Gulf States Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

August 30, 2025, 3:04 PM

Mississippi State at Southern Mississippi — ESPN

Northwestern at Tulane — ESPNU

Alabama A&M at Arkansas — SECN

Georgia State at Mississippi — SECN

Mississippi at Georgia Tech — ACCNX

Grambling State at Mississippi State — SECN+

South Alabama at LSU — SECN+

Sports
