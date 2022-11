Nedbank Golf Challenge Scores

Sunday At Gary Player Country Club Sun City, South Africa Yardage: 7,819; Par: 72 Final Round Tommy Fleetwood, England (1165),…

Sunday

At Gary Player Country Club

Sun City, South Africa

Yardage: 7,819; Par: 72

Final Round

Tommy Fleetwood, England (1165), $958,774 70-70-70-67—277 Ryan Fox, New Zealand (780), $622,034 64-74-72-68—278 Shubhankar Sharma, India (438), $356,384 72-69-69-69—279 Richie Ramsay, Scotland (350), $282,488 69-71-71-69—280 Christiaan Bezuidenhout, South Africa (271), $218,881 73-68-68-72—281 Sebastian Soderberg, Sweden (271), $218,881 71-71-72-67—281 Gavin Green, Malaysia (210), $170,241 72-65-75-70—282 Richard Bland, England (143), $116,737 68-68-75-72—283 Min Woo Lee, Australia (143), $116,737 68-76-70-69—283 Branden Grace, South Africa 70-67-71-75—283 Rasmus Hojgaard, Denmark 69-69-69-76—283 Maximilian Kieffer, Germany 70-72-69-72—283 Thomas Detry, Belgium 73-67-67-77—284 Luke Donald, England 65-71-73-75—284 Ewen Ferguson, Scotland 71-73-69-71—284 Scott Jamieson, Scotland 71-71-70-72—284 Thriston Lawrence, South Africa 74-69-65-76—284 Jordan L. Smith, England 75-70-69-70—284 Ross Fisher, England 71-69-72-73—285 Sam Horsfield, England 72-68-73-72—285 David Law, Scotland 70-69-74-72—285 Adrian Otaegui, Spain 69-70-72-74—285 Richard Sterne, South Africa 71-69-71-74—285 Paul Waring, England 70-70-71-74—285 Wu Ashun, China 74-71-72-69—286 Lucas Herbert, Australia 69-72-74-71—286 Yannik Paul, Germany 73-72-74-67—286 Marcel Schneider, Germany 71-68-76-71—286 Joakim Lagergren, Sweden 72-71-74-70—287 Romain Langasque, France 70-72-73-72—287 Fabrizio Zanotti, Paraguay 68-73-70-76—287 Jorge Campillo, Spain 72-75-74-67—288 Robert Macintyre, Scotland 73-72-73-70—288 Edoardo Molinari, Italy 69-71-72-76—288 Antoine Rozner, France 71-77-69-71—288 Oliver Bekker, South Africa 72-72-75-70—289 Sean Crocker, United States 71-74-73-71—289 Adrian Meronk, Poland 76-73-72-68—289 Dale Whitnell, England 70-75-70-74—289 Oliver Wilson, England 72-74-71-72—289 Marcus Armitage, England 74-75-68-73—290 Rafa Cabrera Bello, Spain 72-74-73-71—290 Matthieu Pavon, France 75-72-72-71—290 George Coetzee, South Africa 72-77-73-69—291 Matthew Jordan, England 70-73-72-76—291 Guido Migliozzi, Italy 67-76-72-76—291 Thorbjorn Olesen, Denmark 72-73-71-75—291 Victor Perez, France 74-74-70-73—291 Shaun Norris, South Africa 71-75-72-74—292 Eddie Pepperell, England 75-74-70-73—292 Connor Syme, Scotland 71-74-73-74—292 Hurly Long, Germany 75-73-72-73—293 JC Ritchie, South Africa 72-74-76-71—293 Justin Walters, South Africa 70-77-74-72—293 Nicolai Hojgaard, Denmark 75-74-71-74—294 Richard Mansell, England 74-74-72-75—295 Tapio Pulkkanen, Finland 78-72-77-68—295 Wil Besseling, Netherlands 74-73-77-72—296 Kalle Samooja, Finland 75-73-71-77—296 Matthew Southgate, England 77-70-78-71—296 Adri Arnaus, Spain 75-75-71-76—297 Hao-Tong Li, China 72-74-74-77—297 Pablo Larrazabal, Spain 80-72-73-73—298 Zander Lombard, South Africa 76-70-73-80—299 Callum Shinkwin, England 71-77-73-78—299 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 74-73-73-79—299

