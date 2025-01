Sunday, Jan. 26 SOUTH Florida St. 86, North Carolina 84 Kentucky 89, Arkansas 69 Miami 70, SMU 63 Saint Louis…

Sunday, Jan. 26

SOUTH

Florida St. 86, North Carolina 84

Kentucky 89, Arkansas 69

Miami 70, SMU 63

Saint Louis 60, Davidson 51

FAR WEST

Hawaii 46, UC Irvine 42

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.