)
|Duquesne
|Arkansas State
|6½
|5½
|(57½)
|at KENNESAW STATE
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|4½
|5½
|(55½)
|Delaware
|at KANSAS
|11½
|12½
|(54½)
|West Virginia
|Boise State
|9½
|10½
|(51½)
|at AIR FORCE
|at MISSOURI
|3½
|9½
|(48½)
|South Carolina
|at MISSOURI STATE
|11½
|13½
|(52½)
|UT Martin
|Marshall
|3½
|2½
|(47½)
|at MIDDLE TENNESSEE
|at JACKSONVILLE STATE
|36½
|35½
|(60½)
|Murray State
|at WESTERN KENTUCKY
|11½
|9½
|(53½)
|Nevada
|at SOUTH ALABAMA
|14½
|14½
|(51½)
|Coastal Carolina
|at GEORGIA SOUTHERN
|26½
|23½
|(55½)
|Maine
|Washington
|20½
|19½
|(53½)
|at WASHINGTON STATE
|at VANDERBILT
|27½
|27½
|(53½)
|Georgia State
|at LOUISIANA TECH
|2½
|3½
|(50½)
|Southern Miss
|at BAYLOR
|2½
|2½
|(60½)
|Arizona State
|BYU
|7½
|6½
|(49½)
|at EAST CAROLINA
|at VIRGINIA
|16½
|15½
|(48½)
|Stanford
|at INDIANA
|4½
|6½
|(52½)
|Illinois
|at MIAMI (FL)
|6½
|8½
|(51½)
|Florida
|at LSU
|39½
|39½
|(51½)
|SE Louisiana
|at TEXAS STATE
|27½
|28½
|(54½)
|Nicholls State
|at TEXAS
|41½
|39½
|(51½)
|Sam Houston
|at UTAH STATE
|26½
|23½
|(61½)
|McNeese
|at UTEP
|4½
|7½
|(47½)
|UL Monroe
|UTSA
|4½
|5½
|(59½)
|at COLORADO STATE
|at COLORADO
|17½
|13½
|(44½)
|Wyoming
|Cal
|12½
|13½
|(47½)
|at SAN DIEGO STATE
|at USC
|12½
|18½
|(54½)
|Michigan State
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Fresno State
|3½
|2½
|(47½)
|at HAWAII
MLB
Friday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|N.Y Yankees
|-116
|at BALTIMORE
|-102
|Boston
|-138
|at TAMPA BAY
|+118
|Toronto
|-142
|at KANSAS CITY
|+120
|at MINNESOTA
|-122
|Cleveland
|+104
|Seattle
|-112
|at HOUSTON
|-104
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Chicago Cubs
|-124
|at CINCINNATI
|+106
|at N.Y METS
|-205
|Washington
|+172
|Milwaukee
|-118
|at ST. LOUIS
|+100
|at ARIZONA
|-120
|Philadelphia
|+102
|at LA DODGERS
|-168
|San Francisco
|+142
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Atlanta
|-120
|at DETROIT
|+102
|Athletics
|-112
|at PITTSBURGH
|-104
|San Diego
|-172
|at CHICAGO WHITE SOX
|+144
|at TEXAS
|-156
|Miami
|+132
|LA Angels
|-122
|at COLORADO
|+104
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.