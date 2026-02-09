Live Radio
The Associated Press

February 9, 2026, 4:41 PM

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at NEW YORK OFF (OFF) Indiana
at HOUSTON OFF (OFF) LA Clippers
at PHOENIX OFF (OFF) Dallas
at LA LAKERS OFF (OFF) San Antonio

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Milwaukee at IU INDIANAPOLIS
BYU at BAYLOR
North Carolina at MIAMI (FL)
Virginia at FLORIDA STATE
at AUBURN Vanderbilt
at SMU 11½ Notre Dame
at NEBRASKA Purdue
at SAINT JOSEPH’S (PA) Fordham
George Mason at RICHMOND
at GEORGE WASHINGTON Rhode Island
at VILLANOVA 10½ Marquette
at ILLINOIS 11½ Wisconsin
Eastern Illinois at WESTERN ILLINOIS
Colorado State 15½ at AIR FORCE
at ARIZONA STATE Oklahoma State
Arkansas at LSU
at UTAH STATE 18½ Fresno State
Duke 15½ at PITTSBURGH
Iowa State at TCU
Houston 16½ at UTAH
at UNLV 12½ San Jose State
at GONZAGA 20½ Washington State

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

