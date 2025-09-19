Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 19, 2025, 12:55 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MINNESOTA 3 (42½) Cincinnati
Green Bay 7 (41½) at CLEVELAND
at PHILADELPHIA (44½) LA Rams
Atlanta (43½) at CAROLINA
at WASHINGTON (44½) Las Vegas
at TAMPA BAY (44½) NY Jets
Indianapolis (43½) at TENNESSEE
Pittsburgh (44½) at NEW ENGLAND
at JACKSONVILLE (44½) Houston
at SEATTLE (41½) New Orleans
at LA CHARGERS (45½) Denver
at SAN FRANCISCO 3 (45½) Arizona
Dallas (50½) at CHICAGO
Kansas City (44½) at NY GIANTS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BALTIMORE (52½) Detroit

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OKLAHOMA STATE 14½ 10½ (54½) Tulsa
Iowa (45½) at RUTGERS

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SOUTH FLORIDA 27½ 27½ (56½) South Carolina State
at VIRGINIA TECH 28½ 35½ (48½) Wofford
at TCU (63½) SMU
at UTAH (56½) Texas Tech
at CLEMSON 16½ 16½ (54½) Syracuse
at WISCONSIN 10½ (44½) Maryland
Arkansas (60½) at MEMPHIS
at LOUISVILLE 25½ 26½ (51½) Bowling Green
North Texas (51½) at ARMY
UNLV (49½) at MIAMI (OH)
at TENNESSEE 43½ 39½ (69½) UAB
at CENTRAL MICHIGAN 28½ 28½ (45½) Wagner
at OREGON 34½ 35½ (56½) Oregon State
at FLORIDA STATE 44½ 45½ (55½) Kent State
at NOTRE DAME 26½ 25½ (51½) Purdue
James Madison (46½) at LIBERTY
at BUFFALO (43½) Troy
Michigan (47½) at NEBRASKA
Louisiana (50½) at EASTERN MICHIGAN
Toledo 12½ 14½ (50½) at WESTERN MICHIGAN
at OLE MISS 13½ 12½ (61½) Tulane
at OKLAHOMA (46½) Auburn
at UCONN 20½ 21½ (52½) Ball State
at OHIO 21½ 25½ (51½) Gardner-Webb
at UCF (46½) North Carolina
at DUKE (57½) NC State
at MISSISSIPPI STATE 22½ 22½ (48½) Northern Illinois
at GEORGIA TECH 22½ 22½ (52½) Temple
at SAN JOSE STATE 14½ (50½) Idaho
at AKRON (51½) Duquesne
Arkansas State (57½) at KENNESAW STATE
at FLORIDA INTERNATIONAL (55½) Delaware
at KANSAS 11½ 12½ (54½) West Virginia
Boise State 10½ (51½) at AIR FORCE
at MISSOURI (48½) South Carolina
at MISSOURI STATE 11½ 13½ (52½) UT Martin
Marshall (47½) at MIDDLE TENNESSEE
at JACKSONVILLE STATE 36½ 35½ (60½) Murray State
at WESTERN KENTUCKY 11½ (53½) Nevada
at SOUTH ALABAMA 14½ 14½ (51½) Coastal Carolina
at GEORGIA SOUTHERN 26½ 23½ (55½) Maine
Washington 20½ 19½ (53½) at WASHINGTON STATE
at VANDERBILT 27½ 27½ (53½) Georgia State
at LOUISIANA TECH (50½) Southern Miss
at BAYLOR (60½) Arizona State
BYU (49½) at EAST CAROLINA
at VIRGINIA 16½ 15½ (48½) Stanford
at INDIANA (52½) Illinois
at MIAMI (FL) (51½) Florida
at LSU 39½ 39½ (51½) SE Louisiana
at TEXAS STATE 27½ 28½ (54½) Nicholls State
at TEXAS 41½ 39½ (51½) Sam Houston
at UTAH STATE 26½ 23½ (61½) McNeese
at UTEP (47½) UL Monroe
UTSA (59½) at COLORADO STATE
at COLORADO 17½ 13½ (44½) Wyoming
Cal 12½ 13½ (47½) at SAN DIEGO STATE
at USC 12½ 18½ (54½) Michigan State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Fresno State (47½) at HAWAII

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
N.Y Yankees -116 at BALTIMORE -102
Boston -138 at TAMPA BAY +118
Toronto -142 at KANSAS CITY +120
at MINNESOTA -122 Cleveland +104
Seattle -112 at HOUSTON -104

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Chicago Cubs -124 at CINCINNATI +106
at N.Y METS -205 Washington +172
Milwaukee -118 at ST. LOUIS +100
at ARIZONA -120 Philadelphia +102
at LA DODGERS -168 San Francisco +142

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Atlanta -120 at DETROIT +102
Athletics -112 at PITTSBURGH -104
San Diego -172 at CHICAGO WHITE SOX +144
at TEXAS -156 Miami +132
LA Angels -122 at COLORADO +104

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

