Putin elogia los vínculos entre EE.UU. y Rusia en un mensaje del 4 de julio dirigido al “estimado Donald”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió el sábado un mensaje personal de “sinceras felicitaciones” a su par estadounidense, Donald…

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió el sábado un mensaje personal de “sinceras felicitaciones” a su par estadounidense, Donald Trump, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En el mensaje se dirigió a Trump primero como “estimado señor presidente” y, a continuación, como “estimado Donald”.

“La firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos no solo marcó el inicio de la existencia de su nación, sino que también constituyó un hito fundamental en la historia mundial”, escribió Putin en una carta publicada a través de un canal oficial del Kremlin.

“En aquel entonces, Rusia apoyó incondicionalmente a los colonos norteamericanos en su lucha por liberarse del dominio británico”.

El líder ruso, cuya relación con Trump ha sido a menudo turbulenta, elogió la histórica colaboración entre ambas naciones y destacó como logros conjuntos su alianza durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como la derrota del nazismo.

“Hoy en día, Rusia y Estados Unidos —como las dos mayores potencias nucleares— tienen una responsabilidad especial de garantizar la seguridad y la estabilidad a escala mundial”, subrayó Putin, y añadió: “Estoy convencido de que establecer unas relaciones constructivas, basadas en la igualdad y el beneficio mutuo, entre Moscú y Washington redunda no solo en interés de nuestros pueblos, sino también en el de toda la comunidad internacional”.

El mensaje de Putin fue inusualmente informal y cordial, empleando la forma rusa del “tú” reservada para amigos cercanos en lugar del término más formal utilizado en las comunicaciones oficiales.

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