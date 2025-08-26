2026 San Francisco Giants Schedule

March 25 N.Y. Yankees
March 27 N.Y. Yankees
March 28 N.Y. Yankees
March 30 at San Diego
March 31 at San Diego
April 1 at San Diego
April 2 N.Y. Mets
April 3 N.Y. Mets
April 4 N.Y. Mets
April 5 N.Y. Mets
April 6 Philadelphia
April 7 Philadelphia
April 8 Philadelphia
April 10 at Baltimore
April 11 at Baltimore
April 12 at Baltimore
April 14 at Cincinnati
April 15 at Cincinnati
April 16 at Cincinnati
April 17 at Washington
April 18 at Washington
April 19 at Washington
April 21 L.A. Dodgers
April 22 L.A. Dodgers
April 23 L.A. Dodgers
April 24 Miami
April 25 Miami
April 26 Miami
April 28 at Philadelphia
April 29 at Philadelphia
April 30 at Philadelphia
May 1 at Tampa Bay
May 2 at Tampa Bay
May 3 at Tampa Bay
May 4 San Diego
May 5 San Diego
May 6 San Diego
May 8 Pittsburgh
May 9 Pittsburgh
May 10 Pittsburgh
May 11 at L.A. Dodgers
May 12 at L.A. Dodgers
May 13 at L.A. Dodgers
May 14 at L.A. Dodgers
May 15 at Athletics
May 16 at Athletics
May 17 at Athletics
May 18 at Arizona
May 19 at Arizona
May 20 at Arizona
May 22 Chicago White Sox
May 23 Chicago White Sox
May 24 Chicago White Sox
May 25 Arizona
May 26 Arizona
May 27 Arizona
May 29 at Colorado
May 30 at Colorado
May 31 at Colorado
June 1 at Milwaukee
June 2 at Milwaukee
June 3 at Milwaukee
June 4 at Milwaukee
June 5 at Chicago Cubs
June 6 at Chicago Cubs
June 7 at Chicago Cubs
June 8 Washington
June 9 Washington
June 10 Washington
June 12 Chicago Cubs
June 13 Chicago Cubs
June 14 Chicago Cubs
June 16 at Atlanta
June 17 at Atlanta
June 18 at Atlanta
June 19 at Miami
June 20 at Miami
June 21 at Miami
June 23 Athletics
June 24 Athletics
June 25 Athletics
June 26 Atlanta
June 27 Atlanta
June 28 Atlanta
June 29 at Arizona
June 30 at Arizona
July 1 at Arizona
July 3 at Colorado
July 4 at Colorado
July 5 at Colorado
July 6 Toronto
July 7 Toronto
July 8 Toronto
July 9 Colorado
July 10 Colorado
July 11 Colorado
July 12 Colorado
July 17 at Seattle
July 18 at Seattle
July 19 at Seattle
July 20 at Kansas City
July 21 at Kansas City
July 22 at Kansas City
July 24 L.A. Angels
July 25 L.A. Angels
July 26 L.A. Angels
July 27 Milwaukee
July 28 Milwaukee
July 29 Milwaukee
July 30 at San Diego
July 31 at San Diego
Aug. 1 at San Diego
Aug. 2 at San Diego
Aug. 3 at Texas
Aug. 4 at Texas
Aug. 5 at Texas
Aug. 7 Detroit
Aug. 8 Detroit
Aug. 9 Detroit
Aug. 10 Houston
Aug. 11 Houston
Aug. 12 Houston
Aug. 14 Colorado
Aug. 15 Colorado
Aug. 16 Colorado
Aug. 18 at Cleveland
Aug. 19 at Cleveland
Aug. 20 at Cleveland
Aug. 21 at Boston
Aug. 22 at Boston
Aug. 23 at Boston
Aug. 24 Cincinnati
Aug. 25 Cincinnati
Aug. 26 Cincinnati
Aug. 27 Arizona
Aug. 28 Arizona
Aug. 29 Arizona
Aug. 30 Arizona
Sept. 1 at Pittsburgh
Sept. 2 at Pittsburgh
Sept. 3 at Pittsburgh
Sept. 4 at N.Y. Mets
Sept. 5 at N.Y. Mets
Sept. 6 at N.Y. Mets
Sept. 7 St. Louis
Sept. 8 St. Louis
Sept. 9 St. Louis
Sept. 11 San Diego
Sept. 12 San Diego
Sept. 13 San Diego
Sept. 14 at St. Louis
Sept. 15 at St. Louis
Sept. 16 at St. Louis
Sept. 18 at L.A. Dodgers
Sept. 19 at L.A. Dodgers
Sept. 20 at L.A. Dodgers
Sept. 21 Minnesota
Sept. 22 Minnesota
Sept. 23 Minnesota
Sept. 25 L.A. Dodgers
Sept. 26 L.A. Dodgers
Sept. 27 L.A. Dodgers
