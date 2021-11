NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting G Yds Punts Net Tulane 11 2353 50 44.16 Penn St. 11 2742 59 44.08 Michigan 11 1651…

G Yds Punts Net Tulane 11 2353 50 44.16 Penn St. 11 2742 59 44.08 Michigan 11 1651 36 43.75 Texas Tech 11 1696 35 43.69 Rutgers 11 3035 66 43.67 Texas 11 2019 44 43.32 Illinois 11 2939 65 43.26 Auburn 11 1858 41 43.15 Oklahoma 11 1369 27 43.11 BYU 11 1766 36 42.86 Texas A&M 11 1965 44 42.82 San Diego St. 11 3497 68 42.29 Tennessee 11 1830 42 41.86 TCU 11 1702 39 41.85 UTSA 11 1719 38 41.84 Florida St. 11 2371 55 41.38 E. Michigan 11 1914 42 41.19 FAU 11 2416 53 41.19 Georgia Southern 11 2494 59 41.12 Arkansas St. 11 2729 64 41.09 Baylor 11 1605 36 41.08 Kentucky 11 1541 34 41.00 Ohio St. 11 1049 25 41.00 Ball St. 11 2261 54 40.98 Minnesota 11 1717 41 40.85 NC State 11 2781 61 40.64 Arizona 11 2811 60 40.60 Louisiana-Lafayette 11 2091 45 40.60 East Carolina 11 2084 49 40.59 Southern Cal 10 1709 38 40.53 Michigan St. 11 2619 54 40.52 Utah St. 11 1668 39 40.46 FIU 11 3312 71 40.41 Notre Dame 11 2004 46 40.39 Miami 11 2189 49 40.35 Duke 11 2509 56 40.21 Virginia Tech 11 2547 56 40.16 Charlotte 11 1634 39 40.10 Memphis 11 1750 40 40.08 Cincinnati 11 1578 37 39.97 Army 10 1138 26 39.92 Mississippi 11 1584 36 39.86 Colorado St. 11 2852 57 39.82 Georgia 11 1641 35 39.77 South Carolina 11 2202 51 39.75 Oklahoma St. 11 2433 58 39.71 Washington 11 2354 50 39.50 San Jose St. 11 2772 63 39.46 Wisconsin 11 2162 49 39.45 Oregon St. 11 1288 28 39.36 Southern Miss. 11 2948 70 39.27 Wake Forest 11 1675 38 39.16 UAB 11 2241 51 39.14 West Virginia 11 1880 44 39.02 California 10 1931 45 38.98 Iowa 11 3069 68 38.90 Nevada 11 1914 44 38.86 Virginia 11 1727 39 38.82 Boise St. 11 1931 44 38.80 Indiana 11 2678 63 38.71 Florida 11 1782 41 38.71 Umass 11 2602 60 38.65 South Alabama 11 2166 52 38.58 Kansas St. 11 1519 34 38.50 LSU 11 2214 52 38.44 Appalachian St. 11 1389 35 38.43 Tulsa 11 2499 55 38.42 Arizona St. 11 1576 37 38.41 Akron 11 1827 43 38.40 Temple 11 2388 57 38.35 Ohio 11 1743 43 38.23 Clemson 11 2426 58 38.21 Cent. Michigan 11 1909 47 38.17 Maryland 11 2273 53 38.17 Vanderbilt 11 2919 69 38.07 Wyoming 11 2127 50 38.02 Louisville 11 1844 45 37.98 Northwestern 11 2250 55 37.95 Boston College 11 2063 46 37.87 Colorado 11 2921 61 37.69 North Carolina 11 1670 38 37.50 Uconn 11 2866 72 37.49 Fresno St. 11 2016 49 37.37 Middle Tennessee 11 2377 55 37.36 Houston 11 2070 47 37.32 Air Force 11 1436 36 37.25 Troy 11 2414 60 37.10 Georgia St. 11 2337 57 37.05 Marshall 11 1865 47 37.04 Missouri 11 1942 48 37.04 W. Kentucky 11 1322 27 37.04 Arkansas 11 2079 51 36.96 Louisiana Tech 11 2067 50 36.90 UCF 11 2515 63 36.78 Liberty 11 1737 43 36.58 Utah 11 1300 34 36.56 Pittsburgh 11 1743 43 36.51 Georgia Tech 11 2219 55 36.49 New Mexico 11 3129 76 36.38 Washington St. 11 1901 46 36.37 Stanford 11 2228 52 36.25 Alabama 11 1160 31 36.23 Louisiana-Monroe 11 2643 66 36.08 Navy 10 1880 46 36.02 N. Illinois 11 1786 43 35.72 Hawaii 12 2224 57 35.63 Nebraska 11 1813 44 35.61 Miami (Ohio) 11 1829 49 35.61 Old Dominion 11 2067 52 35.60 Rice 11 2351 58 35.53 UTEP 11 2163 54 35.50 North Texas 11 2244 52 35.48 South Florida 11 2002 51 35.45 Toledo 11 2103 53 35.34 Texas State 11 2094 55 35.33 UNLV 11 2192 55 35.27 Kent St. 11 1844 50 35.22 Oregon 11 1539 37 35.19 Coastal Carolina 11 1322 35 35.11 Kansas 11 1983 51 34.47 UCLA 11 1370 32 34.47 Purdue 11 1679 44 34.41 Bowling Green 11 2646 66 34.38 SMU 11 1659 42 34.10 New Mexico St. 11 2834 70 34.00 Iowa St. 11 1861 47 33.04 Buffalo 11 1468 37 32.76 Syracuse 11 2172 60 32.05 Mississippi St. 11 1510 37 31.19 W. Michigan 11 1745 42 30.79

