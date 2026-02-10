Sports on TV for Wednesday, Feb. 11

(All times Eastern)
Wednesday, Feb. 11
AHL HOCKEY
8 p.m.
NHLN — 2026 AHL All-Star Classic: 3-on-3 Round Robin Tournament, Rockford, Ill.
AUTO RACING
10 a.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Practice, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
8:15 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Qualifying, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
FS1 — Iowa at Maryland
6:30 p.m.
BTN — Southern Cal at Ohio St.
7 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Clemson
CBSSN — Chattanooga at ETSU
ESPN2 — Florida at Georgia
ESPNU — California at Syracuse
SECN — Alabama at Mississippi
7:30 p.m.
PEACOCK — Providence at Seton Hall
TNT — UConn at Butler
8:30 p.m.
BTN — Michigan at Northwestern
9 p.m.
ACCN — Wake Forest at Georgia Tech
CBSSN — Cincinnati at Kansas St.
ESPN2 — Tennessee at Mississippi St.
ESPNU — Stanford at Boston College
PEACOCK — Creighton at DePaul
SECN — Missouri at Texas A&M
10 p.m.
FS1 — New Mexico at Grand Canyon
10:30 p.m.
BTN — Penn St. at Washington
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
PEACOCK — Creighton at UConn
8 p.m.
PEACOCK — UCLA at Michigan St.
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
Midnight
FS1 — LIV Golf League: First Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia
5:30 a.m. (Thursday)
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — New York at Philadelphia
10:05 p.m.
ESPN — San Antonio at Golden State
RUGBY (MEN’S)
3:55 a.m. (Thursday)
FS2 — NRL: Gold Coast at Dolphins
SOCCER (MEN’S)
2:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Canada vs. Jamaica, Group G, Alajuela, Costa Rica
4:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Cuba vs. Belize, Group F, Guatemala City
7:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: CD Olimpia at CF América, First Round – Leg 2
9:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Club Xelajú MC at CF Monterrey, First Round – Leg 2
SOCCER (WOMEN’S)
12:45 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Arsenal at OH Leuven, Round of 16 – Leg 1
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Real Madrid at Paris FC, Round of 16 – Leg 1
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds
5 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, & Buenos Aires-ATP Early Rounds; Doha-WTA Quarterfinals
6 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, & Buenos Aires-ATP Early Rounds; Doha-WTA Quarterfinals
UNRIVALED BASKETBALL
7 p.m.
TRUTV — 1-on-1 Tournament, Miami
