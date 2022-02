Saturday’s Ski Jumping Results

Saturday Men Large Hill Individual Trial Round for Competition 1. Ryoyu Kobayashi, Japan, 79.3. 2. Lovro Kos, Slovenia, 76.7. 3.…

Saturday

Men

Large Hill Individual

Trial Round for Competition

1. Ryoyu Kobayashi, Japan, 79.3.

2. Lovro Kos, Slovenia, 76.7.

3. Peter Prevc, Slovenia, 76.2.

4. Markus Eisenbichler, Germany, 75.7.

5. Timi Zajc, Slovenia, 75.3.

6. Manuel Fettner, Austria, 74.7.

7. Marius Lindvik, Norway, 73.4.

8. Halvor Egner Granerud, Norway, 72.9.

9. Stefan Kraft, Austria, 72.8.

10. Karl Geiger, Germany, 72.0.

11. Kamil Stoch, Poland, 71.9.

12. Jan Hoerl, Austria, 71.1.

13. Pawel Wasek, Poland, 70.9.

14. Daniel Huber, Austria, 70.3.

15. Daniel Andre Tande, Norway, 70.2.

16. Evgeniy Klimov, ROC, 68.9.

17. Yukiya Sato, Japan, 67.8.

18. Danil Sadreev, ROC, 66.5.

19. Simon Ammann, Switzerland, 65.8.

20. Junshiro Kobayashi, Japan, 65.7.

21. Robert Johansson, Norway, 65.5.

22. Gregor Deschwanden, Switzerland, 65.4.

23. Dawid Kubacki, Poland, 64.0.

24. Cene Prevc, Slovenia, 63.7.

25. Naoki Nakamura, Japan, 63.4.

26. Constantin Schmid, Germany, 63.3.

27. Roman Sergeevich Trofimov, ROC, 61.8.

28. Mackenzie Boyd-Clowes, Canada, 61.7.

29. Dominik Peter, Switzerland, 60.4.

30. Pius Paschke, Germany, 59.9.

31. Filip Sakala, Czech Republic, 57.9.

32. Killian Peier, Switzerland, 56.9.

33. Roman Koudelka, Czech Republic, 56.7.

34. Antti Aalto, Finland, 56.5.

35. Vladimir Zografski, Bulgaria, 56.1.

36. Giovanni Bresadola, Italy, 55.0.

37. Artti Aigro, Estonia, 52.7.

38. Fatih Arda Ipcioglu, Turkey, 52.6.

39. Mikhail Nazarov, ROC, 52.2.

40. Kevin Maltsev, Estonia, 51.7.

41. Cestmir Kozisek, Czech Republic, 50.6.

42. Casey Larson, United States, 49.9.

43. Decker Dean, United States, 42.5.

44. Kevin Bickner, United States, 42.3.

45. Matthew Soukup, Canada, 41.5.

46. Vitaliy Kalinichenko, Ukraine, 39.7.

47. Daniel Andrei Cacina, Romania, 36.8.

48. Radek Rydl, Czech Republic, 34.3.

49. Yevhen Marusiak, Ukraine, 11.4.

50. Piotr Zyla, Poland, DNS.

