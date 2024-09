NCAA FBS Individual Scoring

Scoring G PAT A FG FGA Pts Avg R.Harvey, UCF 3 0 0 0 56 18.7 A.Jeanty, Boise St. 3…

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg R.Harvey, UCF 3 0 0 0 56 18.7 A.Jeanty, Boise St. 3 0 0 0 54 18.0 D.Sampson, Tennessee 4 0 0 0 60 15.0 B.Horvath, Navy 3 0 0 0 42 14.0 M.Gilbert, Tennessee 4 24 10 11 54 13.5 K.Johnson, Iowa 4 0 0 0 54 13.5 N.Nash, San Jose St. 4 0 0 0 50 12.5 B.Craig, Missouri 4 15 11 16 48 12.0 J.Jackson, Arkansas 4 0 0 0 48 12.0 J.Milroe, Alabama 3 0 0 0 36 12.0 B.Tuten, Virginia Tech 4 0 0 0 48 12.0 C.Chittenden, UNLV 3 11 8 10 35 11.7 C.Davis, Mississippi 4 29 6 7 46 11.5 E.Kenney, Stanford 3 10 8 8 34 11.3 C.Rogers, SMU 4 12 11 13 45 11.2 B.Smith, SMU 4 0 0 0 44 11.0 B.Sauls, Pittsburgh 4 22 7 7 43 10.8 M.Anderson, Memphis 4 0 0 0 42 10.5 J.Gomez, E. Michigan 4 10 11 12 42 10.5 A.Hankerson, Oregon St. 4 0 0 0 42 10.5 H.Parrish, Mississippi 4 0 0 0 42 10.5 D.Ross, Troy 4 0 0 0 42 10.5 J.Blue, Texas 3 0 0 0 30 10.0 R.Bond, Texas A&M 4 13 9 11 40 10.0 B.Daily, Army 3 0 0 0 30 10.0 Q.Judkins, Ohio St. 3 0 0 0 30 10.0 K.Monangai, Rutgers 3 0 0 0 30 10.0 T.Pena, Syracuse 3 0 0 0 30 10.0 D.Reid, Pittsburgh 3 0 0 0 30 10.0 K.Hensley, Coastal Carolina 4 18 7 8 39 9.8 P.Woodring, Georgia 3 11 6 6 29 9.7 B.Taylor, Vanderbilt 4 17 7 10 38 9.5 W.Bettridge, Virginia 4 13 8 9 37 9.2 C.Tennant, Kansas St. 4 13 8 10 37 9.2 L.Ward, Oklahoma St. 4 13 8 10 37 9.2 B.Bennett, Coastal Carolina 2 0 0 0 18 9.0 A.Borregales, Miami 4 21 5 6 36 9.0 D.Bothwell, South Alabama 4 0 0 0 36 9.0 S.Brown, Rutgers 2 0 0 0 18 9.0 P.Bryant, Illinois 4 0 0 0 36 9.0 M.Dennis, Wake Forest 3 9 6 6 27 9.0 O.Hampton, North Carolina 4 0 0 0 36 9.0 J.Howes, Maryland 4 16 7 9 36 9.0 M.Lantz, Southern Cal 3 12 5 6 27 9.0 R.Leonard, Notre Dame 4 0 0 0 36 9.0 D.Lynch, Fresno St. 4 15 7 9 36 9.0 D.Olano, Illinois 4 15 7 8 36 9.0 K.Ramsey, Arkansas 4 21 5 9 36 9.0 A.Raynor, Kentucky 4 9 9 9 36 9.0 N.Ruelas, James Madison 3 13 5 6 27 9.0 T.Stewart, Bowling Green 2 0 0 0 18 9.0 I.Hershey, Arizona St. 4 15 7 9 35 8.8 K.Lemmerman, TCU 4 20 5 8 35 8.8 K.Almendares, Louisiana-Lafayette 3 11 5 5 26 8.7 N.Burnette, North Carolina 3 8 6 7 26 8.7 J.Delange, UAB 3 8 6 6 26 8.7 N.Hauser, Clemson 3 17 3 3 26 8.7 E.Heidenreich, Navy 3 0 0 0 26 8.7 B.Travelstead, Louisville 3 17 3 6 26 8.7 C.Becker, Utah 4 14 7 10 34 8.5 B.Presley, Oklahoma St. 4 0 0 0 34 8.5 N.Radicic, Indiana 4 28 2 2 34 8.5 C.Boomer, UCF 3 17 3 5 25 8.3 W.Ferrin, BYU 4 15 6 8 33 8.2 A.Herrera, South Carolina 4 15 6 8 33 8.2 J.Kim, Michigan St. 4 10 8 8 33 8.2 T.Pelino, Duke 4 12 7 8 33 8.2 G.Rippa, Jacksonville St. 4 13 7 9 33 8.2 B.Auburn, Texas 4 26 2 3 32 8.0 Q.Conley, Arizona 3 0 0 0 24 8.0 C.Costa, Memphis 4 15 6 8 32 8.0 J.Dalmas, Boise St. 3 18 2 3 24 8.0 I.Hankins, Baylor 4 11 7 10 32 8.0 T.Henderson, Ohio St. 3 0 0 0 24 8.0 B.Kuithe, Utah 4 0 0 0 32 8.0 L.Marjan, South Alabama 4 18 5 6 32 8.0 J.Mateer, Washington St. 4 0 0 0 32 8.0 T.McMillan, Arizona 3 0 0 0 24 8.0 K.Nguma, North Texas 4 20 4 6 32 8.0 A.Sappington, Oregon 3 13 4 5 24 8.0 N.Singleton, Penn St. 3 0 0 0 24 8.0 J.Smith, Ohio St. 3 0 0 0 24 8.0 D.Stevens, Iowa 4 14 6 6 32 8.0 D.Taylor, Minnesota 3 0 0 0 24 8.0 R.Williams, Alabama 3 0 0 0 24 8.0 K.Woodill, N. Illinois 3 11 5 8 24 8.0 D.Janikowski, Washington St. 4 21 4 6 31 7.8 D.Boston, Washington 4 0 0 0 30 7.5 L.Burden, Missouri 4 0 0 0 30 7.5 J.Cannon, South Florida 4 13 6 8 30 7.5 D.Connors, Rice 4 0 0 0 30 7.5 C.Cook, TCU 4 0 0 0 30 7.5 T.Felton, Maryland 4 0 0 0 30 7.5 G.Gross, Washington 4 13 6 7 30 7.5 T.Hunter, Colorado 4 0 0 0 30 7.5 C.Karhu, Liberty 4 15 5 7 30 7.5 T.Keltner, Oklahoma 4 13 6 7 30 7.5 K.Lacy, LSU 4 0 0 0 30 7.5 K.Lambert-Smith, Auburn 4 0 0 0 30 7.5 T.Lawton, Indiana 4 0 0 0 30 7.5 J.Love, Virginia Tech 4 12 6 7 30 7.5 J.Pritchett, South Alabama 4 0 0 0 30 7.5 D.Ramos, LSU 4 15 5 6 30 7.5 X.Restrepo, Miami 4 0 0 0 30 7.5 C.Skattebo, Arizona St. 4 0 0 0 30 7.5 A.Tyus, Ohio 4 0 0 0 30 7.5 J.White, Georgia Southern 4 0 0 0 30 7.5 J.Fielding, Ohio St. 3 19 1 1 22 7.3 J.Kleather, Bowling Green 3 11 4 5 22 7.3 T.Loop, Arizona 3 10 4 5 22 7.3 L.Rickman, Georgia St. 3 7 5 7 22 7.3 S.Morgan, Tulsa 4 15 5 7 29 7.2 K.Vinesett, NC State 4 14 5 6 29 7.2 T.Alvano, Nebraska 3 12 3 4 21 7.0 M.Bhaghani, UCLA 3 3 6 7 21 7.0 D.Cunanan, Toledo 4 19 3 5 28 7.0 B.Denaburg, Syracuse 3 12 3 4 21 7.0 L.Drzewiecki, New Mexico 4 10 6 9 28 7.0 G.Garcia, Texas Tech 4 10 6 6 28 7.0 M.Hayes, West Virginia 4 13 5 5 28 7.0 D.Kesich, Minnesota 4 13 5 9 28 7.0 K.Konrardy, Iowa St. 3 12 3 4 21 7.0 M.Larson, Louisiana-Monroe 3 7 5 6 21 7.0 J.Patel, Rutgers 3 15 2 4 21 7.0 S.Sahaydak, Penn St. 3 15 2 3 21 7.0 G.Stewart, Georgia Southern 4 13 5 6 28 7.0 N.Vakos, Wisconsin 3 6 5 7 21 7.0 M.Jeter, Notre Dame 4 15 4 6 27 6.8 T.Mattson, Cent. Michigan 4 13 5 6 27 6.8 C.Camper, Boise St. 3 0 0 0 20 6.7 B.Chatman, Navy 3 0 0 0 20 6.7 J.Noyes, Colorado St. 3 8 4 5 20 6.7 R.Coe, California 4 11 5 11 26 6.5 O.Gordon, Oklahoma St. 4 0 0 0 26 6.5 K.Halvorsen, San Jose St. 4 17 3 4 26 6.5 D.Martinez, Miami 4 0 0 0 26 6.5 T.McGough, Auburn 4 20 2 3 26 6.5 C.Pavon, Sam Houston St. 4 14 4 5 26 6.5 J.Barnes, Tulane 3 10 3 4 19 6.3 G.Nicholson, Alabama 3 19 0 1 19 6.3 M.Shipley, Texas State 3 14 2 3 19 6.3 A.Conrad, East Carolina 4 12 5 7 25 6.2 C.Freeman, Uconn 4 19 2 5 25 6.2 M.Hughes, Appalachian St. 4 10 5 5 25 6.2 J.Olsen, Northwestern 4 7 6 9 25 6.2 T.Smack, Florida 4 16 3 3 25 6.2 D.Zvada, Michigan 4 11 5 5 25 6.2 A.Birr, Georgia Tech 5 22 3 7 31 6.2 S.Alexander, Vanderbilt 4 0 0 0 24 6.0 J.Bech, TCU 4 0 0 0 24 6.0 G.Brosterhous, Virginia 3 0 0 0 18 6.0 F.Chalk, San Jose St. 4 0 0 0 24 6.0 D.Claiborne, Wake Forest 3 0 0 0 18 6.0 J.Coleman, Washington 4 0 0 0 24 6.0 B.Cook, Missouri 4 0 0 0 24 6.0 Q.Cooley, Liberty 4 0 0 0 24 6.0 C.Dawn, Texas State 3 0 0 0 18 6.0 C.Donaldson, West Virginia 4 0 0 0 24 6.0 C.Durham, LSU 3 0 0 0 18 6.0 D.Edwards, Kansas St. 4 0 0 0 24 6.0 J.Ellison, Indiana 4 0 0 0 24 6.0 O.Gadsden, Syracuse 3 0 0 0 18 6.0 P.Garwo, Nevada 5 0 0 0 30 6.0 T.Green, Arkansas 4 0 0 0 24 6.0 E.Green, Indiana 4 0 0 0 24 6.0 J.Griffin, Oregon St. 4 0 0 0 24 6.0 L.Grimm, Kansas 4 0 0 0 24 6.0 T.Harris, Mississippi 4 0 0 0 24 6.0 C.Harris, Air Force 3 0 0 0 18 6.0 J.Haynes, Georgia Tech 5 0 0 0 30 6.0 J.Higgins, Iowa St. 3 0 0 0 18 6.0 M.Hughes, Tulane 4 0 0 0 24 6.0 N.Hunter, California 4 0 0 0 24 6.0 T.Hurst, Georgia St. 3 0 0 0 18 6.0 J.James, Oregon 3 0 0 0 18 6.0 T.Johnson, Oregon 3 0 0 0 18 6.0 K.Joiner, South Florida 4 0 0 0 24 6.0 C.Klubnik, Clemson 3 0 0 0 18 6.0 S.Leavitt, Arizona St. 4 0 0 0 24 6.0 J.Love, Notre Dame 4 0 0 0 24 6.0 B.Lucas, Liberty 4 0 0 0 24 6.0 W.Marks, Southern Cal 3 0 0 0 18 6.0 E.Metcalf, Marshall 3 0 0 0 18 6.0 J.Miller, Alabama 3 0 0 0 18 6.0 M.Montgomery, UCF 3 0 0 0 18 6.0 K.Mullings, Michigan 4 0 0 0 24 6.0 J.Newton, Toledo 4 0 0 0 24 6.0 I.Neyor, Nebraska 4 0 0 0 24 6.0 E.Pancol, Duke 4 0 0 0 24 6.0 C.Porter, Northwestern 3 0 0 0 18 6.0 R.Sanders, South Carolina 4 0 0 0 24 6.0 D.Schlenbaker, Washington St. 3 0 0 0 18 6.0 D.Sheffield, North Texas 4 0 0 0 24 6.0 B.Sloan, Ball St. 3 0 0 0 18 6.0 T.Stewart, Jacksonville St. 4 0 0 0 24 6.0 A.Torres, Toledo 4 0 0 0 24 6.0 K.Udoh, Army 3 0 0 0 18 6.0 C.Veltkamp, W. Kentucky 3 0 0 0 18 6.0 T.Ward, Boston College 4 0 0 0 24 6.0 C.Washington, Coastal Carolina 4 0 0 0 24 6.0

