Rod Stewart, Catherine Zeta-Jones y más celebridades despiden a Bonnie Tyler tras su muerte

Diversas celebridades recurrieron a las redes sociales para expresar sus condolencias tras la muerte de Bonnie Tyler a los 75…

Diversas celebridades recurrieron a las redes sociales para expresar sus condolencias tras la muerte de Bonnie Tyler a los 75 años.

Rod Stewart compartió una publicación dedicada a la cantante galesa, en la que recordó que ambos compartían un estilo vocal similar y la describió como “una verdadera estremecedora de almas”. El músico británico también destacó que cada noche interpreta “It’s a Heartache”, el clásico que Tyler lanzó en 1977, durante la gira que realiza actualmente, y aseguró que la extrañará.

Catherine Zeta-Jones, por su parte, publicó en Instagram una fotografía junto a Tyler y confesó estar “con el corazón roto” por la noticia. La actriz explicó que la cantante estaba casada con un primo suyo, por lo que formaba parte de su familia, recordó que actuó en su boda y la definió como una de las personas “más divertidas” que conoció.

El cantante Cliff Richard eligió Facebook para despedirse de Tyler con un mensaje en el que destacó su “entusiasmo contagioso”, recordó el alcance mundial de su música y evocó la estrecha amistad que mantenían.

Bryan Adams también le rindió homenaje en X con un breve mensaje en el que elogió la voz de Bonnie Tyler y agradeció la versión que la artista grabó de “Straight From the Heart”. En tanto, Kevin Bacon, en declaraciones a Entertainment Weekly, la describió como una de las “más grandes voces del rock”.

El cantante inglés Tony Hadley también recordó a Bonnie Tyler con una fotografía de la artista. En su mensaje, aseguró que fue muy amable y cercana con él cuando daba sus primeros pasos en la música, elogió su talento, la calificó como “una hermosa leyenda” y envió sus condolencias a la familia de la cantante.

The-CNN-Wire

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