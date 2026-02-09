Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

February 9, 2026, 11:34 PM

Monday

No. 1 UConn (25-0) did not play. Next: vs. Creighton, Wednesday.

No. 2 UCLA (23-1) did not play. Next: at No. 13 Michigan State, Wednesday.

No. 3 South Carolina (24-2) did not play. Next: at No. 6 LSU, Saturday.

No. 4 Texas (23-2) beat No. 18 Kentucky 64-53. Next: at No. 5 Vanderbilt, Thursday.

No. 5 Vanderbilt (23-2) beat No. 10 Oklahoma 102-86. Next: vs. No. 4 Texas, Thursday.

No. 6 LSU (22-3) did not play. Next: vs. No. 3 South Carolina, Saturday.

No. 7 Michigan (20-4) did not play. Next: at Northwestern, Thursday.

No. 8 Ohio State (22-3) did not play. Next: vs. No. 20 Maryland, Sunday.

No. 9 Louisville (22-4) did not play. Next: vs. Wake Forest, Thursday.

No. 10 Oklahoma (17-6) lost to No. 5 Vanderbilt 102-86. Next: vs. Florida, Thursday.

No. 11 Duke (18-6) did not play. Next: vs. No. 21 North Carolina, Sunday.

No. 12 Baylor (21-4) did not play. Next: vs. No. 17 TCU, Thursday.

No. 13 Michigan State (20-4) did not play. Next: vs. No. 2 UCLA, Wednesday.

No. 14 Ole Miss (19-5) did not play. Next: vs. Arkansas, Thursday.

No. 15 Iowa (18-5) did not play. Next: vs. No. 25 Washington, Wednesday.

No. 16 Texas Tech (22-3) did not play. Next: vs. Kansas, Tuesday.

No. 17 TCU (21-4) did not play. Next: at No. 12 Baylor, Thursday.

No. 18 Kentucky (18-7) lost to No. 4 Texas 64-53. Next: vs. Texas A&M, Thursday.

No. 19 West Virginia (20-5) did not play. Next: vs. UCF, Wednesday.

No. 20 Maryland (19-6) did not play. Next: vs. Penn State, Thursday.

No. 21 North Carolina (20-5) did not play. Next: vs. SMU, Thursday.

No. 22 Tennessee (15-6) did not play. Next: vs. Missouri, Thursday.

No. 23 Alabama (20-5) did not play. Next: vs. No. 10 Oklahoma, Sunday.

No. 24 Princeton (19-2) did not play. Next: at Columbia, Friday.

No. 25 Washington (18-6) did not play. Next: at No. 15 Iowa, Wednesday.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

