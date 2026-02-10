Olympic Sports on TV for Wednesday, Feb. 11

(All times Eastern)
Wednesday, Feb. 11
ALPINE SKIING
5:30 a.m.
Streaming only — Men’s Super-G
USA — Men’s Super-G
BIATHLON
8:15 a.m.
Streaming only — Women’s 15km Individual
9:15 a.m.
USA — Women’s 15km Individual
11:00 p.m.
USA — Women’s 15km Individual (Re-air)
CROSS-COUNTRY SKIING
1:30 a.m.
USA — M&W Sprint Classic: Finals (Re-air)
CURLING
1:05 p.m.
Streaming only — Canada vs. Germany (M Round-Robin)
Streaming only — China vs. Great Britain (M Round-Robin)
Streaming only — Czechia vs. United States (M Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. Italy (M Round-Robin)
5:00 p.m.
CNBC — Czechia vs. United States (M Round-Robin)
9:30 p.m.
USA — China vs. Great Britain (M Round-Robin)
FIGURE SKATING
2:00 a.m.
USA — Men’s Short Program (Re-air)
1:15 p.m.
USA — Figure Skating Preview
1:30 a.m.
USA — On USA: Free Dance
2:15 p.m.
NBC — On NBC: Free Dance
FREESTYLE SKIING
5:00 a.m.
Streaming only — Women’s Moguls: Qualifying Round 2
7:30 a.m.
USA — Women’s Moguls: Qualifying Round 1
8:15 a.m.
Streaming only — Women’s Moguls: Final
USA — Women’s Moguls: Final
12:00 p.m.
NBC — Women’s Moguls: Final
HOCKEY
10:40 a.m.
Streaming only — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)
USA — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)
3:10 p.m.
Streaming only — Sweden vs. Italy (Men’s Group B)
3:25 p.m.
USA — Sweden vs. Italy (Men’s Group B)
8:00 p.m.
USA — Slovakia vs. Finland (Men’s Group B)
LUGE
11:00 a.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Doubles Luge
USA — Women’s Doubles Luge: Run 1
11:50 a.m.
USA — Men’s Doubles Luge: Run 1
12:45 p.m.
USA — Women’s Doubles Luge: Run 2
12:55 p.m.
NBC — Women’s Doubles Luge: Run 2
5:45 p.m.
USA — Men’s Doubles Luge: Run 1
6:00 p.m.
USA — Men’s Doubles Luge: Run 2
NORDIC COMBINED
3:00 a.m.
Streaming only — Men’s Normal Hill: Ski Jump
4:00 a.m.
USA — Men’s Normal Hill: Ski Jump
7:45 a.m.
Streaming only — Men’s Normal Hill: 10km Race
10:00 a.m.
USA — Men’s Normal Hill: 10km Race
11:20 a.m.
USA — Men’s Normal Hill: Ski Jump (Re-air)
12:45 p.m.
USA — Men’s Normal Hill: 10km Race (Re-air)
SHORT TRACK
1:00 a.m.
USA — Mixed Team Relay Finals & More (Re-air)
SNOWBOARDING
4:30 a.m.
Streaming only — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
4:45 a.m.
USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
6:45 a.m.
USA — Women’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
1:30 p.m.
Streaming only — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
1:40 p.m.
NBC — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
2:15 p.m.
USA — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
6:30 p.m.
USA — Men’s Snowboard Halfpipe: Qualifying
SPEED SKATING
12:30 p.m.
NBC — Men’s 1000m
Streaming only — Men’s 1000m
1:15 p.m.
NBC — Men’s 1000m
