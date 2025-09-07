NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Arizona 5½ 6½ (42½) at NEW ORLEANS at NEW ENGLAND 2½ 2½ (43½)…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arizona
|5½
|6½
|(42½)
|at NEW ORLEANS
|at NEW ENGLAND
|2½
|2½
|(43½)
|Las Vegas
|at JACKSONVILLE
|2½
|3½
|(46½)
|Carolina
|at INDIANAPOLIS
|1½
|1½
|(46½)
|Miami
|Pittsburgh
|3
|3
|(37½)
|at NY JETS
|at WASHINGTON
|6½
|6½
|(45½)
|NY Giants
|Tampa Bay
|1½
|1½
|(47½)
|at ATLANTA
|Cincinnati
|5½
|5½
|(47½)
|at CLEVELAND
|San Francisco
|2½
|1½
|(43½)
|at SEATTLE
|at DENVER
|7½
|8½
|(42½)
|Tennessee
|at GREEN BAY
|1½
|2½
|(47½)
|Detroit
|at LA RAMS
|2½
|3
|(43½)
|Houston
|Baltimore
|1½
|1½
|(50½)
|at BUFFALO
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Minnesota
|1½
|1½
|(43½)
|at CHICAGO
College Football
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|NC State
|6½
|6½
|(56½)
|at WAKE FOREST
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at HOUSTON
|2½
|3½
|(45½)
|Colorado
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Oregon
|28½
|28½
|(51½)
|at NORTHWESTERN
|at ALABAMA
|19½
|19½
|(OFF)
|Wisconsin
|Clemson
|9½
|6½
|(55½)
|at GEORGIA TECH
|at TEXAS TECH
|22½
|21½
|(57½)
|Oregon State
|Georgia
|7½
|7½
|(50½)
|at TENNESSEE
|Pittsburgh
|1½
|4½
|(59½)
|at WEST VIRGINIA
|at MIAMI (FL)
|18½
|18½
|(OFF)
|South Florida
|at NOTRE DAME
|7½
|6½
|(50½)
|Texas A&M
|at LSU
|6½
|9½
|(53½)
|Florida
|at TULANE
|4½
|4½
|(51½)
|Duke
|Minnesota
|4½
|3½
|(50½)
|at CAL
MLB
Sunday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at TAMPA BAY
|-154
|Cleveland
|+130
|at N.Y YANKEES
|-158
|Toronto
|+134
|at DETROIT
|-174
|Chicago White Sox
|+146
|at KANSAS CITY
|-134
|Minnesota
|+114
|Houston
|-126
|at TEXAS
|+108
|at LA ANGELS
|-124
|Athletics
|+106
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Milwaukee
|-158
|at PITTSBURGH
|+134
|at CINCINNATI
|-126
|N.Y Mets
|+108
|at MIAMI
|OFF
|Philadelphia
|OFF
|at ST. LOUIS
|-154
|San Francisco
|+130
|at CHICAGO CUBS
|-188
|Washington
|+158
|San Diego
|-190
|at COLORADO
|+160
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Seattle
|-124
|at ATLANTA
|+106
|LA Dodgers
|-158
|at BALTIMORE
|+134
|Boston
|OFF
|at ARIZONA
|OFF
