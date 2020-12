Through Dec. 6 1. Kevin Harvick, 9. 2. Denny Hamlin, 7. 3. Chase Elliott, 5. 4. Brad Keselowski, 4. 5.…

Through Dec. 6

1. Kevin Harvick, 9.

2. Denny Hamlin, 7.

3. Chase Elliott, 5.

4. Brad Keselowski, 4.

5. Joey Logano, 3.

6. Ryan Blaney, 1.

6. Alex Bowman, 1.

6. Kyle Busch, 1.

6. Kurt Busch, 1.

6. William Byron, 1.

6. Cole Custer, 1.

6. Austin Dillon, 1.

6. Martin Truex Jr, 1.

