NCAA FBS Team Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Minnesota 2 157 1164 582.0 Georgia Southern 2 164 1146 573.0 Washington 2 151 1142 571.0 Air Force 2 143 1134 567.0 UCLA 2 160 1111 555.5 North Carolina 3 217 1642 547.3 Texas Tech 2 168 1073 536.5 Maryland 2 123 1063 531.5 FAU 3 233 1591 530.3 Georgia 2 137 1050 525.0 Utah 2 142 1044 522.0 Southern Cal 2 121 1043 521.5 TCU 2 124 1043 521.5 Fresno St. 2 151 1041 520.5 Northwestern 2 179 1039 519.5 Miami 2 143 1031 515.5 Florida St. 2 147 1030 515.0 SMU 2 132 1029 514.5 Michigan 2 123 1028 514.0 James Madison 2 154 1010 505.0 South Alabama 2 162 1010 505.0 Oklahoma St. 2 157 996 498.0 Tennessee 2 163 985 492.5 Nebraska 3 216 1477 492.3 Penn St. 2 149 978 489.0 Marshall 2 152 976 488.0 Mississippi St. 2 157 973 486.5 Appalachian St. 2 161 964 482.0 Cincinnati 2 129 963 481.5 Duke 2 124 961 480.5 Wake Forest 2 141 957 478.5 UTSA 2 154 953 476.5 North Texas 3 221 1428 476.0 Tulsa 2 153 950 475.0 Purdue 2 156 947 473.5 UCF 2 153 944 472.0 Mississippi 2 142 943 471.5 BYU 2 142 941 470.5 Stanford 2 138 938 469.0 Alabama 2 135 933 466.5 Ohio St. 2 123 933 466.5 Michigan St. 2 137 928 464.0 Tulane 2 136 927 463.5 Oklahoma 2 125 922 461.0 Kansas 2 114 921 460.5 Oregon 2 157 917 458.5 West Virginia 2 149 915 457.5 Cent. Michigan 2 162 914 457.0 East Carolina 2 154 914 457.0 Syracuse 2 143 914 457.0 Rutgers 2 143 907 453.5 Arkansas 2 157 904 452.0 LSU 2 136 898 449.0 NC State 2 147 882 441.0 Vanderbilt 3 194 1319 439.7 Illinois 3 241 1317 439.0 Auburn 2 123 875 437.5 Troy 2 151 868 434.0 Oregon St. 2 125 867 433.5 UNLV 2 132 863 431.5 Baylor 2 148 862 431.0 Louisiana Tech 2 138 859 429.5 Toledo 2 138 853 426.5 Arkansas St. 2 156 848 424.0 Wisconsin 2 128 841 420.5 Liberty 2 148 837 418.5 UAB 2 121 833 416.5 Louisiana-Lafayette 2 138 828 414.0 Army 2 119 827 413.5 Memphis 2 118 800 400.0 Pittsburgh 2 145 799 399.5 Indiana 2 143 798 399.0 W. Kentucky 2 125 795 397.5 Coastal Carolina 2 137 791 395.5 Ball St. 2 141 790 395.0 California 2 140 785 392.5 Iowa St. 2 146 782 391.0 Missouri 2 146 780 390.0 Arizona 2 150 777 388.5 Arizona St. 2 128 773 386.5 W. Michigan 2 159 771 385.5 Rice 2 136 767 383.5 N. Illinois 2 124 764 382.0 E. Michigan 2 138 761 380.5 Louisville 2 128 759 379.5 Clemson 2 137 754 377.0 Texas 2 125 754 377.0 Ohio 2 139 739 369.5 Buffalo 2 138 732 366.0 Georgia St. 2 147 732 366.0 Florida 2 128 730 365.0 Texas State 2 149 729 364.5 Kansas St. 2 127 728 364.0 South Carolina 2 137 727 363.5 Virginia 2 140 727 363.5 San Diego St. 2 127 720 360.0 South Florida 2 111 717 358.5 Houston 2 144 700 350.0 Miami (Ohio) 2 132 698 349.0 Charlotte 3 199 1046 348.7 FIU 2 156 690 345.0 Louisiana-Monroe 2 130 683 341.5 Texas A&M 2 105 683 341.5 Uconn 3 195 1012 337.3 Nevada 3 224 1009 336.3 UTEP 3 217 990 330.0 Hawaii 3 229 971 323.7 Utah St. 3 219 961 320.3 Kent St. 2 141 635 317.5 Navy 2 145 633 316.5 Boise St. 2 130 629 314.5 Kentucky 2 120 625 312.5 Virginia Tech 2 145 624 312.0 Southern Miss. 2 118 622 311.0 Washington St. 2 116 619 309.5 San Jose St. 2 128 617 308.5 Notre Dame 2 123 604 302.0 Wyoming 3 195 904 301.3 Akron 2 134 599 299.5 Bowling Green 2 146 593 296.5 Georgia Tech 2 117 580 290.0 New Mexico 2 128 560 280.0 Temple 2 125 540 270.0 Old Dominion 2 112 535 267.5 Colorado 2 123 510 255.0 Middle Tennessee 2 141 499 249.5 Umass 2 140 470 235.0 Boston College 2 129 467 233.5 Colorado St. 2 123 465 232.5 New Mexico St. 3 157 692 230.7 Iowa 2 113 316 158.0

