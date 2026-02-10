Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Wednesday, Feb. 11

The Associated Press

February 10, 2026, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Feb. 11

AHL HOCKEY

8 p.m.

NHLN — 2026 AHL All-Star Classic: 3-on-3 Round Robin Tournament, Rockford, Ill.

AUTO RACING

10 a.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Practice, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

8:15 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Qualifying, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

FS1 — Iowa at Maryland

6:30 p.m.

BTN — Southern Cal at Ohio St.

7 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Clemson

CBSSN — Chattanooga at ETSU

ESPN2 — Florida at Georgia

ESPNU — California at Syracuse

SECN — Alabama at Mississippi

7:30 p.m.

PEACOCK — Providence at Seton Hall

TNT — UConn at Butler

8:30 p.m.

BTN — Michigan at Northwestern

9 p.m.

ACCN — Wake Forest at Georgia Tech

CBSSN — Cincinnati at Kansas St.

ESPN2 — Tennessee at Mississippi St.

ESPNU — Stanford at Boston College

PEACOCK — Creighton at DePaul

SECN — Missouri at Texas A&M

10 p.m.

FS1 — New Mexico at Grand Canyon

10:30 p.m.

BTN — Penn St. at Washington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

PEACOCK — Creighton at UConn

8 p.m.

PEACOCK — UCLA at Michigan St.

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

Midnight

FS1 — LIV Golf League: First Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia

5:30 a.m. (Thursday)

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — New York at Philadelphia

10:05 p.m.

ESPN — San Antonio at Golden State

RUGBY (MEN’S)

3:55 a.m. (Thursday)

FS2 — NRL: Gold Coast at Dolphins

SOCCER (MEN’S)

2:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Canada vs. Jamaica, Group G, Alajuela, Costa Rica

4:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Cuba vs. Belize, Group F, Guatemala City

7:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: CD Olimpia at CF América, First Round – Leg 2

9:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Club Xelajú MC at CF Monterrey, First Round – Leg 2

SOCCER (WOMEN’S)

12:45 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Arsenal at OH Leuven, Round of 16 – Leg 1

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Real Madrid at Paris FC, Round of 16 – Leg 1

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds

5 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, & Buenos Aires-ATP Early Rounds; Doha-WTA Quarterfinals

6 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, & Buenos Aires-ATP Early Rounds; Doha-WTA Quarterfinals

UNRIVALED BASKETBALL

7 p.m.

TRUTV — 1-on-1 Tournament, Miami

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up