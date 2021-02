European Tour Omega Dubai Desert Classic Scores

Sunday At Emirates Golf Club Dubai, UAE Purse: $3.25 million Yardage: 7,353; Par: 72 Final Round Paul Casey, England 67-70-64-70_271…

Sunday At Emirates Golf Club Dubai, UAE Purse: $3.25 million Yardage: 7,353; Par: 72 Final Round

Paul Casey, England 67-70-64-70_271

Brandon Stone, South Africa 70-67-66-72_275

Robert Macintyre, Scotland 67-68-67-74_276

Laurie Canter, England 70-68-68-72_278

Kalle Samooja, Finland 68-68-71-71_278

Bernd Wiesberger, Austria 73-68-69-69_279

Padraig Harrington, Ireland 71-69-69-70_279

Sergio Garcia, Spain 66-73-67-73_279

Rasmus Hojgaard, Denmark 72-72-69-67_280

Matthias Schwab, Austria 70-69-73-68_280

Ashun Wu, China 71-71-70-68_280

Adri Arnaus, Spain 68-69-74-69_280

Takumi Kanaya, Japan 70-69-72-69_280

Antoine Rozner, France 70-71-69-70_280

Alexander Levy, France 70-68-71-71_280

Thomas Detry, Belgium 67-67-74-72_280

Matthew Fitzpatrick, England 70-71-70-70_281

Tommy Fleetwood, England 68-68-73-72_281

Lee Westwood, England 69-68-72-72_281

Richard Sterne, South Africa 64-74-75-69_282

Kurt Kitayama, United States 65-72-75-70_282

Christiaan Bezuidenhout, South Africa 74-70-70-69_283

Wade Ormsby, Austria 68-73-71-71_283

Lucas Herbert, Australia 74-66-72-71_283

Tyrrel Hatton, England 76-64-71-72_282

Shubhankar Sharma, India 70-68-72-73_283

Jeff Winther, Denmark 69-75-71-69_284

Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-67-76-70_284

Grant Forrest, Scotland 74-69-71-70_284

Thomas Pieters, Belgium 71-73-68-72_284

Nicolas Colsaerts, Belgium 70-73-67-74_284

Scott Jamieson, Scotland 70-71-68-75_284

Shane Lowry, Ireland 70-72-67-75_284

Justin Harding, South Africa 66-70-72-76_284

Alexander Bjork, Sweden 71-71-73-70_285

Dean Burmester, South Africa 72-72-71-70_285

David Lipsky, United States 72-71-68-74_285

Rafa Cabrera Bello, Spain 73-71-66-75_285

Mikko Korhonen, Finland 70-67-72-76_285

Justin Rose, England 71-69-68-77_285

Nino Bertasio, Italy 75-68-72-71_286

Jason Scrivener, Australia 75-69-70-72_286

Ryan Fox, New Zealand 73-69-71-73_286

Danny Willett, England 74-69-72-72_287

Martin Kaymer, Germany 68-70-75-74_287

Joost Luiten, Netherlands 74-69-70-74_287

Guido Migliozzi, Italy 71-67-73-76_287

Jayden Trey Schaper, South Africa 70-73-74-71_288

Andy Sullivan, England 70-72-73-73_288

Steven Brown, England 72-70-72-74_288

Nacho Elvira, Spain 71-72-74-72_289

Sean Crocker, United States 71-73-73-72_289

Sami Valimaki, Finland 71-73-73-72_289

Ashley Chesters, England 72-72-72-73_289

Benjamin Hebert, France 72-72-72-73_289

Matt Wallace, England 71-71-72-75_289

Pablo Larrazabal, Spain 70-73-71-75_289

Adrian Otaegui, Spain 67-74-72-76_289

Justin Walters, South Africa 72-70-69-79_290

Jordan Smith, England 71-73-75-72_291

George Coetzee, South Africa 72-72-74-73_291

Chris Wood, England 71-73-74-73_291

Ross Fisher, England 68-74-74-75_291

Marcus Kinhult, Sweden 70-72-74-75_291

Kiradech Aphibarnrat, Thailand 68-71-74-78_291

Edoardo Molinari, Italy 76-67-74-75_292

Renato Paratore, Italy 74-70-73-77_294

Collin Morikawa, United States 71-73-76-75_295

Miguel Angel Jimenez, Spain 74-70-76-75_295

Richie Ramsay, Scotland 71-72-79-76_295

Gavin Green, Malaysia 73-71-83-70_297

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.