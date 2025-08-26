Live Radio
Home » Sports » 2026 San Francisco Giants Schedule

2026 San Francisco Giants Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:14 PM

March 25 N.Y. Yankees

March 27 N.Y. Yankees

March 28 N.Y. Yankees

March 30 at San Diego

March 31 at San Diego

April 1 at San Diego

April 2 N.Y. Mets

April 3 N.Y. Mets

April 4 N.Y. Mets

April 5 N.Y. Mets

April 6 Philadelphia

April 7 Philadelphia

April 8 Philadelphia

April 10 at Baltimore

April 11 at Baltimore

April 12 at Baltimore

April 14 at Cincinnati

April 15 at Cincinnati

April 16 at Cincinnati

April 17 at Washington

April 18 at Washington

April 19 at Washington

April 21 L.A. Dodgers

April 22 L.A. Dodgers

April 23 L.A. Dodgers

April 24 Miami

April 25 Miami

April 26 Miami

April 28 at Philadelphia

April 29 at Philadelphia

April 30 at Philadelphia

May 1 at Tampa Bay

May 2 at Tampa Bay

May 3 at Tampa Bay

May 4 San Diego

May 5 San Diego

May 6 San Diego

May 8 Pittsburgh

May 9 Pittsburgh

May 10 Pittsburgh

May 11 at L.A. Dodgers

May 12 at L.A. Dodgers

May 13 at L.A. Dodgers

May 14 at L.A. Dodgers

May 15 at Athletics

May 16 at Athletics

May 17 at Athletics

May 18 at Arizona

May 19 at Arizona

May 20 at Arizona

May 22 Chicago White Sox

May 23 Chicago White Sox

May 24 Chicago White Sox

May 25 Arizona

May 26 Arizona

May 27 Arizona

May 29 at Colorado

May 30 at Colorado

May 31 at Colorado

June 1 at Milwaukee

June 2 at Milwaukee

June 3 at Milwaukee

June 4 at Milwaukee

June 5 at Chicago Cubs

June 6 at Chicago Cubs

June 7 at Chicago Cubs

June 8 Washington

June 9 Washington

June 10 Washington

June 12 Chicago Cubs

June 13 Chicago Cubs

June 14 Chicago Cubs

June 16 at Atlanta

June 17 at Atlanta

June 18 at Atlanta

June 19 at Miami

June 20 at Miami

June 21 at Miami

June 23 Athletics

June 24 Athletics

June 25 Athletics

June 26 Atlanta

June 27 Atlanta

June 28 Atlanta

June 29 at Arizona

June 30 at Arizona

July 1 at Arizona

July 3 at Colorado

July 4 at Colorado

July 5 at Colorado

July 6 Toronto

July 7 Toronto

July 8 Toronto

July 9 Colorado

July 10 Colorado

July 11 Colorado

July 12 Colorado

July 17 at Seattle

July 18 at Seattle

July 19 at Seattle

July 20 at Kansas City

July 21 at Kansas City

July 22 at Kansas City

July 24 L.A. Angels

July 25 L.A. Angels

July 26 L.A. Angels

July 27 Milwaukee

July 28 Milwaukee

July 29 Milwaukee

July 30 at San Diego

July 31 at San Diego

Aug. 1 at San Diego

Aug. 2 at San Diego

Aug. 3 at Texas

Aug. 4 at Texas

Aug. 5 at Texas

Aug. 7 Detroit

Aug. 8 Detroit

Aug. 9 Detroit

Aug. 10 Houston

Aug. 11 Houston

Aug. 12 Houston

Aug. 14 Colorado

Aug. 15 Colorado

Aug. 16 Colorado

Aug. 18 at Cleveland

Aug. 19 at Cleveland

Aug. 20 at Cleveland

Aug. 21 at Boston

Aug. 22 at Boston

Aug. 23 at Boston

Aug. 24 Cincinnati

Aug. 25 Cincinnati

Aug. 26 Cincinnati

Aug. 27 Arizona

Aug. 28 Arizona

Aug. 29 Arizona

Aug. 30 Arizona

Sept. 1 at Pittsburgh

Sept. 2 at Pittsburgh

Sept. 3 at Pittsburgh

Sept. 4 at N.Y. Mets

Sept. 5 at N.Y. Mets

Sept. 6 at N.Y. Mets

Sept. 7 St. Louis

Sept. 8 St. Louis

Sept. 9 St. Louis

Sept. 11 San Diego

Sept. 12 San Diego

Sept. 13 San Diego

Sept. 14 at St. Louis

Sept. 15 at St. Louis

Sept. 16 at St. Louis

Sept. 18 at L.A. Dodgers

Sept. 19 at L.A. Dodgers

Sept. 20 at L.A. Dodgers

Sept. 21 Minnesota

Sept. 22 Minnesota

Sept. 23 Minnesota

Sept. 25 L.A. Dodgers

Sept. 26 L.A. Dodgers

Sept. 27 L.A. Dodgers

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up