Sports Betting Line

The Associated Press

September 7, 2025, 12:15 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
at NEW ENGLAND (43½) Las Vegas
at JACKSONVILLE (46½) Carolina
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
Pittsburgh 3 3 (37½) at NY JETS
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Tampa Bay (47½) at ATLANTA
Cincinnati (47½) at CLEVELAND
San Francisco (43½) at SEATTLE
at DENVER (42½) Tennessee
at GREEN BAY (47½) Detroit
at LA RAMS 3 (43½) Houston
Baltimore (50½) at BUFFALO

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at CHICAGO

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
NC State (56½) at WAKE FOREST

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HOUSTON (45½) Colorado

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Oregon 28½ 28½ (51½) at NORTHWESTERN
at ALABAMA 19½ 19½ (OFF) Wisconsin
Clemson (55½) at GEORGIA TECH
at TEXAS TECH 22½ 21½ (57½) Oregon State
Georgia (50½) at TENNESSEE
Pittsburgh (59½) at WEST VIRGINIA
at MIAMI (FL) 18½ 18½ (OFF) South Florida
at NOTRE DAME (50½) Texas A&M
at LSU (53½) Florida
at TULANE (51½) Duke
Minnesota (50½) at CAL

MLB

Sunday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -154 Cleveland +130
at N.Y YANKEES -158 Toronto +134
at DETROIT -174 Chicago White Sox +146
at KANSAS CITY -134 Minnesota +114
Houston -126 at TEXAS +108
at LA ANGELS -124 Athletics +106

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Milwaukee -158 at PITTSBURGH +134
at CINCINNATI -126 N.Y Mets +108
at MIAMI OFF Philadelphia OFF
at ST. LOUIS -154 San Francisco +130
at CHICAGO CUBS -188 Washington +158
San Diego -190 at COLORADO +160

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Seattle -124 at ATLANTA +106
LA Dodgers -158 at BALTIMORE +134
Boston OFF at ARIZONA OFF

