NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Week 9

Sunday

MINNESOTA VIKINGS at ATLANTA FALCONS — MINNESOTA: LB Brian Asamoah, S Lewis Cine, OT Christian Darrisaw, DE Dean Lowry, TE Nick Muse, WR Jalen Nailor, RB Kene Nwangwu. ATLANTA: DT Travis Bell, DE Joe Gaziano, OG Jovaughn Gwyn, S DeMarcco Hellams, WR Drake London, FB Keith Smith, QB Logan Woodside.

SEATTLE SEAHAWKS at BALTIMORE RAVENS — SEATTLE: DT Myles Adams, OG Anthony Bradford, LB Devin Bush, OG McClendon Curtis, CB Kyu Blu Kelly, OG Raiqwon O’Neal. BALTIMORE: CB Jalyn Armour-Davis, OG Malaesala Aumavae-Laulu, QB Josh Johnson, OT Morgan Moses, S Marcus Williams, CB Rock Ya-Sin.

ARIZONA CARDINALS at CLEVELAND BROWNS — ARIZONA: CB Kei’Trel Clark, OG Trystan Colon, RB Emari Demercado, S Qwuantrezz Knight, LB Jesse Luketa, TE Blake Whiteheart, WR Michael Wilson. CLEVELAND: WR David Bell, DT Siaki Ika, CB Greg Newsome, QB Dorian Thompson-Robinson, OT Leroy Watson, DE Alex Wright.

LOS ANGELES RAMS at GREEN BAY PACKERS — LOS ANGELES RAMS: DE Earnest Brown, RB Myles Gaskin, OT Rob Havenstein, LB Ernest Jones, QB Matthew Stafford, OT Zachary Thomas. GREEN BAY: LB Brenton Cox, S Rudy Ford, OT Caleb Jones, WR Samori Toure, LB Quay Walker.

TAMPA BAY BUCCANEERS at HOUSTON TEXANS — TAMPA BAY: OG Matt Feiler, DE Logan Hall, RB Sean Tucker, LB Markees Watts, TE David Wells, QB John Wolford. HOUSTON: OG Nick Broeker, TE Brevin Jordan, QB Case Keenum, RB Dameon Pierce, DT Sheldon Rankins, WR Robert Woods.

WASHINGTON COMMANDERS at NEW ENGLAND PATRIOTS — WASHINGTON: OT Alex Akingbulu, CB Tariq Castro-Fields, TE Curtis Hodges, OG Nolan Laufenberg, WR Curtis Samuel, OG Ricky Stromberg, WR Mitchell Tinsley. NEW ENGLAND: CB Alex Austin, WR Kayshon Boutte, OT Trent Brown, QB Will Grier, WR DeVante Parker, DT Sam Roberts.

CHICAGO BEARS at NEW ORLEANS SAINTS — CHICAGO: S Jaquan Brisker, OG Nate Davis, LB Tremaine Edmunds, QB Justin Fields, DE Dominique Robinson, CB Terell Smith. NEW ORLEANS: TE Jimmy Graham, QB Jake Haener, WR Keith Kirkwood, DE Kyle Phillips, OG Nick Saldiveri, LB Ty Summers.

