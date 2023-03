College Football National Signings

Nebraska Tristan Alvano, k, 6-2, 185, Westside, Omaha, Neb. D’Andre Barnes, cb, 6-0, 175, Regis Jesuit, Aurora, Colo. Demitrius Bell,…

Nebraska

Tristan Alvano, k, 6-2, 185, Westside, Omaha, Neb.

D’Andre Barnes, cb, 6-0, 175, Regis Jesuit, Aurora, Colo.

Demitrius Bell, ath, 6-1, 175, McGavock, Nashville, Tenn.

Dwight Bootle II, cb, 5-10, 165, Miami Palmetto, Miami, Fla.

Vincent Carroll-Jackson, dl, 6-5, 285, Central Dauphin East, Harrisburg, Pa.

Jeremiah Charles, wr, 6-2, 170, Martin, Arlington, Texas

Malachi Coleman, wr, 6-4, 190, Lincoln East, Lincoln, Neb.

Jaidyn Doss, wr, 6-0, 195, Raymore-Peculiar, Peculiar, Mo.

Eric Fields, lb, 6-1, 195, Ardmore, Ardmore, Okla.

Mason Goldman, ol, 6-6, 260, Gretna, Gretna, Neb.

Gunnar Gottula, ol, 6-6, 285, Lincoln Southeast, Lincoln, Neb.

Kwinten Ives, rb, 6-3, 180, Palmyra, Palmyra, N.J.

Brock Knutson, ol, 6-7, 270, Scottsbluff, Scottsbluff, Neb.

Sua Lefotu, dl, 6-4, 285, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Cameron Lenhardt, edge, 6-3, 250, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Jaylen Lloyd, ath, 5-10, 160, Westside, Omaha, Neb.

Jason Maciejczak, dl, 6-4, 320, T.F. Riggs, Pierre, S.D.

Ethan Nation, cb, 5-10, 165, Roswell, Roswell, Ga.

Maverick Noonan, edge, 6-4, 225, Elkhorn South, Omaha, Neb.

Dylan Rogers, edge, 6-2, 235, Cy Woods, Cypress, Texas

Syncere Safeeullah, cb, 6-1, 170, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Sam Sledge, ol, 6-4, 270, Creighton Preparatory School, Omaha, Neb.

Ismael Smith Flores, te, 6-5, 210, Martin, Arlington, Texas

Rahmir Stewart, s, 5-11, 195, Imhotep Institute, Philadelphia, Pa.

Brice Turner, ath, 6-2, 180, Bay City, Bay City, Texas

Princewill Umanmielen, edge, 6-4, 225, Manor, Manor, Texas

Riley Van Poppel, dl, 6-4, 270, Argyle, Argyle, Texas

North Carolina

Ty Adams, cb, 5-11, 175, Swainsboro, Swainsboro, Ga.

Paul Billups, wr, 6-2, 185, Western Branch, Chesapeake, Va.

Amare Campbell, lb, 6-0, 215, Unity Reed, Manassas, Va.

Kaleb Cost, cb, 5-10, 180, Sandy Creek, Tyrone, Ga.

Chris Culliver, wr, 6-3, 174, Maiden, Maiden, N.C.

Ayden Duncanson, s, 6-2, 185, Whitefield Academy, Mableton, Ga.

D.J. Geth, ol, 6-4, 300, Dorman, Roebuck, S.C.

Robert Grigsby, ol, 6-3, 310, North Cobb, Kennesaw, Ga.

Christian Hamilton, wr, 6-0, 175, Hickory Ridge, Harrisburg, N.C.

Jaybron Harvey, edge, 6-3, 215, Southern, Durham, N.C.

Tad Hudson, qb, 6-3, 220, William Amos Hough, Cornelius, N.C.

Caleb LaVallee, lb, 6-1, 215, Whitefield Academy, Mableton, Ga.

Rodney Lora, dl, 6-4, 270, Woodberry Forest, Woodberry Forest, Va.

Jordan Louie, rb, 5-11, 205, Meadowcreek, Norcross, Ga.

Nolan McConnell, ol, 6-6, 280, Colonial Forge, Stafford, Va.

Tre Miller, cb, 5-9, 165, Deer Creek, Edmond, Okla.

Julien Randolph, te, 6-5, 210, Independence, Ashburn, Va.

Michael Short, lb, 6-3, 220, Mallard Creek, Charlotte, N.C.

Joel Starlings, dl, 6-5, 310, Benedictine, Richmond, Va.

Tyler Thompson, edge, 6-4, 200, Panther Creek, Cary, N.C.

Northwestern

Ricky Ahumaraeze, wr, 6-4, 195, Liberty, Liberty, Mo.

Anthony Birsa, ol, 6-4, 270, Joliet Catholic Academy, Joliet, Ill.

Frank Covey, ath, 6-2, 185, Prospect, Mount Prospect, Ill.

Justin Cryer, lb, 6-1, 230, Royal, Brookshire, Texas

Alexander Doost, ol, 6-6, 295, Mountain Ridge, Glendale, Ariz.

Joshua Fussell, cb, 6-0, 180, Lakota West, West Chester, Ohio

Tyler Gant, dl, 6-3, 280, Christian Brothers College, Saint Louis, Mo.

Nigel Glover, lb, 6-3, 210, Northmont, Clayton, Ohio

Aidan Gray, qb, 6-3, 200, Naperville North, Naperville, Ill.

Chico Holt, te, 6-5, 220, Strake Jesuit, Houston, Texas

Michael Kilbane, edge, 6-4, 240, St. Edward, Lakewood, Ohio

Jordan Knox, ol, 6-3, 310, Northwestern, Rock Hill, S.C.

Caleb Komolafe, s, 5-11, 195, Tompkins, Katy, Texas

Jacob Lewis, s, 6-0, 185, Leuzinger, Lawndale, Calif.

Camp Magee, te, 6-5, 210, Edgewater, Orlando, Fla.

Dylan Roberts, dl, 6-3, 285, Centennial, Peoria, Ariz.

Dylan Senda, ol, 6-5, 275, Divine Child, Dearborn, Mich.

Cole Shivers, cb, 5-10, 165, Saguaro, Scottsdale, Ariz.

Damon Walters, s, 6-1, 175, Bolingbrook, Bolingbrook, Ill.

Notre Dame

Sullivan Absher, ol, 6-5, 309, South Point, Belmont, N.C.

Jaiden Ausberry, lb, 6-0, 210, University Lab, Baton Rouge, La.

Micah Bell, cb, 5-10, 170, The Kinkaid School, Houston, Texas

Drayk Bowen, lb, 6-2, 232, Andrean, Merrillville, Ind.

Cooper Flanagan, te, 6-5, 228, De La Salle, Concord, Calif.

Rico Flores, wr, 6-1, 190, Folsom, Folsom, Calif.

Christian Gray, cb, 6-0, 175, DeSmet, Saint Louis, Mo.

Jaden Greathouse, wr, 6-1, 220, Westlake, Austin, Texas

Brandyn Hillman, ath, 6-1, 191, Churchland, Portsmouth, Va.

Devan Houstan, dl, 6-4, 285, St. James School, Hagerstown, Md.

Charles Jagusah, ol, 6-6, 308, Alleman, Rock Island, Ill.

Braylon James, wr, 6-2, 185, Stony Point, Round Rock, Texas

Jeremiyah Love, rb, 6-0, 190, Christian Brothers College, Saint Louis, Mo.

Kenny Minchey, qb, 6-1, 215, Pope John Paul II, Hendersonville, Tenn.

Ben Minich, s, 5-11, 185, Lakota West, West Chester, Ohio

Armel Mukam, dl, 6-3, 255, Woodberry Forest, Woodberry Forest, Va.

Joe Otting, ol, 6-4, 275, Hayden, Topeka, Kan.

Sam Pendleton, ol, 6-4, 305, Reagan, Pfafftown, N.C.

Adon Shuler, s, 6-0, 197, Irvington, Irvington, N.J.

Kaleb Smith, wr, 6-0, 175, Reedy, Frisco, Texas

Christopher Terek, ol, 6-5, 310, Glenbard West, Glen Ellyn, Ill.

Boubacar Traore, dl, 6-5, 245, Catholic Memorial, West Roxbury, Mass.

Brenan Vernon, dl, 6-5, 275, Mentor, Mentor, Ohio

Preston Zinter, lb, 6-3, 215, Central Catholic, Lawrence, Mass.

Ohio St.

Jayden Bonsu, s, 6-1, 210, St. Peters Prep, Hillside, N.J.

Malik Hartford, s, 6-2, 175, Lakota West, West Chester, Ohio

Cedrick Hawkins, s, 6-0, 175, Cocoa, Titusville, Fla.

Brandon Inniss, wr, 5-11, 198, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.

Lincoln Kienholz, qb, 6-1, 182, T.F. Riggs, Pierre, S.D.

Jermaine Mathews, cb, 6-0, 175, Winton Woods, Cincinnati, Ohio

Kayden McDonald, dl, 6-3, 310, North Gwinnett, Suwanee, Ga.

Joshua Mickens, edge, 6-3, 225, Lawrence Central, Indianapolis, Ind.

Luke Montgomery, ol, 6-4, 295, Findlay, Findlay, Ohio

Jason Moore, dl, 6-6, 280, DeMatha Catholic, Hyattsville, Md.

Joshua Padilla, ol, 6-4, 280, Wayne, Dayton, Ohio

Arvell Reese, lb, 6-3, 212, Glenville, Cleveland, Ohio

Bryson Rodgers, wr, 6-0, 175, Wiregrass Ranch, Zephyrhills, Fla.

Noah Rogers, wr, 6-2, 195, Rolesville, Rolesville, N.C.

Austin Siereveld, ol, 6-5, 320, Lakota East, Middletown, Ohio

Calvin Simpson-Hunt, cb, 6-0, 175, Waxahachie, Waxahachie, Texas

Will Smith, dl, 6-3, 260, Dublin Coffman, Dublin, Ohio

Carnell Tate, wr, 6-2, 180, IMG Academy, Bradenton, Fla.

Jelani Thurman, te, 6-5, 230, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

Miles Walker, ol, 6-6, 285, Brunswick School, Greenwich, Conn.

Oklahoma

Adepoju Adebawore, edge, 6-4, 240, North Kansas City, Kansas City, Mo.

Jackson Arnold, qb, 6-1, 205, Guyer, Denton, Texas

Joshua Bates, ol, 6-3, 305, Durango, Durango, Colo.

Peyton Bowen, s, 6-0, 185, Guyer, Denton, Texas

Keyon Brown, wr, 6-2, 188, James Rickards, Tallahassee, Fla.

Lewis Carter, lb, 6-0, 205, Tampa Catholic, Tampa, Fla.

Cayden Green, ol, 6-5, 315, Lee’s Summit North, Lees Summit, Mo.

Taylor Heim, lb, 6-4, 190, Bethany, Bethany, Okla.

Kalib Hicks, rb, 5-11, 195, Ryan, Denton, Texas

Logan Howland, ol, 6-7, 280, Hun School, Princeton, N.J.

Jacobe Johnson, cb, 6-3, 183, Mustang, Mustang, Okla.

Derrick LeBlanc, dl, 6-4, 265, Osceola, Kissimmee, Fla.

Erik McCarty, ath, 6-2, 180, McAlester, Mcalester, Okla.

Daeh McCullough, s, 6-2, 200, St. Joseph’s, South Bend, Ind.

Kade McIntyre, ath, 6-4, 210, Archbishop Bergan, Fremont, Neb.

Samuel Omosigho, lb, 6-1, 208, Crandall, Crandall, Texas

Heath Ozaeta, ol, 6-6, 300, Mount Si, Snoqualmie, Wash.

Jaquaize Pettaway, wr, 5-11, 170, Langham Creek, Houston, Texas

Phil Picciotti, lb, 6-3, 225, IMG Academy, Perkasie, Pa.

Ashton Sanders, dl, 6-1, 270, Cathedral, Los Angeles, Calif.

Daylan Smothers, rb, 5-11, 182, West Charlotte, Charlotte, N.C.

Markus Strong, dl, 6-3, 265, Union County, Lake Butler, Fla.

Makari Vickers, s, 6-1, 191, Robert F Munroe Day School, Tallahassee, Fla.

Jasiah Wagoner, cb, 5-10, 170, Spanaway Lake, Spanaway, Wash.

Taylor Wein, edge, 6-5, 235, Nolensville, Nolensville, Tenn.

Oklahoma State

Tykie Andrews, wr, 6-0, 180, Enid, Enid, Okla.

Jack Endean, ol, 6-5, 270, Tanque Verde, Tucson, Ariz.

Ike Esonwune, lb, 6-1, 215, Manor, Manor, Texas

Zane Flores, qb, 6-3, 190, Gretna, Gretna, Neb.

Jaedon Foreman, dl, 6-3, 250, Del City, Oklahoma City, Okla.

Kam Franklin, lb, 6-2, 190, Oak Grove, Oak Grove, La.

Camron Heard, wr, 5-11, 165, Furr, Houston, Texas

Hudson Kaak, P, 6-1, 190, ProKick Australia, Australia, Australia

Isaiah Kema, ol, 6-4, 292, Frenship, Wolfforth, Texas

RJ Lester, s, 6-1, 175, Northside, Fort Smith, Ark.

Ricky Lolohea, dl, 6-3, 280, Trinity, Euless, Texas

Jalen Pope, wr, 5-11, 180, Aledo, Aledo, Texas

JaKobe Sanders, ol, 6-3, 305, Stillwater, Stillwater, Okla.

Dylan Smith, cb, 5-11, 170, Braswell, Denton, Texas

Gage Stanaland, ol, 6-4, 270, Jim Ned, Tuscola, Texas

Poasa Utu, lb, 6-0, 205, Kennedale, Kennedale, Texas

Sesi Vailahi, rb, 5-11, 190, West, Salt Lake City, Utah

Tywon Wray Jr., s, 6-3, 180, Campbell, Smyrna, Ga.

Oregon

Daylen Austin, cb, 6-1, 180, Long Beach Poly, Long Beach, Calif.

Bryce Boulton, ol, 6-3, 255, Palm Desert, Palm Desert, Calif.

Johnny Bowens, dl, 6-3, 265, Judson, Converse, Texas

Ashton Cozart, wr, 6-3, 193, Marcus, Flower Mound, Texas

Solomon Davis, ath, 6-0, 184, Charter Oak, Covina, Calif.

Kodi Decambra, s, 6-0, 175, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Jurrion Dickey, wr, 6-3, 210, Menlo-Atherton, East Palo Alto, Calif.

Dante Dowdell, rb, 6-1, 210, Picayune Memorial, Picayune, Miss.

My’Keil Gardner, dl, 6-2, 275, Liberty, Peoria, Ariz.

Collin Gill, cb, 6-0, 200, St. John’s, Washington, District of Columbia

Terrance Green, dl, 6-5, 265, Cy Woods, Cypress, Texas

Iapani Laloulu, ol, 6-2, 355, Farrington, Honolulu, Hawaii

Jayden Limar, rb, 5-11, 190, Lake Stevens, Lake Stevens, Wash.

Cole Martin, cb, 5-10, 175, Basha, Chandler, Ariz.

Jerry Mixon, lb, 6-2, 220, Sacred Heart Cathedral Prep, San Francisco, Calif.

Lipe Moala, ol, 6-6, 330, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Jaeden Moore, edge, 6-4, 230, Central Valley Christian, Visalia, Calif.

Austin Novosad, qb, 6-3, 185, Dripping Springs, Dripping Springs, Texas

Rodrick Pleasant, cb, 5-11, 180, Junipero Serra, Gardena, Calif.

Tevita Pome’e, dl, 6-3, 315, Layton Christian Academy, Layton, Utah

Ashton Porter, dl, 6-3, 255, Cy Ranch, Cypress, Texas

Blake Purchase, edge, 6-2, 240, Cherry Creek, Englewood, Colo.

Kenyon Sadiq, ath, 6-3, 220, Skyline Senior, Idaho Falls, Idaho

Teitum Tuioti, edge, 6-3, 220, Sheldon, Eugene, Ore.

Tyler Turner, s, 6-0, 180, Brennan, San Antonio, Texas

Matayo Uiagalelei, edge, 6-5, 265, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

A’mauri Washington, dl, 6-4, 295, Chandler, Chandler, Ariz.

Gernorris Wilson, ol, 6-5, 285, Lakeland, Lakeland, Fla.

Oregon St.

Leonard Ah You, lb, 6-4, 210, Kahuku, Kahuku, Hawaii

Jacob Anderson, ol, 6-6, 250, Billings West, Billings, Mont.

Zachary Card, wr, 5-10, 165, Pittsburg, Pittsburg, Calif.

Aidan Chiles, qb, 6-4, 195, Downey, Downey, Calif.

Isaiah Chisom, lb, 6-1, 220, Chaminade, West Hills, Calif.

Thomas Collins, dl, 6-1, 275, RIG Academy, Sweden

Zander Esty, ol, 6-5, 275, Placer, Auburn, Calif.

Montrel Hatten, wr, 6-0, 175, Carthage, Carthage, Texas

Harlem Howard, s, 6-1, 165, Blanche Ely, Pompano Beach, Fla.

Kelze Howard, dl, 6-4, 250, Spring Valley, Las Vegas, Nev.

Cooper Jensen, te, 6-5, 210, Glacier Peak, Snohomish, Wash.

Abraham Johnson, dl, 6-3, 280, Olympus, Salt Lake City, Utah

Jermod McCoy, cb, 5-11, 170, Whitehouse, Whitehouse, Texas

Andre Piper-Jordan Jr., cb, 6-1, 165, Federal Way, Federal Way, Wash.

Tastean Reddicks, wr, 6-1, 180, Dillard, Fort Lauderdale, Fla.

Zakaih Saez, edge, 6-4, 230, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

David Wells, wr, 6-0, 170, Lakes, Lakewood, Wash.

