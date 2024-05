Internazionali BNL d’Italia Results

Friday At Foro Italico Rome Purse: €7,877,020 Surface: Red clay ROME (AP) _ Results Friday from Internazionali BNL d’Italia at…

Friday

At Foro Italico

Rome

Purse: €7,877,020

Surface: Red clay

ROME (AP) _ Results Friday from Internazionali BNL d’Italia at Foro Italico (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 64

Terence Atmane, France, def. Lorenzo Musetti (26), Italy, 7-5, 1-0, ret.

Nuno Borges, Portugal, def. Alexander Bublik (15), Kazakhstan, 6-4, 6-4.

Zhang Zhizhen, China, def. Adrian Mannarino (19), France, 6-1, 6-3.

Luciano Darderi, Italy, def. Mariano Navone (28), Argentina, 6-3, 6-2.

Grigor Dimitrov (8), Bulgaria, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 7-5, 6-4.

Ben Shelton (12), United States, def. Pavel Kotov, Russia, 4-6, 6-3, 6-4.

Thiago Monteiro, Brazil, def. Jordan Thompson (32), Australia, 6-1, 6-3.

Alexander Zverev (3), Germany, def. Aleksandar Vukic, Australia, 6-0, 6-4.

Sebastian Korda (24), United States, def. Flavio Cobolli, Italy, 7-6 (6), 4-6, 6-4.

Karen Khachanov (16), Russia, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-4, 6-4.

Taylor Fritz (11), United States, def. Fabio Fognini, Italy, 6-3, 6-4.

Francesco Passaro, Italy, def. Tallon Griekspoor (23), Netherlands, 4-6, 6-3, 7-6 (5).

Francisco Cerundolo (20), Argentina, def. Matteo Gigante, Italy, 6-1, 6-3.

Alejandro Tabilo (29), Chile, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-3, 7-6 (4).

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Casper Ruud (5), Norway, 0-6, 6-4, 6-4.

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Corentin Moutet, France, 6-3, 6-1.

Women’s Singles

Round of 64

Danielle Collins (13), United States, def. Anna Blinkova, Russia, 6-4, 0-0, ret.

Maria Sakkari (5), Greece, def. Varvara Gracheva, Russia, 6-2, 6-2.

Elise Mertens (27), Belgium, def. Katerina Siniakova, Czech Republic, 6-1, 6-4.

Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Anastasia Pavlyuchenkova (20), Russia, 6-3, 1-6, 7-5.

Irina-Camelia Begu, Romania, def. Oceane Dodin, France, 5-2, ret.

Jelena Ostapenko (9), Latvia, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-4, 6-2.

Anna Kalinskaya (23), Russia, def. Clara Tauson, Denmark, 6-1, 6-2.

Sofia Kenin, United States, def. Ons Jabeur (8), Tunisia, 7-5, 2-6, 6-4.

Anhelina Kalinina (30), Ukraine, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 2-0, ret.

Caroline Garcia (22), France, def. Elisabetta Cocciaretto, Italy, 6-2, 7-6 (5).

Dayana Yastremska (32), Ukraine, def. Laura Siegemund, Germany, 4-6, 7-5, 6-2.

Victoria Azarenka (24), Belarus, def. Magda Linette, Poland, 6-7 (5), 6-4, 6-3.

Elina Svitolina (16), Ukraine, def. Sara Errani, Italy, 6-0, 6-2.

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Katie Volynets, United States, 4-6, 6-3, 6-2.

Rebecca Sramkova, Slovakia, def. Katie Boulter (26), Britain, 6-4, 7-6 (8).

Mayar Sherif, Egypt, def. Jasmine Paolini (11), Italy, 7-6 (4), 2-6, 6-4.

Men’s Doubles

Round of 32

Michael Venus, New Zealand, and Jamie Murray, Britain, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Lloyd Glasspool, Britain, 6-4, 6-3.

Nikola Mektic, Croatia, and Wesley Koolhof (7), Netherlands, def. Robin Haase, Netherlands, and Stefanos Tsitsipas, Greece, 5-7, 6-2, 11-9.

Kevin Krawietz and Tim Puetz (6), Germany, def. Alexei Popyrin and Alex de Minaur, Australia, 5-7, 6-3, 10-1.

Sander Gille and Joran Vliegen, Belgium, def. Giorgio Ricca and Jacopo Bilardo, Italy, 6-4, 6-2.

Women’s Doubles

Round of 32

Aurora Zantedeschi and Anastasia Abbagnato, Italy, def. Lucia Bronzetti, Italy, and Linda Noskova, Czech Republic, 7-5, 6-4.

Zheng Saisai and Wang Xinyu, China, def. Xu Yifan, China, and Heather Watson, Britain, 6-3, 1-6, 10-8.

Desirae Krawczyk and Caroline Dolehide (8), United States, def. Sloane Stephens, United States, and Marketa Vondrousova, Czech Republic, 6-2, 6-3.

Erin Routliffe, New Zealand, and Coco Gauff (3), United States, def. Yuan Yue and Wang Xiyu, China, 4-6, 6-3, 10-4.

Hao-Ching Chan, Taiwan, and Veronika Kudermetova (9), Russia, def. Anna Danilina, Kazakhstan, and Ingrid Neel, Estonia, 6-1, 6-3.

Makoto Ninomiya and Eri Hozumi, Japan, def. Asia Muhammad, United States, and Aldila Sutjiadi, Indonesia, 6-2, 6-2.

Camilla Rosatello and Angelica Moratelli, Italy, def. Xinyu Jiang and Hanyu Guo, China, 6-7 (4), 6-4, 11-9.

Arantxa Rus, Netherlands, and Leylah Annie Fernandez, Canada, def. Monica Niculescu, Romania, and Alycia Parks, United States, 6-2, 7-5.

Alexandra Panova, Russia, and Giuliana Olmos, Mexico, def. Demi Schuurs, Netherlands, and Luisa Stefani (4), Brazil, 6-4, 6-7 (3), 10-8.

