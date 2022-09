NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 3 201 1696 565.3 Minnesota 3 229 1664 554.7 Tennessee 3…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Ohio St. 3 201 1696 565.3 Minnesota 3 229 1664 554.7 Tennessee 3 233 1661 553.7 Washington 3 227 1645 548.3 North Carolina 3 217 1642 547.3 Georgia 3 202 1597 532.3 UCF 3 245 1597 532.3 Tulsa 3 230 1571 523.7 TCU 2 124 1043 521.5 Georgia Southern 3 247 1564 521.3 Southern Cal 3 196 1560 520.0 SMU 3 228 1549 516.3 Oklahoma St. 3 222 1534 511.3 West Virginia 3 235 1529 509.7 Marshall 3 227 1523 507.7 UCLA 3 227 1518 506.0 James Madison 2 154 1010 505.0 Oklahoma 3 209 1502 500.7 Arkansas 3 224 1501 500.3 Maryland 3 184 1497 499.0 Michigan 3 192 1493 497.7 Mississippi 3 223 1490 496.7 East Carolina 3 219 1486 495.3 Florida St. 3 211 1485 495.0 Fresno St. 3 213 1462 487.3 Penn St. 3 211 1455 485.0 Alabama 3 194 1442 480.7 Utah 3 210 1442 480.7 Cincinnati 3 199 1441 480.3 UNLV 3 210 1439 479.7 Wisconsin 3 194 1436 478.7 Purdue 3 233 1432 477.3 Miami 3 223 1430 476.7 North Texas 4 290 1902 475.5 Texas Tech 3 237 1426 475.3 Cent. Michigan 3 239 1423 474.3 Appalachian St. 3 230 1420 473.3 Northwestern 3 266 1419 473.0 FAU 4 292 1887 471.8 South Alabama 3 233 1409 469.7 Stanford 2 138 938 469.0 Air Force 3 197 1406 468.7 Oregon St. 3 196 1405 468.3 Duke 3 177 1381 460.3 Baylor 3 213 1363 454.3 UTSA 3 238 1361 453.7 Kansas 3 180 1359 453.0 Oregon 3 221 1356 452.0 Nebraska 4 292 1804 451.0 Memphis 3 191 1347 449.0 W. Kentucky 3 206 1340 446.7 Georgia St. 3 236 1334 444.7 Illinois 3 241 1317 439.0 LSU 3 210 1315 438.3 Vanderbilt 4 261 1747 436.8 BYU 3 207 1307 435.7 Wake Forest 3 212 1307 435.7 Army 3 177 1301 433.7 Coastal Carolina 3 190 1295 431.7 Michigan St. 3 208 1291 430.3 Auburn 3 197 1290 430.0 Indiana 3 233 1282 427.3 Clemson 3 211 1275 425.0 Liberty 3 224 1270 423.3 Missouri 3 218 1267 422.3 Ball St. 3 230 1266 422.0 Tulane 3 202 1263 421.0 Mississippi St. 3 221 1262 420.7 Louisville 3 206 1250 416.7 UAB 3 184 1246 415.3 Iowa St. 3 220 1245 415.0 Virginia 3 220 1240 413.3 Troy 3 216 1227 409.0 Syracuse 3 208 1220 406.7 Arkansas St. 3 222 1218 406.0 Southern Miss. 3 190 1218 406.0 Pittsburgh 3 209 1216 405.3 Rice 3 216 1216 405.3 E. Michigan 3 210 1214 404.7 Texas 3 184 1213 404.3 Kent St. 3 202 1191 397.0 Louisiana Tech 3 202 1177 392.3 Arizona 3 214 1171 390.3 Charlotte 4 265 1547 386.8 Toledo 3 194 1160 386.7 NC State 3 208 1152 384.0 Houston 3 214 1146 382.0 Arizona St. 3 183 1125 375.0 South Florida 3 185 1119 373.0 N. Illinois 3 181 1118 372.7 Rutgers 3 201 1108 369.3 Kentucky 3 191 1105 368.3 Virginia Tech 3 224 1092 364.0 California 3 208 1081 360.3 Buffalo 3 231 1069 356.3 Kansas St. 3 200 1064 354.7 Washington St. 3 178 1061 353.7 Florida 3 176 1059 353.0 FIU 2 156 690 345.0 South Carolina 3 201 1028 342.7 Texas State 3 220 1014 338.0 Louisiana-Lafayette 3 180 1008 336.0 UTEP 4 285 1330 332.5 Ohio 3 201 972 324.0 Bowling Green 3 220 970 323.3 Utah St. 3 219 961 320.3 Boise St. 3 201 956 318.7 W. Michigan 3 207 951 317.0 Navy 2 145 633 316.5 Texas A&M 3 157 947 315.7 Wyoming 4 253 1246 311.5 Middle Tennessee 3 211 934 311.3 San Jose St. 2 128 617 308.5 Notre Dame 3 187 901 300.3 Boston College 3 199 898 299.3 San Diego St. 3 182 893 297.7 Miami (Ohio) 3 189 881 293.7 Akron 3 204 875 291.7 Nevada 4 288 1160 290.0 Hawaii 4 275 1155 288.8 Old Dominion 3 181 863 287.7 New Mexico 3 192 859 286.3 Louisiana-Monroe 3 194 852 284.0 Uconn 4 248 1122 280.5 Temple 3 187 804 268.0 Georgia Tech 3 183 794 264.7 Colorado 3 181 736 245.3 Umass 3 202 734 244.7 Colorado St. 3 189 714 238.0 New Mexico St. 4 223 934 233.5 Iowa 3 174 653 217.7

