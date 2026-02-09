NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 UConn (25-0) did not play. Next: vs. Creighton, Wednesday.
No. 2 UCLA (23-1) did not play. Next: at No. 13 Michigan State, Wednesday.
No. 3 South Carolina (24-2) did not play. Next: at No. 6 LSU, Saturday.
No. 4 Texas (23-2) beat No. 18 Kentucky 64-53. Next: at No. 5 Vanderbilt, Thursday.
No. 5 Vanderbilt (23-2) beat No. 10 Oklahoma 102-86. Next: vs. No. 4 Texas, Thursday.
No. 6 LSU (22-3) did not play. Next: vs. No. 3 South Carolina, Saturday.
No. 7 Michigan (20-4) did not play. Next: at Northwestern, Thursday.
No. 8 Ohio State (22-3) did not play. Next: vs. No. 20 Maryland, Sunday.
No. 9 Louisville (22-4) did not play. Next: vs. Wake Forest, Thursday.
No. 10 Oklahoma (17-6) lost to No. 5 Vanderbilt 102-86. Next: vs. Florida, Thursday.
No. 11 Duke (18-6) did not play. Next: vs. No. 21 North Carolina, Sunday.
No. 12 Baylor (21-4) did not play. Next: vs. No. 17 TCU, Thursday.
No. 13 Michigan State (20-4) did not play. Next: vs. No. 2 UCLA, Wednesday.
No. 14 Ole Miss (19-5) did not play. Next: vs. Arkansas, Thursday.
No. 15 Iowa (18-5) did not play. Next: vs. No. 25 Washington, Wednesday.
No. 16 Texas Tech (22-3) did not play. Next: vs. Kansas, Tuesday.
No. 17 TCU (21-4) did not play. Next: at No. 12 Baylor, Thursday.
No. 18 Kentucky (18-7) lost to No. 4 Texas 64-53. Next: vs. Texas A&M, Thursday.
No. 19 West Virginia (20-5) did not play. Next: vs. UCF, Wednesday.
No. 20 Maryland (19-6) did not play. Next: vs. Penn State, Thursday.
No. 21 North Carolina (20-5) did not play. Next: vs. SMU, Thursday.
No. 22 Tennessee (15-6) did not play. Next: vs. Missouri, Thursday.
No. 23 Alabama (20-5) did not play. Next: vs. No. 10 Oklahoma, Sunday.
No. 24 Princeton (19-2) did not play. Next: at Columbia, Friday.
No. 25 Washington (18-6) did not play. Next: at No. 15 Iowa, Wednesday.
