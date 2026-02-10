Live Radio
Olympic Sports on TV for Wednesday, Feb. 11

The Associated Press

February 10, 2026, 10:12 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, Feb. 11

ALPINE SKIING

5:30 a.m.

Streaming only — Men’s Super-G

USA — Men’s Super-G

BIATHLON

8:15 a.m.

Streaming only — Women’s 15km Individual

9:15 a.m.

USA — Women’s 15km Individual

11:00 p.m.

USA — Women’s 15km Individual (Re-air)

CROSS-COUNTRY SKIING

1:30 a.m.

USA — M&W Sprint Classic: Finals (Re-air)

CURLING

1:05 p.m.

Streaming only — Canada vs. Germany (M Round-Robin)

Streaming only — China vs. Great Britain (M Round-Robin)

Streaming only — Czechia vs. United States (M Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. Italy (M Round-Robin)

5:00 p.m.

CNBC — Czechia vs. United States (M Round-Robin)

9:30 p.m.

USA — China vs. Great Britain (M Round-Robin)

FIGURE SKATING

2:00 a.m.

USA — Men’s Short Program (Re-air)

1:15 p.m.

USA — Figure Skating Preview

1:30 a.m.

USA — On USA: Free Dance

2:15 p.m.

NBC — On NBC: Free Dance

FREESTYLE SKIING

5:00 a.m.

Streaming only — Women’s Moguls: Qualifying Round 2

7:30 a.m.

USA — Women’s Moguls: Qualifying Round 1

8:15 a.m.

Streaming only — Women’s Moguls: Final

USA — Women’s Moguls: Final

12:00 p.m.

NBC — Women’s Moguls: Final

HOCKEY

10:40 a.m.

Streaming only — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)

USA — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)

3:10 p.m.

Streaming only — Sweden vs. Italy (Men’s Group B)

3:25 p.m.

USA — Sweden vs. Italy (Men’s Group B)

8:00 p.m.

USA — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)

LUGE

11:00 a.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Doubles Luge

USA — Women’s Doubles Luge: Run 1

11:50 a.m.

USA — Men’s Doubles Luge: Run 1

12:45 p.m.

USA — Women’s Doubles Luge: Run 2

12:55 p.m.

NBC — Women’s Doubles Luge: Run 2

5:45 p.m.

USA — Men’s Doubles Luge: Run 1

6:00 p.m.

USA — Men’s Doubles Luge: Run 2

NORDIC COMBINED

3:00 a.m.

Streaming only — Men’s Normal Hill: Ski Jump

4:00 a.m.

USA — Men’s Normal Hill: Ski Jump

7:45 a.m.

Streaming only — Men’s Normal Hill: 10km Race

10:00 a.m.

USA — Men’s Normal Hill: 10km Race

11:20 a.m.

USA — Men’s Normal Hill: Ski Jump (Re-air)

12:45 p.m.

USA — Men’s Normal Hill: 10km Race (Re-air)

SHORT TRACK

1:00 a.m.

USA — Mixed Team Relay Finals & More (Re-air)

SNOWBOARDING

4:30 a.m.

Streaming only — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

4:45 a.m.

USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

6:45 a.m.

USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

1:30 p.m.

Streaming only — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

1:40 p.m.

NBC — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

2:15 p.m.

USA — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

6:30 p.m.

USA — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying

SPEED SKATING

12:30 p.m.

NBC — Men’s 1000m

Streaming only — Men’s 1000m

1:15 p.m.

NBC — Men’s 1000m

_____

