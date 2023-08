Draws made Monday for the playoff rounds in UEFA’s European club competitions

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Monday for the playoff round of the Champions League: Champions Path First Leg Aug.…

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Monday for the playoff round of the Champions League:

Champions Path

First Leg

Aug. 22-23

Maccabi Haifa (Israel) or Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Young Boys (Switzerland)

Royal Antwerp (Belgium) vs. Dinamo Zagreb (Croatia) or AEK Athens (Greece)

Aris Limassol (Cyprus) or Rakow Czestochowa (Poland) vs. Sparta Prague (Czech Republic) or Copenhagen (Denmark)

Molde (Norway) or KI Klaksvík (Faeroe Islands) vs. Galatasaray (Turkey) or Olimpija Ljubljana (Slovenia)

Second Leg

Aug. 29-30

Young Boys (Switzerland) vs. Maccabi Haifa (Israel) or Slovan Bratislava (Slovakia)

Dinamo Zagreb (Croatia) or AEK Athens (Greece) vs. Royal Antwerp (Belgium)

Sparta Prague (Czech Republic) or Copenhagen (Denmark) vs. Aris Limassol (Cyprus) or Rakow Czestochowa (Poland)

Galatasaray (Turkey) or Olimpija Ljubljana (Slovenia) vs. Molde (Norway) or KI Klaksvík (Faeroe Islands)

League Path

First Leg

Aug. 22-23

Rangers (Scotland) or Servette (Switzerland) vs. PSV Eindhoven (Netherlands) or Sturm Graz (Austria)

Braga (Portugal) or TSC Backa Topola (Serbia) vs. Panathinaikos (Greece) or Marseille (France)

Second Leg

Aug. 29-30

PSV Eindhoven (Netherlands) or Sturm Graz (Austria) vs. Rangers (Scotland) or Servette (Switzerland)

Panathinaikos (Greece) or Marseille (France) vs. Braga (Portugal) or TSC Backa Topola (Serbia).



Draw for the playoff round of the Europa League:

First Leg

Aug. 24

Slavia Prague (Czech Republic) or Dnipro-1 (Ukraine) vs. Zorya Luhansk (Ukraine)

Olympiakos (Greece) or Genk (Belgium) vs. Čukarički (Serbia)

Union Saint-Gilloise (Belgium) vs. Lugano (Switzerland)

Astana (Kazakhstan) or Ludogorets (Bulgaria) vs. Ajax (Netherlands)

Zalgiris Vilnius (Lithuania) or Hacken (Sweden) vs. Aberdeen (Scotland)

LASK (Austria) vs. Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina) or Breidablik (Iceland)

Molde (Norway) or KI Klaksvík (Faeroe Islands) vs. Sheriff (Moldova) or BATE Borisov (Belarus)

Galatasaray (Turkey) or Olimpija Ljubljana (Slovenia) vs. Qarabag (Azerbaijan) or HJK Helsinki (Finland)

Maccabi Haifa (Israel) or Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Aris Limassol (Cyprus) or Rakow Czestochowa (Poland)

Dinamo Zagreb (Croatia) or AEK Athens (Greece) vs. Sparta Prague (Czech Republic) or Copenhagen (Denmark)

Second Leg

Aug. 31

Zorya Luhansk (Ukraine) vs. Slavia Prague (Czech Republic) or Dnipro-1 (Ukraine)

Čukarički (Serbia) vs. Olympiakos (Greece) or Genk (Belgium)

Lugano (Switzerland) vs. Union Saint-Gilloise (Belgium)

Ajax (Netherlands) vs. Astana (Kazakhstan) or Ludogorets (Bulgaria)

Aberdeen (Scotland) vs. Zalgiris Vilnius (Lithuania) or Hacken (Sweden)

Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina) or Breidablik (Iceland) vs. LASK (Austria)

Sheriff (Moldova) or BATE Borisov (Belarus) vs. Molde (Norway) or KI Klaksvík (Faeroe Islands)

Qarabag (Azerbaijan) or HJK Helsinki (Finland) vs. Galatasaray (Turkey) or Olimpija Ljubljana (Slovenia)

Aris Limassol (Cyprus) or Rakow Czestochowa (Poland) vs. Maccabi Haifa (Israel) or Slovan Bratislava (Slovakia)

Sparta Prague (Czech Republic) or Copenhagen (Denmark) vs. Dinamo Zagreb (Croatia) or AEK Athens (Greece).



Draw for the playoff round of the Europa Conference League:

Champions Path

First Leg

Aug. 24

Ballkani (Kosovo) or Lincoln Red Imps (Gibraltar) vs. Sheriff (Moldova) or BATE Borisov (Belarus)

Zalgiris Vilnius (Lithuania) or Hacken (Sweden) vs. Hamrun Spartans (Malta) or Ferencváros (Hungary)

Struga (North Macedonia) or Swift Hesper (Luxembourg) vs. Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina) or Breidablik (Iceland)

Farul Constanța (Romania) or Flora Tallinn (Estonia) vs. Qarabag (Azerbaijan) or HJK Helsinki (Finland)

Astana (Kazakhstan) or Ludogorets (Bulgaria) vs. Valmiera (Latvia) or Partizani (Albania)

Aug. 31

Sheriff (Moldova) or BATE Borisov (Belarus) vs. Ballkani (Kosovo) or Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Hamrun Spartans (Malta) or Ferencváros (Hungary) vs. Zalgiris Vilnius (Lithuania) or Hacken (Sweden)

Zrinjski Mostar (Bosnia-Herzegovina) or Breidablik (Iceland) vs. Struga (North Macedonia) or Swift Hesper (Luxembourg)

Qarabag (Azerbaijan) or HJK Helsinki (Finland) vs. Farul Constanța (Romania) or Flora Tallinn (Estonia)

Valmiera (Latvia) or Partizani (Albania) vs. Astana (Kazakhstan) or Ludogorets (Bulgaria)

League Path

First Leg

Aug. 24

Hapoel Beer-Sheva (Israel) or Levski Sofia (Bulgaria) vs. Eintracht Frankfurt (Germany)

Dila Gori (Georgia) or APOEL (Cyprus) vs. Gent (Belgium) or Pogoń Szczecin (Poland)

Lech Poznań (Poland) or Spartak Trnava (Slovakia) vs. Slavia Prague (Czech Republic) or Dnipro-1 (Ukraine)

Sepsi Sfantu Gheorghe (Romania) or Aktobe (Kazakhstan) vs. Bodø/Glimt (Norway) or Pyunik (Armenia)

Tobol Kostanay (Kazakhstan) or Derry City (Ireland) vs. Viktoria Plzeň (Czech Republic) or Gzira United (Malta)

Hibernian (Scotland) or Lucerne (Switzerland) vs. Aston Villa (England)

Omonoia (Cyprus) or Midtjylland (Denmark) vs. Legia Warsaw (Poland) or Austria Vienna (Austria)

Lille (France) vs. B36 Tórshavn (Faeroe Islands) or Rijeka (Croatia)

Olympiakos (Greece) or Genk (Belgium) vs. Adana Demirspor (Turkey) or Osijek (Croatia)

Fenerbahçe (Turkey) or Maribor (Slovenia) vs. Twente (Netherlands) or Riga (Latvia)

Aris Thessaloniki (Greece) or Dynamo Kyiv (Ukraine) vs. Neftçi (Azerbaijan) or Beşiktaş (Turkey)

Santa Coloma (Andorra) or AZ Alkmaar (Netherlands) vs. Arouca (Portugal) or Brann (Norway)

Rapid Vienna (Austria) or Debrecen (Hungary) vs. Fiorentina (Italy)

Rosenborg (Norway) or Hearts (Scotland) vs. Hajduk Split (Croatia) or PAOK (Greece)

FCSB (Romania) or Nordsjælland (Denmark) vs. Sabah (Azerbaijan) or Partizan (Serbia)

Osasuna (Spain) vs. Club Brugge (Belgium) or KA Akureyri (Iceland)

AEK Larnaca (Cyprus) or Maccabi Tel-Aviv (Israel) vs. Celje (Slovenia) or Neman Grodno (Belarus)

Aug. 31

Eintracht Frankfurt (Germany) vs. Hapoel Beer-Sheva (Israel) or Levski Sofia (Bulgaria)

Gent (Belgium) or Pogoń Szczecin (Poland) vs. Dila Gori (Georgia) or APOEL (Cyprus)

Slavia Prague (Czech Republic) or Dnipro-1 (Ukraine) vs. Lech Poznań (Poland) or Spartak Trnava (Slovakia)

Bodø/Glimt (Norway) or Pyunik (Armenia) vs. Sepsi Sfantu Gheorghe (Romania) or Aktobe (Kazakhstan)

Viktoria Plzeň (Czech Republic) or Gzira United (Malta) vs. Tobol Kostanay (Kazakhstan) or Derry City (Ireland)

Aston Villa (England) vs. Hibernian (Scotland) or Lucerne (Switzerland)

Legia Warsaw (Poland) or Austria Vienna (Austria) vs. Omonoia (Cyprus) or Midtjylland (Denmark)

B36 Tórshavn (Faeroe Islands) or Rijeka (Croatia) vs. Lille (France)

Adana Demirspor (Turkey) or Osijek (Croatia) vs. Olympiakos (Greece) or Genk (Belgium)

Twente (Netherlands) or Riga (Latvia) vs. Fenerbahçe (Turkey) or Maribor (Slovenia)

Neftçi (Azerbaijan) or Beşiktaş (Turkey) vs. Aris Thessaloniki (Greece) or Dynamo Kyiv (Ukraine)

Arouca (Portugal) or Brann (Norway) vs. Santa Coloma (Andorra) or AZ Alkmaar (Netherlands)

Fiorentina (Italy) vs. Rapid Vienna (Austria) or Debrecen (Hungary)

Hajduk Split (Croatia) or PAOK (Greece) vs. Rosenborg (Norway) or Hearts (Scotland)

Sabah (Azerbaijan) or Partizan (Serbia) vs. FCSB (Romania) or Nordsjælland (Denmark)

Club Brugge (Belgium) or KA Akureyri (Iceland) vs. Osasuna (Spain)

Celje (Slovenia) or Neman Grodno (Belarus) vs. AEK Larnaca (Cyprus) or Maccabi Tel-Aviv (Israel).

