NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW YORK
|OFF
|(OFF)
|Indiana
|at HOUSTON
|OFF
|(OFF)
|LA Clippers
|at PHOENIX
|OFF
|(OFF)
|Dallas
|at LA LAKERS
|OFF
|(OFF)
|San Antonio
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Milwaukee
|1½
|at IU INDIANAPOLIS
|BYU
|2½
|at BAYLOR
|North Carolina
|1½
|at MIAMI (FL)
|Virginia
|7½
|at FLORIDA STATE
|at AUBURN
|3½
|Vanderbilt
|at SMU
|11½
|Notre Dame
|at NEBRASKA
|1½
|Purdue
|at SAINT JOSEPH’S (PA)
|5½
|Fordham
|George Mason
|4½
|at RICHMOND
|at GEORGE WASHINGTON
|4½
|Rhode Island
|at VILLANOVA
|10½
|Marquette
|at ILLINOIS
|11½
|Wisconsin
|Eastern Illinois
|4½
|at WESTERN ILLINOIS
|Colorado State
|15½
|at AIR FORCE
|at ARIZONA STATE
|3½
|Oklahoma State
|Arkansas
|4½
|at LSU
|at UTAH STATE
|18½
|Fresno State
|Duke
|15½
|at PITTSBURGH
|Iowa State
|6½
|at TCU
|Houston
|16½
|at UTAH
|at UNLV
|12½
|San Jose State
|at GONZAGA
|20½
|Washington State
