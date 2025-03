Joburg Open Scores

Friday At Houghton GC Johannesburg Purse: $1.1 million Yardage: 7,227; Par: 70 Second Round Shaun Norris, South Africa 66-63—129 Adrien…

Friday

At Houghton GC

Johannesburg

Purse: $1.1 million

Yardage: 7,227; Par: 70

Second Round

Shaun Norris, South Africa 66-63—129 Adrien Saddier, France 65-65—130 Shubhankar Sharma, India 66-65—131 Connor Syme, Scotland 66-65—131 Wenyi Ding, China 63-69—132 Jacques Kruyswijk, South Africa 65-67—132 Joost Luiten, Netherlands 66-66—132 Richard Mansell, England 65-67—132 Callum Tarren, England 64-68—132 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 64-68—132 Daniel Brown, England 68-65—133 Ugo Coussaud, France 65-68—133 Marco Penge, England 64-69—133 Jaco Ahlers, South Africa 66-68—134 Malcolm Mitchell, South Africa 64-70—134 Jayden Trey Schaper, South Africa 64-70—134 Benjamin Schmidt, England 68-66—134 Maximilian Steinlechner, Austria 67-67—134 Rhys West, South Africa 66-68—134 Louis Albertse, South Africa 67-68—135 Todd Clements, England 68-67—135 Sean Crocker, United States 67-68—135 Dylan Frittelli, South Africa 65-70—135 Jordan Gumberg, United States 71-64—135 Calum Hill, Scotland 69-66—135 Francesco Laporta, Italy 67-68—135 Niklas Lemke, Sweden 71-64—135 Daniel Van Tonder, South Africa 67-68—135 Kieran Vincent, Zimbabwe 66-69—135 Veer Ahlawat, India 73-63—136 Thomas Aiken, South Africa 70-66—136 George Coetzee, South Africa 67-69—136 Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69-67—136 Gerhard Pepler, South Africa 69-67—136 Brandon Robinson-Thompson, England 68-68—136 Marcel Siem, Germany 70-66—136 Bjorn Akesson, Sweden 68-69—137 Rhys Enoch, Wales 69-68—137 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 69-68—137 Gavin Green, Malaysia 65-72—137 Jeong-Weon Ko, France 69-68—137 Romain Langasque, France 67-70—137 Jacob Skov Olesen, Denmark 65-72—137 Hennie Otto, South Africa 66-71—137 Richie Ramsay, Scotland 70-67—137 Martin Rohwer, South Africa 69-68—137 Jordan L. Smith, England 63-74—137 Brandon Stone, South Africa 67-70—137 Jaco Van Zyl, South Africa 67-70—137 Luke Brown, South Africa 69-69—138 Jens Dantorp, Sweden 71-67—138 Ewen Ferguson, Scotland 69-69—138 Ross Fisher, England 68-70—138 Ryggs Johnston, United States 70-68—138 Nathan Kimsey, England 68-70—138 Alexander Levy, France 67-71—138 Franklin Manchest, South Africa 68-70—138 Kyle McClatchie, South Africa 70-68—138 Freddy Schott, Germany 70-68—138 Matthew Southgate, England 71-67—138 Andy Sullivan, England 70-68—138 Ryan Van Velzen, South Africa 70-68—138 Martin Vorster, South Africa 69-69—138 Robin Williams, South Africa 67-71—138 Sam Bairstow, England 69-70—139 Kyle Barker, South Africa 69-70—139 Jacques Blaauw, South Africa 70-69—139 Jacques De Villiers, South Africa 70-69—139 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 69-70—139 Michael Hollick, South Africa 68-71—139 Luke Jerling, South Africa 71-68—139 Danny List, Australia 66-73—139 Zander Lombard, South Africa 71-68—139 Pieter Moolman, South Africa 69-70—139 Pierre Pineau, France 70-69—139 Nikhil Rama, South Africa 68-71—139 Graham Van Der Merwe, South Africa 71-68—139 Darius Van Driel, Netherlands 69-70—139 Oliver Bekker, South Africa 69-WD Keenan Davidse, South Africa 75-WD Stephen Ferreira, Portugal 83-WD

Missed Cut

Dan Bradbury, England 71-69—140 Merrick Bremner, South Africa 68-72—140 Heinrich Bruiners, South Africa 70-70—140 Robson Chinhoi, Zimbabwe 72-68—140 Aaron Cockerill, Canada 67-73—140 Louis De Jager, South Africa 73-67—140 Alejandro Del Rey, Spain 70-70—140 Jordan Duminy, South Africa 68-72—140 Simon Forsstrom, Sweden 73-67—140 Ricardo Gouveia, Portugal 72-68—140 Casey Jarvis, South Africa 71-69—140 Dylan Naidoo, South Africa 70-70—140 Wilco Nienaber, South Africa 65-75—140 Lyle Pedro, South Africa 71-69—140 Ethan Smith, South Africa 71-69—140 Stals Swart, South Africa 71-69—140 Toto Thimba Jr., South Africa 67-73—140 Tom Vaillant, France 68-72—140 MJ Viljoen, South Africa 70-70—140 Kayle Wykes, South Africa 70-70—140 Lucas Bjerregaard, Denmark 72-69—141 Julien Brun, France 69-72—141 CJ Du Plessis, South Africa 71-70—141 Manuel Elvira, Spain 70-71—141 Deon Germishuys, South Africa 70-71—141 Jean Hugo, South Africa 71-70—141 Haydn Porteous, South Africa 73-68—141 Tapio Pulkkanen, Finland 68-73—141 David Ravetto, France 74-67—141 Jack Senior, England 65-76—141 Combrinck Smit, South Africa 73-68—141 Richard Sterne, South Africa 69-72—141 Nicolas Colsaerts, Belgium 72-70—142 Darren Fichardt, South Africa 71-71—142 Dylan Mostert, South Africa 72-70—142 Danie Van Niekerk, South Africa 76-66—142 Dale Whitnell, England 68-74—142 Rafa Cabrera Bello, Spain 74-69—143 Ruan Korb, South Africa 73-70—143 John Parry, England 72-71—143 JC Ritchie, South Africa 74-69—143 Lyle Rowe, South Africa 76-67—143 Neil Schietekat, South Africa 74-69—143 Matthias Schwab, Austria 73-70—143 Jonathan Broomhead, South Africa 72-72—144 Joel Girrbach, Switzerland 73-71—144 Peter Karmis, South Africa 74-70—144 Mikael Lindberg, Sweden 69-75—144 Jovan Rebula, South Africa 72-72—144 Corey Shaun, United States 75-69—144 Matthew Spacey, South Africa 70-74—144 Johannes Veerman, United States 71-73—144 Matthew Baldwin, England 73-72—145 Ruan Conradie, South Africa 76-69—145 Trevor Fisher, South Africa 72-73—145 Joel Moscatel, Spain 73-72—145 Yurav Premlall, South Africa 72-73—145 Ivan Verster, South Africa 76-69—145 Scott Jamieson, Scotland 72-74—146 Jastice Mashego, South Africa 72-74—146 Musiwalo Nethunzwi, South Africa 70-76—146 Jake Redman, South Africa 72-74—146 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-76—147 Keith Horne, South Africa 76-71—147 Kazuma Kobori, New Zealand 70-77—147 JJ Senekal, South Africa 75-73—148 Albert Venter, South Africa 75-73—148 Stefan Wears-Taylor, South Africa 78-70—148 Trevor Mahoney, South Africa 72-77—149 Anthony Michael, South Africa 77-72—149 Rupert Kaminski, South Africa 71-79—150 Hayden Griffiths, South Africa 73-78—151 Makhetha Mazibuko, South Africa 71-80—151 Keelan Van Wyk, South Africa 77-77—154 Tristin Galant, South Africa 81-78—159

